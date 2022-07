Wall Street devrait hésiter à l'ouverture

(Boursier.com) — La bourse de New York devrait ouvrir dans le désordre vendredi, plombée notamment par la chute des actions des réseaux sociaux, après les résultats trimestriels décevants de Snap, qui s'est même abstenu de donner des prévisions. Le titre Snap devrait chuter à l'ouverture, et dans son sillage, Meta, Twitter et Pinterest sont également attendus dans le rouge. Les trois grands indices de Wall Street devraient néanmoins signer sur la semaine leurs plus gros gains depuis près d'un mois, après les solides publications de Netflix et Tesla.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, tandis que le Standard & Poor's 500 devrait baisser de 0,11% et le Nasdaq de 0,27%.

Les marchés européens sont orientés en légère hausse, au lendemain de la décision de la BCE de remonter ses taux. À Paris, le CAC 40 prend 0,19% à 6.213,14 vers 15 heures. À Francfort, le Dax avance de 0,28% et à Londres, le Footsie s'octroie 0,23%. La Bourse de Milan gagne 0,2% malgré la décision du président Sergio Mattarella de dissoudre le Parlement au lendemain de l'éclatement de la coalition de Mario Draghi qui gouvernait depuis février 2021.

Nouvelles craintes de récession en Europe

Les dernières données économiques publiées vendredi en Europe viennent relancer les craintes d'une récession économique, au lendemain de la décision de la Banque centrale européenne de remonter d'un demi point ses taux, serrant la vis monétaire pour le première fois depuis onze ans. Sous l'effet d'une accélération de l'inflation, qui a poussé les consommateurs à réduire leurs dépenses, l'activité dans le privé de la zone euro s'est contractée contre toute attente en juillet avec un indice PMI composite tombé à 49,4 en première estimation après 52,0 en juin et un consensus Reuters à 51,0.

Au Royaume-Uni, la croissance de l'activité privée est tombée au plus bas en 17 mois avec un indice PMI composite "flash" en recul à 52,8.

Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale relèvera à son tour ses taux la semaine prochaine pour freiner l'inflation galopante - son verdict est attendu mercredi, au terme de deux jours de réunion.

Devises et pétrole

L'euro, également affecté par les derniers chiffres des PMI, repart à la baisse à 1,0189 dollar (-0,37%). "L'économie américaine ralentit, mais l'Europe ralentit plus rapidement. C'est la raison pour laquelle le marché des changes continue de sous-pondérer l'euro", explique Viraj Patel, stratège macro chez Vanda Research.

Le dollar avance de 0,12% face à un panier de devises de référence mais pourrait accuser une baisse de 0,83% sur l'ensemble de la semaine, son plus fort repli depuis le 29 mai, les traders estimant à seulement 16,3% la probabilité d'une hausse de 100 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine.

Le marché pétrolier est affecté par la reprise de la production en Libye alors que les perspectives concernant la demande mondiale de brut se dégradent.

Le baril de Brent fléchit de 1,4% à 102,41 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate,WTI) de 1,65% à 94,76 dollars.

Les valeurs

SNAP, qui a vu la demande publicitaire être plombée par une inflation record et la concurrence croissante d'applications comme TikTok, a publié jeudi des résultats trimestriels décevants et s'est abstenu de donner des prévisions. Le réseau social chutait d'environ 30% dans les échanges en avant-Bourse. Dans son sillage, les concurrents Meta, Twitter et Pinterest perdent entre 2,5% et 6,3%. J.P. Morgan dégrade sa recommandation sur Snap à "sous-pondérer" et Atlantic Equities à "neutre".

Les fabricants de semi-conducteurs Micron Technology et Western Digital perdaient en avant-Bourse 4,5% et 5,2% respectivement après que le concurrent Seagate, indiqué en baisse de 11%, a annoncé qu'il allait réduire sa production, sa clientèle limitant ses dépenses en raison des incertitudes macroéconomiques et des pénuries de composants. Par ailleurs, Morgan Stanley dégrade sa recommandation sur Micron à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne".

Verizon a abaissé vendredi sa prévision de bénéfice annuel ajusté après avoir enregistré au deuxième trimestre moins d'abonnés payant un forfait mensuel que prévu. Il perdait 3,8% en avant-Bourse.

Schlumberger (+3,3%) a publié vendredi des résultats du deuxième trimestre au-dessus des attentes et relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, soutenu par la demande.

American Express gagnait 4,7% après la publication de ses résultats trimestriels et la révision à la hausse de sa prévision de croissance annuelle.

Mattel (-2%) a publié jeudi soir des résultats trimestriels au-dessus des attentes, l'augmentation de ses prix n'ayant pas freiné la demande pour ses jouets.