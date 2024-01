Wall Street en berne après une pause de trois jours

(Boursier.com) — Wall Street, fermé hier pour la Journée de Martin Luther King Jr., a repris ses cotations sur une note hésitante mardi. Le S&P 500 rend 0,37% à 4.765 pts, alors que le Dow Jones perd 0,62% à 37.361 pts. Le Nasdaq glisse de 0,19% à 14.944 pts. La semaine passée a été marquée par une hausse légèrement supérieure aux attentes de l'indice des prix à la consommation, mais aussi par un indice des prix à la production quant à lui rassurant... Les résultats trimestriels bancaires, qui donnaient vendredi le coup d'envoi de la saison des publications, n'ont pas révélé de grande surprise pour le moment. Par ailleurs, ce début de semaine est notamment marqué par l'ouverture du forum économique mondial de Davos. Les annonces de résultats bancaires se poursuivent en parallèle avec Goldman Sachs, Morgan Stanley et PNC.

Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a jugé, cité par le Financial Times, "que les taux devraient être maintenus à ce niveau jusqu'à l'été afin de faire fléchir l'inflation".

Sur le front économique du jour, la chute de l'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York est impressionnante : L'indicateur s'est effondré à -43,7 au mois de janvier 2024, contre -6,5 de consensus de place et -14,5 un mois auparavant. L'indice traduit donc un effondrement complet de l'activité manufacturière dans la région considérée en début d'année 2024. Il s'agit par ailleurs du plus bas niveau de cet indicateur depuis mai 2020 et l'une des pires périodes du covid !

Mercredi, les ventes US de détail, les prix à l'import et à l'export, la production industrielle, les stocks des entreprises, l'indice du marché immobilier américain et l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta seront au programme de l'après-midi, tandis que le Livre Beige économique de la Fed sera publié dans la soirée... John Williams, Michael Barr et Michelle Bowman de la Fed, disserteront durant la journée sur différents sujets économiques et monétaires.

Jeudi, les investisseurs suivront les mises en chantier et permis de construire, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains, ainsi que deux interventions de Raphael Bostic de la Fed.

Vendredi, enfin, les reventes de logements existants, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ainsi que des discours de Michael Barr et Mary Daly de la Fed, seront à suivre...

Cette semaine, les annonces de résultats vont s'accélérer, avec notamment Morgan Stanley, Goldman Sachs et PNC Financial ce mardi, Prologis, Charles Schwab, US Bancorp, Kinder Morgan, Discover Financial Services, Citizens Financial et Alcoa mercredi, puis Truist Financial, Fastenal, M&T Bank, J.B. Hunt, Northern Trust, KeyCorp, Birkenstock, First Horizon et PPG jeudi. Schlumberger, The Travelers Companies, Fifth Third Bancorp, State Street, Comerica, Huntington Bancshares et Regions Financial, annonceront notamment vendredi.

Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 1% à moins de 72$. L'indice dollar remonte de 0,7% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro glisse à 1,0875/$..

Les valeurs

Goldman Sachs (+0,7%), le géant américain de la banque d'affaires a affiché pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice en progression de plus de 50%. Profits et revenus trimestriels ont battu le consensus de place. Le bénéfice par action du trimestre clos a représenté 5,48$, bien au-dessus du consensus qui était de 3,6$ environ. Le groupe a bénéficié de la reprise des marchés financiers avec ses activités de trading, ainsi que des performances en gestion de fortune, qui ont compensé la faiblesse de la banque d'investissement. Le bénéfice net a été de 2,01 milliards de dollars, contre 1,33 milliard un an auparavant. Les revenus de trading equity ont augmenté de 26%, tandis que les recettes de gestion de fortune se sont appréciées de 23%. Les commissions de banque d'investissement ont baissé en revanche de 12%. Les revenus consolidés ont atteint 11,3 milliards.

PNC Financial Services (stable), la banque régionale américaine a dévoilé pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 0,88 milliard de dollars en retrait de 44%, soit un bénéfice ajusté par action de 3,16$ contre 3,47$ un an avant. Les revenus de l'établissement pour le trimestre clos fin décembre ont été de 5,36 milliards de dollars. Le consensus était de 2,94$ de bpa ajusté trimestriel et 5,3 milliards de dollars de revenus. Le revenu net d'intérêt s'est tassé de 8% à 3,4 milliards de dollars. PNC a provisionné 515 millions de dollars pour une redevance à la FDIC, agence américaine de garantie des dépôts bancaires. Le bénéfice net de l'exercice a représenté 5,6 milliards de dollars, soit un bpa ajusté de 14,10$.

Morgan Stanley (-4,1%) a publié pour son quatrième trimestre des revenus de 12,9 milliards de dollars, à comparer à un consensus de 12,7 milliards. Les revenus de banque d'investissement ont augmenté de 5%. La banque a passé 535 millions de dollars de charges non récurrentes sur la période, dont 286 millions de dollars pour une commission exceptionnelle au régulateur et 249 millions de charges légales. Les revenus de gestion de fortune ont été stables. Sur l'exercice, les revenus ont atteint 54,1 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action a reculé à 5,18$, contre 6,15$ un an avant.

Microsoft (+0,4%) a scellé un partenariat de dix ans avec l'opérateur télécom britannique Vodafone, dans le cadre duquel Vodafone investira 1,5 milliard de dollars dans une IA axée sur le client développée avec les technologies Azure OpenAI et Copilot de Microsoft et remplacera les centres de données physiques par des services cloud Azure moins chers et évolutifs. Microsoft deviendra pour sa part investisseur au capital de la plateforme IoT (Internet des objets) gérée de Vodafone lorsqu'elle deviendra une entreprise autonome d'ici avril 2024, précise Reuters. Le groupe software contribuera par ailleurs à faire évoluer la plateforme financière mobile de Vodafone en Afrique. Le management de Vodafone a indiqué que le leadership de Microsoft en matière d'IA, soutenu par son partenariat avec OpenAI, créateur de ChatGPT, transformerait les services clients de l'entreprise télécom.

Apple (-1,2%) pourrait utiliser un changement de design pour contourner une interdiction d'importation sur les nouveaux modèles d'Apple Watch résultant de son litige pour violation de brevet avec Masimo (+1,5%), selon la société de technologie de surveillance médicale, qui cite un organisme américain chargé de l'application des lois dans le cadre du dossier judiciaire. L'interdiction d'importation émise par l'ITC, Commission du commerce international des États-Unis, s'applique aux montres Apple Series 9 et Ultra 2 et est entrée en vigueur le 26 décembre, rappelle Reuters. Apple a convaincu la Cour d'appel américaine du circuit fédéral de suspendre cette interdiction.

Apple offrirait par ailleurs de rares réductions sur ses iPhone en Chine, réduisant les prix de détail d'un montant allant jusqu'à 500 yuans (70 dollars) dans un contexte de pression concurrentielle croissante sur le plus grand marché mondial des smartphones, relate Reuters. Le géant californien de la technologie a réduit les prix de certains iPhone de 5%, ajoute l'agence, citant le site Internet chinois du groupe à la pomme. "La promotion d'une durée limitée, présentée comme un événement du Nouvel An lunaire, durera du 18 janvier au 21 janvier, à l'approche des vacances de la mi-février", ajoute Reuters. Les ventes de la dernière série de combinés iPhone 15 d'Apple auraient en effet été "bien pires que celles des modèles précédents en Chine", avec la concurrence de géants locaux tels que Huawei Technologies et Xiaomi aux modèles compétitifs. Des sources de Reuters ont indiqué par ailleurs que certaines entreprises et certains ministères limitaient l'utilisation des appareils Apple par leur personnel...

Tesla (+0,5%) reste surveillé suite à une série de tweets de son patron Elon Musk concernant le niveau de sa participation au capital et les questions de gouvernance. "Je ne suis pas à l'aise pour faire de Tesla un leader de l'IA et de la robotique sans avoir un contrôle des votes d'environ 25%. Assez pour avoir de l'influence, mais pas au point de ne pouvoir être renversé. Sauf si tel est le cas, je préférerais créer des produits en dehors de Tesla. Vous ne semblez pas comprendre que Tesla n'est pas une seule startup, mais une douzaine. Regardez simplement l'écart entre ce que fait Tesla et GM. Quant au fait que l'actionnariat lui-même constitue une motivation suffisante, Fidelity et d'autres possèdent des enjeux similaires aux miens. Pourquoi ne se présentent-ils pas au travail ?", a asséné Musk sur son réseau social X, ex-Twitter, répondant à un utilisateur de la plateforme jugeant que les 411 millions d'actions Tesla de Musk constituaient une motivation suffisante et qu'il n'y avait pas besoin d'un nouveau plan de compensation.

Nvidia (+3%) fait face aux restrictions américaines sur l'exportation de puces avancées en Chine. Pourtant, selon Reuters, des organismes militaires chinois, des instituts publics de recherche sur l'intelligence artificielle et des universités ont acheté au cours de l'année passée de petits lots de puces Nvidia interdites par les États-Unis à l'exportation vers la Chine. Reuters évoque un examen des documents d'appels d'offres. "Les ventes réalisées par des fournisseurs chinois largement inconnus mettent en évidence les difficultés auxquelles Washington est confronté, malgré ses interdictions, pour couper complètement l'accès de la Chine aux puces américaines avancées qui pourraient alimenter les percées en matière d'IA et d'ordinateurs sophistiqués pour son armée", résume Reuters. L'achat ou la vente de puces américaines haut de gamme n'est pas illégal en Chine et les documents d'appels d'offres accessibles montrent selon Reuters "que des dizaines d'entités chinoises ont acheté et reçu des puces Nvidia depuis l'imposition de restrictions".

Broadcom (+0,6%) aurait attiré l'intérêt d'EQT AB, KKR ou encore Thoma Bravo, prêts à investir dans son activité software. Selon Bloomberg, les firmes de capital-investissement seraient ainsi intéressées par l'acquisition de l'activité de logiciels vendue par Broadcom Inc. à la suite du rachat de VMware Inc. C'est ce qu'ont déclaré des sources proches du dossier. L'activité, qui fournit des logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à distance à des ordinateurs de bureau et à des applications, pourrait être évaluée à environ 5 milliards de dollars, dette comprise.

Boeing (-7,8%) n'est pas sorti d'affaire concernant son 737 MAX 9 ! La FAA, agence gouvernementale chargée des réglementations et contrôles dans l'aviation civile américaine, a demandé à Boeing de fournir des données additionnelles avant d'approuver un processus étendu et rigoureux d'inspection et de maintenance en vue du retour en service de l'appareil. Bloomberg indique que les certifications des 737 MAX 7 et 10 devraient être retardées jusqu'à ce que les problèmes du MAX 9 soient pleinement résolus. Reuters précise de son côté, citant le Wall Street Journal, que la reprise des livraisons du 737 MAX en Chine fait face à de nouveaux délais suite à l'incident d'Alaska Air, le régulateur chinois ayant par ailleurs demandé aux compagnies aériennes locales de conduire des inspections de sécurité et China Southern Airlines prévoyant des inspections additionnelles. La Chine devrait attendre plus de clarté concernant les enquêtes américaines avant de décider d'actions significatives. Alaska Air a pour sa part commencé les inspections préliminaires sur sa flotte clouée au sol de 737 MAX 9, suite à l'incident du 5 janvier.

Synopsys, le groupe software américain, grimpe de 3% à Wall Street affichant une capitalisation de quelque 78 milliards de dollars. Le groupe va s'offrir en effet Ansys (-5,5%) dans le cadre d'une opération de 35 milliards de dollars en cash et actions, ce qui constitue pour l'heure le plus important deal technologique de la place US cette année ! Les actionnaires d'Ansys recevront 197$ en cash et 0,345 titre Synopsys par action détenue. L'opération va donner naissance à un nouveau géant des solutions de design. L'association de l'automatisation de la conception électronique de semi-conducteurs pionnière de Synopsys avec le vaste portefeuille de simulation et d'analyse d'Ansys créera donc un leader des solutions de design.