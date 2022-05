Wall Street : Dow Jones et Nasdaq attendus en baisse

(Boursier.com) — Wall Street, qui s'offrait hier soir un joli sursaut dominé par les valeurs technologiques, reperd du terrain avant bourse ce mercredi. Le S&P 500 cède 0,7% en pré-séance et le Nasdaq 1,1%, alors que le Dow Jones abandonne 0,5%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 1,8% à 111,6$. L'once d'or fléchit de 0,4% à 1.811$. L'indice dollar grappille 0,1% face à un panier de devises de référence. Le bitcoin pointe dans le rouge sous les 30.000$.

D'après le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, les mises en chantier de logements pour le mois d'avril 2022 sont ressorties sur un rythme de 1,724 million, contre un consensus FactSet de 1,76 million d'unités et un niveau révisé à 1,728 million pour le mois antérieur. Les permis de construire, quant à eux, se sont établis sur un rythme de 1,819 million, alors que le consensus sur la période se situait à 1,81 million. Les permis étaient au nombre de 1,87 million un mois avant.

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 13 mai, sera communiqué à 16h30.

Jerome Powell, a affirmé mardi que la banque centrale continuerait de durcir les conditions monétaires jusqu'à ce que l'inflation montre des signes clairs de ralentissement, tout en estimant qu'il restait possible de faire atterrir l'économie américaine "presque en douceur", plutôt que de causer une récession. Le patron de la Fed a ainsi affirmé, à l'occasion d'une conférence organisée par le 'Wall Street Journal', que le plan de la Fed était de relever ses taux directeurs par étapes d'un demi-point lors de ses prochaines réunions. Il n'a cependant pas exclu de procéder à des hausses plus importantes, de 0,75 pt si nécessaire.

La Réserve fédérale aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir le rythme des hausses de taux. "Si nous ne le constatons pas, nous aurons à envisager d'agir de manière plus agressive" pour durcir les conditions de financement, a ajouté Jerome Powell. "Si cela implique de relever les taux au-dessus de ce qui est généralement considéré comme neutre, nous n'hésiterons pas à le faire", a-t-il encore affirmé. Le niveau "neutre" du taux des "fed funds" pour l'économie fait l'objet de débats, mais il est généralement considéré comme étant d'environ 2,5%.

Interrogé sur les risques de provoquer une récession, M. Powell a estimé qu'"il y a un certain nombre de voies possibles vers un atterrissage... presque en douceur", comparant cette voie à "une descente en avion un peu turbulente". Il a cependant reconnu que cela pourrait "être un peu douloureux" pour les Américains, mais a insisté sur la nécessité de ramener l'inflation vers l'objectif de moyen terme de 2% que s'est fixé la Fed.

Les propos de M. Powell interviennent alors que de nombreux économistes jugent que l'économie américaine risque fort de tomber en récession si les conditions de crédit sont resserrées trop brutalement. Une perspective qui a provoqué une correction boursière ces dernières semaines.

Commentant les aléas boursiers, le patron de la Fed a estimé que les marchés financiers restaient en bon ordre, et fonctionnaient correctement malgré leur récente volatilité.

Les marchés continuent de spéculer sur l'ampleur du resserrement monétaire attendu de la Fed, alors que l'inflation a atteint 8,5% en mars et 8,3% en avril sur un an aux Etats-Unis, au plus haut puis environ 40 ans, attisée par la guerre en Ukraine et la nouvelle vague de Covid en Chine.

Lowe's, Target, Analog Devices, Cisco et TJX, publient leurs derniers résultats financiers trimestriels ce jour à Wall Street.

Les valeurs

Lowe's, le challenger américain de Home Depot dans la distribution de produits destinés à la maison, a annoncé pour son premier trimestre 2022 un déclin de 4% des ventes à comparable et une baisse de 3,8% sur le marché US. Le bénéfice trimestriel par action a été de 3,51$. Le bénéfice net a atteint 2,3 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin avril. Les ventes totales ont été de 23,7 milliards de dollars, contre 24,4 milliards au premier trimestre 2021. Le consensus était de 3,22$ de bpa ajusté pour 23,76 milliards de revenus. Le groupe indique qu'il réaffirme ses prévisions financières annuelles 2022, tablant ainsi sur des revenus allant de 97 à 99 milliards, pour un bpa allant de 13,1 à 13,6$.

Target, le détaillant discount américain, décroche avant bourse à Wall Street suite à la publication de ses comptes du premier trimestre fiscal. Plombé par les contraintes de supply chain, le groupe a manqué le consensus de profit. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,19$, contre un consensus FactSet de 3,07$. Il s'agit donc d'une nouvelle déception dans le secteur, après des résultats également sans relief publiés plus tôt cette semaine par le géant Walmart. Target envisage des coûts additionnels liés à l'inflation d'un milliard de dollars cette année, notamment dans le transport. "Nous n'avions jamais attendu le genre d'augmentation des coûts dans le fret et le transport que nous observons actuellement", s'est ému le PDG du groupe, Brian Cornell. Pour l'exercice 2022, le groupe anticipe toujours une expansion des ventes de 1 à 5%, mais abaisse donc sa guidance de profits du fait de la flambée des dépenses. Sur le trimestre clos, les ventes ont dépassé les attentes à 25,17 milliards de dollars, contre 24,5 milliards attendus.

TJX, le groupe américain de distribution, a annoncé pour son premier trimestre fiscal 2023 une marge ajustée avant imposition de 9,4%. Pour l'exercice, la guidance de marge ajustée est révisée en hausse entre 9,6 et 9,8%. Sur le trimestre clos, Marmaxx a affiché une croissance à comparable de 3%, tirée par le trafic client. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 68 cents. Sur ce trimestre clos fin avril, les ventes ont totalisé 11,4 milliards de dollars, en augmentation de 13% en glissement annuel. Alors que les ventes sont légèrement inférieures à la guidance du groupe, les marges sont préservées, ce dont le management ne manque pas de se réjouir aujourd'hui.

Analog Devices, le concepteur de semi-conducteurs du Massachusetts, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin avril 2022, un bénéfice net de 783,3 millions de dollars soit 1,49$ par titre, contre 422,9 millions de dollars sur la période comparable de l'an dernier. Hors éléments, le bénéfice ajusté par action a été de 2,4$, contre un consensus FactSet de 2,11$. Les revenus se sont envolés quant à eux de 79% à 2,97 milliards de dollars. Le bénéfice opérationnel ajusté a plus que doublé à 1,49 milliard de dollars. ADI a ainsi livré son cinquième trimestre consécutif de revenus record, illustrant la demande sans précédent pour ses technologies. Pour le trimestre entamé, le groupe envisage un bpa ajusté de 2,42$ et des revenus de 3,05 milliards de dollars.