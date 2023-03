Wall Street : Dow Jones et Nasdaq remontent timidement

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche légèrement dans le vert désormais, avant bourse ce vendredi, au lendemain d'une séance de léger rebond. Le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq avancent de 0,2 à 0,3% en pré-séance. Sur le Nymex, le baril de brut WTI fléchit de 0,6% à 77,7$. L'once d'or avance de 0,7% à 1.853$. L'indice dollar cède 0,3% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité économique américaine ce vendredi, l'indice PMI composite final du mois de février sera connu à 15h45 (consensus 50,2 selon FactSet, avec un indice des services attendu à 50,5). L'ISM américain des services pour le mois de février sera communiqué à 16 heures (consensus 54,5).

La journée sera aussi marquée par plusieurs interventions de responsables de la Fed, à savoir Lorrie Logan, Michelle Bowman, Thomas Barkin et Raphael Bostic.

Hier soir, les marchés s'étaient retournés en hausse à Wall Street suite aux commentaires du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (membre non-votant), ce dernier ayant déclaré qu'il était favorable à une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de mars, bien qu'il soit prêt à réviser son taux terminal à la hausse par rapport à ses perspectives actuelles de 5 à 5,25%. Bostic a aussi et surtout indiqué la possibilité d'une pause dans le durcissement monétaire cet été. Selon lui, les risques sont maintenant à peu près équilibrés, même si la Fed pourrait devoir en faire plus compte tenu de l'inflation toujours élevée et de la vigueur du marché de l'emploi.

Plus tard hier soir, le gouverneur de la Fed Christopher Waller, a déclaré que la Fed pourrait devoir pousser les taux au-delà de la vue générale de décembre de 5,1 à 5,4% si le marché du travail et les données économiques prolongeaient l'élan de janvier. Waller a également répété que l'action de la Fed devait dépendre des données nouvelles, mais a aussi déclaré qu'il pourrait soutenir un taux de pointe dans cette fourchette de décembre si les données de création d'emplois entrantes s'adoucissaient et que l'IPC (prix à la consommation) reculait par rapport au niveau de janvier.

Les économistes de Wall Street continuent quant à eux d'afficher des prévisions bellicistes, Bank of America envisageant des taux de la Fed grimpant potentiellement à 6% compte tenu de la forte demande des consommateurs américains et des tensions sur le marché du travail.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait relever ses taux d'un quart de point le 22 mars, entre 4,75 et 5% (probabilité de 72%), puis procéder sans doute à un nouveau tour de vis d'un quart de point le 3 mai (probabilité de 68% d'une fourchette allant de 5 à 5,25%). Pour le 14 juin, FedWatch attribue une probabilité de 58% à la fourchette 5,25-5,5%. Concernant la réunion des 12 et 13 décembre, la probabilité la plus forte est celle d'une fourchette de 5,25-5,5% (38%).

Ailleurs dans le monde, les chiffres venus d'Asie surprennent positivement. Le taux de chômage japonais de janvier est inférieur aux attentes à 2,4%, alors que l'indice PMI local des services s'établit à 54 en février contre 53,6 de consensus. L'indice Markit / Caixin chinois des services pour le mois de février a atteint un niveau de 55, contre 54,3 de consensus.

En Europe, l'excédent commercial allemand de janvier atteint 16,7 milliards d'euros, contre 9,2 milliards de consensus, avec des exportations en croissance de 2,1%. La production industrielle française de janvier a décliné plus que prévu, en baisse de 1,9% en comparaison du mois antérieur.

Les indices PMI européens ont aussi été publiés ce matin. l'indice Markit PMI espagnol des services du mois de février s'est établi à 56,7, nettement supérieur aux attentes, alors que l'indice italien ressort à 51,6, inférieur au consensus. L'indice français final des services se monte à 53,1 contre 52,8 de consensus. L'indice allemand final des services, à 50,9, rate de peu les attentes. L'indice final européen ressort ainsi à 52,7 contre 53 de consensus, alors que l'indicateur britannique s'affiche lui très proche des attentes à 53,5.

Enfin, l'indice européen des prix à la production du mois de janvier recule de 2,8% en comparaison du mois antérieur, une baisse plus conséquente que prévu, ce qui ramène sa progression à 15% en glissement annuel dans la zone euro contre 24,5% un mois avant.

Les valeurs

Broadcom, le géant américain des semi-conducteurs, a affiché pour son premier trimestre fiscal un bénéfice de 3,8 milliards de dollars, 8,8$ par action, pour des ventes de 8,9 milliards de dollars à comparer aux 7,7 milliards de dollars de l'année antérieure. Après ajustement pour la rémunération à base d'actions et d'autres coûts, Broadcom a affiché un bénéfice de 10,33$ par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 10,17$ par action, pour des revenus de 8,9 milliards. Le fabricant de puces basé à San Jose, en Californie, a annoncé des perspectives relativement solides. Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,7 milliards de dollars au deuxième trimestre, tandis que les analystes s'attendaient en moyenne à 8,58 milliards. Les dirigeants ont de nouveau évité de formuler une guidance annuelle chiffrée, tablant simplement sur une année de croissance.

Marvell Technology, le concepteur américain de semi-conducteurs, dévisse à Wall Street. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 15 millions de dollars et 2 cents par titre, contre un bénéfice de 6 millions un an avant. Sur une base ajustée, toutefois, le groupe a dégagé un bpa de 46 cents, en ligne avec le consensus, à comparer aux 50 cents de l'an dernier. Les revenus ont été de 1,42 milliard de dollars, contre 1,34 milliard l'an dernier et 1,4 milliard de consensus. Pour le premier trimestre, la guidance est prudente, le management tablant sur 1,3 milliard de revenus en milieu de fourchette contre 1,38 milliard de consensus. Le bpa ajusté en milieu de fourchette est anticipé à 29 cents contre 42 cents de consensus FactSet. Les corrections d'inventaire et les changements liés de mix produit impactent ainsi les estimations à court terme.

Costco Wholesale, le groupe américain de distribution basé à Issaquah, a battu hier soir le consensus de profit pour le trimestre clos, mais ses ventes sur la saison des fêtes de fin d'année sont ressorties inférieures aux anticipations de marché. Le groupe a dégagé sur la période close, son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice de 1,47 milliard de dollars et 3,3$ par action, contre 1,30 milliard de dollars ou 2,92 dollars par action sur la période correspondante de l'année antérieure. Les ventes totales ont atteint 55,3 milliards de dollars, contre 51,9 milliards un an avant. Le consensus FactSet était de 3,21$ de bpa et 55,6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Costco a également annoncé des ventes de plus de 17 milliards de dollars en février, une augmentation de 4,7% en glissement annuel.

Hewlett Packard Enterprise, le géant informatique américain, a publié un bénéfice net de 501 millions de dollars au premier trimestre fiscal, soit 38 cents par action, contre une perte de 304 millions de dollars sur le trimestre comparable de l'année précédente. Le bénéfice ajusté a été de 63 cents par action. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,8 milliards de dollars, en hausse de 12%. Les ventes de calcul haute performance et d'intelligence artificielle se sont élevées à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 34%. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 54 cents et des revenus de 7,45 milliards. HPE anticipe pour le deuxième trimestre des revenus de 7,1 milliards à 7,5 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 7 milliards de dollars.

Dell Technologies. Pour son quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,8$, contre 1,64$ de consensus et 1,72$ un an avant. Les revenus ont été de 25 milliards de dollars, contre 28 milliards un an plus tôt, à la même période, et 23,4 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice net consolidé a été de 606 millions de dollars soit 84 cents par titre, contre une légère perte un an avant. Sur l'exercice, Dell a réalisé un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars et des revenus de 102,3 milliards. Le dividende annuel cash est porté à 1,48$, en hausse de 12%. Tom Sweet, le directeur financier du groupe, qui quitte ses fonctions après un quart de siècle chez Dell, table sur des revenus du premier trimestre fiscal en retrait de 15 à 21% en glissement annuel, ce qui ressort inférieur aux attentes des analystes, du fait de la prudence des dépenses IT.

VMware, le géant de la virtualisation, a dépassé les anticipations de marché en termes de revenus et de profits sur le trimestre clos. Pour ce quatrième trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,13$, contre un consensus de moins de 2$ et un niveau de 2,02$ un an plus tôt. Les revenus du groupe ont totalisé quant à eux 3,71 milliards de dollars pour la période close en janvier 2023, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 3,53 milliards un an auparavant. Le cash flow opérationnel du trimestre a été de 1,63 milliard et le free cash flow de 1,51 milliard de dollars. Pour l'exercice clos, VMware a ainsi affiché un bénéfice net de 1,31 milliard de dollars et des revenus totalisant 13,35 milliards de dollars.

Zscaler, le groupe californien de sécurité cloud, décroche à Wall Street. Pourtant, le groupe a dévoilé des résultats plutôt solides et une guidance relevée. Le management a évoqué en effet le report de certains "deals", les clients étant plus attentifs désormais aux budgets. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 57 millions de dollars et 40 cents par titre, à comparer à un déficit de 100 millions de dollars un an auparavant. Le bpa ajusté a été de 37 cents, contre 29 cents de consensus et 13 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 388 millions de dollars, contre 256 millions un an plus tôt et 341 millions de consensus. Le groupe table désormais sur un bpa annuel allant de 1,52 à 1,53$, tandis que les revenus sont attendus à 1,56 milliard de dollars. Les facturations sont anticipées entre 1,94 et 1,95 milliard.

Tesla, qui corrigeait hier soir à Wall Street au lendemain de sa journée investisseurs, reprend un peu de hauteur avant bourse ce vendredi. Le groupe a vendu un peu plus de 74.400 véhicules électriques fabriqués en Chine en février, ce qui représente une croissance de 32% en glissement annuel selon la China Passenger Car Association (CPCA). En comparaison du mois de janvier, la croissance est de près de 13%. Mais le groupe d'Elon Musk a affaire à forte partie. Son concurrent BYD, apprécié par la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, monte en puissance avec ses véhicules électriques et hybrides. BYD a écoulé 191.664 unités en février selon la CPCA.

Walmart. Le directeur général du géant de la grande distribution, Doug McMillon, prévoit de rester en poste pendant au moins trois ans de plus, indique l'agence Reuters. Selon des personnes proches du dossier citées par l'agence, la décision de McMillon de rester dans le rôle prolongera le délai de Walmart pour trouver son prochain DG, alors qu'il poursuit sa recherche pour identifier un successeur.