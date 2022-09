Wall Street : Dow Jones et Nasdaq incertains

(Boursier.com) — La cote américaine hésite ce jeudi. Le S&P 500 cède 0,48% à 3.927 pts, le Dow Jones se stabilise à 31.151 pts et le Nasdaq perd 0,85% à 11.609 pts. Le baril de brut WTI abandonne 4% à 84,9$. L'once d'or régresse de 1,6% à 1.681$. L'indice dollar évolue peu face à un panier de devises de référence.

Les opérateurs prennent connaissance ce jeudi d'une batterie d'indicateurs économiques américains. Les ventes de détail aux USA pour le mois d'août ont augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus stable, et après un déclin de 0,4% un mois avant. Hors automobile, cependant, la consommation américaine flanche, avec des ventes de détail en baisse de 0,3%, contre +0,1% de consensus. Hors automobile et essence, ces ventes de détail augmentent de 0,3%, contre 0,6% de consensus et 0,3% un mois plus tôt.

L'indice manufacturier Empire State de la Fed de New York pour le mois de septembre est ressorti à -1,5 contre -15 de consensus. L'indicateur de la Fed de Philadelphie a sombré dans le rouge à -9,9, contre +3 de consensus.

Les inscriptions au chômage pour la semaine close au 10 septembre sont ressorties au nombre de 213.000, contre 225.000 de consensus.

Les prix à l'import du mois d'août ont décliné de 1% en comparaison du mois antérieur, contre -1,2% de consensus de marché. Les prix à l'export ont reculé de 1,6% contre -0,7% de consensus de place.

D'après la Fed ce jeudi, la production industrielle américaine du mois d'août 2022 a décliné de 0,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,2% de consensus et +0,5% un mois avant. La production manufacturière s'est appréciée de 0,1% par rapport au mois de juillet, contre un consensus de +0,15%. Le taux d'utilisation des capacités de production s'est établi à 80%, contre 80,3% de consensus et 80,2% pour la lecture révisée du mois antérieur.

Les stocks des entreprises américaines pour le mois de juillet 2022 sont ressortis en croissance de 0,6% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, selon le rapport publié ce jour.

Les marchés demeurent pour l'heure fébriles, toujours inquiets de l'inflation proche des records aux États-Unis, qui oblige la Fed à durcir encore sa politique. L'outil FedWatch du CME Group fait ressortir une probabilité de 80% d'une hausse de taux de 75 points de base de la Fed le 21 septembre, et une probabilité de 20% d'un durcissement d'un point entier de pourcentage. La fourchette actuelle sur le taux des fed funds va de 2,25 à 2,5%, après deux hausses de taux de 75 points de base.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Adobe publie ses comptes après la clôture.

Les valeurs

Adobe (-14%) chute à Wall Street. Le groupe software américain, qui publiera ce soir ses derniers résultats financiers trimestriels, vient de confirmer un accord pour le rachat de Figma, spécialiste des outils collaboratifs pour le design et la conception. Il s'agit d'une opération record pour Adobe, d'un montant de 20 milliards de dollars en cash et actions. La combinaison d'Adobe et Figma doit ouvrir une nouvelle ère dans la créativité collaborative, selon le communiqué du jour. En vertu de l'accord définitif, Adobe a accepté d'acquérir Figma pour un montant d'environ 20 milliards de dollars, dont la moitié en espèces et l'autre en actions, sous réserve des ajustements habituels. Environ 6 millions d'unités d'actions restreintes supplémentaires seront accordées au DG et aux employés de Figma, et seront acquises sur quatre ans après la clôture. Adobe s'attend à ce que la contrepartie en espèces soit financée par la trésorerie et, si nécessaire, par un prêt à terme. La transaction devrait être finalisée en 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations et approbations réglementaires requises et de la satisfaction d'autres conditions de clôture, y compris l'approbation des actionnaires de Figma.

À la clôture de la transaction, Dylan Field, cofondateur et DG de Figma, continuera à diriger l'équipe Figma, relevant de David Wadhwani, président de l'activité Digital Media d'Adobe. Jusqu'à la clôture de la transaction, chaque société continuera à fonctionner de manière indépendante.

Tesla (+1%) cherche à modifier sa stratégie commerciale en Chine, selon l'agence Reuters. Des personnes connaissant les plans ont indiqué que le constructeur texan de véhicules électriques pourrait fermer certains showrooms dans les villes et mettre plutôt l'accent sur les magasins de banlieue qui pourraient également réparer les voitures. L'article indique que le nombre d'emplacements urbains à fermer et d'emplacements de banlieue à ouvrir n'est pas connu, pas plus d'ailleurs que le coût de ce changement de stratégie.

CSX (-2%) / Union Pacific (+2%). Les principales compagnies américaines de transport ferroviaire et les syndicats représentant 115.000 salariés du secteur sont parvenus à un projet d'accord sur la revalorisation des salaires et l'amélioration des conditions de travail.

Netflix (+4%) profite d'un conseil favorable d'Evercore ISI, qui juge que la formule avec publicité du service de streaming pourrait lui permettre de regagner 30% en bourse. Le broker revoit sa recommandation de 'performance en ligne' à 'surperformance' et porte son objectif de cours de 245 à 300$.