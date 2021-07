Wall Street : en baisse avec Amazon

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine est à la baisse ce vendredi sur fond de poursuite de la publication des résultats d'entreprises. Le Dow Jones recule de 0,28% à 34.998 pts, le S&P perd 0,42% à 4.400 pts. Le Nasdaq cède 0,60% à 14.690 pts. Amazon occupe la "Une" de l'actualité après des comptes trimestriels décevants, de quoi faire chuter le titre de plus de 7%. Les marchés gardent aussi un oeil sur le rythme de la reprise économique et de l'inflation, sans oublier la propagation du variant Delta et les mesures réglementaires en Chine qui maintiennent certaines valeurs asiatiques en baisse...

ECO ET DEVISES

Les indices sont affectés par la hausse des prix à la consommation qui s'est accélérée en juin aux Etats-Unis, l'inflation sous-jacente s'éloignant encore davantage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, montrent les statistiques publiées vendredi par le département du Commerce.

Les dépenses et les revenus des ménages aux Etats-Unis ont en outre progressé plus vite que prévu le mois dernier à respectivement +1% (contre un consensus de 0,7%) et +0,1% (contre un consensus de -0,3%). L'indice d'inflation "core PCE", est toutefois ressorti le mois dernier en dessous du consensus (+0,4%).

L'indice dollar est stable après avoir touché plus tôt un creux d'un mois après les remarques accommodantes de la Réserve fédérale et la croissance plus faible qu'attendu du PIB trimestriel américain. L'euro pointe à 1,1860/dollar.

Sur le marché obligataire américain, le rendement des Treasuries à 10 ans revient à 1,2456%.

Le baril de Brent pointe à 76 dollars et le brut léger américain à 73,35 dollars.

LES VALEURS

Amazon (-7,2%) Le géant du commerce en ligne a publié des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, alors que les grands concurrents "physique" Walmart et Target ont largement renforcé leur présence en ligne ces derniers mois. Le chiffre d'affaires d'Amazon sur la période avril-juin a progressé de 27% à 113 Milliards de dollars, ce qui se situe au-dessous de la prévision des analystes qui ressortait en moyenne à 115 Milliards de dollars.

Exxon Mobil (-2,2%) a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre. Le bénéfice est de 4,7 Milliards de dollars (1,10 dollar par action contre un consensus de 98 cents).

Les dépenses d'investissement et d'exploration ont représenté 3,8 Milliards de dollars sur le trimestre.

Colgate Palmolive (-3,5%) Le BPA ajusté ressort en hausse de 8% à 80 cents au T2, rapporté à des revenus de 4,26 Milliards de dollars, en croissance organique de 5%.

Caterpillar (-3,6%) a publié une hausse de son bénéfice ajusté au titre du T2, soutenue par la demande des équipements de construction dans un contexte de reprise économique mondiale. Le fabricant d'engins de chantier a annoncé anticiper une croissance "modérée" de sa marge d'un trimestre à l'autre.

Chevron (-1,5%) a publié son bénéfice trimestriel le plus élevé en 6 trimestres grâce au rebond des cours pétroliers et a annoncé un programme de rachat d'actions de 2 à 3 Milliards de dollars.

Gilead Sciences (-1,8%) Le laboratoire a dégagé un bénéfice plus élevé que prévu pour le deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour son traitement antiviral contre le COVID-19, mais les ventes de ses médicaments phares contre le VIH sont restées à la traîne...

Pinterest (-17%) Les analystes soulignent un ralentissement de la croissance du nombre d'utilisateurs du réseau social. J.P. Morgan a abaissé son conseil à "neutre".

Tesla (+1,8%) Un incendie s'est déclaré vendredi dans un site de stockage d'énergie du constructeur automobile, dans l'Etat de Victoria en Australie, lors de tests d'un projet mené par la société française Neoen.

Procter & Gamble (+3,5%) Au quatrième trimestre de l'exercice 2021, le bénéfice net a grimpé à 3,26 Milliards de dollars (1,13$ par action), au-dessus du consensus de place. Les ventes du groupe montent de 7% à 18,9 Mds$. Sur 2022, P&G cible une croissance interne entre 2% et 4%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé en hausse de 5% à 6%.