Wall Street efface (presque) son 'rally' de la veille

(Boursier.com) — La cote américaine corrige avant bourse ce mercredi, particulièrement fébrile avant l'intervention de Jerome Powell, et alors que les craintes de récession grandissent suite aux avertissements d'Elon Musk ou de Goldman Sachs sur le sujet. Le S&P 500 abandonne 1,6% en pré-séance, le Dow Jones 1,5% et le Nasdaq 1,7%. Les cours du brut retombent avec ces inquiétudes économiques. Le baril de brut WTI perd 5,6% sur le Nymex à 103,4$. L'once d'or monte de 0,5% à 1.849$. L'indice dollar avance de 0,1%. Le Bitcoin rechute vers les 20.000$, avec la majeure partie des cryptomonnaies.

Jerome Powell, le président de la Fed, s'exprimera dans quelques instants devant la commission bancaire du Sénat américain, avant une audition similaire devant la Chambre des représentants demain jeudi. Il sera bien évidemment questionné sur la réponse apportée à la Fed face à l'inflation record. Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière, portant son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75% afin de contrer l'inflation. Les responsables de la Fed ont également établi une trajectoire agressive d'augmentations de taux pour le reste de l'année. De nouvelles projections économiques publiées après la réunion de deux jours de l'agence la semaine dernière ont montré que les décideurs s'attendaient à ce que les taux d'intérêt atteignent 3,4% d'ici la fin de 2022, ce qui serait le niveau le plus élevé depuis 2008.

Certains commentaires de la Fed ont déjà émergé ces derniers jours suite à la décision du FOMC mercredi dernier de relever les taux de 75 points de base. Expliquant sa dissidence, la présidente de la Fed de Kansas City, Esther George (membre votant), qui aurait préféré s'en tenir à un tour de vis d'un demi-point, a déclaré qu'un mouvement de 75 pb avait ajouté à l'incertitude politique étant donné le début simultané de la réduction du bilan de la banque centrale. Dans un article de blog, Neel Kashkari (non-votant) de la Fed de Minneapolis a déclaré qu'il soutenait le mouvement de 75 points de base et pourrait soutenir un autre 75 points de base en juillet, mais a indiqué que les incertitudes le rendaient prudent quant à une plus grande anticipation. Il a déclaré qu'il pourrait envisager une hausse de 50 points de base par réunion jusqu'à ce que l'inflation soit en bonne voie pour atteindre 2%. Dans une présentation académique, James Bullard (membre votant) de la Fed de St. Louis a déclaré que la Fed avait une... crédibilité considérable, ce qui suggèrerait selon lui qu'un atterrissage en douceur soit possible si le changement de politique est bien exécuté. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré dans un discours qu'il soutiendrait une autre hausse de 75 points de base si les données ressortaient comme attendu. Loretta Mester de Cleveland (membre votant) a déclaré enfin à CBS Face The Nation que la banque examinait les données mensuelles pour détecter des signes de modération de la demande, notant que les données de l'IPC de mai étaient mauvaises dans tous les domaines, et s'attendant également à ce que le retour à une inflation de 2% prenne quelques années.

Thomas Barkin, Charles Evans et Patrick Harker de la Fed, s'exprimeront également ce jour.

Tout comme Joe Biden, la Secrétaire au Trésor et ex-patronne de la Fed, Janet Yellen, estime que la récession n'est pas inévitable, mais que l'inflation est trop élevée. Dans une interview accordée à ABC, la Secrétaire au Trésor a discuté de la croissance et de l'inflation, faisant remarquer que la récession n'était donc "pas du tout inévitable", alors que la Fed prend des mesures de plus en plus agressives. Elle s'attend à ce que la croissance américaine ralentisse dans une transition naturelle vers une croissance régulière et stable, et pense que Jerome Powell peut atteindre son objectif de réduire l'inflation tout en maintenant un marché du travail solide. Cette inflation est "inacceptablement élevée", juge Yellen, qui note que la priorité absolue du président Biden est de la faire baisser. Elle constate que "les impacts des prix de l'énergie représentent en réalité la moitié de l'inflation". Elle évoque par ailleurs les efforts de l'administration Biden pour endiguer les nouvelles hausses des prix du pétrole. Interrogée sur les appels au Congrès pour des exonérations de la taxe sur l'essence, elle répond que Biden veut alléger le fardeau des ménages et que c'est en effet une idée "à considérer". Elle déclare également que l'administration envisage de lever certains tarifs de l'ère Donald Trump sur les produits chinois...

Alors que les derniers chiffres de l'inflation américaine ont traduit une hausse des prix record de 8,6%, au plus haut de 41 ans, notons que l'inflation britannique annoncée ce matin a également accéléré en mai pour atteindre son niveau le plus élevé depuis mars 1982 avec la flambée des prix alimentaires. D'après l'ONS, l'indice britannique des prix à la consommation a augmenté de 9,1% sur un an le mois dernier, en ligne avec les attentes, contre 9% en avril. Il s'agit pour l'heure du taux le plus élevé pour un pays membre du G7, ce qui complique encore le travail déjà délicat de la Banque d'Angleterre. Le ministre des Finances Rishi Sunak a déclaré que le gouvernement britannique faisait tout son possible pour lutter contre cette envolée des prix. La BoE avait précisé la semaine dernière que l'inflation devrait rester supérieure à 9% au cours des prochains mois avant de culminer à plus de 11% en octobre.

Les valeurs

Alibaba, géant chinois du commerce en ligne, et sa filiale Ant Group, mettent fin à leurs opérations de collaboration dans le cadre de la répression réglementaire en Chine, indique Reuters. Citant des sources proches du dossier, l'article rapporte que les deux sociétés ont commencé à restreindre l'accès aux services de l'autre, à se concurrencer pour des clients et à conclure des partenariats avec des rivaux, alors qu'Ant tente de renforcer son indépendance vis-à-vis d'Alibaba, tandis qu'Alibaba construit un outil de transaction transfrontalier qui pourrait concurrencer Ant. Les sources ajoutent qu'Ant ne veut pas être considéré uniquement comme une filiale d'Alibaba par des partenaires existants ou potentiels, un initié d'Ant disant qu'Alibaba ne serait plus "un grand arbre" auquel Ant doit s'accrocher, en particulier pour les marchés étrangers.

Amazon. Audible d'Amazon a conclu un accord de production exclusif avec Higher Ground, dont les termes n'ont pas été divulgués. Audible a annoncé un accord de production exclusif, mondial, multi-projets et pluriannuel avec Higher Ground, la société de médias du président Barack Obama et de Michelle Obama. Ce nouveau partenariat renforce l'engagement de Higher Ground envers l'audio. La liste des émissions Audible reflétera la mission commune des entreprises "de raconter des histoires significatives et divertissantes qui élèvent diverses voix et expériences". Rappelons que Spotify avait décidé de ne pas renouveler son partenariat exclusif avec Higher Ground lorsque leur accord avait pris fin plus tôt cette année.

Boeing ne se montre pas très optimiste concernant la chaîne de production de l'industrie aéronautique à court terme. A Doha, son directeur général a indiqué s'attendre à ce que les difficultés d'approvisionnement persistent jusqu'à la fin 2023 en raison des problèmes de main-d'oeuvre chez les sous-traitants et les petits fournisseurs, confrontés à une reprise plus rapide qu'attendu de la demande. "Le basculement des difficultés de demande aux difficultés d'approvisionnement (...) est remarquable par sa vitesse", a déclaré David Calhoun, lors du Qatar Economic Forum organisé par Bloomberg à Doha. Il a ajouté que le groupe restait confronté à d'importantes difficultés et retards d'approvisionnement. "C'est un vrai problème pour les industriels et cela le restera sans doute pratiquement jusqu'à la fin de l'an prochain". "Et la plus importante contrainte pour les fournisseurs intermédiaires et les petits fournisseurs, c'est la disponibilité de la main-d'oeuvre".

Altria et Philip Morris International cèdent un peu de terrain avant bourse à Wall Street. La FDA (Food & Drug Administration), autorité américaine de santé, prévoit une proposition de règle pour réduire la dépendance vis-à-vis des cigarettes et autres produits du tabac brûlés. Les plans de la FDA pour développer une proposition de norme de produit établiraient un niveau maximal de nicotine dans les cigarettes et autres produits du tabac.

Revlon, le concepteur de cosmétiques qui vient de se placer sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, a vu son cours de bourse flamber de près de 300% sur une semaine et 460% depuis les planchers du 13 juin ! Le titre, qui bénéficie toujours d'une folle spéculation, gagne 30% de plus vers les 8$ avant bourse ce mercredi. Le groupe massivement endetté attire visiblement les petits porteurs américains, qui se rappellent du précédent Hertz Global, vedette boursière de la pandémie il y a deux ans malgré une situation financière alors également déplorable et une mise sous protection de la loi sur les faillites. Rappelons que de tels mouvements sont totalement irrationnels, puisqu'en règle générale, les actionnaires ne récupèrent rien en cas de chapitre 11. La flambée toute récente du cours de Revlon a aussi été alimentée par des rumeurs d'offre potentielle de Reliance Industries.

Twitter, le réseau social média, hésite avant bourse à Wall Street. Le conseil d'administration du groupe a unanimement recommandé aux actionnaires un vote en faveur de l'offre de reprise d'Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Le seul problème, c'est que ce dernier reconsidère désormais sa proposition et entend éclaircir d'abord la situation au sujet du phénomène des comptes 'bots' et fake.