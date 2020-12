Wall Street : du vert malgré la dernière sortie de Trump

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en légère progression pour cette dernière séance complète avant le week-end prolongé de Noël. Et ce alors que Donald Trump a menacé mardi de ne pas ratifier le plan de relance de 892 milliards de dollars adopté la veille par le Congrès après des mois de négociations, jugeant "ridiculement basses" les aides aux particuliers qu'il prévoit. Un énième coup d'éclat du président avant son départ de la Maison Blanche qui ne semble guère effrayé les opérateurs. Ces deniers semblent également toujours croire à un accord de dernière minute en Bruxelles et Londres sur les futures relations entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne.

Sur le front sanitaire, après les inquiétudes du début de semaine liées à la découverte en Angleterre d'un nouveau variant du SARS-CoV-2 potentiellement très contagieux, le ton est désormais moins alarmant après les commentaires des grands laboratoires et de l'OMS. La réouverture partielle et sous conditions des liaisons entre la France et le Royaume-Uni tend d'ailleurs à rassurer.

Avant la coupure de Noël (une simple demi-séance aura lieu demain à Paris comme à New York), une batterie d'indicateurs est au programme outre-Atlantique. Des statistiques plutôt solides jusqu'ici avec notamment de bonnes données sur l'emploi. Les inscriptions au chômage ont en effet davantage reculé que prévu la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 19 décembre, que les inscriptions au chômage ont atteint 803.000, en repli de 89.000 par rapport à la lecture révisée de la semaine antérieure de 892.000. Elles ressortent nettement moins élevées qu'attendu puisque le consensus était positionné à 880.000.

La moyenne à quatre semaines s'établit à 818.250, en hausse de 4.000. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 12 décembre atteint 5,337 millions, en baisse de 170.000 sur sept jours (5,558 millions de consensus). Avant que le coronavirus ne mette à l'arrêt la majeure partie de l'économie américaine, le précédent record datait de 1982 avec 695.000 demandes hebdomadaires.

Les commandes de biens durables ont augmenté de 0,9% en novembre en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,6% et après un gain de 1,8% un mois plus tôt. Hors transport, les commandes se sont améliorées de 0,4%, contre un consensus de +0,5% et après une hausse de 1,9% sur le mois précédent.

Les revenus personnels des ménages américains ont reculé de 1,1% en novembre en comparaison du mois antérieur, contre -0,3% de consensus. Les revenus avaient baissé de 0,6% le mois précédent. Selon le rapport gouvernemental américain, les dépenses personnelles de consommation ont de leur côté diminué de 0,4% contre -0,2% de consensus. L'indice ajusté des prix 'core PCE' est resté stable contre une hausse de 0,1% attendue. Sur un an, il affiche une progression de 1%.

L'indice des prix de l'immobilier de la NAHB (15h00), les ventes de logements neufs (16h00), l'indice révisé du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan (16h00) et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques (16h30) sont encore à suivre.

Après deux jours de baisse, les cours du brut évoluent autour de l'équilibre avec un WTI à 47,1$. L'once d'or grignote de son côté 0,1% autour des 1.873$. Enfin, le dollar baisse de 0,1% face à un panier de devises de référence et l'euro se négocie autour des 1,216 dollar.

VALEURS A SUIVRE

* La Formule 1 bientôt sur Amazon ? Selon le 'Financial Times', le géant américain est en pourparlers avec le groupe qui gère les courses automobiles les plus suivies au monde afin de diffuser sur sa plateforme plusieurs Grand Prix. "Ils sont un partenaire potentiel incroyablement important et une opportunité pour nous de développer et de faire croître notre activité", a déclaré au FT Chase Carey, le patron de la F1.

* Tesla. Les ambitions d'Apple en matière de voitures autonomes se précisent et délient la langue d'Elon Musk... Le patron de Tesla a déclaré mardi qu'il avait pris contact avec le directeur général d'Apple, Tim Cook, "lors des plus sombres jours du programme Model 3". La Model 3, une berline haut de gamme, a été développée à partir de 2014 et lancée en 2016 par le constructeur de voitures électriques. Elon Musk voulait à l'époque discuter de la possibilité d'un rachat de Tesla par le groupe à la pomme, pour "un dixième de sa valeur actuelle", explique-t-il dans une réponse à un autre utilisateur sur le réseau social Twitter. Cela représentait à l'époque une valeur de 60 milliards de dollars. "Il a refusé de me rencontrer", a ajouté le milliardaire, toujours très actif sur Twitter. Apple progresse dans la technologie de conduite autonome et se fixe pour objectif de produire dès 2024 une voiture de tourisme susceptible d'être équipée de sa propre technologie de batterie électrique.

* Pfizer va fournir 100 millions de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19 aux Etats-Unis d'ici juillet prochain. Le laboratoire livrera ainsi au total 200 millions de doses à la première économie mondiale, ce qui permettra de vacciner 100 millions de personnes. Pfizer et son partenaire allemand BioNTech SE livreront au moins 70 millions de doses d'ici le 30 juin, le solde devant être livré au plus tard le 31 juillet, a précisé le laboratoire. Le gouvernement américain paiera 1,95 milliard de dollars pour les 100 millions de doses supplémentaires, ce qui portera le total versé à Pfizer à près de 4 Mds$.

* Walmart. Le département américain de la Justice a porté plainte mardi contre le géant des supermarchés, l'accusant d'avoir entretenu la crise des opioïdes aux Etats-Unis en acceptant des milliers d'ordonnances non valables malgré les mises en garde de ses pharmaciens.