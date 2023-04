Wall Street : du rouge pour débuter une semaine très chargée ?

(Boursier.com) — Wall Street évolue dans le rouge en pré-séance. Le début de semaine s'annonce assez calme de l'autre côté de l'Atlantique avant plusieurs journées surchargées tant sur le plan micro que macro. Ce lundi, seuls l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas sont au programme. Demain, plusieurs indicateurs relatifs au marché du logement et un indice de confiance seront à suivre, avant les commandes de biens durables et les stocks et ventes de grossistes mercredi, puis la première estimation du PIB du premier trimestre, les promesses de ventes de logements et les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi, avant les revenus et dépenses des ménages et l'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan vendredi.

Côté entreprises, les géants de la technologie Amazon, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms seront sur le pont. Jusqu'ici, les entreprises ont dévoilé des bénéfices supérieurs de 5,8% aux estimations des analystes, contre une moyenne sur 5 ans de 8,4% et une moyenne sur 10 ans de 6,4%. Les données de FactSet montrent également que les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient baisser de 6,2% au premier trimestre en combinant les résultats déjà publiés avec ceux attendus par les analystes. Si ces anticipations venaient à être confirmées, il s'agirait du plus fort déclin des profits depuis la chute de 31,6% enregistrée au deuxième trimestre 2020. Ce lundi, Coca-Cola, Philipps ou encore First Republic passeront sur le gril.

Jusqu'ici la saison des trimestriels s'est avérée assez mitigée mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Les comptes des ex-Gafam seront d'autant plus surveillés cette semaine que tous sont engagés dans de vastes réductions d'effectifs après avoir (trop) gonflé leurs équipes à la sortie de la pandémie de Covid-19.

Sur le marché pétrolier, le brut rend environ 0,5% avec un baril de Brent qui se négocie à 81,2$ à Londres (contrat échéance juin). Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 101,5 pts tandis que l'euro s'échange proche des 1,099$ entre banques. Enfin, le Bitcoin retombe de 1,2%, proche des 24.400$ sur Coindesk.