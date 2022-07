Wall Street : Dow Jones et Nasdaq en retrait

(Boursier.com) — Wall Street est attendu dans le rouge avant bourse ce vendredi. Le S&P 500 cède 0,5%, le Dow Jones 0,5% et le Nasdaq 0,6%. La tendance demeure donc déprimée pour l'heure, après un premier semestre boursier catastrophique. Sur le Nymex, le baril de brut WTI rebondit de 2,8% à 108,7$. L'once d'or abandonne 1,1% à 1.787$. L'indice dollar gagne 0,6% face à un panier de devises. Le Bitcoin se redresse très timidement sur les 19.000$.

Sur le front économique à Wall Street ce vendredi, l'indice Markit PMI manufacturier final du mois de juin 2022 sera communiqué à 15h45 (consensus 52,4 selon FactSet), tandis que l'ISM manufacturier du même mois sera révélé à 16 heures (consensus 55). Les dépenses de construction du mois de mai seront annoncées à 16h (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur). Les opérateurs surveilleront sans doute plus que d'ordinaire l'indice des prix manufacturiers rattaché à l'ISM.

La matinée était par ailleurs marquée par la publication des indices PMI manufacturiers finaux européens. Le PMI manufacturier espagnol a légèrement dépassé les attentes à 52,6 en juin, comme l'indice italien à 50,9. L'indice français s'est établi à 51,4, contre 51 de consensus FactSet. L'indicateur allemand a été de 52, en ligne avec les attentes. Enfin, l'indicateur européen est resté proche des attentes à 52,1.

L'inflation accélère sur de nouveaux sommets dans la zone euro. Selon les données préliminaires d'Eurostat, le taux d'inflation annuel dans la région est estimé à 8,6% en juin, contre 8,1% en mai, et un consensus de 8,5%. S'agissant des principales composantes de l'inflation, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en juin (41,9%, comparé à 39,1% en mai), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (8,9%, comparé à 7,5% en mai), des biens industriels hors énergie (4,3%, comparé à 4,2% en mai) et des services (3,4%, comparé à 3,5% en mai), détaille Eurostat. En séquentiel, les prix affichent une hausse de 0,8%. L'inflation annuelle 'core' ralentit en revanche légèrement à 3,7%, contre 3,8% en mai et 3,9% de consensus.

L'indice large S&P 500 a donc enregistré sa pire performance trimestrielle depuis le pic des inquiétudes liées à la pandémie au premier trimestre de 2020, ainsi que la pire performance du premier semestre depuis 1970 - avec une baisse de plus de 1.000 points soit 21%. Le resserrement des conditions financières destiné à contrer l'inflation pèse donc très lourdement sur les marchés. Les décideurs de politique monétaire ont clairement donné, pour l'heure, la priorité à la lutte contre l'inflation, au risque d'une très probable récession. Les points de discussion haussiers continuent de tourner autour du pic d'inflation/du pic de la Fed, de valorisations plus attractives, de bilans solides et de la normalisation économique (y compris la réouverture de la Chine).

L'affaiblissement des perspectives macroéconomiques renforce la thèse du "pic de la Fed", alors que les inquiétudes grandissent quant au resserrement trop agressif des décideurs politiques dans un contexte de ralentissement économique. Alors qu'à court terme, la tendance est à un durcissement monétaire accéléré, le marché voit de plus en plus la Fed basculer vers une position d'assouplissement en 2023. L'outil FedWatch du CME Group fournit de bonnes indications à ce sujet. Il fait d'abord ressortir une probabilité de près de 78% d'une hausse de taux de 75 points de base le 27 juillet (ce qui amènerait les taux dans une fourchette de 2,25 à 2,5%). Ce même outil indique une probabilité de 48% d'une fourchette de 3,25 à 3,5% au 14 décembre (dernière réunion FOMC de l'année) et une probabilité de près de 24% d'un taux allant de 3,5 à 3,75%. Le pic des taux pourrait être atteint à l'issue de la réunion de février, puisque les probabilités sont assez similaires (42% pour la fourchette 3,25 à 3,5%, et 28% pour la fourchette 3,5 à 3,75%). Les réunions de mars ou mai 2023 pourraient donc marquer une inflexion et un retour aux assouplissements monétaires, si les conditions économiques le justifient.

Les valeurs

Micron abandonnait 3% après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication financière. Le groupe a révélé des trimestriels record et supérieurs aux attentes de marché, mais une bien faible guidance, du fait d'un assèchement de la demande en 'puces'. Le concepteur américain de puces mémoire table sur des revenus de 7,2 milliards de dollars, plus ou moins 400 millions de dollars, pour le trimestre entamé. Le consensus était quant à lui de plus de 9 milliards de dollars ! Micron envisage sur le trimestre un bénéfice ajusté par action de 1,63$, plus ou moins 20 cents, contre 2,6$ de consensus. Le concepteur de puces DRAM (pour centres de données ou PC) et de puces mémoire NAND (stockage de données) entend réduire ses dépenses de production de puces sur l'exercice fiscal 2023 qui débute en septembre.

Pour le troisième trimestre fiscal 2022, clos fin mai, le groupe a réalisé des revenus de 8,64 milliards de dollars, contre 7,79 milliards sur le trimestre antérieur et 7,42 milliards un an plus tôt. Le bénéfice net GAAP a été de 2,63 milliards de dollars et 2,34$ par action. Le bénéfice net ajusté a atteint 2,94 milliards de dollars, soit 2,59$ par titre. Le consensus était de 2,44$ de bpa ajusté et 8,6 milliards de ventes. "Micron a réalisé un chiffre d'affaires record au cours du troisième trimestre fiscal grâce à l'excellente exécution de notre équipe dans les domaines de la technologie, des produits et de la fabrication", a déclaré le dirigeant du groupe, Sanjay Mehrotra. "Récemment, l'environnement de la demande du secteur s'est affaibli et nous prenons des mesures pour modérer la croissance de notre offre au cours de l'exercice 2023. Nous sommes confiants quant à la demande séculaire à long terme en matière de mémoire et de stockage et sommes bien placés pour fournir une solide performance financière sur plusieurs cycles".

Apple perd un peu de terrain avant l'ouverture ce jour, alors que le géant californien à la pomme entend relever le prix de ses iPhone de près d'un cinquième au Japon, dans un contexte d'affaiblissement du yen et d'inflation croissante.

Meta Platforms s'attendrait à un ralentissement de la croissance au second semestre dans un contexte de "vents contraires violents", selon Reuters. L'article cite une note de service interne, dans laquelle le directeur des produits de Meta, Chris Cox, a déclaré que l'entreprise traversait une période difficile, que les vents contraires étaient "féroces", et que Meta devait exécuter parfaitement dans un environnement de croissance plus lente, où les équipes ne devraient pas s'attendre à de vastes afflux de nouveaux ingénieurs et budgets... Cox a ajouté que Meta devait "prioriser plus impitoyablement et exploiter des équipes d'exécution plus légères, plus agressives et meilleures", tandis que l'entreprise devra quintupler le nombre d'unités de traitement graphique dans ses centres de données d'ici la fin de 2022 pour soutenir la poussée de Discovery.

Cox a noté que l'intérêt pour Reels augmentait rapidement, les utilisateurs passant dans le monde deux fois plus de temps qu'ils ne passaient sur Reels il y a un an, tandis qu'environ 80% de la croissance depuis mars proviendrait de Facebook. Selon Cox, Meta voit des possibilités de croissance des revenus dans les outils d'achat intégrés, ce qui pourrait atténuer la perte de signal créée par les changements de confidentialité menés par Apple et la messagerie commerciale.

Cox a en outre déclaré que la division hardware de Meta se concentrait sur le lancement réussi de son casque de réalité mixte au deuxième semestre de cette année, tandis que la société se focaliserait également sur la liaison de comptes entre ses produits de réalité virtuelle et ses applications de médias sociaux traditionnelles.

Enfin, Meta aurait réduit ses prévisions de recrutement d'au moins 30% pour l'année. C'est du moins ce qu'aurait déclaré aux salariés le directeur général du groupe californien, Mark Zuckerberg en personne, expliquant qu'ils devaient s'attendre à une forte dégradation de la situation économique.

Kohl's, la chaîne américaine de distribution, dévisse de près de 20% avant bourse à Wall Street, sous les 29$, alors que le groupe a mis un terme à ses négociations engagées en vue de son possible rachat par Franchise Group, en raison du contexte actuel et de la forte volatilité des marchés. Kohl's évoque donc une détérioration significative de l'environnement retail depuis le début du processus de mise en vente. Pire, le groupe abaisse par ailleurs ses prévisions financières pour le deuxième trimestre fiscal, évoquant la faiblesse des dépenses de consommation.

Citigroup aurait engagé des discussions en vue de la cession de ses opérations en Russie à des investisseurs locaux, a indiqué le bien renseigné Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Amazon, le colosse du commerce en ligne, va permettre à ses abonnés 'Prime' de se désabonner "en deux clics", suite à des plaintes d'associations de consommateurs. C'est ce que vient d'annoncer la Commission européenne ce vendredi.

Jetblue Airways prolonge d'un mois supplémentaire, jusqu'à fin juillet, son offre d'acquisition portant sur le rival Spirit Airlines - offre tout récemment améliorée.