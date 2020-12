Wall Street digère ses records, le plan de soutien US en ligne de mire

(Boursier.com) — Après un début de séance dans le vert, la Bourse de New York subit des prises de bénéfices, mercredi, notamment sur les "techs", après les records de la veille du Nasdaq et du S&P 500. Le climat de fond reste toutefois soutenu par les espoirs liés à la vaccination contre le coronavirus, ainsi que par les négociations politiques en cours à Washington pour adopter un nouveau plan de soutien budgétaire. La séance est marquée par trois introductions Bourse, celle de DoorDash (applications de livraison de repas) et de C3.ai (intelligence artificielle) et PubMatic (publicité en ligne), qui ont bondi pour leur première cotation, en attendant celle d'Airbnb prévue jeudi.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones cède 0,5% à 30.024 points, tandis que l'indice large S&P 500 recule de 0,9% à 3.668 pts et que l'indice Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, lâche 2% à 12.330 pts après avoir signé 4 records d'affilée.

Plus tôt dans la journée, les marchés asiatiques avaient fini en ordre dispersé (+1,3% pour le Nikkei, -1,1% pour le Shanghai composite), de même que les marchés européens (+0,47% pour le DAX 30 et -0,25% pour le CAC 40). En Europe, les investisseurs attendent beaucoup de la réunion de la BCE prévue jeudi, qui devrait acter une hausse et une prolongation de son programme d'achat d'urgence face à la pandémie (PEPP). Le montant des achats pourrait ainsi être porté de 1.350 à au moins 1.850 milliards d'euros, selon les experts.

Discussions en cours sur un nouveau plan de soutien aux Etats-Unis

A Washington, le suspense se poursuit sur la possibilité d'adopter un nouveau plan de soutien face à la crise du Covid-19 avant la fin de la législature actuelle, prévue à la fin de la semaine prochaine. Deux projets d'un montant presque équivalent sont désormais en discussion : le premier, d'un montant de 908 milliards de dollars, a été déposé la semaine dernière par un groupe bipartisan de sénateurs démocrates et républicains. Le deuxième projet, d'un montant de 916 Mds$, a été présenté mardi soir par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin.

La leader démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le leader des démocrates du Sénat Chuck Schumer ont salué des "progrès" dans les négociations, mais le président républicain du Sénat, Mitch McConnell, dont le soutien est essentiel pour voter un nouveau plan, n'a pas encore rallié un projet, continuant pour le moment de défendre son propre plan minimaliste de 500 Mds$.

Le temps presse, car faute d'un vote sur un nouveau plan de soutien avant la fin de la législature (en principe le 18 décembre...), de nombreux programmes d'aide aux Américains face à la crise du coronavirus prendront fin le 31 décembre, privant notamment 12 millions de personnes d'indemnités de chômage... Un échec reporterait d'au moins un mois l'adoption d'un nouveau package, qui serait soumis au nouveau Congrès entrant en fonction en janvier, mais qui ne devrait pas voter de lois avant l'investiture du président élu Joe Biden prévue le 20 janvier.

Risque de Brexit dur et dégradation de la situation sanitaire

Les négociations du Brexit sont aussi suivies de près par les marchés, alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson doit rencontrer mercredi soir la président de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour des discussions dites de la dernière chance avant un "hard" Brexit. Le sommet européen de jeudi et vendredi est en effet considéré comme la date butoir pour un accord, qui devra encore être ratifié par les Parlements britannique et européen, avant le 31 décembre 2020, date de la sortie définitive du Royaume-Uni de l'UE.

Les investisseurs continuent de surveiller avec anxiété la situation sanitaire qui continue de se dégrader aux Etats-Unis mais aussi en Allemagne, où la chancelière Angela Merkel a appelé ce mercredi à de nouvelles restrictions jusqu'à la mi-janvier dans l'ensemble de l'Allemagne. "Le nombre de contacts" entre personnes "est trop élevé, la réduction du nombre de contacts est insuffisante", a déclaré la chancelière très émue devant la chambre des députés.

Alors que le nombre de cas quotidiens de Covid-19 a dépassé les 20.000 en Allemagne, Mme Merkel a jugé "justifiées" les propositions d'un groupe d'experts visant à la fermeture au plus tard entre Noël et la mi-janvier de tous les magasins non alimentaires et des écoles, notamment. Et la chancelière a exhorté à réduire "au minimum" les contacts d'ici les fêtes, évoquant même la possibilité d'avancer le début des vacances scolaires.

En France, où les autorités sanitaires doivent faire le point jeudi soir, l'amélioration plus lente que prévue de la situation pourrait les amener à reporter le déconfinement initialement annoncé pour le 15 décembre.

Aux Etats-Unis, le nombre de cas de Covid-19 vient de flamber de 1 million (passant de 14 à 15 millions) en seulement 5 jours, et la Californie du Sud a été placée en confinement depuis lundi.

Le vaccin de Pfizer/BioNTEch autorisé au Canada, en attendant les Etats-Unis

Sur le front du vaccin, le Canada a annoncé mercredi avoir approuvé le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech, devenant ainsi le troisième pays après le Royaume-Uni et Bahreïn à donner son feu vert. La FDA américaine doit de son côté se réunir jeudi et devrait accorder une mise sur le marché en urgence. Mardi, la FDA a publié un rapport d'experts encourageant, estimant que le vaccin était hautement efficace, confirmant le seuil de 95% annoncé par les laboratoires, et qu'il ne présentait pas de risque de sécurité susceptible d'empêcher son autorisation. De son côté, l'agence européenne du médicament (EMA) devrait se prononcer avant la fin décembre sur ce vaccin.

Sur le front macro-économique aux Etats-Unis, ce mercredi, les ouvertures de postes sont ressorties au nombre de 6,652 millions en octobre, contre 6,3 millions de consensus de place. La lecture du mois antérieure a été révisée à 6,494 millions, montre le rapport JOLTS du Département américain au Travail.

Dans le vert en début de journée, les cours du pétrole ont changé de sens après l'annonce d'une énorme hausse des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine passée. Le pétrole brut léger américain (WTI) cède 0,3% à 45,45$ le baril, pour le contrat de janvier sur le Nymex, tandis que le contrat sur le Brent pour livraison en janvier est presque stable (+0,04%) à 48,86$.

D'après le Département à l'Energie, les stocks domestiques de pétrole pour la semaine close le 4 décembre ont bondi de 15,2 millions de barils à 503,2 mb, alors que le consensus tablait sur un repli de 1 million de barils. Les réserves d'essence ont augmenté de 4,2 millions de barils (contre une hausse de 2 mb anticipée par le marché), alors que les stocks de produits distillés ont progressé de 5,2 mb par rapport à la précédente semaine, contre une hausse de 0,9 mb attendue.

L'once d'or rechute de 2,2% à 1.832,90$. L'indice dollar progresse de 0,2% à 91,18 points face à un panier de six devises de référence.

VALEURS A SUIVRE

La séance du jour est marquée par trois introductions en Bourse (DoorDash, C3.ai et PubMatic), en attendant la plus importante de cette fin d'année, celle d'Airbnb, dont le début des cotations est prévu jeudi. Le prix d'introduction de l'action Airbnb est attendu ce mercredi après la clôture et devrait, selon le 'Wall Street Journal', se situer au-dessus de la fourchette estimative, valorisant la plateforme de location saisonnière autour de 42 milliards de dollars. La fourchette a été relevée de 44-50$ à 56-60$ par action.

DoorDash flambe de 74% à 178,15$ après avoir été introduit à 102$ par action, un prix fortement relevé par rapport à la fourchette indicative (90-95$, déjà relevée par rapport à 75-85$). Le leader américain de la livraison de repas (devant Uber Eats) a ainsi pu lever 3,37 milliards de dollars en émettant 33 millions d'actions. Au cours actuel, DoorDash est valorisé non moins de 57 Mds$, soit trois fois et demi l'estimation de 16 Mds$ faite en juin dernier à l'occasion de sa dernière levée de fonds privés.

Deuxième IPO de la journée, d'une envergure plus modeste, C3.ai, une start-up de logiciels d'intelligence artificielle, s'envole de 127% à 95,69$, après s'être introduit à 42$ par action, très au-dessus de la fourchette de prix. Celle-ci avait déjà été relevée de 31-34$ initialement prévu, à 36-38$... Au cours actuel, C3.ai a déjà plus que doublé sa valorisation, qui dépasse désormais les 9 milliards de dollars, et a levé 650 millions de dollars à l'occasion de son IPO.

Enfin, PubMatic, un acteur de la publicité en ligne, également introduit ce mercredi, au prix de 20$ par action, bondit en séance de 39,5% à 27,91$. La société a levé 118 M$ à l'occasion de son IPO.

Gamestop plonge de 19,8%. Le distributeur de jeux vidéo est sous-pression en pré-séance après l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes à cause de la fermeture des magasins et de la concurrence intense sur internet. Le groupe a essuyé une perte nette de 18,8 M$ ou 29 cents par titre contre un déficit de 83,4 M$ et un bpa de -1,02$ un an plus tôt. La perte ajustée par action s'est élevée à 53 cents contre 85 cents de consensus. Les revenus ont plongé de 30% à 1 Md$ avec une baisse de 24,6% en comparable. "Nous prévoyons, pour la première fois depuis de nombreux trimestres, que le quatrième trimestre soit marqué par une croissance des ventes en glissement annuel et une rentabilité positive", a déclaré le PDG George Sherman.

Fireeye chute de 13%. L'un des principaux acteurs du marché de la cybersécurité aux Etats-Unis a été victime d'un piratage informatique, sans doute à l'initiative d'un Etat étranger. Selon la société, plusieurs outils utilisés pour tester les défenses de ses clients ont été dérobés. Un blog du groupe indique que des "outils de l'équipe rouge" ont été volés dans le cadre d'une opération de piratage très sophistiquée, probablement soutenue par un gouvernement, au cours de laquelle des techniques inédites ont été utilisées.

Moderna rend 9,3%. Le laboratoire américain s'allie avec Roche, dont il utilisera le test d'anticorps dans les essais cliniques de son vaccin contre le COVID-19. Le test du groupe suisse, qui a reçu en novembre une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food and drug administration aux États-Unis, pourrait fournir des preuves quantitatives de la présence et des niveaux d'anticorps qui se développent en réponse au vaccin de Moderna. Le spécialiste de l'ARN messager, une molécule permettant au corps humain de créer des protéines virales qui déclenchent une réponse immunitaire, a déjà démontré l'efficacité à 94% de son candidat dans la prévention du COVID-19 lors d'essais avancés avec plus de 30.000 participants.

Mastercard (-1,4%) a annoncé une augmentation de 10% de son dividende à 0,44 dollar par action et un nouveau programme de rachats d'actions d'un montant de six milliards de dollars.

JP Morgan Chase (-1,1%). Les dépenses de la banque américaine dépasseront probablement 67 milliards de dollars l'an prochain, un montant légèrement supérieur aux estimations des analystes, en raison de lourds investissements, a déclaré mardi son PDG, Jamie Dimon, lors d'une conférence investisseurs.