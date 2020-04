Wall Street : du rouge pour commencer un trimestre hautement incertain

(Boursier.com) — Wall Street va ouvrir en forte baisse cette première séance du deuxième trimestre après avoir enregistré sur les trois premiers mois de l'année une performance négative historique ou presque. L'indice Dow Jones a chuté de 23,2% en trois mois, sa plus mauvaise performance trimestrielle depuis la chute de 25% du quatrième trimestre 1987. Avec un recul de 20%, le S&P 500 a de son côté enregistré son pire trimestre depuis le quatrième trimestre 2008, et le plus mauvais premier trimestre depuis sa création en 1957. Le Nasdaq a, pour sa part, perdu 14,2% sur le trimestre, sa pire performance trimestrielle depuis la crise de 2008.

Plus de 200.000 morts aux Etats-Unis ?

Les investisseurs ont toujours autant de mal à évaluer l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie américaine et mondiale alors que la propagation du virus se poursuit à travers le monde et que le bilan sanitaire augmente heure après heure. Aux Etats-Unis, la pandémie a désormais fait plus de morts qu'en Chine, le seuil des 3.600 décès ayant été dépassé mardi outre-Atlantique. Après avoir longtemps refusé de voir la situation en face, Donald Trump a reconnu hier que les semaines à venir seraient "très, très douloureuses" du point de vue sanitaire pour son pays, alors que les scientifiques ont averti que le virus pourrait tuer jusqu'à 240.000 Américains...

"Le message de M. Trump a résonné sur les marchés boursiers mondiaux car il a mis à nu les conséquences pures et simples de cette crise", explique Sebastien Galy, stratégiste macro chez Nordea Asset Management. Globalement, le nombre de malades a désormais franchi les 856.000 et le nombre de décès a dépassé la barre des 42.000, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.

Gros programme macro

Au niveau économique, l'enquête ADP sur l'emploi privé américain confirme que le marché du travail de la première puissance mondiale s'apprête à souffrir puisque 27.000 postes non agricoles ont été détruits dans le pays en mars après la création de 179.000 le mois précédent. Le consensus tablait toutefois sur des suppressions de postes plus importantes (150.000). Le rapport ne couvre nénamoins pas encore la période où les mesures de distanciation sociale ont été mises en place dans le pays. Les indices ISM, les données de la construction de février et le rapport hebdomadaire du Département à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques sont également à suivre aujourd'hui.

Le secteur manufacturier européen déprime

En Europe, les enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier, ont confirmé la chute de l'activité industrielle dans la zone euro en mars. L'indice PMI manufacturier est ainsi tombé à 44,5 contre 44,8 en première estimation et après 49,2 en février. Il s'agit du chiffre le plus faible enregistré depuis la mi-2012, pendant la crise de la dette de la zone euro.

Les banques renoncent à leurs dividendes

Dans ce contexte, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à renoncer à leurs prévisions 2020 et à suspendre leur versement de dividende. A ce titre, le secteur bancaire pèse fortement sur la tendance ce mercredi, les établissements britanniques et français annonçant tout à tour des suppressions de dividendes sous la pression des autorités monétaires et politiques.

Le pétrole recule encore...

Après être tombés en début de semaine sur des niveaux plus observés depuis 18 ans, les cours du brut restent sous pression sur fond de chute de la demande et de guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le baril de brut léger américain cède actuellement 1,5% à 20,2$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord chute de 4% à 25,3$ (contrat échéance juin).

Et le dollar monte

A l'inverse, le dollar reste de son côté bien orienté, toujours recherché pour son statut d'actif refuge dans cette période trouble. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) prend actuellement 0,7% à 99,8 points. Enfin, l'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", rebondit de de 6,5 points à 60 après, signe là aussi du regain de nervosité dans les salles de marché.

VALEURS A SUIVRE

* Xerox ne rachètera pas HP. Les perturbations causées par l'épidémie de Covid-19 ont dégradé la capacité financière de Xerox et la firme a choisi de renoncer à cette opération de 35 Mds$ qui devait être financée essentiellement par de la dette. En janvier, Xerox avait affirmé avoir sécurisé 24 milliards de dollars d'engagements de financement provenant de Citi, Mizuho et Bank of America. Mais "La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences causées par le Covid-19 sur l'environnement macro-économique et les marchés financiers ont créé un climat incompatible avec la poursuite par Xerox de son acquisition de HP Inc", a indiqué un porte-parole le groupe.

* Caterpillar a annoncé l'annulation de toutes les hausses de rémunération pour ses cadres dirigeants comme pour ses salariés en contrat à durée indéterminée cette année afin de contenir ses coûts face aux retombées de la pandémie sur ses activités. Cette décision intervient quelques jours après que le plus grand fabricant mondial d'équipements de construction et d'exploitation minière eut retiré ses prévisions financières 2020 et suspendu certaines activités, évoquant l'incertitude causée par la pandémie qui a entamé les ventes d'équipements et touché les chaînes d'approvisionnement. Caterpillar a souligné que bien que l'entreprise ne connaisse pas encore l'impact complet de l'incertitude économique sur ses activités, elle doit agir avec un "sentiment d'urgence" pour répondre à cette situation "extrêmement difficile".

* Honeywell a annoncé avoir conclu avec ses banques un accord de financement à court terme de six milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie dans une période "incertaine".

* Macy's va être exclu de l'indice Standard & Poor's 500, a annoncé S&P Dow Jones Indices. Le cours de la chaîne de grands magasins a plongé de plus de 70% depuis le début de l'année. Le titre sera remplacé au sien de l'indice par le spécialiste de la climatisation Carrier Global, scindé le mois dernier d'United Technologies.

* British American Tobacco. La division biotechnologique du fabricant de cigarettes - Kentucky BioProcessing - développe un vaccin COVID-19 dérivé des feuilles de tabac qui est actuellement soumis à des tests précliniques. L'unité du géant américain a déclaré qu'elle pourrait produire entre 1 million et 3 millions de doses dU vaccin par semaine à partir de juin avec le soutien des agences gouvernementales et des bons partenaires. Bien qu'elle demeure une entreprise commerciale, KBP travaille actuellement dans un but non lucratif sur ce projet de vaccin contre le Covid-19, a précisé la firme.

* JC Penney / Nordstrom. Boutiques, grands magasins, centres commerciaux... Déjà assailli depuis des années par l'e-commerce, le secteur de la distribution non alimentaire est désormais laminé aux Etats-Unis par le coronavirus, une crise sans précédent qui a fait fermer la quasi-totalité des points de vente et entraîne des milliers de mises à pied de salariés... Mardi, JC Penny a été le dernier grand magasin en date à annoncer la mise au chômage de la plupart de ses 90.000 salariés, en raison du prolongement de la fermeture de ses points de vente suite aux mesures de confinement prises aux Etats-Unis face au Covid-19.