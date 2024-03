Wall Street : des records pour le S&P 500, le Nasdaq... et Nvidia

(Boursier.com) — Wall Street reste assez bien orienté avant bourse ce vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq grappillant même 0,2%, au plus haut historique, contre un repli de 0,1% sur le Dow Jones. Les derniers chiffres de l'emploi américain qui viennent d'être annoncés sont assez peu lisibles, avec des créations d'emploi pour février supérieures aux attentes, mais une révision en forte baisse pour le mois de janvier et un taux de chômage en augmentation. La bonne tenue des marchés américains s'explique aussi, une fois de plus, par l'excellent comportement du titre Nvidia, attendu sur un énième sommet en pré-séance, en hausse de près de 3% sur les 950$ pour une capitalisation proche des 2.400 milliards de dollars. Mercredi et jeudi, Jerome Powell, patron de la Fed, a rassuré les marchés en évoquant la future baisse des taux.

Powell a indiqué d'abord aux législateurs de la Chambre des représentants que le pic de taux était sans doute atteint et que des baisses de taux étaient probables "à un moment donné" en 2024. La banque centrale américaine devrait toutefois procéder avec prudence, lorsqu'elle évaluera si l'inflation ralentit de manière appropriée. "Si l'économie évolue globalement comme prévu, il sera probablement approprié de commencer à diminuer la rigueur de la politique monétaire à un moment donné cette année", a déclaré Powell durant son intervention devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Le FOMC ne s'attend pas à ce qu'il soit approprié de réduire la fourchette cible tant qu'il n'aura pas acquis une plus grande confiance dans le fait que l'inflation évolue de manière durable vers l'objectif des 2%, a ajouté Powell.

Powell a précisé que l'inflation s'était bien améliorée, mais reste supérieure à l'objectif de long terme des 2%. La demande sur le marché du travail excède quant à elle toujours l'offre, le marché demeurant donc assez tendu. Powell a constaté aussi la résilience plus générale de l'économie et de la consommation. Il juge que les progrès ont été considérables sur un an concernant le double mandat de la Fed relatif à l'emploi et à l'inflation (stabilité des prix). Néanmoins, Powell a souligné les incertitudes économiques et ne prend pas pour acquis le retour de l'inflation vers l'objectif... Le dirigeant de la Fed voit des risques dans une réduction prématurée... mais aussi dans une réduction trop tardive des taux.

La Fed évaluera avec précaution les données nouvelles. La banque centrale a besoin en effet d'un plus grand degré de confiance quant au retour durable de l'inflation vers l'objectif avant de procéder à des assouplissements. Ainsi, l'autorité monétaire américaine ne devrait pas se presser avant d'ajuster les taux en baisse. Les baisses de taux éventuelles dépendront de la trajectoire de l'économie et de l'inflation. Le FOMC, comité monétaire de la Fed, voudrait en effet observer des données supplémentaires confirmant la désinflation. En attendant, la force de l'économie et la résistance du marché du travail permettent à la banque centrale de procéder avec prudence.

Cotation...

Hier, Powell intervenait de nouveau devant le Comité du Sénat pour la banque, l'immobilier et les affaires urbaines. Il juge que si l'économie évolue comme attendu, les baisses de taux pourront bien débuter cette année. Il ajoute que la Fed est indépendante et entend rester en dehors des questions politiques. Ainsi, le timonier de la Fed confirme globalement son discours de la veille, précisant que la banque centrale se tient prête à lever avec précaution sa politique restrictive.

Le témoignage du patron de la Fed intervient deux semaines avant la prochaine réunion monétaire, au terme de laquelle les responsables devraient maintenir les taux stables pour la cinquième réunion consécutive, entre 5,25 et 5,50%, au plus haut de plus de 20 ans.

Le rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de février 2024 a fait ressortir 275.000 créations de postes non-agricoles, contre un consensus de place de 200.000 et une lecture révisée - en forte baisse - à 229.000 pour le mois antérieur (353.000 précédemment évalué). Le taux de chômage s'est établi quant à lui à 3,9%, contre un consensus de 3,7% et un niveau de 3,7% également un mois plus tôt. Les créations de postes dans le privé ont été au nombre de 223.000, contre 175.000 de consensus et 177.000 un mois plus tôt (317.000 pour l'estimation antérieure de janvier). Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,1% en comparaison du mois antérieur contre 0,2% de consensus. Il augmente de 4,3% sur un an. Le taux de participation à la force de travail a peu évolué, à 62,5%, en ligne avec les attentes de marché.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire supplémentaire laissant la fourchette sur le taux des fed funds entre 5,25 et 5,50% le 20 mars, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, se situe à 95%. La probabilité que les taux restent encore inchangés le 1er mai à l'issue de la réunion suivante atteint 71%. Le premier assouplissement monétaire pourrait intervenir le 12 juin.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, Broadcom, Costco Wholesale, Marvell Technology, MongoDB, DocuSign, Guidewire et Gap, publiaient leurs résultats financiers trimestriels après bourse hier soir. Il n'y aura pas d'autre publication notable ce vendredi.

Les valeurs

Broadcom, le concepteur américain de puces, a battu le consensus de profits hier soir à Wall Street pour son premier trimestre fiscal 2024, mais le titre consolidait après bourse en dépit des perspectives de l'intelligence artificielle - et d'une projection de ventes de 10 milliards de dollars de puces IA cette année. Sur la période trimestrielle écoulée, le bénéfice ajusté par action a été de 10,99$, supérieur au consensus (10,4$ environ), tandis que les revenus se sont établis à 11,96 milliards de dollars, contre 11,8 milliards de consensus et 8,92 milliards un an avant. La croissance de l'activité a donc été de 34%, tandis que le bénéfice net a atteint 1,32 milliard de dollars en GAAP et 5,25 milliards sur une base ajustée. Pour l'exercice 2024, Broadcom prévoit toujours un chiffre d'affaires d'environ 50 milliards de dollars, comprenant VMware. L'Ebitda ajusté annuel est attendu à environ 60% des revenus.

Costco a battu le consensus de profit hier soir, mais ses revenus sont ressortis inférieurs aux attentes pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024. Le géant américain de la distribution sur le modèle de club-entrepôt accessible par adhésion aux particuliers et aux professionnels, a affiché un bénéfice ajusté trimestriel par action de 3,92$, dépassant largement le consensus (3,6$ environ). Les revenus se sont élevés à 58,4 milliards de dollars, en hausse de 5,7% sur un an, mais légèrement inférieurs aux attentes puisque les analystes tablaient en moyenne sur un niveau de plus de 59 milliards de dollars. Les ventes à magasins comparables, hors essence et hors change, ont augmenté de 5,8%. Aux États-Unis, la croissance à comparable a été de 4,8%.

Gap. Sur le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché des revenus de 4,3 milliards de dollars en croissance de 1%, alors que le chiffre d'affaires annuel a décliné de 5% à 14,9 milliards. La marge opérationnelle s'est améliorée à 5% au dernier trimestre de l'exercice, alors que la marge opérationnelle ajustée annuelle a été de 4,1%. Le bénéfice net trimestriel a représenté 185 millions de dollars, tandis que le bénéfice net de l'exercice a atteint 502 millions. Pour le trimestre clos, le consensus de revenus se situait à 4,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 49 cents, à comparer à un consensus de 20 cents seulement.

Ainsi, les efforts de redressement de l'enseigne semblent payer, avec le retour à une modeste croissance et une forte amélioration de la rentabilité. Pour l'exercice entamé, Gap s'attend à ce que ses ventes soient à peu près stables, le détaillant évoquant l'environnement de consommation et macroéconomique toujours incertain. Pour le trimestre en cours, Gap prévoit un chiffre d'affaires net de 3,3 milliards de dollars.

DocuSign, le géant californien de la signature électronique, a publié un quatrième trimestre meilleur que prévu. Le bénéfice ajusté par action a été de 76 cents, contre 64 cents de consensus et 65 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 712 millions de dollars, en croissance de 8% en glissement annuel, contre un consensus de marché de 698 millions. Les revenus d'abonnement s'élèvent à 696 millions de dollars, soit une augmentation de 8%. Les services professionnels et autres revenus ont été de 17 millions de dollars, soit une croissance de 5%. La trésorerie, les équivalents de trésorerie, la trésorerie affectée et les placements s'élevaient à 1,2 milliard de dollars à la fin du trimestre. Pour l'exercice, les revenus ont été de 2,8 milliards de dollars, pour un bpa ajusté de 2,98$. Sur l'exercice entamé, les revenus sont attendus entre 2,915 et 2,927 milliards de dollars, pour une marge opérationnelle ajustée allant de 26,5 à 28%.

Marvell Technology, le concepteur américain de 'puces', corrige à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pour le quatrième trimestre fiscal, période close, les revenus ont été de 1,43 milliard de dollars, en ligne avec les attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 46 cents, également conforme au consensus de marché. Pour le trimestre entamé, soit le premier trimestre fiscal 2024, le bénéfice ajusté par action est anticipé à 23 cents, plus ou moins 5 cents, contre 40 cents de consensus. Le groupe s'attend à des revenus trimestriels de 1,15 milliard de dollars, plus ou moins 5%, loin du consensus qui se situait à 1,37 milliard. Marvell a aussi annoncé une autorisation de rachat d'actions de 3 milliards de dollars. Le management dit afficher une "incroyable confiance" dans l'activité et les perspectives, mais le marché n'est pas de cet avis, les perspectives de l'IA ne masquant pas la faiblesse des activités d'infrastructure sans fil et des marchés consommateurs et entreprises.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, géant taïwanais de la fonderie de semiconducteurs, gagne encore 3% avant bourse à Wall Street, au plus haut historique pour une capitalisation attendue supérieure à 640 milliards de dollars. Pour les deux premiers mois de l'année 2024, le groupe a affiché une croissance de son activité de 9,4% avec le développement de l'intelligence artificielle, qui compense désormais la faiblesse des activités smartphones avec le ralentissement de l'iPhone. TSMC a donc annoncé pour les mois de janvier et février des revenus totalisant 397,4 milliards de dollars taïwanais, soit environ 12,6 milliards de dollars. Il s'agit d'une belle performance, compte tenu de la faiblesse actuelle d'Apple - client qui comptait pour un quart de l'activité de TSMC l'an dernier. TSMC est également le principal sous-traitant de production de Nvidia.

Nvidia reste donc en vedette ce vendredi à Wall Street, porté notamment par ces bons chiffres de TSMC. Le titre du géant américain des puces graphiques et d'IA atteint un nouveau sommet pour une capitalisation boursière de plus de 2.400 milliards de dollars. Alors que la valeur se rapproche à grande vitesse des 1.000$, portée aussi par des avis favorables de brokers, Bloomberg note que le groupe serait bien placé pour procéder à un "split" de son action. Le dernier, à quatre contre un, avait été opéré en mai 2021 alors que l'action valait environ 600$. Un nouveau split rendrait le titre plus abordable pour les petits actionnaires, note le dirigeant d'une maison de gestion cité par Bloomberg.

Eli Lilly. La FDA, autorité américaine du médicament, a repoussé de plusieurs mois son verdict concernant le donanemab, traitement expérimental d'Alzheimer pour les patients à un stade précoce. Aucune date n'est fixée pour la réunion du comité consultatif en charge de l'examen du traitement. Lilly maintient toutefois ses prévisions financières annuelles.