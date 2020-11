Wall Street devrait ouvrir en hausse, dans le calme

(Boursier.com) — Les futures américains évoluent dans le vert après une séance à nouveau contrastée hier à Wall Street. Si le Dow Jones a encore gagné 0,90% à 29.420 points, après +2,95% lundi et +6,9% la semaine dernière, le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a continué de corriger, cédant 1,37% à 11.553 pts, après -1,53% lundi et +9% la semaine dernière.

La rotation sectorielle en faveur des valeurs cycliques est appelée à se poursuivre après les dernières annonces de Pfizer et BioNTech sur leur candidat vaccin anti-Covid-19. Les opérateurs aimeraient néanmoins en savoir davantage sur l'innocuité du vaccin et la durée de la protection qu'il procure. Cependant, la perspective de pouvoir commencer à vacciner les populations fin 2020 ou début 2021 constitue une avancée majeure vers un retour à la normale de l'activité économique dans le monde, entraînant un retour de l'appétit pour le risque, d'autant que plusieurs autres laboratoires sont en cours d'essais de Phase 3. Le fait que le traitement d'Eli Lilly à base d'anticorps ait obtenu le feu vert de la FDA pour une utilisation en urgence constitue également une avancée sur le front sanitaire alors que la pandémie continue à faire des ravages.

Le Covid-19 a désormais fait plus de 239.000 morts aux Etats-Unis (le pays du monde le plus touché) pour plus de 10,2 millions de cas recensés. Dans le monde, le virus a tué 1,27 million de personnes et a infecté 51,3 millions d'individus, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.

"Dans l'ensemble, je considère qu'il s'agit en quelque sorte d'un positionnement de rattrapage de la part des investisseurs", a déclaré à 'Yahoo Finance' Michael Arone, stratégiste chez State Street Global Advisors. "Les investisseurs sont devenus beaucoup plus à l'aise avec le résultat des élections, avec les progrès réalisés contre le Covid-19, et ce qui a encore été une saison des résultats très solide. Je pense donc qu'ils se tournent vers 2021 et prévoient, peut-être, une croissance économique et une croissance des bénéfices bien meilleures que prévues. Ils se tournent donc vers des entreprises plus cycliques, plus rentables et un peu plus éloignées de la technologie".

En ce 11 novembre, l'actualité s'annonce limitée à Wall Street. Aucun indicateur de conjoncture n'est d'ailleurs au programme.

Les cours du brut poursuivent leur ascension avec un WTI qui gagne encore 3% à 42,6 dollars sur le Nymex, la perspective d'un vaccin contre le Covid-19 dissipant pour le moment les craintes d'un affaiblissement de la demande à court terme dans les pays les plus touchés par l'épidémie.

Le dollar reprend un peu de vigueur à 92,93 points (+0,21%), selon l'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises (euro, livre sterling, yen, franc suisse, dollar canadien et couronne suédoise).