Wall Street : Dow Jones et Nasdaq plongent !

(Boursier.com) — Wall Street décroche ce mardi, l'avertissement de Snap, maison-mère de Snapchat, pesant très lourdement sur le Nasdaq en faisant chuter toutes les valeurs des médias sociaux. Le S&P 500 abandonne 2,42% à 3.878 pts, le Dow Jones 1,59% à 31.373 pts et le Nasdaq 3,62% à 11.117 pts. D'autres 'warning' sont par ailleurs signalés, notamment dans le secteur de la distribution. Quelques mauvaises 'stats' (PMI, logement et industrie) achèvent les marchés. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 0,1% à 110,4$. L'once d'or progresse aussi de 0,8% à 1.863$. L'indice dollar perd 0,3% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin fléchit sous les 29.000$.

L'indice PMI composite américain 'flash' du mois de mai 2022 est ressorti à 53,8, inférieur au consensus FactSet qui se situait à 56, mais toujours en zone d'expansion. L'indicateur manufacturier s'est établi proche des attentes à 57,5, alors que l'indice des services est ressorti à 53,5, inférieur au consensus (56).

Les ventes de logements neufs aux États-Unis pour le mois d'avril 2022 sont ressorties à 591.000 selon le rapport du jour, contre 750.000 de consensus de marché et 709.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. La précédente estimation du mois de mars était de 763.000 avant révision.

Notons aussi que l'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de mai, qui vient également d'être publié, s'est établi à -9, contre +12 de consensus FactSet. Inférieur à zéro, il signale une contraction de l'activité dans la région.

Le patron de la Fed, Jerome Powell, interviendra par ailleurs ce soir. En attendant, Raphael Bostic de la Fed d'Atlanta a estimé qu'une pause dans la hausse des taux en septembre pouvait faire sens. Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, a jugé quant à elle que la Fed pouvait poursuivre son durcissement monétaire sans provoquer de récession. Esther George de la Fed de Kansas City, enfin, anticipe un taux des fonds fédéraux atteignant 2% d'ici août, mais ajoute que les hausses ultérieures de taux seront déterminées par l'évolution de l'inflation.

Les valeurs

Snap perd plus de 40% (!) à Wall Street après son avertissement sur les bénéfices livré hier soir. La maison-mère de Snapchat emporte avec elle l'ensemble du secteur. Ainsi, Meta, ex-Facebook, trébuche de 10%, alors que Pinterest plonge de 28%. Même Twitter, qui a récemment fait l'objet d'une offre d'Elon Musk (depuis suspendue), abandonne 4% à quelques heures de l'ouverture. Alphabet cède près de 8%...

Snap a confié hier soir que l'économie se détériorait plus rapidement qu'anticipé. Le groupe californien d'Evan Spiegel constate une faiblesse particulière depuis fin avril. Par conséquent, il juge qu'il devrait rapporter des revenus et un Ebitda ajusté inférieurs aux bas de fourchettes de la guidance sur le deuxième trimestre 2022. Selon un message interne dont Reuters a pris connaissance, Spiegel a averti ses employés que la compagnie allait ralentir les embauches cette année. Le directeur général de Snap a aussi énuméré un certain nombre de problèmes, dont l'inflation croissante, les taux d'intérêt, les perturbations de supply chain ou celles du marché du travail, les changements de politiques de plateforme, ou encore l'impact de la guerre en Ukraine.

Certaines embauches programmées seront repoussées à l'année prochaine, mais le groupe table encore sur plus de 500 embauches d'ici à la fin de l'année. Facebook et Uber avaient déjà annoncé plus tôt ce mois des mesures comparables... Le management de Snap entend aussi déterminer d'autres actions de réduction des coûts. Le mois dernier, Snap disait anticiper pour son deuxième trimestre des revenus en croissance de 20 à 25% en glissement annuel.

VMware (-3%) bondissait hier soir de 24,8% à Wall Street à 119,4$, sur des rumeurs d'OPA potentielle de Broadcom. Selon le Wall Street Journal, Broadcom proposerait en effet une offre en cash et actions pour la reprise du spécialiste du cloud computing VMware. Broadcom affiche une capitalisation voisine de 215 milliards de dollars, alors que VMware pèse 50 milliards de dollars. Le Wall Street Journal ajoute désormais que les négociations portent sur une opération de 60 milliards de dollars, et que les deux compagnies envisageraient d'annoncer un accord jeudi. L'offre pourrait donc se situer à environ 140$ par titre VMware, selon les personnes proches de la question citées par le WSJ. Broadcom entendrait faire appel à plusieurs banques afin d'obtenir un package de dette d'environ 40 milliards de dollars pour l'aider à financer l'acquisition.

Ralph Lauren (-2%) a livré de solides prévisions annuelles ce mardi, tablant sur des revenus supérieurs aux attentes avec la demande européenne et américaine. Sur le quatrième trimestre fiscal, période close, le groupe new-yorkais a réalisé des revenus en augmentation de 18% à 1,52 milliard de dollars, contre 1,46 milliard de consensus. La croissance en Amérique du Nord atteint 19%. Le bénéfice dilué ajusté par action a été de 49 cents, hors restructurations et autres éléments. Pour l'exercice fiscal 2023 juste entamé, le groupe table sur une croissance de 6 à 9% à devises constantes, bien supérieure aux anticipations de marché.

Best Buy (+1%), le géant américain de la distribution de produits électroniques, a réduit ses estimations de profits annuels du fait notamment de l'impact de l'inflation. Pour le premier trimestre fiscal clos fin avril, le détaillant a affiché un déclin de ses ventes à comparable de 8%, ce qui ressort toutefois moins prononcé que la baisse de 9% anticipée par le consensus. Les ventes totales ont été de 10,65 milliards, contre 11,64 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,57$, contre 1,61$ de consensus. Le groupe table désormais sur une baisse des ventes annuelles à comparable de 3 à 6%, contre une guidance antérieure allant de -1% à -4%. Le bénéfice ajusté annuel par action est attendu entre 8,4 et 9$, contre 8,85 à 9,15$ auparavant.

Abercrombie & Fitch dévisse de 28% à Wall Street, alors que le groupe a déploré une perte pour son premier trimestre et livre une guidance très prudente. Sur le trimestre clos, le détaillant américain en vêtements a annoncé une perte nette de 16,5 millions de dollars et 32 cents par titre, contre un bénéfice de 41,8 millions de dollars un an plus tôt. La perte ajustée par action a été de 27 cents, bien plus lourde que prévu. Les ventes ont totalisé 813 millions de dollars, contre 781 millions un an avant. La guidance annuelle a en outre été abaissée.

Zoom Video (+3%), l'une des stars boursières du confinement à Wall Street, qui a depuis perdu la totalité de ses gains affichés entre mars 2020 et octobre 2020 (le titre avait quadruplé sur la période !), tente de prendre sa revanche. Le groupe californien, qui fournit des services de vidéoconférence permettant réunions en ligne, chat et collaboration mobile, a publié hier soir de solides comptes trimestriels. Zoom a aussi relevé sa guidance annuelle de bénéfice ajusté, tablant sur une robuste demande des entreprises dans un environnement hybride. Sur le premier trimestre, les revenus de la clientèle entreprises ont grimpé de 31%, représentant 52% de l'activité. La marge opérationnelle ajustée a atteint 37,2% sur le trimestre clos fin avril. Le bénéfice trimestriel a battu le consensus, la guidance sur le trimestre entamé dépassant aussi les attentes.

Les revenus totaux du premier trimestre ont augmenté de 12% à 1,07 milliard de dollars. Le bénéfice net GAAP a été de 114 millions de dollars, 37 cents par titre, alors que le bénéfice ajusté s'est élevé à 316 millions de dollars et 1,03$ par action. Pour l'exercice, Zoom table sur un bénéfice ajusté par action allant de 3,7 à 3,77$, soit une révision en forte hausse de la guidance antérieure. Les revenus totaux sont anticipés entre 4,53 et 4,55 milliards de dollars. Le bénéfice non-GAAP des opérations est prévu entre 1,48 et 1,5 milliard.