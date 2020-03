Wall Street : du rouge attendu pour débuter la semaine

Wall Street : du rouge attendu pour débuter la semaine









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street est attendue en léger retrait en ce début de semaine sur fond de poursuite de la pandémie de Covid-19 à travers le monde et de ses conséquences autant sanitaires qu'économiques. Sans surprise, malgré ses annonces antérieures, Donald Trump a indiqué dimanche qu'il allait prolonger jusqu'au 30 avril les recommandations visant à ralentir la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, abandonnant l'idée de faire repartir l'économie américaine d'ici mi-avril.

Une décision prise alors que le bilan a franchi les 2.400 mort aux Etats-Unis, soit un quasi-doublement en trois jours. Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, a estimé samedi sur 'CNN' que la pandémie pourrait provoquer la mort de 100.000 à 200.000 personnes aux Etats-Unis, de loin le pays le plus touché au monde.

Dans ces circonstances, le dollar retrouve du poil de la bête après avoir essuyé sa plus forte baisse hebdomadaire depuis 2009. L'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) prend actuellement 0,3% à 98,8 points.

A l'inverse, les cours du brut poursuivent leur plongeon, au plus bas depuis 17 ans. Le WTI est même tombé brièvement sous la barre des 20$, plombé par la chute de la demande et la guerre des prix engagée entre l'Arabie saoudite et la Russie. Le baril de brut léger américain WTI perd actuellement 5,4% à 20,3$ (contrat à terme de mai sur le Nymex), tandis que le Brent de mer du Nord rend 6,3% à 26,2$.

L'indice Vix de la volatilité, aussi appelé "indice de la peur", remonte en ce moment de 0,7% à 66,3 points, après avoir atteint dernièrement des niveaux records supérieurs à 85.

Les opérateurs se demandent désormais si les multiples plans de soutien adoptés à travers le monde par les gouvernements et les Banques centrales suffiront à faire face à une situation sans précédent. Donald Trump a promulgué vendredi le plan de soutien historique de 2.000 milliards de dollars, adopté précédemment par le Sénat puis la Chambre des représentants. Mais les chiffres hebdomadaires de l'emploi dévoilés la semaine passée sont un premier indicateur des ravages que pourrait faire la pandémie sur l'économie de la première puissance mondiale. A ce titre, les nombreuses données au programme cette semaine seront particulièrement surveillées : outre les chiffres mensuels de l'emploi vendredi, les indices ISM, les dépenses de construction et les promesses de ventes de logement (cet après-midi) sont notamment attendus.

Plus globalement, les analystes de JP Morgan estiment que le PIB mondial pourrait chuter de 10,5% en rythme annualisé au premier semestre de l'année.