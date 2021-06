Wall Street divisé après la Fed, les "technos"' progressent

(Boursier.com) — La Bourse américaine évolue en ordre dispersé jeudi, au lendemain des annonces de la Réserve fédérale, qui ont surpris les marchés par leur ton un peu moins accommodant que prévu. Les valeurs cycliques subissent une correction, tandis que les valeurs de croissance, à commencer par les technologiques, sont orientées à la hausse ce jeudi, soutenant le Nasdaq. Le dollar poursuit son ascension pour la 2e séance, mais les rendements obligataires redonnent leurs gains de mercredi. L'or plonge de 4,7%, le cuivre perd 4,7% et le pétrole recule d'environ 2,3% en séance.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones fléchit de 0,58% à 33.835 points, tandis que l'indice large S&P 500 est stable à 4.224 pts (+0,01%). Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, progresse de 0,88% à 14.163 pts, tout près de son record de lundi (14.174 pts en clôture).

Le dollar se renforce, le pétrole, l'or et le bitcoin chutent

Sur le marché des changes, l'indice du dollar bondit encore de 0,86% à 91,91 points (après +0,9% mercredi) face à un panier de devises de référence. L'euro redonne environ 0,7% à 1,1909$ (après -1% mercredi) dans les échanges interbancaires à New York, en réaction à la Fed, qui a laissé entendre qu'elle pourrait relever ses taux en 2023, contre 2024 anticipé jusqu'ici par les marchés. Cette perspective a aussi dopé les taux d'intérêts : le rendement du T-Bond à 10 ans bondi de 7 points de base à 1,57% mercredi soir, mais jeudi, il reperd ces gains pour revenir à 1,50%.

Le pétrole cède du terrain, affecté notamment par la hausse du dollar. Le baril de pétrole brut WTI recule de 2,2% à 70,52$ (+0,04%) sur le Nymex (contrat à terme d'août), malgré l'annonce la veille d'une baisse plus forte que prévu des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Le Brent de même échéance cède 2,2% à 72,77$.

L'or a plongé de 4,7% à 1.774,80$ l'once pour le contrat à terme d'août sur le Comex, au plus bas depuis le 30 avril, après les annonces de la Fed. Le bitcoin poursuit sa correction, cédant jeudi soir 3,4% sur 24h, autour de 37.790$ sur la plateforme Bitfinex.

Vers un taux des "fed funds" entre 0,5% et 0,75% fin 2023 ?

La Fed a donc laissé mercredi sa politique monétaire inchangée, mais ses nouvelles projections économiques ont montré qu'elle pensait relever ses taux directeurs courant 2023, alors que dans ses précédentes projections de mars, elle ne voyait pas de resserrement monétaire avant 2024. La banque centrale américaine a aussi revu en hausse ses prévisions de croissance et d'inflation pour 2021 aux Etats-Unis, et a commencé à réfléchir à un calendrier de réduction de ses achats d'actifs. Ce ton général du communiqué et des propos de Jerome Powell, le président de la Fed, ont été jugés un peu plus "faucon"' qu'attendu par les marchés.

Ainsi, une majorité de 13 membres de la Fed sur 18 s'attend désormais à ce que les taux directeurs soient relevés courant 2023. En mars, ils n'étaient que 7 à envisager un début de resserrement monétaire courant 2023, et en décembre ils n'étaient que 5. Les projections montrent que le taux des "fed funds" serait de 0,6% à la fin 2023, ce qui impliquerait deux hausses de taux d'un quart de point cette année là.

"Les progrès de la vaccination ont réduit la propagation du Covid-19 aux Etats-Unis" a déclaré la Fed dans son communiqué. "Au vu de ces progrès et de solides politiques de soutien, les indicateurs d'activité économique et l'emploi se sont renforcés", a ajouté la banque centrale, qui avait conditionné depuis mars 2020 toute évolution de sa politique monétaire à la fin de la pandémie.

La question du "tapering" a été abordée

Par ailleurs, le président de la Fed, Jerome Powell , a indiqué lors de sa conférence de presse, que les membres de la Fed avaient bel et bien abordé le sujet de la réduction des achats d'actifs ("tapering") lors de sa réunion de deux jours. Interrogé sur la question, il a répondu :"si vous voulez, vous pouvez dire que c'était la réunion où l'on a 'parlé-de-parler-de' " réduire les achats d'obligations. Pour autant, aucun calendrier précis n'est pour l'instant évoqué.

Concernant l'inflation, la Fed a répété qu'elle jugeait toujours "temporaire" l'accélération constatée ces derniers mois (+5% sur un an en mai). Jerome Powell a cependant affirmé que la banque centrale était prêt à agir si la hausse des prix dépassait largement et durablement ses objectifs (un "core PCE" de l'ordre de 2%). "Si les anticipations d'inflation augmentaient contrairement à notre scénario de base, nous agirions pour les faire baisser", a-t-il ainsi déclaré. Il a toutefois estimé que "les anticipations d'inflation à plus long terme semblent globalement cohérentes avec l'objectif de la Fed".

Pour 2021, la Fed s'attend désormais à un "core PCE" (sa mesure favorite de l'inflation) en hausse de 3%, contre 2,2% en mars et 1,8% en décembre... Toutefois, la mesure devrait ensuite revenir à 2,1% en 2022 et en 2023, selon les nouvelles projections. Quant à la croissance, la hausse du PIB est désormais attendue à 7% cette année (contre 6,5% en mars). Pour 2022, la prévision reste à +3,3%, tandis que celle de 2023 est attendue +2,4% contre +2,2% en mars. Enfin, le taux de chômage reste attendu à 4,5% fin 2021, puis à 3,8% fin 2022 (contre 3,9% en mars) et à 3,5% en 2023.

Tout en continuent de digérer le changement de ton de la Fed, les investisseurs ont pris connaissance jeudi d'une série de statistiques macro-économiques. L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie est ressorti moins bon que prévu en juin, à 22,2 contre un consensus de 31 et après 31,5 en mai. Cet indicateur traduit donc un ralentissement de l'expansion de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Par ailleurs, les inscriptions au chômage sont remontées aux Etats-Unis, la semaine passée, après six baisses consécutives. Pour la semaine close au 12 juin, ces inscriptions ont atteint 412.000, en hausse de 37.000 par rapport à la semaine antérieure, et alors que le consensus était positionné à 360.000.

Enfin, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board a augmenté de 1,3% en mai sur un mois, en ligne avec le consensus des économistes de la place, après une progression revue à 1,3% pour le mois d'avril (contre +1,6% initialement).

Sur les questions budgétaires, les discussions politiques se poursuivent à Washington au sujet du plan de rénovation des infrastructures de Joe Biden. Aux dernières nouvelles, une proposition bipartisane a obtenu le soutien de 21 sénateurs, dont 11 Républicains, et pourrait ouvrir la voie à une adoption du plan en deux étapes. La première serait votée au Sénat avec une majorité de 60 voix, impliquant donc un soutien bipartisan (le Sénat étant divisé à 50/50 voix entre les partis démocrate et républicain). Un second volet, plus contesté par les Républicains, pourrait suivre... Il reste toutefois encore beaucoup d'incertitudes sur l'issue de ces négociations. La Maison blanche a indiqué qu'elle allait examiner les dernières propositions d'ici 7 à 10 jours.

VALEURS A SUIVRE

Au sein du Dow Jones, les valeurs cycliques pèsent sur la tendance jeudi, dont Caterpillar (-3,5%) Dow (-3,4%) et Chevron (-2,1%) alors que les technologiques progressent, à l'image d'Apple (+1,4%), Microsoft (+1,4%) et Salesforce (+0,9%).

Smith & Wesson et Adobe doivent publier leurs trimestriels après la clôture.

CureVac plonge de plus de 40% sur le Nasdaq, alors que le laboratoire a annoncé que son candidat vaccin contre le Covid-19 était apparu efficace à seulement 47% lors de la Phase 3 de ses essais cliniques. Les résultats de cette dernière phase d'essais, menée à grande échelle, ne répondent donc pas aux attentes du groupe et jette une ombre sur la potentielle livraison à l'Union européenne, qui avait pré-commandé des centaines de millions de doses à CureVac.

Ces résultats décevants proviennent d'une analyse provisoire de données issues de 134 cas de COVID-19 lors d'un essai impliquant environ 40.000 volontaires en Europe et Amérique latine. En novembre dernier, l'UE avait signé avec CureVac un accord lui garantissant jusqu'à 405 millions de doses du vaccin connu sous le nom de CVnCoV, le seul accord majeur signé par la firme allemande.

AstraZeneca (-0,2%). L'Australie a décidé de limiter l'utilisation de son vaccin anti-covid développé avec Oxford aux personnes âgées de 60 ans et plus.

Microsoft (+1,4%), le géant software de Redmond, a annoncé la nomination de son directeur général, Satya Nadella, aux fonctions additionnelles de président du conseil d'administration, remplaçant John Thompson. Nadella, CEO de Microsoft depuis 2014 à la suite de Steve Ballmer, est notamment à l'origine de plusieurs acquisitions majeures du groupe, dont LinkedIn, Nuance Communications et ZeniMax. Thompson servira désormais en tant qu'administrateur indépendant. Il avait pris la relève de Bill Gates en 2014 à la présidence du board. Microsoft a également déclaré un dividende trimestriel de 56 cents par titre payable le 9 septembre...

Aon (-3,6%). Le ministère US de la Justice a ouvert une procédure visant à empêcher Aon de racheter Willis Towers Watson, opération de 30 milliards de dollars considérée comme une menace pour la concurrence dans le courtage en assurances.

Jabil (+1,6%), le sous-traitant de production électronique, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2021 "une extraordinaire performance", pour reprendre les termes de son CEO Mark Mondello, qui évoque la combinaison d'une forte demande et d'une excellente exécution de l'équipe. Le groupe a ainsi pu dégager sur le trimestre un bénéfice opérationnel ajusté de 277 millions de dollars et des revenus de 7,2 milliards de dollars. Sur une base ajustée, le profit opérationnel se situe donc à 277 M$ pour un bpa de 1,30$ à comparer à un consensus de 1,04$. Les revenus étaient attendus à 6,95 milliards. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe envisage des revenus allant de 7,3 à 7,9 milliards de dollars, alors que le bpa ajusté est anticipé entre 1,25 et 1,45$. Le groupe rehausse sa guidance annuelle et table sur des revenus voisins de 29,5 milliards, pour un bpa ajusté d'environ 5,5$.

Ford (-1,1%). Le constructeur automobile du Michigan vient d'annoncer que son Ebit ajusté allait dépasser ses attentes pour le second trimestre 2021. Le groupe estime que l'Ebit ajusté devrait ressortir significativement au-dessus des niveaux du second trimestre 2020.

Fisker (+3,4%), concepteur de véhicules électriques, vient de signer un accord de production de long terme avec Magna International.

Kroger (+4,1%), le groupe américain de grande distribution, a rehaussé ses estimations annuelles et dévoilé un programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a dégagé un bénéfice net de 140 millions de dollars et 18 cents par action, contre 1,21 milliard de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,19$, contre 1,22$ un an avant et 1,01$ de consensus FactSet. Les ventes ont totalisé 41,3 milliards de dollars, contre 41,5 milliards un an plus tôt et 39,9 milliards de consensus. Les revenus digitaux se sont améliorés de 16%.

Warner Music Group (-1,2%), géant américain de la musique, a signé un accord avec David Guetta pour s'offrir le catalogue des deux dernières décennies du DJ ainsi que ses enregistrements futurs. Le montant financier du deal n'a pas été dévoilé, mais le 'Financial Times' évoque une somme supérieure à 100 millions de dollars.