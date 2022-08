Wall Street : Dow Jones et Nasdaq tentent de briser la série baissière

(Boursier.com) — Wall Street progresse enfin - timidement - ce mercredi, après trois séances de plongeon consécutives à un discours monétaire très dur du président de la Fed, Jerome Powell, qui a balayé lors du symposium de Jackson Hole les espoirs d'un "pivot" plus accommodant à court terme. Le S&P 500 remonte de 0,2% à 3.994 pts, le Dow Jones de 0,05% à 31.805 pts et le Nasdaq de 0,2% à 11.907 pts. Le raisonnement voulant qu'une mauvaise statistique de l'emploi fournisse un peu plus de marge de manoeuvre à la Fed semble séduire certains opérateurs... Sur le Nymex, le baril de brut WTI perd 1% à 90,8$. L'once d'or abandonne 0,2% à 1.733$. L'indice dollar rend 0,1%.

L'emploi américain commence lui aussi à plier sous la pression du ralentissement économique. Selon le dernier rapport d'ADP pour le mois d'août 2022, les créations de postes dans le privé se sont établies à seulement 132.000, deux fois moins que le consensus FactSet qui tablait sur 275.000. "Nos données suggèrent une évolution récente vers un rythme d'embauche plus conservateur, peut-être alors que les entreprises tentent de déchiffrer les signaux contradictoires de l'économie. Nous pourrions être à un point d'inflexion, de gains d'emplois surpuissants à quelque chose de plus normal", a nuancé Nela Richardson, Cheffe économiste d'ADP.

Les créations d'emplois dans le privé aux USA marquent donc le pas de manière visible, puisqu'elles étaient sur un rythme de près de 270.000 un mois avant. Autre mesure du rapport du mois d'août, la paye annuelle a grimpé de 7,6%.

L'indice PMI de Chicago du mois d'août 2022 s'est établi à 52,2, toujours en territoire d'expansion pour l'heure, à comparer à un consensus de 51,5 et un niveau de 52,1 un mois avant.

Les cours pétroliers restent dans le rouge après l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des réserves d'or noir aux Etats-Unis la semaine passée. D'après le Département américain à l'Energie, les stocks domestiques de brut, hors réserve stratégique, ont reculé de 3,3 millions de barils lors de la semaine close le 26 août à 418,3 mb. Le consensus tablait sur une légère baisse de 1,5 mb. Les stocks d'essence ont eux diminué de 1,2 mb (comme attendu), et ceux de produits distillés ont progressé de 0,1 millions de barils (-0,9 mb de consensus).

Loretta Mester, Lorie Logan et Raphael Bostic de la Fed, s'expriment durant la journée. Mester, présidente de la Fed de Cleveland, estime nécessaire que la banque centrale américaine relève ses taux légèrement au-dessus des 4% d'ici le début de l'année 2023 et maintienne ce niveau jusqu'à ce qu'elle ait réussi à ramener l'inflation vers l'objectif de 2%. "Je ne prévois pas que la Fed réduise l'objectif de taux des fonds fédéraux l'année prochaine", a lancé Mester dans un discours à la Chambre de commerce de Dayton dans l'Ohio. La fourchette de taux des fed funds est actuellement logée entre 2,25% et 2,5%, et les marchés s'attendent à une probable hausse supplémentaire de 75 points de base, la troisième consécutive, au mois de septembre.

Les valeurs

HP Inc (-6%) a prévenu d'un ralentissement des dépenses des entreprises, mais son directeur général Enrique Lores voit toujours une demande long terme PC supérieure aux niveaux pré-pandémiques. Pour son troisième trimestre fiscal juste clos, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,04$, proche des attentes des analystes, contre 1$ un an avant. Les revenus ont totalisé 14,7 milliards de dollars, ratant de 5% le consensus de marché, et se comparant à un niveau de 15,3 milliards un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre fiscal 2022 juste entamé, HP prévoit un bénéfice dilué GAAP par action dans une fourchette allant de 44 à 54 cents, ainsi qu'un bpa ajusté allant de 79 à 89 cents. Le groupe californien de Palo Alto réduit enfin ses prévisions annuelles de profits, avec la baisse de la demande en PC et imprimantes, en particulier chez les consommateurs.

Hewlett Packard Enterprise (+1%) a dévoilé pour son troisième trimestre un bénéfice ajusté par action de 48 cents, en ligne avec les attentes de marché, contre 47 cents un an plus tôt. Les revenus ont été de 6,95 milliards de dollars, contre 6,9 milliards un an auparavant. Le consensus de revenus était assez comparable. Ainsi, revenus et profits trimestriels ont légèrement augmenté. Les prévisions fournies par ailleurs dépassent les attentes de marché. Le groupe prévoit une croissance de 3 à 4% des revenus 2022 hors effets de changes, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action allant de 1,96 à 2,04$. Le free cash flow annuel est anticipé entre 1,7 et 1,9 milliard de dollars.

Chewy (-6%), le détaillant américain en produits pour animaux domestiques, dévisse à Wall Street, après des comptes trimestriels assortis de prévisions de ventes révisées à la baisse. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a été de 5 cents, nettement mieux que les 12 cents de pertes du consensus. Les revenus trimestriels ont été de 2,43 milliards de dollars, ratant en revanche le consensus de 0,6%, et se comparant aux 2,16 milliards de l'an dernier. Prudent, le groupe abaisse ses estimations de revenus annuels, citant des changements d'habitudes des consommateurs. Les ventes sont désormais attendues entre 9,9 milliards de dollars et 10 milliards de dollars sur l'exercice, en croissance de 11 à 12%, contre une progression auparavant estimée entre 15 et 17%. La marge annuelle d'Ebitda est anticipée entre 1,75 et 2%, ce qui constitue une relative consolation.

Netflix (+4%), le géant américain du streaming, aurait nommé deux responsables publicitaires de Snap pour développer une stratégie publicitaire mondiale, alors qu'il travaille sur un service d'abonnement soutenu par la publicité, indique AdAge, qui croit savoir que Jeremi Gorman rejoindra Netflix en tant que président de la publicité mondiale, et Peter Naylor en tant que vice-président des ventes publicitaires. Les deux spécialistes prendraient leurs fonctions en septembre. Selon l'article, Gorman et Naylor rejoindraient tous deux Netflix en provenance de Snap, où ils sont actuellement directeur commercial et vice-président des Amériques, respectivement.

Rappelons que Netflix a précédemment démenti les rumeurs à propos de plans supposés d'abonnement à prix réduit soutenu par la publicité. Un représentant du groupe, cité par le New York Post, a indiqué que la compagnie n'en était qu'au stade initial de considération d'une offre à plus bas prix et soutenue par la "pub". Autrement dit, aucune décision n'a encore été prise sur le sujet, et il ne s'agirait à ce stade que de spéculation.

Snap (+10%) bondit à Wall Street, alors que la maison-mère de Snapchat a confirmé ce mercredi qu'elle allait réduire ses effectifs de 20% et abandonner certains projets, notamment dans les jeux mobiles ou les drones, alors que le ralentissement économique affecte durement ses recettes publicitaires. Snap indique que les licenciements et coupes dévoilés lui permettraient d'économiser 500 millions de dollars annuellement. Le groupe entend désormais se concentrer sur l'amélioration des revenus et la progression du nombre d'utilisateurs de Snapchat. Le CEO du groupe, Evan Spiegel, juge que Snap doit maintenant faire face aux conséquences de la plus faible croissance de ses revenus et s'adapter à l'environnement de marché.

En outre, le SVP de l'ingénierie Jerry Hunter a été promu au rang de directeur des opérations, et sera responsable de l'amélioration de la coordination entre engineering, ventes publicitaires et équipes produits. Il s'agit notamment d'améliorer le ciblage et la mesure des publicités. La restructuration de la division de vente publicitaire comprendra aussi les nominations de trois nouveaux présidents supervisant les zones Amériques, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique.

Bed Bath & Beyond (-19%), le 'meme stock' de Wall Street déjà malmené suite à une brutale sortie du capital de l'investisseur Ryan Cohen il y a quelques jours, plonge encore sur la cote américaine. Le détaillant américain va supprimer 20% de ses effectifs et fermer 150 magasins. BBBY a annoncé des plans stratégiques plus larges destinés "à répondre à la demande des consommateurs, soutenir la croissance et la rentabilité, et améliorer son bilan et sa génération de trésorerie". Sue Gove, administratrice et directrice générale par intérim, a déclaré : "Nous adoptons une philosophie simple, de retour aux sources, qui se concentre sur l'amélioration du service à nos clients, la stimulation de la croissance et l'obtention de rendements commerciaux".

Bed Bath a annoncé l'obtention d'engagements supplémentaires de financement pour plus de 500 millions de dollars, en tenant compte de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de 1,13 milliard de dollars (facilité 'ABL') et une nouvelle facilité 'premier entré, dernier sorti' de 375 millions de dollars (facilité 'FILO'). Le refinancement de la facilité ABL est dirigé par J.P. Morgan, et Sixth Street Partners agit en tant que prêteur et agent pour la facilité FILO de la société. Les engagements sont soumis aux conditions de clôture habituelles. Il n'y a aucune garantie que les conditions de clôture seront satisfaites, cependant, la Société prévoit que la clôture et le financement des prêts auront lieu sous peu. En outre, la société a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 auprès de la SEC plus tôt ce matin alors qu'elle se prépare au lancement potentiel d'un programme d'offre sur le marché pour un maximum de 12 millions d'actions ordinaires.

La Société a commencé à mettre en oeuvre d'importantes réductions supplémentaires des frais de vente et d'administration afin de redimensionner sa structure de coûts. Celles-ci reflètent les priorités immédiates de la société en matière de merchandising, d'inventaire et de trafic, et s'alignent également sur les changements d'empreinte des magasins, la réduction du développement et du soutien des marques propres et le report des initiatives stratégiques à plus long terme. Les plans d'optimisation des coûts incluent donc une réduction des effectifs d'environ 20% dans l'ensemble de l'entreprise et de la chaîne d'approvisionnement. BBBY s'attend à ce que les mesures réduisent les frais généraux et administratifs d'environ 250 millions de dollars au cours de l'exercice 2022. Enfin, BBBY fournit des éléments financiers pour le deuxième trimestre fiscal 2022, clos fin août. Les ventes ont totalisé 1,45 milliard de dollars, alors que l'activité à comparable a baissé de 26%. L'utilisation de free cash flow est de 325 millions de dollars.

Seagate (-3%), acteur majeur des disques durs et des solutions d'infrastructure, décroche à Wall Street après avoir révisé en baisse ses prévisions. Le groupe prévient ainsi que son premier trimestre sera significativement inférieur à la guidance. Sur le trimestre clos fin septembre 2022, Seagate prévoit maintenant des revenus de 2,1 milliards de dollars, plus ou moins 100 millions de dollars, contre une guidance antérieure de 2,5 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars. "Depuis la publication de nos résultats à la mi-juillet, les tendances économiques plus faibles dans certaines régions asiatiques ont amplifié les corrections des stocks des clients et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Nous avons également constaté un comportement d'achat plus prudent parmi les entreprises mondiales / OEM et certains clients cloud américains dans un contexte d'incertitudes macro-économiques persistantes. Ces facteurs externes ont un impact sur la demande de capacité de masse à court terme tout en continuant de peser sur les marchés traditionnels centrés sur le consommateur", a déclaré Dave Mosley, DG de Seagate.