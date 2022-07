Wall Street : en baisse, les banques déçoivent

(Boursier.com) — La bourse de New York est orientée en forte baisse jeudi, après le choc provoqué la veille par la hausse des prix à la consommation, renforcé par une progression plus forte que prévu des prix à la production en juin. Ces chiffres pourraient encourager la Fed à agir plus agressivement lors de sa prochaine réunion les 26 et 27 juillet, pour tenter de freiner l'inflation. Alors que les premiers résultats des grandes banques américaines étaient très attendus, JP Morgan er Morgan Stanley ont déçu en annonçant une baisse de leurs profits au deuxième trimestre, ce qui renforce les craintes d'une récession économique.

A 17 heures, le Dow Jones perd 1,87% à 30.200 points et le S&P 500, plus large cède 1,78% à 3.734 points. Le Nasdaq, riche en valeurs technologiques, cède 1,73% à 11.052 points.

Les indices sont à nouveau orientés en baisse en Europe : à Paris, le CAC 40 recule de 1,90% à 5.886 points vers 17 heures. À Francfort, le Dax cède 2,22% et à Londres, le Footsie 100 abandonne 1,80%. La bourse de Milan perd 2,67%, la décision du Mouvement 5-Etoiles (M5S) de ne pas participer au vote de confiance au prévu dans la journée faisant craindre une chute du gouvernement conduit par Mario Draghi.

L'inflation plane sur les marchés

Les marchés digèrent toujours la forte hausse des prix à la consommation (+9,1% sur un an, au plus haut depuis 1981). Les investisseurs refont leurs comptes et certains anticipent un relèvement de 100 points de base le 27 juillet des taux de la Réserve fédérale américaine, un rythme rapide qui pourrait plonger l'économie en récession. La Fed a déjà relevé ses taux de 0,75 point de pourcentage en juin. Le président de la Réserve fédérale d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré que "toutes les cartes sont sur la table".

Les économistes de Bank of America prévoient une "légère récession cette année" aux États-Unis, s'attendant à ce que le produit intérieur brut du quatrième trimestre baisse de 1,4% par rapport à l'année précédente, les dépenses de services ralentissant et l'inflation élevée incitant les consommateurs à lever le pied.

Prix à la production en hausse

Les prix à la production aux Etats-Unis ont progressé en juin à un rythme supérieur aux attentes, montrent les statistiques officielles publiées jeudi. L'indice des prix à la production (PPI) a augmenté le mois dernier de 1,1% après un gain de 0,9% (révisé) en mai, a annoncé le département du Travail. Sur un an, sa hausse ressort à 11,3%, après +10,9% (révisé) le mois précédent.

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 9 juillet, à 244.000 contre 235.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes attendaient en moyenne 235.000 inscriptions au chômage.

La CE revoit en baisse ses prévisions de croissance

La Commission européenne a réduit ses prévisions de croissance pour cette année et l'an prochain et relevé ses prévisions d'inflation, principalement en raison de l'impact de la guerre en Ukraine. Dans ses prévisions d'été, l'exécutif communautaire table pour la zone euro sur une croissance limitée à 2,6% cette année et 1,4% l'an prochain alors qu'en mai, elle prévoyait des chiffres de 2,7% et 2,3% respectivement.

La révision à la baisse est plus marquée pour 2023 que pour 2022 car c'est surtout l'an prochain que l'impact de la guerre en Ukraine et celui de la hausse des prix de l'énergie pourrait se faire le plus durement sentir. Pour l'ensemble de l'Union européenne, la Commission laisse sa prévision de croissance inchangée pour 2022 à 2,7% mais ramène celle de 2023 à 1,5% contre 2,3%.

Le dollar monte

Le dollar, soutenu par son statut d'actif refuge et les anticipations de remontée de taux aux Etats-Unis, avance de 0,74%, face à un panier de devises de référence et a inscrit un nouveau plus haut de près de 20 ans.

L'euro, qui est tombé brièvement mercredi en séance sous la parité avec le dollar, se traite à 1,001 (-0,5%).

Pétrole

Les cours pétroliers sont encore sous pression, dans la perspective d'une hausse des taux qui pourrait plonger l'économie en récession et peser sur la demande. Le Brent abandonne 3,2% à 96,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate,WTI) 3,95% à 92,50 dollars .

Les valeurs

JPMorgan Chase a fait état jeudi d'une baisse de 28% de son bénéfice au deuxième trimestre, plus importante qu'attendu, ayant mis de côté davantage de provisions pour couvrir des pertes potentielles face aux risques croissants de récession. Le titre JPMorgan, qui a perdu près de 29% depuis le début de l'année, recule de 4,2%. Le groupe a enregistré 1,1 milliard de dollars (autant d'euros) de provisions pour pertes sur prêts, alors que l'année dernière, 3 milliards de dollars ont été libérés des provisions.

Morgan Stanley perd 1% après avoir publié jeudi une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, en raison d'un effondrement des transactions dans un contexte de forte volatilité des marchés qui a pesé sur son activité de banque d'investissement. La banque américaine a réalisé un bénéfice de 2,4 milliards de dollars (autant d'euros), soit 1,39 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 juin, contre 3,4 milliards de dollars, soit 1,85 dollar par action, un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,53 dollars par action, selon les données de Refinitiv.

Intel cède 1,4%. Le groupe a commencé à informer ses clients de son intention de relever les prix de la plupart de ses produits en raison de l'augmentation de ses coûts.

Twitter perd 0,3%. Le réseau social fonctionne de nouveau après une panne d'une heure qui a empêché des milliers d'utilisateurs du monde entier d'accéder au réseau social. Plus de 50.000 personnes ont signalé des problèmes avec Twitter aux États-Unis, selon le site Downdetector.com. Des utilisateurs d'autres pays, dont le Royaume-Uni, le Mexique, le Brésil et l'Italie, ont également signalé des problèmes. Twitter a par ailleurs annoncé qu'il ne planifiait pas de licenciements à l'échelle de l'entreprise mais qu'il continuerait probablement de restructurer ses activités. D'autre part, Rosenblatt Securities relève sa recommandation sur le titre à "acheter" contre "neutre" et son objectif de cours de 33 à 52 dollars.

ConocoPhillips recule de 0,4%. Le groupe a annoncé qu'il prendrait une participation de 30% dans l'usine de gaz naturel liquéfié (GNL) de Sempra Energy SRE.N à Port Arthur au Texas, le producteur américain de pétrole et de gaz développant son activité GNL pour répondre à la forte demande.

Occidental Petroleum (-2,5%). Berkshire Hathaway, dirigée par Warren Buffett, a déclaré avoir acheté cette semaine 4,3 millions d'actions supplémentaires du groupe pétrolier, portant ainsi sa participation à 19,2%.

Amazon (-2,5%). Le géant du commerce en ligne a proposé de s'abstenir d'utiliser les données des vendeurs pour ses propres activités de vente au détail et a fait d'autres concessions dans le but d'obtenir la clôture d'une enquête antitrust, ont indiqué les autorités de régulation de l'UE.

Google (-1,8%). L'autorité italienne de la concurrence (AGCM) a déclaré jeudi avoir ouvert une enquête visant le géant américain pour abus présumé de position dominante dans la portabilité des données, une accusation rejetée par le groupe.

Cisco Systems (-0,4%). L'action du géant des équipements de réseaux perd 2,1% dans les échanges en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de JPMorgan à "neutre" contre "surpondérer".

Tesla perd 2,3%. Truist Securities entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 1.000 dollars.