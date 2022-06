Wall Street : Dow Jones et Nasdaq progressent timidement

(Boursier.com) — Wall Street est attendu en légère hausse avant bourse ce mardi, après sa correction de la veille. Le S&P 500 avance de 0,3%, le Dow Jones affiche un gain comparable, et le Nasdaq prend 0,2%. Le baril de brut WTI remonte de 1,3% sur le Nymex à 111$. L'once d'or se stabilise à 1.825$. L'indice dollar gagne 0,3% face à un panier de devises. Le Bitcoin demeure incertain autour des 21.000$.

Le narratif reste sensiblement comparable à celui des derniers jours, les marchés craignant que le resserrement monétaire très rapide dans un contexte d'inflation record ne provoque une récession. Néanmoins, les nouvelles sont positives concernant la crise sanitaire chinoise. Le gouverneur de la banque centrale chinoise a en outre promis de conserver une politique monétaire accommodante, afin de soutenir la reprise économique. Martins Kazaks de la BCE a pour sa part glissé qu'il pourrait faire sens de relever les taux de 50 points de base lors du meeting de juillet, contre 25 points de base de consensus. Christine Lagarde a réitéré des plans pour une hausse de 25 pb en juillet, mais ajouté que la banque centrale européenne se tenait prête à être éventuellement plus agressive pour combattre l'inflation record si besoin était.

Le déficit du commerce international de biens pour le mois de mai 2022 est ressorti à 104,3 milliards de dollars, contre 102 milliards de consensus de marché et 106,7 milliards pour la lecture révisée du mois précédent. Les imports se sont tassés de 0,1%, alors que les exports ont augmenté de 1,2% en comparaison du mois antérieur.

Les stocks de grossistes du mois de mai, en lecture avancée, ont progressé de 2% par rapport au mois antérieur, contre 2,1% de consensus et 2,3% pour la lecture révisée du mois d'avril. Les stocks de détail se sont appréciés de 1,1%, contre 0,7% un mois avant.

L'indice S&P Case-Shiller du prix des logements et l'indice FHFA ont aussi été révélés. L'indice Case-Shiller 20-City grimpe de 21,2% en glissement annuel en avril, en ligne avec le consensus et la hausse du mois antérieur. L'indice de la Federal Housing Finance Agency s'accorde 1,6% par rapport au mois précédent, comme en mars, et prend 18,8% sur un an.

L'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de juin sera annoncé à 16 heures (consensus 101). L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le même mois sera lui aussi publié à 16h (consensus 1). Thomas Barkin et Mary Daly de la Fed, interviendront durant la journée.

Ailleurs dans le monde, l'indice GfK allemand de confiance des consommateurs a touché un plus bas à -27,4 en juillet, contre 27,6 de consensus.

Les valeurs

Occidental Petroleum gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, vient de se renforcer encore au capital du groupe pétrolier américain. Berkshire a poursuivi ainsi ses achats, avec l'acquisition de plus de 794.000 titres supplémentaires jeudi dernier. La participation de la firme d'Omaha au capital d'Occidental Petroleum atteint désormais 16,4%. Cette nouvelle montée au capital s'est effectuée en plusieurs transactions d'un montant cumulé de 44 millions de dollars. Une semaine auparavant, Berkshire avait acheté 9,6 millions de titres Occidental. Désormais, la firme de Buffett possède près de 154 millions de titres Occidental d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars.

Netflix continuera d'augmenter ses investissements en Asie malgré les plans de réduction des dépenses globales. Dans une interview relayée par Bloomberg, le dirigeant de Netflix, Tony Zameczkowski, a déclaré que la société recherchait davantage de partenariats avec des opérateurs sans fil et des sociétés de paiement numérique en Asie pour atteindre davantage de clients potentiels, car elle finance la production de films et de séries locales, étant donné que la région est très excitante et présente de nombreuses opportunités. Zameczkowski ajoute que l'Asie pourrait faire partie du dernier plan de Netflix visant à augmenter les revenus via l'introduction de la publicité, notant que l'Asie est un excellent indicateur pour d'autres marchés dans le monde, étant donné les similitudes entre l'Asie émergente et d'autres marchés émergents comme l'Afrique et l'Amérique latine.

Robinhood, le courtier discount américain, reperd 3% avant bourse à Wall Street ce mardi, après avoir flambé hier de 14% sur la rumeur d'une potentielle offre d'acquisition de FTX, une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Sam Bankman, le directeur général de FTX, a démenti les rumeurs, alors que Bloomberg avait précédemment indiqué que son groupe explorait une possible acquisition de Robinhood, plateforme de trading digital qui avait joué un rôle essentiel durant la folle période des 'meme stocks' à Wall Street. Bankman assure donc qu'il n'y aurait pas de conversations actives en vue d'un possible rapprochement de son groupe et de Robinhood - introduit en bourse il y a un peu moins d'un an.

Goldman Sachs, Bank of America, Morgan Stanley ou encore Wells Fargo, ont rehaussé leurs dividendes après de bons résultats affichés à l'occasion des tests de résistance de la Réserve fédérale. JP Morgan ou Citigroup se sont en revanche contentées de maintenir leurs coupons.

Goldman Sachs va porter son dividende trimestriel à 2,5$ contre 2$ auparavant. David Solomon, directeur général de la banque d'affaires new-yorkaise, a ajouté que la firme allait continuer de gérer son allocation de capital de manière dynamique, tout en restant bien positionnée pour soutenir les clients. Bank of America va porter son dividende trimestriel à 22 cents par titre. Morgan Stanley améliore sa distribution à 77,5 cents par trimestre et action. Wells Fargo augmente son dividende trimestriel à 30 cents par titre contre 25 cents. JP Morgan maintient un coupon d'un dollar par titre.

Walgreens Boots Alliance perd du terrain, alors que la chaîne pharmaceutique américaine a décidé de conserver Boots, son détaillant britannique en produits de santé et beauté. Le groupe évoque le manque d'acquéreurs adéquats.

JetBlue, la compagnie aérienne à bas coût, a augmenté son offre d'acquisition de Spirit Airlines, face au rival Frontier Group qui convoite aussi le dossier.

Twitter. L'homme d'affaires Elon Musk a obtenu l'accès à des données qu'il disait nécessaires en vue d'une finalisation de son offre d'acquisition de 44 milliards de dollars du réseau social média.