Wall Street : Dow Jones et Nasdaq corrigent encore

(Boursier.com) — La tendance négative se confirme pour l'heure avant bourse à Wall Street. Le S&P 500 cède 0,9%, le Dow Jones 1% et le Nasdaq 0,4%. Les marchés craignent que la Fed ne soit pas en mesure d'atteindre son objectif d'inflation de 2% sans une récession profonde, qui refroidirait les prix et affecterait durement le marché de l'emploi. Sur le Nymex, le baril de brut WTI retombe de 2,9% à 73,9$. L'once d'or avance de 0,4% à 1.795$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence.

Le sentiment de marché reste plombé par les interventions 'bellicistes' des banquiers centraux, qui n'ont laissé aucun espoir d'accalmie à court terme cette semaine. En particulier, le ton de la Fed et celui de la BCE ont montré la détermination des banques centrales à lutter contre l'inflation, engendrant des craintes accrues pour la croissance.

La dynamique technique est également au centre des préoccupations avec une importante expiration d'options aujourd'hui et une récente augmentation de la pression vendeuse provenant de certaines stratégies systématiques.

Les données récentes de l'inflation outre-Atlantique avaient pourtant laissé un certain espoir en début de semaine, rapidement douché par un discours sans concession de la Fed de Jerome Powell, et la tentative de rebond boursier a été rapidement contrecarrée par cette réaction de la banque centrale américaine contre l'assouplissement des conditions financières et les attentes de 'pivot'.

Le comité de politique monétaire de la Fed a donc relevé ses taux de 50 points de base avant-hier soir, sans surprise, par une décision unanime, rétrogradant comme prévu par rapport à son récent rythme de 75 points de base. Le taux des fed funds a ainsi été porté entre 4,25 et 4,5%. La Fed avait précédemment relevé par quatre fois ses taux de 75 points de base, du jamais vu depuis l'ère Volcker.

La déclaration FOMC est ressortie presque inchangée par rapport à novembre, sans changement de langage, indiquant que des augmentations de taux "en cours" pourraient être appropriées (par rapport aux attentes d'un certain assouplissement). Une attention supplémentaire était portée au nouveau résumé des projections économiques (SEP), qui a montré une projection médiane des décideurs pour 2023 en hausse de 0,6 point de pourcentage à environ 5,1%, par rapport à l'édition de septembre, supérieure aux prévisions de certains analystes d'environ 4,9%. Les prévisions de taux pour 2024 et 2025 ont également été relevées. Le SEP a également montré des prévisions plus faibles pour le PIB de 2023 et des attentes d'inflation PCE plus élevées.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion monétaire, Jerome Powell a réaffirmé que la politique monétaire n'était toujours pas suffisamment restrictive, bien que les décisions politiques soient prises réunion par réunion, en fonction des données entrantes.

Bien que Powell minimise l'idée de baisses de taux en 2023 (citant à plusieurs reprises le nouveau SEP), l'outil FedWatch de CME montre que le marché anticipe toujours deux baisses de taux au deuxième semestre 2023, après un pic de 4,75 à 5% en mars. Ce même outil FedWatch fait ressortir une probabilité de 73% d'une hausse de taux d'un quart de point pour la prochaine réunion monétaire du 1er février 2023. Autrement dit, il resterait deux hausses de taux de 25 pb pour que la Fed "termine le travail". Des assouplissements monétaires seraient ensuite envisageables en juillet, septembre ou novembre.

Les craintes portent sur les répercussions décalées de cette politique monétaire très dure, qui pourrait selon certains opérateurs provoquer une récession profonde accompagnée de destructions importantes d'emplois. Le prix à payer pour faire revenir l'inflation vers l'objectif de la Fed des 2%...

C'est la journée des Quatre Sorcières ce vendredi à Wall Street, ce qui entraîne parfois (mais de moins en moins) une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (les troisièmes vendredis de juin, mars, septembre et décembre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions.

Du côté des statistiques à Wall Street aujourd'hui, l'indice PMI composite flash américain du mois de décembre sera connu à 15h45 (consensus 46 selon FactSet, 47,8 pour l'indice manufacturier et 46,5 pour les services). Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, intervient par ailleurs ce jour, alors que les opérateurs n'ont visiblement pas apprécié le discours trop dur les banques centrales cette semaine.

Ailleurs dans le monde ce matin, l'indice préliminaire Markit/JMMA japonais de l'industrie manufacturière s'est établi en zone de contraction (48,8) en décembre. Les ventes de détail au Royaume-Uni pour le mois de novembre ont déçu, avec une baisse de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 5,9% sur un an. Les indicateurs PMI européens sont ressortis comme attendus sans relief, en zone de contraction en France et en Allemagne. L'indice composite préliminaire Markit PMI de la zone euro pour le mois de décembre s'est établi à 48,8, contre 47,6 de consensus FactSet. Au Royaume-Uni, l'indicateur manufacturier s'est enfoncé plus encore en zone de contraction, mais celui des services a atteint les 50, ce qui traduit une stabilité de l'activité.

L'indice européen des prix à la consommation du mois de novembre n'a pas révélé de surprise. Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est finalement établi à 10,1% en novembre, contre 10% annoncé initialement, et 10,6% en octobre. L'inflation annuelle 'core', qui exclut les éléments les plus volatiles, est confirmée à 5%, stable par rapport au mois précédent.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street ce vendredi, Accenture, Darden Restaurants et Winnebago Industries, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels.

Les valeurs

Accenture, le géant du consulting, hésite avant bourse à Wall Street, alors que le groupe a pourtant dépassé les attentes. Le groupe a annoncé que ses bénéfices du premier trimestre fiscal étaient passés à 2 milliards de dollars, ou 3,08 dollars par action, contre 1,82 milliard de dollars, ou 2,78 dollars par action, sur le trimestre comparable de l'année précédente. Les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre 15,7 milliards de dollars. Les analystes de Wall Street s'attendaient à ce qu'Accenture gagne 2,92 dollars par action pour un chiffre d'affaires de 15,58 milliards de dollars, selon les estimations compilées par FactSet. Accenture anticipe désormais, pour son deuxième trimestre fiscal, des revenus allant de 15,2 à 15,75 milliards de dollars, contre 15,6 milliards de consensus.

Darden Restaurants, le groupe américain de restauration aux enseignes Olive Garden et LongHorn Steakhouse, a dépassé lui aussi les attentes de bénéfices et de revenus pour son deuxième trimestre fiscal. Le groupe a indiqué que son bénéfice du deuxième trimestre était tombé à 187,2 millions de dollars, ou 1,52$ par action, contre 193,2 millions de dollars, ou 1,48$ par titre, sur la période correspondante de l'année précédente. Les revenus de la société sont passés de 2,27 milliards de dollars à 2,49 milliards de dollars. Les analystes de Wall Street s'attendaient à ce que Darden gagne 1,44$ par action pour un chiffre d'affaires de 2,43 milliards de dollars. Darden anticipe désormais, pour 2023, un bpa allant de 7,6 à 8$.

Adobe a maintenu ses prévisions, alors que pour le quatrième trimestre fiscal 2022 juste clos, le groupe a réalisé une croissance de 10% des revenus dans un contexte de demande toujours soutenue. Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 3,6$, contre 3,5$ de consensus et 3,2$ un an avant. Les revenus ont totalisé 4,53 milliards de dollars, contre 4,11 milliards sur la période correspondante, l'an dernier. Adobe a confirmé ses prévisions de revenus annuels, signalant qu'il constatait une demande constante en logiciels de design créatif d'analyse malgré une économie incertaine. La société a également déclaré qu'elle prévoyait de finaliser l'acquisition pour 20 milliards de dollars de Figma l'année prochaine, malgré l'examen réglementaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Les revenus seraient d'environ 19,2 milliards de dollars pour l'exercice 2023, qui a débuté ce mois-ci. Le bénéfice, hors certains éléments, irait de 15,15 à 15,45$ par action, a annoncé jeudi la société. Les prévisions, ainsi que les perspectives de ventes pour les divisions d'Adobe, étaient les mêmes que les précédentes données en octobre. Les prévisions d'Adobe n'incluent aucune contribution de Figma.

Centene, le groupe américain d'assurance-santé, vient de livrer ses prévisions financières 2023 avant sa réunion d'investisseurs. Les revenus annuels sont anticipés entre 137,4 et 139,4 milliards de dollars, à comparer à un consensus FactSet de 144 milliards environ. Le bénéfice par action est attendu entre 5,25 et 5,40$. Le bénéfice ajusté par action est anticipé entre 6,25 et 6,40$ contre 6,34$ pour le consensus mesuré par FactSet.

Avaya trébuche avant bourse à Wall Street, poursuivant sa chute, alors que selon le Wall Street Journal, le groupe se rapprocherait d'une inscription sous protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le WSJ cite à ce sujet des sources familières de la question. La société IT entendrait ainsi restructurer son bilan sous chapitre 11, redresser ses activités et surmonter ses problèmes comptables. Avaya a déjà admis qu'il y avait un doute substantiel sur sa capacité à poursuivre son activité compte tenu de l'échéance de la dette l'année prochaine. Plus tôt cette semaine, le groupe a déclaré qu'il était en pourparlers avec ses parties prenantes financières concernant une résolution globale visant à renforcer son bilan.

Amazon va adapter le jeu de figurines 'Warhammer 40 000' sur les écrans, après que l'unité de contenu du géant de la technologie eut conclu un accord avec Games Workshop, a annoncé vendredi le développeur de jeux britannique. L'accord, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, montre la volonté d'Amazon de capitaliser sur un boom du streaming. Il fait suite par ailleurs à la série préquelle coûteuse d'Amazon issue des romans 'Le Seigneur des Anneaux' de Tolkien ('Les Anneaux du Pouvoir'), qui a établi un lancement record en septembre pour une série Prime Video. Games Workshop a indiqué qu'Amazon développerait sa propriété intellectuelle dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ajoutant qu'il accorderait également des droits de marchandising à la société américaine, en commençant par l'univers 'Warhammer 40K'.

Maxar Technologies, société de technologie spatiale spécialisée dans la fabrication de satellites de télécommunication et d'observation de la Terre, va être rachetée par Advent International. La société de capital-investissement a accepté de débourser 53 dollars par action pour reprendre sa cible dans le cadre d'un accord qui valorise l'entreprise à environ 4 milliards de dollars (6,4 milliards de dollars dette comprise). L'offre matérialise une prime de 124% sur le cours de clôture de Maxar hier à Wall Street.

Goldman Sachs va licencier jusqu'à 4.000 personnes, alors que la banque de Wall Street peine à atteindre ses objectifs de rentabilité. C'est du moins ce que rapporte Semafor ce vendredi citant des personnes proches de la question. Les managers de la firme devront identifier les employés les moins performants. Les coupes pourraient représenter jusqu'à 8% des effectifs de la banque d'affaires new-yorkaise et interviendraient en début d'année prochaine.

Netflix a décroché hier soir de 8,6% à Wall Street, de retour sur les 290$, après un article de Digiday selon lequel le géant du streaming ne respecterait pas les garanties d'audience qu'il avait faites aux annonceurs pour son nouveau service financé par la publicité. Selon Digiday, qui cite cinq dirigeants d'agences, Netflix permet désormais aux acheteurs de publicités de récupérer leur argent après avoir manqué des objectifs d'audience. La société n'aurait livré dans certains cas qu'environ 80% de l'audience attendue. Digiday évoque ainsi un départ trop lent de cette nouvelle activité de Netflix soutenue par la publicité. Le manquement en termes d'audience varierait selon les annonceurs.

Alibaba, Baidu, Nio Inc et d'autres géants chinois cotés à Wall Street remontent ce vendredi, alors que le gendarme comptable américain a indiqué avoir obtenu le plein accès en termes d'inspection et d'investigation sur les firmes chinoises, ce qui lèverait le risque de radiation de la cote US.

General Motors cède un peu de terrain avant bourse à Wall Street, alors que les régulateurs américains de la sécurité automobile ont officiellement ouvert une enquête de sécurité sur le système de conduite autonome des véhicules produits par l'unité de robotaxi Cruise.

Meta grimpe avant bourse à Wall Street, alors que de source de marché, le broker JP Morgan vient de revoir sa recommandation sur la maison-mère de Facebook de 'neutre' à 'surpondérer', jugeant que les pressions sur les ventes et les profits devraient s'apaiser l'année prochaine.