Wall Street devrait poursuivre son ascension

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Fermée hier pour le 'President Day', Wall Street s'apprête à poursuivre sa marche en avant. Les futures sur les trois grands indices pointent vers une ouverture en assez nette progression alors que les places européennes marquent quelque peu le pas après leur forte hausse du début de semaine. Le temps reste au beau fixe dans les salles de marché comme en atteste la douzième progression consécutive de l'indice MSCI World, du jamais vu depuis 2003. Le Dow gagne pour le moment 4,9% en février, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq progressent respectivement de 5,9% et 7,8%.

L'attrait pour les actifs risqués se confirme jour après jour sur fond d'espoirs d'accélération de la reprise économique avec les progrès dans les campagnes de vaccination, des Banques centrales toujours très accommodantes et la perspective d'un plan de soutien budgétaire massif aux Etats-Unis. Le thème de la reflation mondiale continue ainsi à être joué par les investisseurs, ce qui profite en premier lieu aux valeurs cycliques. Les banques profitent de la remontée des rendements des emprunts d'Etat avec un taux du dix ans américain de retour sur des niveaux de mars 2020 autour des 1,24%.

Le baril de brut léger américain reste proche des 60 dollars, au plus haut depuis janvier 2020 alors que la vague de froid historique qui s'abat sur le Texas a paralysé le système électrique de l'Etat et perturbé la production de brut. L'once d'or progresse de 0,3% à 1.823$, alors que l'argent monte de 0,5% à 27,7$. L'indice dollar perd 0,3% face à un panier de devises de référence. Enfin, le Bitcoin grimpe encore de 3% au-dessus des 49.000$, alors que les opérateurs misent désormais sur une plus large adoption de la principale cryptomonnaie.

Sur l'agenda économique, seul l'indice manufacturier 'Empire State' de la Fed de New York est au programme ce mardi. Côté entreprises, CVS Health, Occidental Petroleum, ou encore Palantir dévoileront leurs résultats.