Wall Street : Dow Jones et Nasdaq fébriles, avant les chiffres de l'inflation

(Boursier.com) — Wall Street est orienté encore dans le rouge avant bourse ce lundi. Le S&P 500 perd 0,2%, le Dow Jones 0,1% et le Nasdaq 0,3%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI cède 0,4% à 92,3$. L'once d'or abandonne 1,4% à 1.686$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises... Les bons chiffres de l'emploi américain publiés en fin de semaine dernière ont balayé une fois de plus les timides espoirs de 'pivot de la Fed'. Cette semaine, une statistique retiendra tout particulièrement l'attention, celle de l'indice des prix à la consommation, qui tombera jeudi.

D'autres rendez-vous importants sont aussi à suivre mercredi, avec l'indice des prix à la production et les Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed. Enfin, les ventes de détail et l'indice de confiance de l'Université du Michigan seront révélés vendredi.

C'est "l'Indigenous Peoples Day", ex-"Columbus Day", aux Etats-Unis ce lundi, mais les marchés boursiers restent ouverts. Les banques, bureaux fédéraux et marchés obligataires, sont en revanche fermés. Sur le front économique, la journée sera calme, avec seulement une intervention du président de la Fed de Chicago, Charles Evans. L'Indigenous Peoples Day, observé le deuxième lundi d'octobre par de nombreuses villes et États américains, a été proclamé par le président Biden, premier dirigeant américain à officiellement reconnaître cette journée. "Pendant des générations, les politiques fédérales ont systématiquement cherché à assimiler et à déplacer les peuples autochtones et à éradiquer les cultures autochtones", avait lancé Biden l'an dernier lors de la proclamation officielle. "Aujourd'hui, nous reconnaissons la résilience et la force des peuples autochtones ainsi que l'impact positif incommensurable qu'ils ont eu sur tous les aspects de la société américaine".

Demain mardi, l'actualité économique est encore relativement réduite à Wall Street, avec simplement des interventions de Patrick Harker et Loretta Mester de la Fed.

Mercredi, les choses sérieuses commencent avec l'indice des prix à la production du mois de septembre (consensus +0,2% en comparaison du mois antérieur et +8,4% en glissement annuel ; +0,3% hors alimentaire et énergie par rapport au mois d'août). L'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta sera aussi annoncé le même jour. Neel Kashkari et Michael Barr de la Fed s'exprimeront par ailleurs, juste avant la publication des Minutes de la dernière réunion monétaire de la Fed.

Jeudi, l'indice des prix à la consommation du mois de septembre sera donc déterminant, alors que les marchés craignent qu'une inflation durablement élevée n'oblige la Fed à poursuivre encore sa politique de durcissement monétaire. Selon le consensus FactSet, l'indice des prix à la consommation de septembre aux USA est attendu en hausse de 0,2% par rapport au mois antérieur et de 8,1% en glissement annuel (+8,3% en août). Hors alimentaire et énergie, ce même "CPI" américain est anticipé en croissance de 0,4% par rapport au mois précédent et de 6,5% sur un an... Les inscriptions hebdomadaires au chômage et le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains seront aussi communiqués jeudi.

Les opérateurs termineront leur semaine avec les chiffres des ventes de détail de septembre aux Etats-Unis (consensus +0,2% par rapport au mois d'août, stable hors automobile et +0,2% hors automobile et essence selon FactSet). Les prix à l'import et à l'export, les stocks et ventes des entreprises, ainsi que l'indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan, seront aussi communiqués vendredi. Lisa Cook de la Fed interviendra dans la journée.

Les chiffres américains de l'inflation constitueront donc le grand rendez-vous de la semaine. Une bonne surprise pourrait propulser les marchés financiers, mais une mauvaise aurait la capacité de plomber plus encore les indices à Wall Street et ailleurs. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base de la Fed le 2 novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, est de 80%. Il s'agirait alors de la quatrième hausse de taux surdimensionnée consécutive de la Fed, qui porterait la fourchette de taux sur les fed funds entre 3,75 et 4%.

Il n'y aura pas d'annonce trimestrielle d'entreprise cotée à Wall Street ce lundi, mais les financières et bancaires lanceront ensuite le bal des publications du troisième trimestre. PepsiCo, Infosys et Wipro sont attendus mercredi. TSMC, Wells Fargo, BlackRock, Walgreens Boots Alliance, Fastenal, Delta Air Lines, Domino's Pizza et Progressive Corporation publieront jeudi. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Citigroup, PNC Financial, US Bancorp ou First Republic Bank, dévoileront vendredi leurs trimestriels.

Les valeurs

Rivian, le concepteur californien de véhicules électriques, a rappelé 13 000 véhicules pour un problème de direction, indique le New York Times. Rivian a déclaré vendredi qu'il rappelait 13 000 véhicules après avoir identifié un problème qui pourrait affecter la capacité de conduite. La société a déclaré avoir découvert le 28 septembre environ sept rapports qui pourraient être liés au problème. Le groupe n'était au courant d'aucune blessure en résultant. Le rappel, qui couvre presque tous les véhicules que la société a livrés depuis le début de la production à la fin de l'année dernière, est dû à "une fixation insuffisamment serrée". Le bruit, les vibrations et la dureté de la suspension avant font partie des symptômes du problème, qui dans de rares cas peuvent gêner la direction.

Tesla va peut-être interrompre ce lundi sa douloureuse série baissière en bourse à Wall Street, alors que le titre plongeait encore de 6,3% vendredi sur les 223$, abandonnant 44% depuis le début de l'année. Le groupe d'Elon Musk a livré en effet 83 135 véhicules électriques fabriqués en Chine durant le mois de septembre, un record, selon la China Passenger Car Association (CPCA). Cela représente une croissance de 8% en comparaison du mois d'août. Il s'agit donc d'un record pour l'usine de Shanghai, qui a débuté sa production fin 2019. Le précédent record établi était de 78 906 véhicules en juin. Tesla estime, dans un bref communiqué, que ce niveau de ventes historique des Tesla 'made in China' montre que les voitures électriques dominent la tendance de mobilité.

Rappelons que le groupe avait annoncé la semaine dernière avoir livré au total 343 830 véhicules électriques au troisième trimestre. Les livraisons unitaires de Tesla au troisième trimestre étaient cependant attendues à 358 000. Le groupe en a donc finalement livré un peu moins de 344 000, dont 325 158 Model 3/Y et 18 672 Model S/X. Le groupe texan a produit 345 988 Model 3/Y sur la période et 19 935 Model S/X. Quoi qu'il en soit, les ventes trimestrielles totales constituent aussi un record historique.

Ford et General Motors souffrent avant bourse à Wall Street sur des dégradations de la firme UBS. Le broker vient de passer de 'neutre' à 'vendre' sur Ford avec un objectif de cours abaissé de 13 à 10$, du fait de l'exposition du constructeur en cas de récession. UBS revoit sa recommandation sur GM d''achat' à 'neutre' et anticipe une chute de moitié du bénéfice par action l'année prochaine.

Apple, le colosse technologique californien de Cupertino, va bien produire une partie de ses écouteurs Airpod en Inde, selon CNBC, qui cite le ministère local des technologies de l'information.

Amazon, le géant du commerce en ligne, va investir en Europe plus d'un milliard de dollars sur cinq ans dans des fourgonnettes électriques et des camions à faibles émissions, accélérant ainsi ses plans vers la neutralité carbone.