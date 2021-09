Wall Street : Dow Jones en retrait, Nasdaq en progression

(Boursier.com) — Le rebond technique tenté hier par la cote américaine a finalement tourné court, avec en clôture une maigre hausse de 0,26% du DJIA et un repli de 0,24% du Nasdaq. Ce jeudi, la tendance est encore incertaine à Wall Street, après une hausse initiale. Le Dow Jones fléchit de 0,38% à 34.262 pts, alors que le S&P 500 grappille 0,05% à 4.361 pts. Le Nasdaq avance de 0,5% à 14.585 pts. Le baril de brut WTI abandonne 1,2% à 73,9$. L'indice dollar se stabilise. Le bitcoin reprend 2% sur les 43.000$. Le rendement du T-Bond américain à 10 ans se raffermit un peu à 1,54%.

Sur le plan macroéconomique, le PMI manufacturier chinois a glissé en territoire de contraction en septembre (49,6 pour l'indice CFLP) dans un contexte d'aggravation de la crise énergétique qui a contraint les usines à réduire leur production. Cependant, les services rebondissent (53,2 pour l'indice non-manufacturier CFLP) au milieu de la levée des restrictions de Covid.

Le PIB britannique du deuxième trimestre a été révisé à la hausse (+5,5% en lecture finale contre 4,8% de consensus), mais les inquiétudes sur les perspectives dominent le sentiment.

Le taux de chômage, corrigé des variations saisonnières, a atteint 7,5% dans la zone euro en août, contre 7,6% un mois plus tôt, et 8,6% en août 2020. Une évolution conforme aux attentes du marché. Eurostat estime qu'en août, 14,469 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,162 millions dans la zone euro. Par rapport à juillet, le nombre de chômeurs a diminué de 224.000 dans l'UE et de 261.000 dans la zone euro.

Ailleurs, les données sur la production industrielle (-3,2% en août) et les ventes au détail (-3,2% aussi) au Japon ont raté le consensus.

Aux Etats-Unis ce jeudi, l'évaluation finale du PIB du deuxième trimestre 2021 fait ressortir une croissance au rythme de 6,7%, contre un consensus FactSet de 6,6% et une estimation antérieure de 6,6% également. Les dépenses personnelles de consommation se sont appréciées sur un rythme de 12%. L'indice final des prix rattaché au PIB a augmenté comme attendu sur un rythme de 6,1%.

Les inscriptions au chômage aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu la semaine passée mais restent proches de leur niveau de mars 2020. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 25 septembre, des inscriptions au chômage au nombre de 362.000, en hausse de 11.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 330.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 340.000, en progression de 4.250. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 4 septembre atteint 2,802 millions, en repli de 18.000 sur sept jours (2,790 millions de consensus).

L'indice manufacturier régional PMI de Chicago du mois de septembre 2021 est ressorti à 64,7, contre un consensus de marché de 65 et un niveau de 66,8 un mois auparavant. L'indicateur signale donc un très léger ralentissement de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Le président de la Fed Jerome Powell témoignera une nouvelle fois dans la soirée, à propos cette fois du coronavirus et du CARES Act, devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. Hier, Powell a prévenu que les perturbations de supply chain devraient s'aggraver, mais a indiqué qu'il s'attendait toujours à un apaisement de l'inflation à mesure que l'économie se normalise.

La crise énergétique continue d'attirer beaucoup d'attention. En Europe, le gaz naturel a atteint un nouveau record hier et trois autres petites sociétés énergétiques britanniques se sont effondrées. En Chine, les autorités redoublent d'efforts pour atténuer les pénuries de stocks et réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande. En dehors de l'Europe, les craintes de contagion en Chine semblent s'être atténuées alors même qu'Evergrande semble sur le point de manquer un autre remboursement. Les régulateurs ont demandé aux banques de soutenir le marché immobilier tandis que la PBOC a ajouté 40 milliards de yuans supplémentaires de liquidités, portant le total des injections au cours des dernières semaines à près de 800 milliards de yuans.

Hier soir, la Chambre américaine des représentants a adopté un projet de loi visant à suspendre le plafond de la dette jusqu'en décembre 2022. Cependant, le projet de loi ne devrait pas être adopté au Sénat.

Le Congrès est sur la bonne voie pour éviter une fermeture du gouvernement après que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé mercredi soir un accord sur une mesure de financement provisoire. Cependant, il n'existe toujours pas de voie claire vers une augmentation du plafond de la dette, alors que les républicains n'autoriseront pas un vote sur la question à un seuil majoritaire. Biden reste opposé à la modification des règles d'obstruction systématique et Schumer a réitéré que les démocrates n'utiliseraient pas la législation de réconciliation.

La voie vers de nouvelles mesures de relance budgétaire reste également extrêmement compliquée. Les modérés du Sénat n'ont pas encore communiqué un montant sur lequel ils pourraient s'accorder pour le package d'infrastructures humaines (moins de 2.000 milliards de dollars probablement). L'absence de progrès sur le projet de loi de réconciliation axé sur les priorités démocrates fait que des progressistes de la Chambre menacent de couler le paquet d'infrastructure physique bipartite d'environ 1.200 milliards de dollars déjà approuvé par le Sénat et soumis à un vote ce jeudi. Le sénateur démocrate Joe Manchin a qualifié quant à lui de "folie fiscale" le plan de 3.500 Mds$ de l'administration Biden, mais juge qu'un consensus peut encore être trouvé sur la réconciliation.

Les valeurs

CarMax (-11%), détaillant américain en véhicules neufs et d'occasion, a publié pour le deuxième trimestre fiscal un bénéfice net en décroissance de 4% à 285 millions de dollars et 1,72$ par titre, contre 297 millions de dollars et 1,79$ par action sur la période comparable de l'an dernier. Les revenus ont représenté 7,99 milliards de dollars, un record, contre 5,37 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus était de 1,88$ de bénéfice par action et 6,91 milliards de dollars de facturations selon FactSet. Le titre corrige, la déception portant donc sur la rentabilité. Le groupe évoque, lui, une base de comparaison difficile du fait des économies précédemment réalisées durant la pandémie.

Bed Bath & Beyond (-26% !), détaillant américain diversifié, actif notamment dans les produits d'hygiène ou les appareils de cuisine, décroche à Wall Street, après des comptes trimestriels marqués notamment par un cash flow opérationnel positif. Les revenus déçoivent toutefois à 1,98 milliard de dollars, avec une décroissance à comparable de 1% reflétant un trafic plus faible que prévu en août. La perte GAAP par action s'établit à 72 cents, alors que le bpa ajusté est positif de 4 cents seulement. Le consensus était de 52 cents de bénéfice ajusté par action et 2,06 milliards de dollars de ventes. Mark Tritton, PDG de l'affaire, relativise ces comptes sans relief et se dit confiant dans la transformation du groupe sur plusieurs années.

McCormick (-1%), le géant américain des épices et arômes, a battu le consensus de profit sur le troisième trimestre fiscal, avec une forte demande provenant de la consommation à domicile, compensant les pressions inflationnistes et les perturbations logistiques. Le groupe a ainsi réalisé sur le trimestre clos un bénéfice net de 212 millions de dollars soit 79 cents par titre, contre 206 millions de dollars et 76 cents par action un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 80 cents, contre un consensus FactSet de 72 cents. Les revenus ont été de 1,55 milliard de dollars, contre 1,43 milliard un an plus tôt et 1,54 milliard de consensus.

Acceleron Pharma (stable) évolue peu à Wall Street. Il faut dire que le groupe avait déjà bénéficié en bourse des récentes rumeurs. Le groupe biopharmaceutique du Massachusetts va finalement être racheté par l'Américain Merck dans le cadre d'une opération de 11,5 milliards de dollars, 180$ par titre en cash. Merck va ainsi renforcer son portefeuille de thérapies dans les maladies rares, avec en particulier le candidat-médicament sotatercept. La finalisation de l'opération est attendue au quatrième trimestre... Rappelons que de son côté, Bristol-Myers Squibb détient déjà 11,5% des titres Acceleron...

Virgin Galactic grimpe de 14% à Wall Street, alors que la Federal Aviation Administration américaine vient de clore son investigation concernant un incident survenu lors d'un vol spatial du 11 juillet, Virgin Galactic Unity 22, qui avait notamment transporté dans l'espace Richard Branson. Le vol avait dévié de son espace assigné durant la phase de descente. Le régulateur américain, la FAA, a donc décidé de lever finalement la suspension des vols imposée au groupe. L'autorité américaine estime que Virgin Galactic a mis en place les changements nécessaires.

Google (Alphabet stable) effectuerait sa mue afin de faire revenir les annonceurs en ligne, annonce le Wall Street Journal. D'anciens dirigeants de Google ont déclaré au WSJ que la refonte des pages de recherche de produits de l'entreprise annoncée hier découlait d'une inquiétude croissante concernant l'avance accrue d'Amazon (stable) dans la publicité dans le commerce électronique. Le CEO de Google, Sundar Pichai, a déclaré au conseil d'administration que le moteur de recherche de Mountain View devait trouver "une nouvelle magie" dans cette bataille.

Sur le premier semestre, les revenus publicitaires d'Amazon dans le commerce électronique ont augmenté de 82% en glissement annuel, tandis que ceux de Google n'ont progressé "que" de 50% - mais à partir d'une base beaucoup plus large. Google doit également se défendre contre la menace croissante constituée par les publicités désormais vendues par les détaillants Walmart, Target et autres.

Facebook (+1%). La Russie pourrait infliger au groupe de Mark Zuckerberg une amende susceptible d'atteindre 10% de son chiffre d'affaires annuel dans le pays pour ce qu'elle considère comme des manquements répétés à une obligation de supprimer des contenus illégaux, indique Reuters, reprenant les informations du quotidien Vedomosti.

Olaplex Holdings, marque californienne de produits capillaires basée à Santa Barbara, fait son entrée sur le Nasdaq ce jeudi après avoir fixé son prix d'introduction à 21 dollars par titre, valorisant le groupe 13,6 milliards de dollars.