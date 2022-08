Wall Street : Dow Jones stable, mais Nasdaq en berne

(Boursier.com) — Wall Street consolide légitimement ce mardi, cédant aux prises de bénéfices après une belle série haussière. Le S&P 500 fléchit de 0,24% à 4.287 pts, tandis que le Dow Jones grappille 0,22% à 33.989 pts et que le Nasdaq retombe de 0,8% à 13.023 pts. Les opérateurs, qui jouaient ces derniers jours le scénario optimiste d'un apaisement sur le front de l'inflation, qui fournirait aux banquiers centraux des armes pour éventuellement contrer le ralentissement économique, temporisent désormais quelque peu en attendant les "nouveaux développements". Les cours du brut pointent dans le rouge, le WTI abandonnant 0,9% sur le Nymex à 88,6$. L'once d'or perd 0,3% à 1.793$. L'indice dollar cède 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin évolue autour des 24.000$.

Du côté des marchés obligataires, les taux se détendent fortement depuis plusieurs semaines, dans l'espoir de politique monétaires moins restrictives des grandes banques centrales malgré une inflation toujours haut perchée. A ce sujet, les minutes de la dernière réunion du FOMC de la Fed seront particulièrement suivies demain soir.

D'après le rapport du jour ce mardi, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de juillet 2022 sont ressorties au nombre de 1,446 million, en fort recul de 9,6% en comparaison du mois antérieur, à comparer à un consensus FactSet de 1,54 million (1,6 million en juin). Les permis de construire se sont établis quant à eux au nombre de 1,674 million, contre 1,657 million de consensus et 1,696 million pour la lecture révisée du mois de juin.

Les chiffres de la production industrielle américaine du mois de juillet 2022 révélés ce mardi par la Fed sont ressortis supérieurs aux anticipations de marché. Ainsi, la production industrielle a augmenté de 0,6% en comparaison du mois antérieur, deux fois plus rapidement que prévu, après une stabilité sur le mois de juin. La production manufacturière a grimpé de 0,7%, contre 0,2% de consensus et -0,4% en juin. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est établi à 80,3%, contre 80,1% de consensus.

Demain mercredi, les ventes US de détail, les stocks des entreprises, le rapport du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers hebdomadaires domestiques, ainsi que les Minutes de la Fed, seront à suivre. Jeudi, les inscriptions au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés, seront au programme. Esther George et Neel Kashkari de la Fed interviendront durant la journée.

Les minutes du FOMC de juillet devraient attirer une certaine attention, bien que la réunion monétaire ait eu lieu avant la publication d'un indice des prix à la consommation marquant un fléchissement de l'inflation à 8,5% en juillet, en glissement annuel (9,1% en juin), et celle d'un indice des prix à la production en repli inattendu de 0,5% sur le même mois, en comparaison de juin (soit +9,8% pour le PPI en glissement annuel). Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 21 septembre à l'issue de la prochaine réunion FOMC, entre 2,75% et 3% sur les fed funds, est de 59,5% désormais, contre 40,5% de chances d'un nouveau mouvement de 75 points de base.

Les valeurs

Walmart bondit de 6% à Wall Street après la publication de trimestriels supérieurs aux attentes. Pour le deuxième trimestre de l'exercice fiscal décalé 2023, le bénéfice GAAP par action a été de 1,88$ et le bpa ajusté de 1,77$ (1,62$ de consensus FactSet). La compagnie a livré une forte croissance mondiale, partiellement tirée par l'inflation. Les revenus totaux ont été de 152,9 milliards de dollars, en augmentation de 8,4% en glissement annuel et de 9,1% à devises constantes, à comparer à un consensus de 151 milliards de dollars. La croissance US à comparable a été de 6,5%, portant à 11,7% la hausse sur deux ans. Le e-commerce a progressé de 12% en glissement annuel et de 18% sur deux ans. Sam's Club a affiché 9,5% de croissance à comparable. Walmart International a affiché une expansion de 5,7%. Sur ce trimestre clos fin juillet, le bénéfice net a été de 5,15 milliards de dollars, à comparer aux 4,28 milliards de l'an dernier.

Ainsi, le groupe a dépassé les attentes de marché, et se permet même de relever ses estimations annuelles de bénéfices par action, trois semaines seulement... après avoir livré un avertissement. "Les mesures que nous avons prises pour améliorer les niveaux de stocks aux États-Unis, ainsi qu'une combinaison plus importante de ventes dans l'épicerie, ont exercé une pression sur la marge bénéficiaire du deuxième trimestre et sur nos perspectives pour l'année", a déclaré le directeur général Doug McMillon. "Nous avons bien progressé tout au long du trimestre sur le plan opérationnel pour améliorer les coûts de notre chaîne d'approvisionnement, et ce travail se poursuit".

Walmart relève donc ses prévisions de bénéfice par action, tablant pour l'exercice 2023, sur une baisse de 9% à 11%, alors que le groupe envisageait auparavant un déclin de 11% à 13%, selon les estimations prudentes fournies fin juillet. En ce qui concerne les ventes, la société a affirmé sa perspective d'une croissance de 4,5%.

Par ailleurs, le groupe a conclu un accord avec Paramount Global (stable) pour offrir aux abonnés du programme d'adhésion Walmart+ l'accès au service de streaming Paramount+, à partir de septembre.

Home Depot (+3%), le géant américain de la distribution de produits d'équipement de la maison, a publié pour son deuxième trimestre des revenus de 43,8 milliards de dollars, en augmentation de 6,5% en glissement annuel. Les ventes à comparable se sont appréciées de 5,8%, avec une performance de 5,4% sur le marché domestique. Le bénéfice net trimestriel a représenté 5,2 milliards de dollars et 5,05$ par action, contre 4,8 milliards un an plus tôt. Ainsi, le bénéfice dilué par action s'est apprécié de 11,5%. Le consensus trimestriel était de 4,95$ de bénéfice ajusté par action pour 43,36 milliards de dollars de revenus.

"Au deuxième trimestre, nous avons enregistré les ventes et les bénéfices trimestriels les plus élevés de l'histoire de notre société", a déclaré Ted Decker, son directeur général. "Notre performance reflète la vigueur continue de la demande de projets de rénovation du domicile. Notre équipe a fait un travail fantastique au service de nos clients, tout en continuant à naviguer dans un environnement stimulant et dynamique. Je tiens à les remercier ainsi que nos nombreux partenaires pour leur travail acharné et leur dévouement envers nos clients". Les orientations 2022 sont confirmées, le groupe tablant, pour l'exercice, sur une croissance des ventes totales et une croissance des ventes comparables d'environ 3%, une marge opérationnelle d'environ 15,4% et un bénéfice dilué par action en augmentation d'environ 5%.

Berkshire Hathaway (+1%), la firme d'investissement de Warren Buffett s'est encore renforcée sur le dossier Apple (-1%) avec 3,9 millions de titres supplémentaires sur le trimestre clos fin juin, ce qui portait alors le montant de la participation à 125 milliards de dollars et représentait près de 40% des investissements sur les actions de la firme. Il s'agit évidemment de la première position en montant de Berkshire, devant Bank of America, Coca-Cola, Chevron (dossier sur lequel Berkshire s'est aussi renforcé) et American Express. Ces déclarations de mouvements du trimestre dernier ont fait ressortir des renforcements sur les valeurs Apple, Paramount, Ally Financial (Berkshire a plus que triplé sa position sur la valeur de la banque en ligne), Activision Blizzard, Occidental Petroleum et Chevron notamment, mais aussi des ventes, sur les dossiers General Motors ou Verizon. La position sur Verizon a été ainsi complètement débouclée. La firme a cédé 9 millions de titres GM ramenant ses parts à moins de 53 millions d'actions.

Tencent Music Entertainment (+6%), acteur chinois coté à Wall Street de la musique en ligne, a dévoilé des résultats financiers supérieurs aux attentes de marché.

Twitter (stable). Alors que la lutte se poursuit entre Elon Musk et la direction du réseau social média, le fonds activiste Elliott Management, qui avait réclamé des changements au sein du management il y a deux ans, est lui sorti du capital au deuxième trimestre, selon ses récentes déclarations.