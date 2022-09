Wall Street : Dow Jones et Nasdaq en plein burnout ?

(Boursier.com) — La cote américaine corrige encore avant bourse ce lundi, à deux jours du verdict monétaire de la Fed, qui pouvait sembler déjà, pourtant, largement "pricé". Le S&P 500 abandonne environ 0,9%. Le Dow Jones et le Nasdaq affichent des reculs comparables. Le baril de brut WTI perd 3,4% à 81,9$. L'once d'or cède 0,6% à 1.673$. L'indice dollar avance de 0,2% face à un panier de devises... Face au resserrement général des conditions financières et au risque très important de récession, toute la question reste de savoir si la capitulation des indices boursiers est désormais suffisante.

Le rendez-vous incontournable de la semaine sera sans aucun doute la réunion monétaire de la Fed, qui se tient mardi et mercredi. En attendant, les opérateurs pourront toujours suivre ce lundi l'indice du marché immobilier de la NAHB (National Association of Home Builders) pour le mois de septembre (consensus 48, annonce à 16h), puis demain mardi les mises en chantier et permis de construire du mois d'août (consensus FactSet 1,45 million d'unités en rythme annuel pour les mises en chantier, 1,62 million pour les permis). Mercredi, les reventes de logements existants du mois d'août retiendront aussi une certaine attention (consensus au rythme de 4,7 millions).

Mercredi soir, les investisseurs n'auront donc d'intérêt que pour le communiqué monétaire de la Fed (20 heures) et la conférence de presse de son dirigeant Jerome Powell (20h30). L'outil FedWatch en temps réel du CME Group fait ressortir une probabilité de 80% d'un nouveau durcissement monétaire de 75 points de base, qui serait le troisième consécutif et porterait le taux des fed funds entre 3% et 3,25%. La probabilité d'un geste encore plus puissant d'un point entier de pourcentage, portant la fourchette entre 3,25 et 3,5%, est de 20%. Les marchés demeurent extrêmement fébriles ces derniers jours, face à ce rythme imposé par la Fed pour lutter contre l'inflation, alors que les signaux d'une potentielle récession se multiplient. Parmi les derniers indices, l'avertissement de FedEx en fin de semaine dernière a frappé les esprits (et les portefeuilles).

Les valeurs

AutoZone, le détaillant américain en pièces et accessoires automobiles de rechange, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal 2022, clos fin août, des revenus de 5,3 milliards de dollars, en augmentation de 8,9% en glissement annuel. La croissance domestique à comparable a été de 6,2%. Le bénéfice net a atteint 810 millions de dollars et 40,51$ par titre, contre 786 millions de dollars soit 35,72$ par action un an plus tôt. Le consensus était de 38,38$ de bénéfice trimestriel ajusté par action pour 5,15 milliards de dollars de revenus. Pour l'exercice, les revenus ont totalisé 16,3 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 2,43 milliards de dollars. "Nous sommes optimistes quant à nos perspectives de croissance, alors que nous abordons notre nouvel exercice financier", a déclaré Bill Rhodes, président du conseil d'administration et CEO.

Tesla, le géant américain de l'automobile électrique, prévoit de doubler ses ventes de véhicules en Allemagne en 2022 selon Reuters, qui cite Automobilwoche. Citant un exécutif local, l'hebdomadaire allemand Automobilwoche a rapporté que Tesla prévoyait donc de doubler les ventes de véhicules en Allemagne en 2022. Le responsable aurait déclaré : "Notre objectif est de doubler les ventes chaque année, ce qui se traduit par environ 80 000 unités en 2022". L'article de Reuters note qu'en 2021, Tesla a vendu un peu moins de 40 000 véhicules en Allemagne, où le constructeur automobile a construit sa première gigafactory européenne.

Tesla a finalisé par ailleurs un projet d'expansion de la capacité de production sur le site de Shanghai ce lundi, selon l'agence Reuters, citant le gouvernement local. Tesla testera les lignes de production pour la mise à niveau du 19 septembre au 30 novembre. Reuters avait précédemment annoncé que Tesla avait augmenté sa production pour atteindre un objectif de production d'environ 2 200 unités, Model 3 et Model Y, par semaine, à l'usine de Shanghai.

Amazon est attendu en retrait à Wall Street, alors que la presse espagnole croit savoir que le géant américain du commerce en ligne aurait suspendu la construction de nouveaux entrepôts en Espagne jusqu'en 2024, du fait du ralentissement "post-pandémique" de l'activité.

Take-Two Interactive, éditeur majeur de jeux vidéo, chute avant bourse à Wall Street. Le gameplay de 'Grand Theft Auto VI' de Take-Two Interactive aurait été divulgué en ligne, avant sa sortie, par un pirate informatique, selon l'agence Bloomberg. Des personnes familières avec le développement du jeu ont indiqué que des dizaines de vidéos dévoilées au cours du week-end étaient d'authentiques séquences de pré-sortie. Il s'agirait donc d'une fuite majeure pour l'éditeur.

Coinbase trébuche encore avant bourse à Wall Street, avec la quasi-totalité des valeurs liées aux cryptomonnaies. Les opérateurs redoublent de prudence, alors que le Bitcoin vient encore de chuter de 6% sur 24 heures et de 16% sur sept jours, de retour vers les 18.700$, au plus bas de plusieurs mois. L'Ether a lui perdu 8% sur 24 heures et 25% sur une semaine !