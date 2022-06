Wall Street : Dow Jones et Nasdaq en retrait

(Boursier.com) — Les principaux indices américains reculent d'environ 0,5% en pré-séance ce mercredi. S&P 500, Dow Jones et Nasdaq affichent donc des replis comparables, après s'être redressés timidement hier soir malgré l'avertissement de Target. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,2% à 120,9$. L'once d'or grappille 0,1%. L'indice dollar gagne 0,2% face à un panier de devises. Le bitcoin se raffermit sur les 30.000$.

L'actualité économique américaine est limitée ce mercredi, en attendant les chiffres hebdomadaires de l'emploi demain jeudi, puis l'indice des prix à la consommation du mois de mai et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi. Les stocks préliminaires de grossistes du mois d'avril seront communiqués à 16 heures ce jour (consensus Bloomberg +2,1%). Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques pour la semaine close au 3 juin sera révélé à 16h30.

Il n'y a pas de grande évolution ce jour concernant les grands thèmes animant le marché. Le resserrement de la politique monétaire mondiale dans le sillage de la Fed continue de dominer les débats et accroît le risque de récession. L'IPC américain de vendredi sera surveillé de près, alors que certains estiment que le pic d'inflation est atteint. La réouverture de la Chine après les fermetures du Covid reste un élément positif pour les marchés, avec l'atténuation des goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Néanmoins, plusieurs stratèges soulignent les inquiétudes liées aux révisions négatives des bénéfices (Target et JM Smucker hier) dans un contexte de pressions sur les coûts et de ralentissement de la demande.

L'attention commence aussi à se tourner vers la décision politique de la BCE attendue demain jeudi. Le consensus porte sur l'annonce de la fin du QE début juillet, qui serait suivie d'une hausse des taux. Le risque d'une hausse de 50 points de base gagne du terrain, même si l'on s'attend à ce que la banque centrale européenne commence son cycle avec un mouvement plus modeste de 25 points de base.

La RBA (banque centrale australienne) a annoncé hier mardi une hausse des taux de 50 points de base, plus importante que prévu. La banque centrale a déclaré que l'inflation avait considérablement augmenté et devrait encore progresser. La BCE devrait pour sa part confirmer que son QE cessera dans les prochaines semaines et signaler un 'décollage' des taux en juillet. Reuters a noté que les marchés monétaires anticipaient actuellement 130 points de base de hausse des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, ce qui implique au moins un mouvement de resserrement de 50 points de base. Bank of America a récemment déclaré s'attendre à un total de 150 pb de hausse de taux de la part de la BCE en 2022, dont deux mouvements de resserrement de 50 pb en juillet et septembre.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, auditionnée hier mardi par le Sénat, a déclaré que les États-Unis étaient confrontés à un "niveau d'inflation inacceptable" et a plaidé pour une orientation budgétaire appropriée pour contribuer à atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à l'économie. Elle a averti que l'inflation devrait "rester élevée", sans préciser d'échéance. Elle a défendu les investissements prévus par Joe Biden dans son projet de budget 2023, notamment pour développer les énergies renouvelables et pour réduire le coût des médicaments sur ordonnance. "Le Congrès a de nombreux leviers pour alléger le fardeau des coûts qui pèsent sur les ménages", a aussi plaidé la ministre devant la commission des Finances du Sénat. Mme Yellen sera également entendue ce mercredi par la Chambre des représentants.

Mme Yellen, qui a admis récemment s'être trompée en jugeant l'inflation "transitoire", a répété mardi que l'année dernière, elle n'avait pas anticipé "un scénario dans lequel nous serions confrontés à de multiples variants du Covid (qui) perturberaient notre économie et la chaîne d'approvisionnement mondiale", ni "l'impact sur les prix des aliments et de l'énergie de l'invasion russe de l'Ukraine". Tout en assurant respecter l'indépendance de la Réserve fédérale, elle a déclaré que l'institution avait pour première mission de faire baisser l'inflation. "Pour atténuer les pressions inflationnistes sans nuire à la vigueur du marché du travail, une orientation budgétaire appropriée est nécessaire pour compléter les actions de politique monétaire" de la Fed, a-t-elle ajouté.

Joe Biden a présenté le 28 mars dernier un projet de budget 2023 (exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) de près de 5.800 milliards de dollars. Ce projet donne la priorité à la taxation des Américains les plus riches, à la lutte contre la criminalité et à la défense, en vue de soutenir l'Ukraine face à l'invasion russe. Il prévoit aussi une réforme du prix des médicaments vendus sur ordonnance et des crédits d'impôt dans le domaine des technologies d'énergies dites propres.

Du côté de la Fed cette fois, les habituels intervenants sont en 'quiet period' avant la réunion monétaire (FOMC) des 14 et 15 juin, qui devrait être marquée par un nouveau durcissement monétaire d'un demi-point afin de contrer l'inflation. Devant cet empressement de la banque centrale américaine a durcir le ton et cette inflation pesante, les craintes portent toujours sur le scénario éventuel d'un atterrissage économique douloureux.

Vendredi seront donc publiés les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis pour le mois de mai (consensus +8,2% pour le CPI non ajusté, en glissement annuel). Aux USA, les marchés tablent sur des hausses de taux d'un demi-point ce mois-ci et en juillet et de près de 200 points de base d'ici la fin de l'année.

Concernant la Chine, qui poursuit ses 'déconfinements', notons que la Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a estimé sur CNN qu'une levée des tarifs douaniers sur certains produits chinois importés faisait sens afin de lutter contre l'inflation. Elle a jugé que certains tarifs douaniers liés à la sécurité nationale (acier ou aluminium par exemple) devaient être conservés, mais que d'autres pouvaient être réduits sur les produits de consommation ou les vélos.

Les valeurs

Campbell Soup, le groupe alimentaire américain spécialiste des soupes, sauces et biscuits, gagne du terrain avant bourse à Wall Street. Le groupe vient de publier en effet des trimestriels supérieurs aux attentes, rehaussant dans la foulée ses estimations annuelles de ventes. Le groupe bénéficie de la hausse des prix et d'une demande soutenue. Sur l'exercice fiscal 2022, il envisage désormais une croissance organique allant de 1 à 2%, contre une guidance antérieure allant de -1% à +1%. Pour le trimestre clos début mai 2022, soit le troisième trimestre fiscal, les revenus ont atteint 2,13 milliards de dollars, contre 1,98 milliard sur la période comparable de l'an dernier et 2,05 milliards de consensus. Le bénéfice net part du groupe sur le trimestre a été de 188 millions de dollars soit 62 cents par titre, contre 160 millions un an avant.

Brown-Forman, l'acteur américain des boissons alcoolisées, a annoncé pour l'exercice clos des revenus en augmentation de 14% à 3,93 milliards de dollars, avec une expansion organique de 17%. Le bénéfice opérationnel s'est apprécié de 3% à 1,2 milliard. Le bénéfice dilué par action a reculé de 7% à 1,74$, avec la hausse de l'imposition. La société prévoit une croissance continue au cours de l'exercice 2023, malgré les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques mondiales. Grâce à la solidité du portefeuille de marques et à la forte demande des consommateurs, Brown-Forman prévoit une croissance organique des ventes nettes dans la fourchette moyenne à un chiffre. Compte tenu de l'effet net de l'inflation et de la suppression des tarifs de l'UE et du Royaume-Uni sur le whisky américain, le groupe anticipe une légère augmentation de la marge brute. Sur la base de ces attentes, une croissance organique à un chiffre du résultat d'exploitation, proche de 5%, est anticipée. Le taux d'imposition effectif pour l'exercice 2023 est attendu entre 22 et 23%.

Moderna a annoncé aujourd'hui de nouvelles données cliniques sur son candidat de rappel Covid bivalent visant Omicron, l'ARNm-1273.214, contenant l'ARNm-1273 (Spikevax) et un vaccin candidat ciblant le variant Omicron. Une dose de rappel de 50 microgrammes d'ARNm-1273.214 a atteint toutes les spécifications préalables, dont une réponse supérieure en termes d'anticorps (multipliés par huit). La dose booster a été généralement bien tolérée, avec, selon le laboratoire, des effets secondaires comparables au mRNA-1273 à la même dose. Stéphane Bancel, le CEO de Moderna, se réjouit de ces données préliminaires. Il anticipe une protection plus longue contre les variants préoccupants avec ce booster, principal candidat pour la dose de rappel automnale. Les données et analyses seront soumises aux régulateurs en vue d'une disponibilité espérée dès cet été.

Novavax, qui s'envolait de 6,2% lundi et restait suspendu sur la cote américaine hier mardi dans l'attente de la recommandation du panel FDA concernant son vaccin Covid-19, est attendu en progression de plus de 9% avant bourse ce mercredi. Alors que les États-Unis tentent de convaincre les hésitants de se faire vacciner enfin contre le Covid, une nouvelle alternative est offerte aux sceptiques. Un comité consultatif de la FDA vient donc de recommander le vaccin Novavax pour une utilisation chez l'adulte. Les Américains qui n'avaient pas confiance dans les vaccins disponibles de Pfizer / BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson, pourraient donc trouver là une quatrième possibilité peut-être plus séduisante.

Western Digital gagne du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient d'annoncer qu'il étudiait diverses options stratégiques comprenant une éventuelle scission de ses activités de mémoire flash et de disque dur, ce qu'avait réclamé le mois dernier le fonds activiste Elliott Management. "Nous sommes activement engagés dans un large éventail d'alternatives stratégiques et financières", a ainsi indiqué le directeur général du groupe, David Goeckeler, évoquant en particulier, comme le proposait Elliott, une ouverture du capital de l'activité 'flash'. Elliott Management possède 6% du capital de Western Digital. L'activiste juge que l'unité de Western Digital dédiée aux mémoires flash pourrait être valorisée entre 17 et 20 milliards de dollars. Le management du groupe entend poursuivre son "dialogue constructif" avec cet actionnaire pressant.

Twitter progressait hier soir de 1,4% sur les 40$ à Wall Street dans un marché toujours actif, alors qu'Elon Musk brouille toujours les pistes, après avoir livré une offre de 44 milliards de dollars pour l'acquisition du réseau social média puis suspendu sa proposition au motif que Twitter ne fournirait pas d'informations claires sur son évaluation des comptes 'bots' et fake. Selon l'agence Reuters, le financement de l'acquisition aurait été suspendu du fait de l'incertitude entourant le deal. Twitter, pendant ce temps, a indiqué qu'il observait l'une de ses meilleures croissances historiques, avec un objectif ambitieux de conquête de nouveaux utilisateurs au niveau record de 13 millions pour le deuxième trimestre...

Tesla. Le groupe chinois BYD se préparerait à fournir "très prochainement" des batteries au constructeur automobile texan, a annoncé un cadre supérieur de l'entreprise lors d'une interview à la télévision publique chinoise.

Les valeurs chinoises technologiques cotées à Wall Street sont enfin portées par l'espoir d'un assouplissement de la réglementation en Chine.