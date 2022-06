Wall Street : Dow Jones et Nasdaq surnagent dans le vert

(Boursier.com) — Wall Street repasse dans le vert ce mardi, mais reste fébrile. Le S&P 500 grappille 0,4% à 4.137 pts et le Dow Jones 0,17% à 32.972 pts, alors que le Nasdaq avance de 0,71% à 12.147 pts. Les marchés demeurent très prudents, affectés par la perspective d'un resserrement monétaire accéléré, mais quelques achats jugés à bon compte sont tentés. L'avertissement lancé par Target sur ses profits, qui avait initialement plombé le secteur de la distribution, semble déjà intégré. Sur le Nymex, le baril de brut avance de 1,3% à 120$. L'once d'or gagne 0,5% à 1.853$. L'indice dollar rend 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin reste coiffé par les 30.000$.

Dans l'actualité économique américaine ce mardi, le déficit américain du commerce international de biens et services pour le mois d'avril 2022 est ressorti à 87,1 milliards de dollars, contre un consensus de -90 milliards de dollars et un niveau révisé à -107,7 milliards de dollars pour le mois antérieur. Les chiffres du crédit à la consommation du mois d'avril seront révélés à 21 heures (consensus +35 milliards de dollars selon FactSet).

Du côté de la Fed cette fois, les habituels intervenants sont en 'quiet period' avant la réunion monétaire (FOMC) des 14 et 15 juin, qui devrait être marquée par un nouveau durcissement monétaire d'un demi-point afin de contrer l'inflation. Devant cet empressement de la banque centrale américaine a durcir le ton et cette inflation pesante, les craintes portent toujours sur le scénario éventuel d'un atterrissage économique douloureux. La crainte d'une accélération globale du resserrement monétaire pèse, alors que la banque centrale australienne a surpris ce jour en relevant son principal taux d'intérêt d'un demi-point, prévenant que le mouvement pourrait se poursuivre. La réunion du conseil des gouverneurs de Banque centrale européenne (BCE) se tiendra jeudi. Vendredi, seront publiés les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai (consensus +8,2% pour le CPI non ajusté, en glissement annuel). Aux USA, les marchés tablent sur des hausses de taux d'un demi-point ce mois-ci et en juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année, tandis qu'en zone euro, une augmentation de 133 points est attendue sur la même période.

Concernant la Chine, qui poursuit ses 'déconfinements', notons que la Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a estimé sur CNN qu'une levée des tarifs douaniers sur certains produits chinois importés faisait sens afin de lutter contre l'inflation. Elle a jugé que certains tarifs douaniers liés à la sécurité nationale (acier ou aluminium par exemple) devaient être conservés, mais que d'autres pouvaient être réduits sur les produits de consommation ou les vélos. Biden entend pour sa part échanger sur ce sujet des 'tarifs' imposés à la Chine avec la Secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Katherine Tai, Représentante américaine au Commerce, a quant à elle indiqué que les tarifs douaniers devaient rester en place afin de contraindre la Chine à revoir ses pratiques commerciales abusives.

Sur les marchés pétroliers, notons que Goldman Sachs a précisé à ses clients qu'il s'attendait à ce que le Brent atteigne en moyenne 140$ le baril entre juillet et septembre. Selon GS, les consommateurs devraient même 'ressentir' des prix à la pompe similaires à ceux d'un Brent à 160$...

Ailleurs dans le monde, les commandes industrielles allemandes du mois d'avril ont reculé de 2,7% en données ajustées des variations saisonnières, de manière inattendue, alors que le consensus tablait sur +1%. La production industrielle espagnole a régressé de 0,4% en avril contre -1,4% de consensus. Le PMI allemand de la construction s'est établi inférieur aux attentes à 45,4 en mai. L'indice Sentix du sentiment économique de la zone euro pour le mois de juin est ressorti négatif de 15,8, niveau toutefois supérieur aux attentes. L'indice PMI final des services britanniques du mois de mai s'est établi enfin à 53,4 contre 51,8 de consensus de marché.

Quelques publications financières trimestrielles sont également attendues ce jour à Wall Street, avec notamment J.M. Smucker, Caseys General Stores, United Natural Foods, Guidewire Software, Verint Systems ou Chico's FAS.

Les valeurs

Target (-2%), le détaillant discount américain rival de Walmart, corrige à Wall Street après un avertissement sur les profits. Le titre avait déjà perdu un tiers de sa valeur cette année. Le groupe évoque ainsi l'excès de stock et réduit sa guidance, envisageant désormais pour le deuxième trimestre une marge opérationnelle voisine de 2%. Target a donc abaissé ce mardi ses prévisions de marge trimestrielle publiées quelques semaines plus tôt et déclaré qu'il devrait offrir des remises plus importantes et stocker davantage d'articles essentiels, car l'inflation fait baisser les dépenses de consommation. La révision surprise de guidance est un nouveau coup dur pour la société, qui signalait déjà en mai une forte baisse des bénéfices trimestriels. Avec la flambée de l'inflation et la hausse des prix de l'essence, les consommateurs modifient en effet leurs habitudes d'achat, prenant de nombreux détaillants au dépourvu et les forçant à offrir davantage de rabais.

Target a déclaré qu'il se concentrerait sur l'élimination des stocks excédentaires au deuxième trimestre, annulerait des commandes et accélérerait les parties de la chaîne d'approvisionnement qui pourraient être affectées par la "volatilité externe". La société donne également la priorité à des catégories telles que les aliments, les boissons et les articles ménagers essentiels, par rapport aux articles discrétionnaires tels que les articles pour la maison. La stratégie de Target visant à maintenir une grande partie de ses produits à un prix abordable s'avère actuellement coûteuse pour le détaillant, qui devrait désormais augmenter ses prix pour compenser les coûts de transport et de carburant inhabituellement élevés. "Bien que ces décisions entraîneront des coûts supplémentaires au deuxième trimestre, elles se traduiront par une amélioration de la rentabilité au second semestre et au-delà", a nuancé Brian Cornell, le directeur général de Target.

Le détaillant s'attend désormais à une marge d'exploitation d'environ 2% au deuxième trimestre, contre une estimation précédente de 5,3%. Il prévoit des marges autour de 6% pour le second semestre, tout en maintenant ses objectifs de ventes pour l'année.

J.M. Smucker (+5%) vient également de lancer un avertissement en marge de sa publication financière du quatrième trimestre fiscal, ce qui ne surprend pas le marché. Le groupe alimentaire américain a abaissé sa guidance annuelle sur fond de rappel de son beurre de cacahuète Jif. Le groupe évoque aussi l'inflation et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Sur le trimestre clos, les ventes ont augmenté de 6%. Pour l'année fiscale, les recettes ressortent à 8 milliards de dollars, assez stables. Le bénéfice ajusté par action du trimestre clos a grimpé de 18% à 2,23$. Le bpa ajusté annuel décline de 3% à 8,88$.

Kohl's bondit de 11%. La chaîne américaine de magasins, serait, selon les sources du Wall Street Journal, en discussions avancées et exclusives avec Franchise Group. Ce dernier pourrait ainsi acquérir Kohl's dans le cadre d'une opération évaluée à 8 milliards de dollars. Des personnes familières de la question ont indiqué au WSJ que la période d'exclusivité avec Franchise Group devrait durer plusieurs semaines. L'article rappelle par ailleurs les rumeurs de la semaine dernière concernant la soumission par Franchise d'une offre valorisant Kohl's environ 60$ par titre.

JetBlue (stable) a soumis une offre d'acquisition amendée de Spirit Airlines, d'une considération totale agrégée de 31,5$ par titre, contre une offre antérieure voisine de 30$ par action. Selon les nouveaux termes de la proposition, les actionnaires actuels de Spirit obtiendraient donc 31,5$ en cash par action, comprenant 30$ à la clôture du deal et un prépaiement de 1,5$. Le mouvement intervient quelques jours avant le vote des actionnaires attendu le 10 juin sur une offre rivale de Frontier Group. Hier lundi, JetBlue a rehaussé le montant de la commission d'annulation de 150 millions de dollars, à 350 millions de dollars désormais, payables aux actionnaires de Spirit en cas d'échec de l'opération du fait de motifs antitrust. La bataille entre compagnies aériennes 'low-cost' s'intensifie donc aux États-Unis. Le mois dernier, Spirit avait rejeté la proposition antérieure de JetBlue, jugeant qu'elle avait peu de chances d'obtenir l'approbation des régulateurs. Frontier, pour sa part, a accepté de payer 250 millions de dollars en cas d'échec de son offre.

Apple (+1%) tenait hier lundi sa traditionnelle conférence annuelle des développeurs, la WWDC. La firme à la pomme a profité de l'occasion pour dévoiler une nouvelle version de CarPlay, son logiciel dédié à l'automobile, qui permettra de personnaliser l'affichage du tableau de bord des véhicules équipés, confirmant ainsi sa volonté de jouer un rôle croissant sur le marché de la mobilité. La nouvelle version de CarPlay permettra entre autres d'afficher la vitesse et l'autonomie du véhicule. Apple a précisé que plusieurs constructeurs, dont Ford, Nissan, Honda et Renault prévoyaient d'utiliser ce nouveau logiciel sur des voitures commercialisées à partir de l'an prochain.

Apple a par ailleurs annoncé avoir "entièrement remodelé" son ordinateur portable MacBook Air autour de son nouveau processeur M2, qu'il présente comme 35% plus rapide que son prédécesseur, le M1. Le M2 équipera également le nouveau MacBook Pro 13 pouces dès le mois prochain. Parmi les nombreuses nouveautés dévoilées lundi figurent la possibilité de modifier un message envoyé depuis l'application iMessage et une fonction dénommée "Safety Check" (contrôle de sécurité) permettant de désactiver l'accès à toutes les informations sensibles sur l'ensemble des terminaux Apple d'un utilisateur. Apple a également annoncé le lancement d'un service "Apple Pay Later", qui permettra de payer ses achats de produits du groupe en quatre fois sans frais. Cette dernière annonce fait décliner le titre Block à Wall Street, le groupe offrant son service Afterpay dans ce domaine. Affirm, autre acteur du secteur, devrait corriger en bourse.

Peloton Interactive (stable), constructeur de vélos d'appartement, a annoncé hier soir le départ de sa directrice financière, Jill Woodworth, remplacée par Liz Coddington, venue d'Amazon.

Twitter (+1%) tient bon, alors qu'Elon Musk menace de retirer son offre de 44 milliards de dollars pour l'acquisition du réseau social média s'il n'obtient par les données précises concernant les 'bots' et faux comptes peuplant la plateforme.

Robinhood cède 6%, alors que le Wall Street Journal indique que le gendarme des marchés financier américain, la Securities & Exchange Commission, envisagerait des plans augmentant la concurrence dans l'exécution des ordres des investisseurs.