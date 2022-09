Wall Street : Dow Jones et Nasdaq en timide progression

(Boursier.com) — La cote américaine s'affiche désormais légèrement dans le vert. Le S&P 500 reprend 0,49% à 3.927 pts, le Dow Jones 0,51% à 31.305 pts et le Nasdaq 0,5% à 11.602 pts. Les opérateurs s'attendent à une nouvelle hausse de taux de trois quarts de points de la Fed le 21 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire (probabilité 82% selon FedWatch), alors que Jerome Powell et ses pairs ont affiché leur fermeté ces derniers jours, face à une inflation record et malgré le ralentissement économique.

Les cours du brut régressent sur le Nymex ce mercredi, le baril de brut WTI perdant 3% à 84,1$. L'once d'or monte de 0,7% à 1.724$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

D'après le rapport du jour, le déficit commercial américain des biens et services pour le mois de juillet 2022 est ressorti à 70,6 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de -70,1 milliards de dollars et après un déficit révisé à 80,9 milliards de dollars pour le mois de juin.

Thomas Barkin, Loretta Mester, Michael Barr et surtout Lael Brainard (vice-présidente) de la Fed, interviendront durant la journée. Dans la soirée, à 20 heures, les opérateurs surveilleront les détails du Livre Beige économique de la Fed, résumé des conditions régionales récentes.

Nick Timiraos du Wall Street Journal a fait son petit effet en enfonçant les portes ouvertes ce jour, déclarant que la Fed devrait augmenter ses taux de 75 points de base lors de la réunion du FOMC de septembre. Le marché prévoyait toutefois déjà un troisième mouvement consécutif aussi démesuré. La crise énergétique frappant en particulier l'Europe et les nouvelles mesures anti-covid en Chine pèsent également sur les indices.

Parmi les entreprises cotées à Wall Street, Nio Inc, Korn Ferry, Copart, American Eagle Outfitters, Caseys General Stores et surtout GameStop, annonceront leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Microsoft (stable) a participé au cycle de financement de 850 millions de dollars de CloudKitchens en novembre, indique le Financial Times. Des personnes ayant connaissance de l'investissement ont informé le FT du mouvement du géant software américain. L'article note que le tour de table en question avait été initialement rapporté le 5 janvier par Business Insider. Le FT rapporte que le motif de l'investissement n'est pas clair, mais cela pourrait faire partie d'un arrangement de l'entreprise de 'cuisine fantôme' et de restaurant virtuel utilisant Azure, plateforme cloud de Microsoft.

Nio Inc (+2%) progresse maintenant, prenant appui sur des planchers de trois mois à Wall Street, suite à la publication d'une perte pourtant plus lourde que prévu et de perspectives mitigées. La perte nette pour le deuxième trimestre est ressortie à 2,26 milliards de yuans, environ 337 millions de dollars, contre 774 millions de yuans un an avant. Hors éléments, la perte ajustée par ADS a été de 1,34 yuan, contre -1,13 yuan de consensus FactSet. Les revenus totaux ont augmenté de 22% à 10,29 milliards de yuans, 1,54 milliard de dollars, ce qui dépasse en revanche les attentes de marché (consensus 9,8 milliards de yuans). Les livraisons unitaires ont progressé de 14% à 25.059 véhicules. La marge brute s'est contractée à 13%, contre 18,6% un an avant. Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit des revenus allant de 12,85 à 13,6 milliards de yuans, largement inférieurs aux attentes (16,4 milliards), pour des livraisons allant de 31.000 à 33.000 unités.

Twitter (+3%). L'avocat de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a demandé à un juge que le procès sur le rachat avorté du réseau social média Twitter soit retardé de plusieurs semaines pour permettre au milliardaire et à ses équipes d'enquêter sur les affirmations d'un lanceur d'alerte quant aux mesures de sécurité sur le réseau social et au compte des 'bots'.

Newell Brands (stable), acteur américain des produits de consommation, contrôlé par Carl Icahn, vient de lancer un avertissement sur ses revenus et profits pour le troisième trimestre fiscal et l'exercice.

Apple (stable), le géant californien de Cupertino, tient aujourd'hui sa conférence de rentrée. Les spécialistes attendent la présentation de nouvelles versions de l'iPhone et de sa montre connectée Apple Watch. Le groupe à la pomme a par ailleurs annoncé son intention de faire appel de la décision prise au Brésil d'interdire la vente d'iPhone sans chargeurs.

Apple devrait lancer ce jour son iPhone 14, à l'occasion d'un événement annuel consacré à son produit phare. L'événement devrait aussi être l'occasion de présenter iOS 16. Les mises à jour devraient aussi concerner l'Apple Watch et l'Airpod Pro. Un iPhone 14 et un iPhone 14 Pro seraient au programme, ainsi qu'un iPhone 14 Max et un iPhone 14 Pro Max. Aucun iPhone mini ne serait en revanche attendu, selon The Telegraph. Les mises à jour dans la catégorie Apple Watch comprendraient une Apple Watch Pro plus résistante et 'durable', visant les utilisateurs actifs de la smartwatch. Une puce améliorée A16 est aussi attendue sur les smartphones, qui bénéficieront par ailleurs d'une connectivité accrue avec un processeur Qualcomm Snapdragon X65...