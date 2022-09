Wall Street : Dow Jones et Nasdaq rebondissent

(Boursier.com) — Wall Street se redresse nettement ce vendredi, poursuivant sur sa tendance de la veille. Le S&P 500 gagne 1,36% désormais à 4.060 pts, le Nasdaq 1,82% à 12.079 pts et le Dow Jones 1,17% à 32.146 pts. Le baril de brut WTI prend 3% à 86,1$. L'once d'or avance de 0,3% à 1.726$. L'indice dollar abandonne 0,7% face à un panier de devises de référence. Les opérateurs semblent donc se faire à l'idée d'une politique austère durable de la Fed, après avoir un peu vite spéculé sur un "pivot accommodant".

D'après le rapport du jour, les stocks de grossistes préliminaires pour le mois de juillet 2022 sont ressortis en augmentation de 0,6% en comparaison du mois antérieur, contre 0,8% de consensus et 0,8% un mois auparavant.

Par ailleurs, au lendemain d'une nouvelle intervention de Jerome Powell, plusieurs responsables de la Fed, dont Charles Evans (patron de la Fed de Chicago), Esther George (dirigeante de la Fed de Kansas City) et Christopher Waller (membre du conseil des gouverneurs) s'expriment encore aujourd'hui.

Powell, patron de la Fed, intervenait hier à l'occasion de la 40e conférence de politique monétaire du Cato Institute. Il a profité de l'occasion pour affirmer encore l'engagement de la banque centrale américaine à faire le nécessaire pour ramener l'inflation vers son objectif. Il a indiqué également que "nous n'aurions pas vu une telle inflation sans le Covid". La pandémie aurait provoqué selon lui un détournement des services vers les biens. L'épidémie a aussi contribué à une offre restreinte et à une réduction de taille de la force de travail.

Powell a aussi confirmé que la Fed allait poursuivre son action "jusqu'à ce que le travail soit fait". Il avait déjà prévenu, lors du symposium de Jackson Hole, que la Fed allait maintenir le cap, au risque d'une "certaine souffrance économique". Hier jeudi, il a donc réaffirmé que la banque centrale devait agir "fortement" contre l'inflation, afin qu'elle ne reste pas trop longtemps au-dessus de l'objectif. Il s'agit, selon le responsable, d'éviter un scénario d'inflation tel que celui des années 80...

Ainsi, la Fed demeure "fortement déterminée" à maîtriser l'inflation. Elle espère y parvenir sans "coût social très élevé", a déclaré Powell, faisant référence à la lutte contre l'inflation menée sous son prédécesseur Paul Volcker au début des années 1980, pendant lesquelles la Fed avait déclenché une récession et le taux de chômage avait dépassé 10%. "Mes collègues et moi sommes fortement déterminés à faire baisser l'inflation", a ajouté Powell, qui pense "pouvoir éviter le type de coût social très élevé auquel Paul Volcker et la Fed ont dû recourir".

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 86%, contre 14% de chances pour une hausse de taux de 50 points de base. La fourchette actuelle sur le taux des fonds fédéraux est logée entre 2,25 et 2,5%, après deux hausses consécutives de 75 points de base.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a saisi l'occasion d'une visite dans une usine Ford du Michigan pour vanter les réalisations économiques de l'administration Biden, qu'elle juge meilleures que les gens ne le pensent. Il faut dire que la perception générale du public vis-à-vis de la gestion économique de Joe Biden, en particulier concernant l'inflation, a tendance à peser sur les cotes de popularité du président. La cote de Biden a tout de même commencé à remonter avec le reflux des prix de l'essence, constate CNBC, et l'administration en place tient aussi à faire valoir quelques victoires avant les 'midterms'. "Prises ensemble, la loi bipartite sur les infrastructures, la loi CHIPS et la loi sur la Réduction de l'Inflation ont autorisé l'un des investissements les plus importants que notre pays ait jamais réalisés", a déclaré Yellen jeudi. "Je crois fermement qu'elles nous aideront à atteindre une croissance stable et durable et qu'elles nous feront progresser vers une économie plus juste et plus résiliente", a affirmé encore la secrétaire au Trésor.

Les valeurs

Zscaler (+19%), le groupe californien de sécurité cloud, bondit à Wall Street. Le groupe vient en effet de publier pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice ajusté supérieur aux attentes, tandis que ses facturations se sont envolées. Pour le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 25 cents, contre 20 cents de consensus et 14 cents un an avant. Les revenus ont atteint 318 millions de dollars, contre 197 millions de dollars un an avant. L'activité trimestrielle dépasse par ailleurs de 4% le consensus. Les perspectives semblent également très favorables. Pour l'exercice 2023, juste entamé, Zscaler prévoit des revenus allant de 1,49 à 1,5 milliard de dollars, des facturations logées entre 1,92 et 1,94 milliard, ainsi qu'un bénéfice non-GAAP des opérations de 173 à 176 millions. Le bpa ajusté annuel est espéré entre 1,16 et 1,18$.

DocuSign (+9%), le groupe californien actif dans les technologies de signature électronique et de gestion des transactions, grimpe à Wall Street. Le groupe vient en effet de battre le consensus de bénéfice sur le trimestre clos et de renforcer ses prévisions de facturations. Pour son deuxième trimestre fiscal, DocuSign a dégagé un bénéfice ajusté par action de 44 cents, contre 42 cents de consensus de marché et 47 cents sur la période comparable, l'an dernier. Les revenus ont totalisé quant à eux 622 millions de dollars, contre 512 millions de dollars un an avant, et 3% de mieux que le consensus. Le groupe relève enfin ses estimations annuelles de facturations, qui vont désormais de 2,55 jusqu'à 2,57 milliards de dollars (2,53 milliards de consensus). Les revenus sont espérés entre 2,47 et 2,482 milliards. La marge opérationnelle ajustée est anticipée entre 16 et 18%.

Kroger (+5%), le groupe américain de distribution, prend de la hauteur à Wall Street, après la publication de bénéfices supérieurs aux attentes de marché pour son deuxième trimestre fiscal. Le groupe rehausse par ailleurs ses prévisions annuelles de profits. Sur la période close, les ventes à comparable hors essence ont augmenté de 5,8%, pour un profit opérationnel de 954 millions de dollars. Le bénéfice par action a été de 1$ et le bpa ajusté de 90 cents. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 3,95 et 4,05$.

Tesla (+3%) aurait fourni des détails de production aux employés de la gigafactory du Nevada, indique CNBC. Des personnes travaillant dans cette usine racontent ainsi à CNBC que lors d'une réunion, le nouveau dirigeant de la gigafactory a livré à des centaines d'employés des informations détaillées sur la production. La gigafactory aurait ainsi fabriqué 283 473 groupes motopropulseurs au deuxième trimestre et aurait enregistré une production d'août supérieure à celle de tous les mois précédents, à l'exception d'octobre 2021. L'usine de Fremont, en Californie, aurait désormais une capacité de 12 000 voitures/semaine et se serait fixé comme prochain objectif 14 000 voitures/semaine. La gigafactory devrait produire 8 800 batteries haute tension chaque semaine pour soutenir les objectifs de production de Fremont... L'usine de Brandebourg, en Allemagne, aurait récemment atteint le niveau de production de 1 000 voitures/semaine, et Tesla s'attend à ce qu'elle atteigne 5 000 voitures/semaine d'ici la fin de l'année. L'usine d'Austin, au Texas, aurait aussi récemment atteint le niveau de production de 1 000 voitures/semaine.

Tesla serait en outre sur le point de produire 442 Megapacks (accumulateurs lithium-ion de grand envergure) au troisième trimestre. La gigafactory aurait également fabriqué 37 600 Powerwalls (batteries domestiques de stockage d'énergie) au deuxième trimestre et serait en passe d'augmenter la production de 22% au troisième trimestre.

Enfin, Tesla envisagerait d'ouvrir une usine de lithium au Texas afin de sécuriser ses approvisionnements pour ses batteries pour véhicules électriques, selon un document déposé auprès des autorités d'état.

T-Mobile US (stable), groupe fortement générateur de free cash flow, a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant de 14 milliards de dollars, valide jusqu'en septembre de l'année prochaine.