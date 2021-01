Wall Street : en baisse avant la Fed et les résultats d'Apple

(Boursier.com) — La Bourse de New York recule mercredi, dans le sillage des marchés européens, face aux craintes que fait peser la résurgence du Covid-19 sur la reprise économique. Malgré d'excellents résultats financiers de Microsoft, l'aversion au risque domine, ce qui fait grimper le dollar et reculer les taux d'intérêts souverains. Le pétrole WTI progresse en revanche légèrement, profitant d'une baisse des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.

A deux heure de la clôture, le Dow Jones cède 1,08% à 30.602 points, alors que l'indice large S&P 500 perd 1,56% à 3.789 pts, et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, lâche de 1,3% à 13.448 pts.

Après la clôture, les investisseurs attendent avec impatience les comptes du 4e trimestre 2020 d'Apple (+0,48%), Tesla (+0,15%) et Facebook (-2,1%). Microsoft gagne 1,4% après avoir publié mardi soir des résultats et des ventes record, supérieurs au consensus de Wall Street.

Fièvre spéculative sur des titres vendus à découvert

De nombreux investisseurs sont toutefois mal à l'aise avec les valorisation très élevées atteintes à Wall Street sur les valeurs technologiques et internet. Ces derniers jours, une fièvre spéculative s'est en outre emparée de plusieurs titres visés par des vendeurs à découvert, dont GameStop, qui s'envole encore de 115% mercredi, et AMC Entertainment (+268%!), au risque de déclencher une enquête des autorités boursières.

Au vu des pertes essuyées ces derniers jours par les "hedge funds" vendeurs à découvert sur ces titres, certains opérateurs craignent que ces fonds soient amenés à vendre d'autres titres pour répondre à des appels de marges, ce qui pourrait faire chuter les indices boursiers.

Les marchés sont aussi dans l'attente des décisions de la Fed, qui seront publiées à partir de 20h, via un communiqué, suivi à partir de 20h30 par une conférence de presse de Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine. Les marchés s'attendent à ce que la Fed maintienne en l'état sa politique monétaire très accommodante, et qu'elle réitère son intention de ne pas réduire son soutien aux marchés avant la fin de la crise sanitaire.

Perspectives économiques moroses en Allemagne pour cause de Covid-19

En Europe, l'indice EuroStoxx 50 a chuté de 1,57%, le DAX-30 a perdu 1,8% et le CAC 40 a cédé 1,16%, sur fond de tensions entre la Commission européenne et le géant pharmaceutique AstraZeneca (-3% à Wall Street) au sujet de la réduction du nombre de vaccins contre le coronavirus qui pourront être livrés par la société britannique à l'Union européenne.

Les investisseurs ont aussi été déçus par la révision à la baisse de la prévision de croissance par l'Allemagne, qui s'attend désormais à un rebond de seulement 3% de son PIB en 2021, contre +4,4% précédemment...

En outre, l'indice GfK allemand du climat de la consommation est tombé en février au triste niveau de -15,6 (consensus -8), au plus bas de six mois, plombé par le confinement lié à la nouvelle vague de Covid-19.

L'aversion au risque profite au dollar et aux obligations d'Etat

Le pétrole repart en légère hausse après l'annonce d'une baisse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. Le brut léger américain WTI avance de 0,6% à 52,92$ le baril (contrat à terme de mars sur le Nymex), tandis que le Brent de la Mer du Nord d'échéance mars est stable à 55,88$. Pour la semaine close le 22 janvier, les stocks de brut aux US ont chuté de 9,9 millions de barils à 476,7 mb, alors que le consensus tablait sur une hausse de 1,5 million de barils.

L'or recule de 0,38% à 1.847,70$ (contrat à terme de février sur le Comex). Il s'agit de la 5e séance de recul consécutive pour le métal jaune, une première depuis au moins 8 mois.

Sur le marché des changes, le dollar rebondit, servant de valeur refuge. L'indice du dollar (qui reflète son évolution face à 6 devises de référence) avance de 0,38% à 90,52 points, tandis que l'euro perd 0,32% à 1,2121$.

Les marchés obligataires américains font office de refuge, faisant monter les cours et reculer les taux. Le rendement du T-Bond à 10 ans recule ainsi de 3 points de base à 1,01%. Ce taux avait atteint le 12 janvier un plus haut depuis mars 2020, à 1,18%, dans l'anticipation d'une reprise de l'inflation à la faveur de la reprise économique post-Covid.

Sur le front économique, les commandes de biens durables aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2020 sont ressorties en hausse timide de 0,2% par rapport au mois précédent, contre 1% de consensus et 1,2% un mois avant. Hors transport, toutefois, les commandes s'affichent en augmentation de 0,7% contre 0,5% de consensus, après un gain de 0,8% en novembre.

VALEURS A SUIVRE

Microsoft (+1,4%) a explosé le consensus de Wall Street en publiant mardi soir des ventes et des bénéfices record pour son 2e trimestre fiscal, achevé fin décembre 2020. Profitant des mutations engendrées par la crise sanitaire, les ventes trimestrielles du géant informatique américain ont ainsi dépassé pour la première fois les 40 milliards de dollars, et ses profits ont franchi les 15 milliards de dollars. Le bénéfice net s'est établi à 15,46 Mds$ au 2e trimestre fiscal, soit 2,03$ par action, contre 1,51$ par action un an plus tôt (+34%). Les ventes ont totalisé 43,1 Mds$, contre 36,9 Mds$ un an plus tôt, en hausse de 17%. Le consensus était celui d'un bpa de 1,64$ pour un chiffre d'affaires de 40,23 Mds$.

Le groupe a continué de bénéficier de l'évolution de l'organisation du travail entraînée par la pandémie de coronavirus. Ces mutations ont particulièrement boosté Azure, l'offre "cloud" du groupe, ainsi que sa solution de travail à distance Teams. Microsoft a précisé que les ventes d'Azure avaient bondi de 50% au 2e trimestre fiscal, même si le groupe ne communique pas le chiffre exact, contrairement à ses concurrents Amazon (avec AWS, Amazon Web Services) et Alphabet. Microsoft se contente de publier les ventes de sa division ""Cloud intelligent" (qui englobe Azure), qui ont bondi de 23% à 14,6 Mds$, contre 13,77 Mds$ attendus par le consensus FactSet.

Advanced Micro Devices (AMD, -4,5%) a annoncé mardi soir des comptes supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le bénéfice ajusté trimestriel par action s'est envolé ainsi de 63% à 52 cents. Le consensus était de 47 cents. Le fabricant de processeurs a affiché des ventes en vive croissance de 53% en glissement annuel, à 3,24 milliards de dollars contre 3,02 milliards de consensus. Le groupe a notamment profité de solides ventes de processeurs Ryzen. En outre, les anticipations financières de la firme pour le premier trimestre fiscal et l'exercice 2021 sont supérieures aux attentes de marché.

Pour le premier trimestre, AMD table sur des revenus voisins de 3,2 milliards de dollars (plus ou moins 100 M$), alors que le consensus n'était que de 2,7 milliards. Pour 2021, la croissance de l'activité est attendue proche de 37%, contre 28% de consensus. Le Californien de Santa Clara ferait donc nettement mieux que prévu et confirme sa montée en puissance face à Intel.

Texas Instruments (-3,8%), le géant américain des semi-conducteurs destinés à la téléphonie mobile, a fourni hier soir des comptes solides et une guidance optimiste. Sur le trimestre en cours, compte tenu de la reprise de la demande, TI envisage des revenus allant de 3,79 à 4,11 milliards de dollars, pour un bpa logé entre 1,44 et 1,66$. Le consensus était de 1,33$ de bpa pour 3,58 milliards de ventes. Sur le quatrième trimestre, le bénéfice net s'est établi à 1,69 milliard de dollars soit 1,80$ par titre, contre 1,07 milliard un an avant. Les revenus trimestriels du groupe de Dallas ont totalisé quant à eux 4,08 milliards. Le consensus était de 3,58 milliards de profits et 1,34$ de bénéfice par action.

Starbucks (-6,2%) a publié mardi soir des bénéfices trimestriels supérieurs aux attentes, mais une guidance jugée décevante de profit. Sur le premier trimestre fiscal, clos fin décembre 2020, la chaîne américaine de cafés a dégagé un bénéfice par action de 61 cents à comparer à un consensus de 55 cents. Le bpa décline de 23% en glissement annuel avec l'impact de la crise sanitaire, affectant les ventes et les marges. Les revenus ont reculé de 5% à 6,75 milliards de dollars et ressortent un peu légers en comparaison du consensus (6,9 milliards). L'activité à décliné de 5% à comparable, contre -4,2% de consensus.

Pour le second trimestre, cette fois, Starbucks table sur un bpa allant de 45 à 50 cents, contre 59 cents de consensus. Sur l'exercice 2021, le bpa est anticipé entre 2,70 et 2,90$, contre 2,8$ de consensus de marché. Les revenus de l'exercice sont attendus entre 28 et 29 milliards. Dès le second trimestre, la croissance US à comparable devrait redevenir positive de 5% à 10%. Notons également que le titre souffre du départ de sa directrice des opérations Roz Brewer, qui part pour devenir la directrice générale (CEO) de Walgreens Boots Alliance.

General Dynamics (+2%), contractant américain de défense, a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice net d'un milliard de dollars soit 3,49$ par action, pour 10,5 milliards de revenus. Sur l'année, le profit net se monte à 3,2 milliards, 11$ par titre, pour 37,9 milliards de facturations. En séquentiel, le bénéfice net trimestriel grimpe de 20%, signalant une reprise. La marge opérationnelle s'est améliorée à 12,3% sur le trimestre écoulé.

Anthem (-6%), ex-Wellpoint, acteur américain de l'assurance maladie, a annoncé pour son quatrième trimestre un bénéfice et des revenus supérieurs aux attentes de marché. La guidance annuelle ressort toutefois un peu courte. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 551 millions de dollars et 2,19$ par action, contre 934 millions un an plus tôt. Le groupe renforce de 5 milliards de dollars son programme de rachat d'actions.

AT&T (-2,1%), opérateur télécom américain, a déçu par sa guidance de revenus ce mercredi, alors que ses comptes trimestriels ont quant à eux dépassé les attentes. Le conglomérat table désormais sur des revenus consolidés 2021 en hausse de 1% environ, pour un bénéfice ajusté par action stable. Sur le quatrième trimestre, le bénéfice a reculé de 16% à 75 cents par titre, alors que les revenus ont baissé de 2,4% à 45,7 milliards de dollars. Le consensus était logé à 73 cents de bpa et 44,5 milliards de recettes.

VF Corp (-5,3%), groupe aux marques Vans, Timberland et North Face, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal des revenus inférieurs aux attentes de marché. La guidance ressort par ailleurs faible. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice net s'est élevé à 347 millions de dollars soit 88 cents par titre, contre 465 millions de dollars et 1,16$ par action un an auparavant. Le bpa ajusté a atteint 93 cents, contre 90 cents de consensus. Les revenus sont ressortis à 2,97 milliards, contre 3 milliards de consensus et 3,16 milliards un an avant.

Nasdaq Inc (+0,3%) a annoncé des revenus 2020 de 2,9 milliards de dollars, en croissance de 15%. Les revenus des solutions ont progressé de 11%, alors que les services de marché se sont appréciés de 21% avec les volumes de trading. Sur le quatrième trimestre, les revenus ont progressé de 22% à 788 millions de dollars. Le bpa ajusté 2020 dilué est ressorti à 6,18$, en croissance de 24%, alors que celui du quatrième trimestre s'est établi à 1,60$, en hausse de 24%.

Blackstone (+3,1%), qui va racheter une activité d'Allstate pour 2,8 milliards de dollars, a aussi publié un chiffre d'affaires et un profit supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice trimestriel par action est ressorti à 1,07$ contre 89 cents de consensus. Le bpa distribuable a représenté 1,13$.

Boeing (-4,2%). Le B737-MAX est de nouveau autorisé à voler en Europe. Comme attendu, l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a donc autorisé une reprise des vols de l'appareil en Europe à la suite des modifications apportées par le géant américain de l'aéronautique. Le 'MAX' avait été interdit de vol à travers le monde en mars 2019 à la suite de deux catastrophes aériennes ayant fait 346 morts.

Boeing vient par ailleurs de dévoiler des comptes trimestriels fortement impactés par la crise mais également par une charge de 6,5 milliards de dollars liée au programme 777X. Le géant de l'aéronautique a ainsi essuyé sur le trimestre clos fin décembre une perte nette de 8,49 milliards de dollars ou 14,65$ par titre contre un déficit de 1 Md$ ou un bpa de -1,79$ un an plus tôt. La perte ajustée par action ressort à 15,25$ contre -1,64$ de consensus. Les revenus ont atteint 15,3 Mds$, en repli de 15%, légèrement supérieurs au consensus (15,1 Mds$). Le groupe a encore brûlé plus de 4,3 Mds$ de cash sur la période, contre 4 Mds$ attendus par les analystes, portant la consommation de trésorerie sur l'année à 19,7 Mds$. Le déficit net atteinte le montant record de 12 Mds$ sur 2020. Le carnet de commandes global a fondu de 22% sur un an à 363 Mds$.

Abbott (+0,7%) a battu le consensus de ventes sur le trimestre clos avec les diagnostics rapides. Le groupe a dégagé sur le trimestre un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars et 1,20$ par titre, contre 1 milliard de dollars un an avant. Le bpa ajusté est ressorti à 1,45$ contre 1,35$ de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé 10,7 milliards de dollars, contre 8,3 milliards sur la période comparable de l'an dernier. Le consensus de revenus était de 9,9 milliards. Les ventes de diagnostics rapides ont plus que quadruplé à 2,4 milliards de dollars, avec les tests PCR du Covid-19. Le groupe dit s'attendre pour 2021 à un bpa d'au moins 3,74$ et un bpa ajusté de 5$ ou plus.

GameStop (+115%) pointe encore en très forte hausse à Wall Street après un bond de 93% hier soir, pour une capitalisation de près de 25 milliards de dollars. Le titre de la chaîne de distribution de jeux vidéo est devenu le véhicule le plus spéculatif du moment, dopé hier soir par un tweet d'Elon Musk, patron de Tesla, alors qu'il avait déjà été multiplié sous le feu des achats frénétiques de petits porteurs, provoquant des rachats en panique de positions de vente à découvert des hedge fund. Le groupe affiche pourtant des pertes depuis 2018, et malgré un bond de ses ventes en ligne en 2020, il ne devrait pas retrouver les bénéfices avant 2023, selon les analystes.