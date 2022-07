Wall Street : Dow Jones et Nasdaq en retrait

(Boursier.com) — Wall Street consolide prudemment avant bourse ce mercredi. Le S&P 500 rend 0,3%, le Dow Jones 0,2% et le Nasdaq 0,4%, après une séance en ordre dispersé hier mardi marquée par un repli de l'indice historique mais un vif rebond de l'indice riche en valeurs technologiques. Le baril de brut WTI prend 1% sur le Nymex sur les 100$. L'once d'or cède 0,1% à 1.762$. L'indice dollar avance encore de 0,5% face à un panier de devises de référence.

Le marché continue de faire face à de nombreux vents contraires. La grande préoccupation du moment est que la Fed durcisse sa politique trop rapidement dans un contexte de ralentissement, pour contenir l'inflation, au risque d'une "erreur politique". De plus, une certaine appréhension domine avant la saison des résultats du deuxième trimestre, alors que les estimations du consensus pourraient être encore trop élevées compte tenu de la combinaison du ralentissement de la croissance, du resserrement des conditions financières et des pressions persistantes sur les prix. La politique chinoise de zéro Covid et l'invasion russe en Ukraine demeurent aussi des facteurs préoccupants. Cependant, le récit du pic d'inflation / pic de la Fed a trouvé une traction supplémentaire avec la baisse récente des matières premières et le semblant d'apaisement sur les obligations du Trésor US. La solidité des bilans des entreprises et des consommateurs est un autre sujet de discussion haussier très médiatisé. Les articles de presse continuent quant à eux d'évoquer, outre-Atlantique, l'engagement sans faille et peut-être excessif de la Fed dans sa lutte contre l'inflation, la recrudescence des craintes de récession, le signal potentiel de récession dû à l'inversion de la courbe, la baisse des attentes d'inflation, les anticipations de baisse des taux dès 2023, ou encore le recul des matières premières et la force du dollar. L'allégement potentiel des tarifs douaniers pour certains produits chinois importés est un autre sujet largement débattu, bien qu'il y ait également beaucoup de scepticisme concernant l'impact réel sur l'inflation. D'autres gros titres liés à la Chine se sont concentrés sur les préoccupations renouvelées à propos du Covid, avec le lancement de tests de masse à Shanghai.

L'actualité économique est assez fournie ce mercredi à Wall Street. L'indice PMI composite final du mois de juin 2022 sera annoncé à 15h45 (consensus FactSet 51,2, en ligne avec la lecture initiale ; consensus 51,6 pour l'indice Markit PMI des services). L'ISM des services américains pour le mois de juin sera connu quant à lui à 16 heures (consensus 54,4). Le rapport JOLTS sur les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de mai sera révélé à la même heure par le Département au Travail (consensus 11,04 millions). Enfin, les Minutes du FOMC, compte rendu de la dernière réunion monétaire qui avait donné lieu le 15 juin à une hausse des taux de 75 points de base sur les fonds fédéraux, plus forte augmentation depuis 1994, seront communiquées à 20 heures. John Williams, président de la Fed de New York, intervient par ailleurs ce jour.

Ailleurs dans le monde ce matin, les commandes manufacturières allemandes du mois de mai ont surpris en légère hausse de 0,1% en comparaison du mois antérieur, alors que les économistes anticipaient une baisse. La production industrielle espagnole du mois de mai a aussi positivement surpris, grimpant de 6,5% en glissement annuel. Le PMI allemand de la construction est en revanche ressorti en zone de contraction en juin, à moins de 46. L'indice PMI CIPS britannique de la construction pour le mois de juin a été de 52,6, inférieur aux attentes. Enfin, les ventes de détail dans la zone euro n'ont augmenté que de 0,2% en mai, par rapport au mois d'avril, contre 0,4% de consensus.

Les valeurs

Walmart facturera aux fournisseurs utilisant ses services de nouveaux frais de carburant et de ramassage dans un contexte d'augmentation des coûts de transport, indique le Wall Street Journal. Le WSJ cite une note envoyée aux fournisseurs, dans laquelle Walmart a déclaré que les entreprises qui utilisent le groupe pour transporter des marchandises vers ses entrepôts et ses magasins se verront facturer un supplément carburant et des frais de ramassage à partir du 1er août. Selon le mémo, le changement est le résultat de l'adaptation de Walmart à la transformation importante et à l'augmentation des coûts observées dans l'industrie du transport au cours des dernières années.

Meta Platforms va poursuivre ses plans NFT. Dans une interview, un dirigeant a déclaré au Financial Times que la société ne cherchait pas à ajuster ses plans pour les jetons non fongibles "de quelque manière que ce soit", car elle espère donner aux créateurs et aux influenceurs un moyen de monétiser leurs offres, en amenant leurs fans à Facebook et Instagram. Le dirigeant a déclaré au FT : "L'opportunité que Meta voit est pour les centaines de millions ou les milliards de personnes qui utilisent nos applications aujourd'hui de pouvoir collecter des objets de collection numériques, et pour les millions de créateurs qui pourraient potentiellement créer des objets virtuels. et des biens numériques pour pouvoir les vendre via nos plateformes". Le dirigeant en question a indiqué au FT que Meta voulait que les NFT soient bon marché et faciles à acheter et à échanger sur ses plateformes, et qu'il procède avec prudence, car la plupart des technologies de blockchain "ne sont tout simplement pas prêtes pour le prime time".

Amazon. Just Eat Takeaway.com et Amazon ont scellé un accord commercial pour les États-Unis. En outre, le leader du commerce en ligne a accepté de prendre une participation au capital de l'activité Grubhub de Just Eat. À partir d'aujourd'hui, les membres Amazon Prime aux États-Unis peuvent souscrire à un abonnement gratuit d'un an à Grubhub+ et accéder à des frais de livraison illimités à 0$ auprès de centaines de milliers de restaurants sur Grubhub tout au long de l'année. En plus de la livraison à 0$ sur les commandes éligibles, les membres Grubhub+ ont accès à des avantages et des récompenses réservés aux membres. L'accord devrait étendre l'adhésion à Grubhub+, tout en ayant un impact neutre sur les bénéfices et les flux de trésorerie de Grubhub en 2022, et être relutif sur les bénéfices et les flux de trésorerie de Grubhub à partir de 2023.

L'accord commercial se renouvelle automatiquement chaque année sauf résiliation par Amazon ou Grubhub conformément aux dispositions de l'accord commercial. En vertu de cet accord, une filiale d'Amazon recevra des bons de souscription portant sur 2% des actions ordinaires entièrement diluées de Grubhub. Amazon recevra également des bons de souscription portant sur une part allant jusqu'à 13% supplémentaires des actions ordinaires entièrement diluées de Grubhub, dont l'acquisition est soumise à la satisfaction de certaines conditions de performance, principalement le nombre de nouveaux consommateurs livrés par le biais de l'accord commercial. Dans certaines circonstances, les bons de souscription peuvent être acquis de manière accélérée, en totalité ou en partie.

Uber et DoorDash sont attendus en forte baisse avant bourse à Wall Street, suite à l'annonce de ces plans d'Amazon sur leur marché.

Activision Blizzard et Microsoft reculent légèrement en pré-séance à Wall Street, alors que l'autorité britannique de concurrence entend enquêter sur l'acquisition programmée de l'éditeur de jeux vidéo par le géant software américain.

Altria reprend de la hauteur sur la cote américaine. La Food & Drug Administration, autorité américaine de santé, a temporairement suspendu l'interdiction des produits e-cigarette de Juul, dont Altria détient plus du tiers du capital. Rappelons que le géant du tabac avait fait appel de cette interdiction.