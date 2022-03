Wall Street : Dow Jones et Nasdaq poursuivent leur rebond

(Boursier.com) — Wall Street poursuit dans le vert avant bourse ce vendredi, après son vif sursaut de la veille (+1,02% sur le DJIA et +1,93% sur le Nasdaq). Le S&P 500 prend 0,3% en pré-séance, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,3%. Le baril de brut WTI retombe de 2,6% à 109,3$, alors que l'once d'or se tasse de 0,4%. L'indice dollar cède 0,2% face à un panier de devises. Le Bitcoin s'affirme en direction des 45.000$.

Les actions américaines sont sur la bonne voie pour terminer la semaine en hausse, après un puissant rallye déjà observé la semaine précédente.

En l'absence de catalyseur majeur, les performances indicielles du jour sont toutefois modérées pour l'heure. Parmi les grands rendez-vous économiques à venir, aux USA, le rapport gouvernemental mensuel sur la situation de l'emploi sera connu le 1er avril. La publication des minutes du FOMC de mars interviendra le 6 avril, avant la publication le 12 avril de l'IPC (indice des prix à la consommation) de mars, puis le début de la saison des résultats du 1er trimestre.

Les grands thèmes de cette semaine ont tourné autour d'une vague continue de commentaires de responsables de la Fed soulignant la possibilité d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion, ainsi que des nouvelles sanctions contre la Russie... Citi va ce jour bien au-delà des attentes moyennes du marché et voit désormais la Fed augmenter ses taux d'un demi-point lors de ses quatre prochaines réunions avant deux resserrements d'un quart de point en octobre et décembre, dans un contexte d'inflation persistante. Au total, la Fed devrait ainsi remonter ses taux de 2,75% en 2022. Dans une note reprise par 'Bloomberg', les équipes de Citi soulignent que deux hausses de 0,5 point ne sont pas à exclure lors des deux derniers rendez-vous de l'année si l'inflation reste supérieure à 5%.

Selon les économistes de la banque, la Réserve fédérale ne devrait également pas marquer de pause en 2023 puisqu'ils estiment que le taux de référence devrait se situer dans une fourchette de 3,5% à 3,75% fin 2023. Un niveau bien supérieur à celui de 2,8% que les banquiers centraux s'attendent à atteindre, sur la base de la médiane des projections publiées la semaine dernière.

Concernant le conflit russo-ukrainien, alors que les discussions se poursuivent laborieusement, les États-Unis ont confirmé leur intention de livrer au moins 15 milliards de mètres cubes de GNL supplémentaires à l'Europe cette année afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l'énergie russe. A plus long terme, l'objectif est que le volume supplémentaire des livraisons américaines de GNL s'établisse à environ 50 milliards de mètres cubes chaque année au moins jusqu'en 2030, selon une note d'information diffusée par la Maison blanche. Le Spiegel a rapporté que l'Allemagne voulait réduire de moitié sa dépendance au pétrole russe d'ici l'été. Certains se concentrent aussi sur le succès récent des contre-offensives ukrainiennes.

Bloomberg a indiqué que l'UE craignait que la Chine ne soit prête à aider la Russie en fournissant des composants de haute technologie.

Le sentiment des entreprises allemandes Ifo s'est effondré en mars, l'accent étant mis sur l'aggravation des pressions sur la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation des attentes en matière de prix. En outre, les ventes au détail au Royaume-Uni ont chuté de manière inattendue en février.

L'UE est parvenue à un accord sur les grandes lignes d'une nouvelle loi sur la concurrence numérique, largement anticipée.

Bloomberg a annoncé jeudi qu'Apple travaillait sur un service d'abonnement pour iPhone et d'autres produits. Reuters a rapporté que la FAA avait averti que Boeing pourrait ne pas obtenir la certification du 737 MAX 10 d'ici la fin de l'année. Bloomberg a déclaré que Bed Bath & Beyond était proche d'un accord avec l'investisseur activiste Ryan Cohen dans le cadre duquel trois nouveaux administrateurs seraient ajoutés au conseil d'administration...

Sur le front économique à Wall Street ce jour, les opérateurs suivront l'indice du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan et les promesses de ventes de logements. John Williams, Mary Daly, Thomas Barkin et Christopher Waller de la Fed interviennent dans la journée.

Les valeurs

Netflix, le colosse américain du streaming vidéo, confirme ses ambitions dans les jeux vidéo avec une nouvelle acquisition, la troisième. Le groupe a annoncé ainsi le rachat du studio texan Boss Fight Entertainment. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué. "Depuis que nous avons lancé des jeux mobiles pour nos membres du monde entier il y a à peine quatre mois, nous avons progressivement élargi notre catalogue de jeux au fur et à mesure que nous développons notre équipe de développement créatif interne. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que Boss Fight Entertainment rejoint Netflix", commente le groupe.

Nio Inc, le "Tesla chinois", constructeur de véhicules électriques coté à Wall Street, a publié hier soir des comptes mitigés pour son quatrième trimestre fiscal, déplorant une perte de 2,18 milliards de yuans contre 1,49 milliard un an avant. Les revenus trimestriels ont toutefois dépassé les attentes de marché, alors que la guidance s'est établie inférieure aux anticipations. Sur le quatrième trimestre, les revenus ont été de 9,9 milliards de yuans, environ 1,55 milliard de dollars, portant les ventes totales de l'exercice à plus de 36 milliards de yuans soit environ 5,7 milliards de dollars. Les livraisons annuelles totales ont été de 91 429 unités. Pour le premier trimestre 2022, le groupe entend livrer 25 à 26 000 véhicules, soit une croissance allant de 24,6 à 29,6%. Les revenus totaux sont attendus entre 9,631 et 9,987 milliards de yuans.

Apple. Louer son iPhone, sa tablette iPad ou son iMac au lieu de les acheter ? Ce sera peut-être bientôt possible chez Apple, selon des sources citées jeudi par 'Bloomberg", affirmant que la firme à la pomme travaille sur une formule d'abonnement à ses produits, sur le modèle des abonnements à ses services. Il ne s'agirait pas d'un crédit remboursable en 12 ou 24 mois, mais d'un montant mensuel dont le montant varierait en fonction de l'appareil choisi. Les clients pourraient faire évoluer leur formule d'abonnement en bénéficiant d'un nouveau modèle lorsqu'il serait lancé.

Pour le géant californien, une telle formule aurait bien sûr l'avantage d'augmenter la part récurrente, et donc la visibilité sur son chiffre d'affaires. En termes de marketing, l'abonnement à un terminal pourrait être couplé à des offres de services comme l'application de santé AppleCare.

Tilray s'enflammait de 22% à près de 7$ hier soir à Wall Street et Sundial Growers de 23% à 0,75$. Aurora Cannabis a pris 11%. Canopy Growth grimpait de plus de 11% sur la place canadienne. Les valeurs cannabis cotées ont bénéficié de rumeurs d'un vote prochain à la Chambre des représentants des États-Unis sur la légalisation de la marijuana, qui serait attendu pour la semaine prochaine. Ce ne serait alors que la deuxième fois dans l'histoire qu'un tel projet de loi serait présenté à la Chambre pour un vote. Notons toutefois que même si cette rumeur était avérée, le projet de loi serait ensuite soumis à un nouveau vote de la totalité de la Chambre, et même dans le cas d'un succès, à la considération du Sénat. En outre, il faut bien rappeler que l'administration Biden s'est déjà prononcée contre une légalisation du cannabis.

Boeing. La seconde boîte noire du Boeing 737-800 de China Eastern Airlines qui s'est écrasé lundi dans les montagnes du sud de la Chine, n'a pas encore été retrouvée, selon l'agence de presse Chine nouvelle, démentant une information publiée par CAAC News. En outre, la Federal Aviation Administration (FAA), autorité américaine de l'aviation civile, a prévenu Boeing qu'il pourrait ne pas obtenir de certification pour le 737 MAX 10 d'ici la fin de l'année, selon une source de Reuters. L'avionneur américain évalue par ailleurs la demande pour le marché indien à plus de 2.200 avions dans les 20 prochaines années.

Les titres des GAFAM, Alphabet, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, évoluent peu avant bourse à Wall Street. Pourtant, ces colosses américains du numérique pourraient être contraints de modifier leurs pratiques commerciales en Europe à la faveur d'un accord provisoire entre le Parlement et le Conseil européens sur le Digital Markets Act (DMA), fixant des règles aux sociétés contrôlant l'accès aux plateformes en ligne et aux données des utilisateurs.

La Commission Européenne s'est félicitée hier de l'accord politique intervenu rapidement entre le Parlement européen et les États membres de l'UE en ce qui concerne la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act). Le règlement, sur lequel un accord a été trouvé un peu plus d'un an après avoir été proposé, figure parmi les premières initiatives de ce type pour encadrer de manière exhaustive le pouvoir de contrôleur d'accès dont jouissent les plus grandes entreprises numériques, commente la CE.