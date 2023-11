Wall Street : Disney parade, Arm à double tranchant

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche hésitant avant bourse ce jeudi, timidement dans le vert après son puissant rebond mené par le Nasdaq et alimenté par les espoirs de fin du resserrement monétaire. Le S&P 500 grappille encore 0,2%. Le Dow Jones affiche une hausse équivalente en pré-séance, tandis que le Nasdaq est quasiment stable. Sur le Nymex, le baril de brut WTI regagne 1,4% à 76,4$. L'once d'or régresse de 0,3% à 1.951$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises de référence. Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 2 ans s'affiche à 4,96%, contre 4,55% sur le 10 ans et 4,70% sur le 30 ans.

Jerome Powell, patron de la Fed, n'a pas commenté hier la politique monétaire ou les perspectives économiques dans ses remarques préparées pour le discours d'ouverture de la conférence du centenaire de la Division de la recherche et des statistiques de la Fed à Washington. Powell a seulement indiqué que la banque centrale devait être prête à penser au-delà de ses simulations mathématiques complexes habituelles pour appréhender l'économie. La rigueur intellectuelle doit être combinée à la flexibilité et à l'agilité, a déclaré Powell lors de la conférence. Powell intervient encore ce jeudi sur les défis de la politique monétaire, dans le cadre de la conférence annuelle de recherche du FMI à Washington.

Pour les amateurs de 'fedspeak', notons que Raphael Bostic, Thomas Barkin et Kathleen O'Neill Paese livrent aussi aujourd'hui quelques commentaires.

Ce jeudi, les marchés sont attentifs aux inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles ont légèrement reculé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a fait état pour la semaine close au 4 novembre d'inscriptions au nombre de 217.000, en repli de 3.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 218.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 212.250, en progression de 1.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 28 octobre ressort à 1,834 million, en augmentation de 22.000 sur sept jours (1,820 million de consensus).

Demain vendredi, l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan et la balance budgétaire américaine retiendront l'attention.

La saison des résultats trimestriels n'est quant à elle pas encore totalement terminée aux USA. Walt Disney et Take-Two Interactive annonçaient hier soir. Becton, Dickinson & Co, The Trade Desk, Li Auto, News Corp, NIO Inc, Illumina, Rogers et Brookfield publient ce jeudi.

Les valeurs

Walt Disney grimpe à Wall Street, alors que le groupe de Bob Iger a annoncé hier soir des bénéfices supérieurs aux attentes. Pour son quatrième trimestre fiscal, le géant américain du divertissement a affiché un bénéfice ajusté par action de 82 cents à comparer à un consensus de 69 cents. Les revenus se sont améliorés quant à eux de 5,4% à 21,2 milliards de dollars. Les marges progressent avec des réductions de dépenses agressives depuis la reprise en mains de Disney par Iger. Les parcs du groupe ont généré 1,76 milliard de dollars de profits sur le trimestre, 31% de plus que l'année précédente, pour des revenus en augmentation de 12% à 8,16 milliards. Les pertes dans le streaming ont été quant à elles contenues à 387 millions de dollars, une performance meilleure que prévu. Le nombre des abonnés payants Disney+ a progressé à 150,2 millions, contre 147 millions de consensus. ESPN a affiché des profits de 981 millions de dollars en augmentation de 14%, pour des revenus de 3,91 milliards de dollars sans grande évolution. Les réseaux de divertissement ont enfin généré 805 millions de bénéfices, pour des revenus en recul de 9% à 2,63 milliards.

Le groupe entend renouer avec la distribution de dividendes d'ici la fin de l'année. Il faut dire que Walt Disney fait face également à la pression de l'investisseur activiste Nelson Peltz et de son fonds Trian, qui possède pour 2,5 milliards de dollars de titres et veut obtenir plusieurs sièges au conseil d'administration.

Walt Diney entend réduire ses dépenses de 2 milliards de dollars additionnels. Il s'était auparavant engagé à couper de 5,5 milliards de dollars dans les coûts et a déjà supprimé environ 8.000 emplois cette année. Les dépenses de contenus devraient reculer à 25 milliards de dollars sur l'exercice entamé. Disney négocie par ailleurs les ventes de certains programmes à Netflix, ce qui exclut toutefois les productions Marvel et Star Wars, essentielles pour Disney+. Disney va aussi acquérir la participation d'un tiers de Comcast dans le service de streaming Hulu pour au moins 8,6 milliards de dollars. Le groupe vient enfin de nommer Hugh Johnston, ex-PepsiCo, en tant que directeur financier.

Le titre Disney et le secteur des médias américains bénéficient également ce jour de l'accord de principe scellé entre le syndicat des acteurs américains et les studios d'Hollywood, qui mettrait un terme à la seconde des deux grèves ayant interrompu les productions cinématographiques et télévisuelles.

Arm Holdings, le concepteur britannique de puces contrôlé par le groupe japonais SoftBank et introduit à Wall Street en septembre sur un cours de 51$ par action, va revenir à son point de départ ce jeudi. Le titre est attendu ainsi en recul de 5% sous les 52$. Arm a fourni hier soir des résultats contrastés et une guidance inférieure aux anticipations de marché, pour sa première publication post-IPO. Pour le deuxième trimestre clos en septembre, la perte nette s'établit à 509 millions de dollars, avec les dépenses de compensations en actions. Les revenus ont augmenté de 28% à 806 millions de dollars, à comparer à un consensus de 744 millions. Le bénéfice ajusté est lui aussi supérieur aux attentes à 36 cents par action. Le groupe envisage pour l'exercice 2024 une fourchette de revenus autour de 3,02 milliards de dollars, ce qui dépasserait légèrement les attentes, mais la guidance du seul troisième trimestre ressort mitigée, avec un milieu de fourchette de 760 millions de dollars, contre 768 millions de consensus. Compte tenu de la forte valorisation du dossier en bourse, il n'en fallait pas plus pour faire régresser la valeur.

Tapestry, le groupe américain de luxe connu pour ses marques Coach, Kate Spade ou Stuart Weitzman, a annoncé pour son premier trimestre fiscal des revenus historiques de plus de 1,5 milliard de dollars, pour une marge brute en augmentation de 250 points de base et un bénéfice dilué par action en croissance de 6% à 84 cents. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 18% à 93 cents, au-dessus des attentes. Le groupe maintient ses estimations de bénéfice par action et de cash flow opérationnel pour l'exercice 2024, pour des revenus attendus désormais à environ 6,7 milliards de dollars. Le bpa dilué est anticipé entre 4,10 et 4,15$, en augmentation de 6 à 7%.

Becton, Dickinson and Company, le concepteur américain d'appareils médicaux, également acteur du marché du diagnostic, décroche avant bourse à Wall Street sur des résultats et une guidance moins élevés que prévu. Le groupe a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 5,1 milliards de dollars en croissance de 7% en glissement annuel, avec une croissance légèrement plus élevée hors tests covid. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,42$, contre 3,43$ de consensus. Sur l'exercice, les revenus totalisent 19,4 milliards de dollars pour un bpa ajusté de 12,21$. Pour l'exercice 2024, le groupe envisage des revenus allant de 20,1 à 20,3 milliards, pour un bpa ajusté allant de 12,7 à 13$. Le consensus était de 20,36 milliards de dollars de revenus et 13,52$ de bénéfice ajusté par action.

Take-Two Interactive Software gagne encore du terrain avant bourse à Wall Street, malgré des résultats financiers sans relief. Le management voit néanmoins "un enthousiasme extraordinaire" autour du nouveau jeu GTA, ce qui semble rassurer les opérateurs. Le groupe prévoit pourtant un niveau de net bookings du troisième trimestre inférieur aux attentes. Les marchés misent quant à eux sur le lancement de 'Grand Theft Auto VI' début décembre par la division Rockstar Games. Dans l'immédiat, en attendant ce succès tant espéré, Take-Two table sur un net bookings T3 allant de 1,30 à 1,35 milliard de dollars, contre 1,44 milliard de consensus. Le groupe maintient sa guidance de net bookings annuel allant de 5,45 à 5,55 milliards de dollars. Pour le deuxième trimestre fiscal juste clos, TTIS a affiché un bpa de 1,22$, supérieur au consensus de marché, pour des réservations nettes en retrait de 4% à 1,44 milliard de dollars, en ligne avec les attentes.

AMC, la chaîne américaine de cinémas, plonge avant bourse à Wall Street, malgré des résultats financiers trimestriels supérieurs aux attentes, portés par 'Barbie' et 'Oppenheimer'. Le bénéfice par action du troisième trimestre a été de 8 cents, contre 19 cents de perte pour le consensus. Les revenus ont totalisé 1,41 milliard de dollars contre 1,26 milliard de consensus. Hélas, le mode de financement très dilutif du groupe, comparable à celui d'une valeur à OCA, empêche tout investissement raisonnable sur le dossier de l'ex-meme stock. Ainsi, le groupe profite de ses bons résultats pour proposer une offre en actions de 350 millions de dollars.

Lyft, le petit rival d'Uber, a annoncé des prévisions de réservations plus faibles que prévu. Sur le quatrième trimestre, les réservations brutes sont attendues entre 3,6 et 3,7 milliards, contre 4,1 milliards de consensus. Pour le trimestre clos fin septembre, le groupe a tout de même réalisé un bénéfice ajusté de 92 millions de dollars, à comparer à un consensus de 83 millions. Les revenus ont progressé de 10% à 1,16 milliard de dollars.

Nvidia, le géant américain des processeurs graphiques et d'IA, entend lancer trois nouvelles puces destinées au marché chinois, précise l'agence Reuters, citant des médias locaux. La nouvelle offensive du groupe de Jensen Huang intervient quelques semaines seulement après que les États-Unis l'ont empêché de vendre deux puces d'intelligence artificielle haut de gamme et une de ses meilleures puces de jeu aux entreprises chinoises. Le 'STAR Market Daily' cite ainsi des proches du dossier, selon lesquels les nouvelles puces Nvidia répondraient aux appellations HGX H20, L20 PCIe et L2 PCIe. Nvidia pourrait dévoiler ces produits à partir du 16 novembre...