Wall Street : Dow Jones et Nasdaq en progression

(Boursier.com) — La cote américaine progresse avant bourse ce vendredi. Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq prennent 0,7% à 1%. Les marchés restent donc sur leur tendance positive de la veille, le DJIA ayant repris déjà 0,64% et le Nasdaq 1,62%. Dans l'actualité économique ce vendredi à Wall Street, les ventes de logements neufs du mois de mai seront communiquées à 16 heures (consensus au rythme de 590.000 selon FactSet), à la même heure que l'indice final du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de juin (consensus 50,2). Mary Daly et James Bullard de la Fed s'exprimeront durant la journée.

Pour le deuxième jour hier, les opérateurs suivaient les propos du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui a été auditionné mercredi par le Sénat et jeudi par la Chambre des représentants. Jeudi, il s'est à nouveau montré très ferme face à l'envolée de l'inflation, affirmant que la détermination de la Fed à maîtriser les prix était "inconditionnelle", tout en admettant que la lutte contre la hausse des prix s'accompagnait d'un risque de hausse du chômage et de ralentissement économique. La veille, devant le Sénat, le patron de la Fed avait admis qu'il était "possible" que la hausse des taux entraîne une récession. "Ce n'est pas du tout l'effet recherché, mais c'est certainement une possibilité", avait-il ajouté, reconnaissant qu'un atterrissage en douceur allait être "très difficile".

Hier, le leader de la Fed a réaffirmé que l'intention de la banque était de parvenir à un atterrissage en douceur, même si le chemin est de plus en plus difficile. Il a admis qu'avec le recul, l'inflation avait été sous-estimée par la banque centrale américaine. Pour calmer les prix, "nous n'avons pas d'outil de précision" autre que la hausse des taux, a-t-il expliqué, ajoutant avoir conscience que le resserrement monétaire devrait réduire la croissance et affecter l'emploi. "Il est significativement plus difficile de réduire l'inflation sans impacter le marché du travail", a-t-il reconnu.

Rappelons que la Fed a procédé à une hausse de taux de 75 points de base la semaine dernière (la plus forte hausse depuis 1994), ce qui a porté son taux des fonds fédéraux entre 1,5 et 1,75%, afin de contrer l'inflation, qui a atteint 8,6% sur un an en mai, au plus haut depuis 41 ans aux Etats-Unis. Jerome Powell et d'autres responsables de la banque centrale ont indiqué qu'ils procéderaient à une nouvelle hausse, de 50 ou de 75 pb, à la prochaine réunion de juillet. Les nouvelles projections économiques publiées le 15 juin ont montré que la Fed s'attendait à ce que le taux des "fed funds" atteigne 3,4% à la fin de 2022, ce qui serait le niveau son plus élevé depuis 2008, puis 3,8% fin 2023.

Jerome Powell a confirmé que le rythme des prochaines hausses de taux dépendra des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques. "Nous prendrons nos décisions réunion après réunion", a expliqué le leader de la banque centrale américaine.

Mike Wilson, le directeur des investissements de Morgan Stanley, indique, cité par Bloomberg, que les chances de récession sont toujours inférieures à 50% aux Etats-Unis. "Ce n'est pas notre cas de base, c'est notre cas baissier", déclare le stratège. Le rapport risque-récompense pour investir dans le S&P 500 reste néanmoins, selon lui, "assez médiocre". Wilson voit actuellement une probabilité de récession de 35%. Le spécialiste, réputé généralement baissier, qui avait bien anticipé la chute boursière cette année, se montre donc plus modéré au sujet de l'hypothèse désormais largement avancée par les experts d'une potentielle récession provoquée par un durcissement monétaire très rapide de la Fed dans un contexte d'inflation record.

Les valeurs

CarMax, le détaillant américain en véhicules d'occasion, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des bénéfices en déclin, mais supérieurs aux attentes de marché. Les revenus ont progressé au-dessus des anticipations, avec la hausse des prix des véhicules. Le bénéfice net sur ce trimestre clos fin mai 2022 a représenté 252 millions de dollars et 1,56$ par titre, contre 437 millions de dollars un an auparavant. Le consensus FactSet était logé à 1,49$ de bpa. Les revenus se sont appréciés quant à eux de près de 14% en glissement annuel et hors ventes de gros (+21% en données consolidées) pour atteindre 9,31 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 9,06 milliards de dollars.

Bausch Health. Le président de Bausch Health, Joseph Papa, a démissionné avec effet immédiat. Cette décision de Papa de démissionner du conseil d'administration n'était pas due à un différend ou à un désaccord avec l'entreprise. Le conseil a nommé John Paulson au poste de président. Paulson est actuellement administrateur indépendant de Bausch + Lomb et président de Paulson & Co.

Merck poursuivrait sur la voie d'une acquisition de Seagen, croient savoir des personnes familières de la question citées par le Wall Street Journal. Les discussions auraient même accéléré avant une réunion programmée entre les deux compagnies. La société pharmaceutique américaine négocierait donc un possible rachat de la biotech Seagen, spécialisée dans les traitements du cancer. Selon les informations précédemment fournies par le WSJ, les deux sociétés sont conscientes d'un risque d'un blocage de leur mariage par les autorités de la concurrence. Avec Seagen, Merck renforcerait son portefeuille de médicaments anticancéreux, actuellement dominé par son blockbuster Keytruda. Seagen développe des thérapies ciblées, dont l'objectif est de viser les cellules cancéreuses avec plus de précision et de réduire les effets secondaires, et travaille aussi sur des traitements ciblant les tumeurs solides et les cancers hématologiques.

FedEx a relevé jeudi soir ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2023 en cours, faisant bondir le titre à Wall Street dans les échanges électroniques après la clôture. Le groupe, qui a changé de PDG depuis le 1er juin, a publié après la clôture des marchés des comptes globalement en ligne avec les attentes pour son 4e trimestre fiscal 2022, achevé fin mai, mais s'est montré optimiste pour l'exercice qui vient de démarrer. Pour l'exercice fiscal 2023, Fedex s'attend ainsi à un bénéfice net par action (bpa) de 22,50 à 24,50$. Le point médian, à 23,50$, est supérieur aux attentes du consensus des analystes, logé à 22,21$. Au 4e trimestre fiscal, le bpa ajusté du groupe a atteint 6,87$ (+37% sur un an) et le chiffre d'affaires est ressorti à 24,39 milliards de dollars, en hausse d'environ 7,5% sur un an. Le consensus d'analystes de Refinitiv s'attendait à un peu mieux, à 6,86$ pour le bpa et 24,56 Mds$ de ventes.

Les titres des fabricants d'armes à feu se sont envolés jeudi à Wall Street, saluant la décision de la Cour suprême américaine autorisant le port d'armes dans la rue dans l'Etat de New York. L'action Smith & Wesson a bondi de 9,6%, tandis que Sturm Ruger a pris 4,3%, Ammo Inc. a gagné 4,3% et Vista Outdoor a pris 2,9%. Smith & Wesson, qui publiait ses derniers comptes trimestriels après la clôture de Wall Street, reperdait du terrain dans les cotations post-séance. Les ventes du groupe ont reculé de 44% sur un an, à 181,3 millions de dollars au 4e trimestre fiscal, et la marge brute a reculé à 31,8% contre 38,9% un an plus tôt. Le bénéfice par action a néanmoins dépassé les attentes, à 0,74$ contre 0,69$ attendu, et Smith & Wesson a en outre annoncé une hausse de son dividende trimestriel porté à 10 cents contre 8 cents.

La Cour suprême des Etats-Unis a donc invalidé, jeudi, une loi en vigueur dans l'Etat de New York restreignant le port d'armes en dehors du domicile, alors que le pays vient de connaître une série de fusillades meurtrières, dont celle du 24 mai dans une école primaire d'Uvalde, au Texas, qui a fait 21 morts, dont 19 enfants. Le président américain Joe Biden a dénoncé une décision "contraire au bon sens" et s'est dit "profondément déçu" par cette décision de la Cour suprême.