Wall Street : du rouge pour débuter la semaine

(Boursier.com) — Wall Street a terminé en baisse lundi, le S&P 500 reculant de 0,20% à 4.273 pts, tandis que le Dow Jones a abandonné 0,59% à 33.562 pts. Le Nasdaq perd de son côté de 0,09% à 13.229 pts. La prudence domine donc, après le récent rebond de l'indice composite mené par les 'mégacaps' technologiques. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1% à 72$. L'once d'or revient à 1.961$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises avec un euro à 1,0725/$.

Dans l'actualité économique à Wall Street, l'indice PMI composite américain final du mois de mai 2023 est ressorti à 54,3, contre 54,5 de consensus FactSet et 54,5 pour la lecture flash. L'indicateur des services s'est établi quant à lui à 54,9, contre 55,1 de consensus et 55,1 également pour la lecture préliminaire.

L'indice ISM des services américains pour le mois de mai 2023 s'est affiché décevant à 50,3 seulement, tout proche du niveau d'équilibre, contre 52,1 de consensus de marché et 51,9 un mois auparavant. L'indicateur des commandes nouvelles du mois de mai a été de 52,9, contre 56,1 en avril.

Les commandes industrielles américaines du mois d'avril 2023 sont ressorties en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre +0,8% de consensus de marché et +0,6% pour la lecture révisée (en baisse) du mois de mars.

Notons par ailleurs que la 'quiet period' de la Fed a débuté, à l'approche de la réunion monétaire des 13 et 14 juin, ce qui signifie la suspension des interventions de responsables régionaux de la Fed... Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 14 juin, dans une fourchette de 5 à 5,25$, se situe à 78%, contre 22% de probabilité d'une hausse d'un quart de point.

Les titres pétroliers et énergétiques étaient plutôt fermes à Wall Street, alors que l'Arabie saoudite a annoncé une réduction unilatérale de la production de brut de 1 million de bpj en juillet et une prolongation si nécessaire... D'autres pays de l'OPEP+ ont choisi de laisser leur production inchangée. Les marchés ne sont cependant toujours pas convaincus que la dernière réduction de la production déclenchera un rebond significatif des prix du brut étant donné les inquiétudes plus larges sur la demande d'énergie du fait du ralentissement de l'économie mondiale et d'une dynamique potentiellement moins forte qu'attendu de la réouverture de la Chine.

Les régulateurs chinois travaillent quant à eux sur une nouvelle série de mesures de soutien au marché immobilier. L'indice PMI Markit/Caixin chinois du mois de mai a cependant plutôt agréablement surpris, à 57,1 contre 55,5 de consensus FactSet.

Le rapport sur l'emploi aux États-Unis de vendredi a eu finalement peu d'impact sur les anticipations de taux de la Fed. Il est ressorti en effet plutôt déconcertant, avec des créations de postes non-agricoles très fortes à 339.000, mais dans le même temps une remontée du taux de chômage à 3,7%. Les marchés anticipent donc toujours une pause de la Fed en juin. La banque centrale américaine pourrait encore rehausser ses taux à une date ultérieure... Une certaine attention se porte en outre sur les banques américaines, au beau milieu des rapports de médias selon lesquels les régulateurs pourraient proposer des changements ce mois-ci pour augmenter les exigences de capital de 20% en moyenne pour les grands établissements...

Les valeurs

Apple (-0,7%) pour le lancement de la WWDC23 (Worldwide Developers Conference), conférence annuelle des développeurs du groupe californien à la pomme, avec en vedette son casque de réalité mixte. Le fameux casque d'Apple, qui ne sera pas accessible à toutes les bourses, doit réunir réalité virtuelle et augmentée... Le 'Reality Pro', tel qu'il est désigné pour l'heure, constitue un tout nouveau produit d'Apple, un événement pour le groupe qui peine à trouver des relais de croissance, même si sa base installée reste impressionnante. Le prix attendu est voisin de 3.000$. Compte tenu de ce coût élevé, les analystes n'anticipent pas de volumes initiaux importants, du moins en comparaison de l'iPhone.

Apple était aussi attendu sur des mises à jour, comme iOS 17 ou WatchOS 10, un nouveau Mac, ou bien sur la question de l'App Store et de la concurrence...

Tesla (+1,7%) a livré 77.695 véhicules électriques fabriqués en Chine au mois de mai, une progression de 2,4% par rapport au mois précédent selon les données de la China Passenger Car Association. Sur une base annuelle, les ventes ont augmenté de 142% en comparaison de mai 2022, lorsque Shanghai était encore soumise aux mesures de confinement. Le concurrent chinois BYD a enregistré les ventes de 239.092 véhicules en mai, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente... Rappelons qu'Elon Musk a terminé jeudi un voyage de deux jours en Chine qui comprenait des entretiens avec le vice-Premier ministre chinois Ding Xuexiang mercredi à Pékin, selon Reuters. Il s'agissait du premier voyage local de Musk en trois ans. Le patron de Tesla a également rencontré les ministres des Affaires étrangères, du Commerce et de l'Industrie et a dîné avec Zeng Yuqun, président du fournisseur de batteries CATL.

Tesla a par ailleurs indiqué en fin de semaine dernière que tous ses nouveaux véhicules Model 3 aux États-Unis étaient désormais éligibles au crédit d'impôt complet de 7.500$ pour les véhicules électriques.

Palo Alto Networks, le géant californien de la sécurité informatique, grimpe de 4,4% à Wall Street, alors que le groupe va faire son entrée dans l'indice large S&P 500 avant l'ouverture du 20 juin. S&P Dow Jones Indices a annoncé ce changement vendredi soir. Palo Alto Networks remplace ainsi Dish Network (-2,7%) dans le S&P 500, alors que Dish prendra la place de Cutera (-3%) dans l'indice S&P SmallCap 600.

Palo Alto Networks évoluait déjà au plus haut historique à Wall Street, après avoir gagné 57% depuis le début de l'année. Le groupe a rappelons-le dépassé les attentes de marché pour son troisième trimestre fiscal. Il a dévoilé fin mai un bénéfice ajusté par action de 1,1$, à comparer à un consensus de 0,92$ et un niveau de 0,60$ un an avant. Les revenus ont été de 1,72 milliard de dollars, contre 1,39 milliard un an plus tôt.

Estée Lauder (-3,8%), géant new-yorkais des cosmétiques, régresse à Wall Street suite à une dégradation de la firme Oppenheimer, qui vient de revoir sa recommandation de 'surperformance' à 'performance de marché'.

Valley National Bancorp (+1%) alors que de source de marché, JP Morgan Chase a revu son conseil de 'neutre' à 'surpondérer'. Le broker juge les craintes récentes surfaites, concernant l'exposition à l'immobilier commercial de l'établissement bancaire régional.

Microsoft (+0,1%). Le président de Microsoft, Brad Smith, rencontrera le chancelier britannique Jeremy Hunt à propos d'Activision, selon Bloomberg. Des personnes familières des discussions ont indiqué que Smith rencontrerait également des responsables de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) la semaine prochaine.

Circor International (+51% !), concepteur américain de machines industrielles, flambe à Wall Street. Il fait l'objet en effet d'une offre de rachat de 1,6 milliard de dollars de KKR & Co. Circor, qui compte 3.100 employés, fabrique des systèmes de pompes et de vannes pour des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'industrie, l'aérospatiale et la défense. "KKR nous aidera à étendre notre présence dans l'espace de contrôle des flux", a indiqué Tony Najjar, CEO de Circor. KKR paiera 49 dollars par action, soit une prime de 55% sur la clôture de vendredi.