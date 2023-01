Wall Street : des raisons de s'inquiéter ?

(Boursier.com) — Wall Street s'affiche dans le rouge avant bourse ce mardi, le S&P 500 cédant 0,5%, le Dow Jones 0,5% également et le Nasdaq 0,8%. Le baril de brut WTI prend 0,6% à près de 75$. L'once d'or se stabilise à 1.875$. L'indice dollar reprend 0,4% face à un panier de devises de référence.

Dans l'actualité à Wall Street ce jour, Jerome Powell, patron de la Fed, intervient dans l'après-midi en Suède à l'occasion d'un symposium au sujet de l'indépendance de la banque centrale. Notons qu'avant cette intervention, l'outil FedWatch du CME Group donne une probabilité de 76% d'une nouvelle hausse de taux, de 25 points de base cette fois, le 1er février, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. La probabilité d'un geste plus fort de 50 pb est de 24%. Le taux des fed funds est actuellement logé entre 4,25 et 4,50%.

Les stocks et ventes US de grossistes du mois de novembre seront annoncés à 16 heures (consensus +1% en comparaison du mois antérieur sur les stocks).

Le rendez-vous économique marquant de la semaine à Wall Street sera celui de l'inflation, jeudi. L'indice des prix à la consommation du mois de décembre est attendu stable en comparaison du mois antérieur et en hausse de 6,5% sur un an (consensus FactSet), contre 7,1% un mois avant. Hors alimentation et énergie, le CPI est anticipé en progression de 0,3% par rapport au mois antérieur et de 5,7% en comparaison de l'an dernier.

La saison des résultats du quatrième trimestre commence par ailleurs sérieusement ce vendredi à Wall Street, avec la publication des résultats des grandes banques, et les investisseurs se préparent pour certains à une déception. UnitedHealth, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, Delta Air Lines ou Wipro, publient notamment vendredi.

Les prévisions sont sombres. Les entreprises du S&P 500 pourraient enregistrer la première baisse de leurs bénéfices depuis le troisième trimestre 2020, avec un recul estimé à 4,1% au quatrième trimestre selon FactSet. Les analystes ont amplement réduit leurs prévisions ces derniers mois, mais certains stratèges estiment encore que ces chiffres n'ont pas suffisamment été révisés.

Les valeurs

Broadcom cède du terrain avant bourse à Wall Street, alors qu'Apple envisagerait de remplacer en 2025 dans ses appareils les puces wifi et bluetooth conçues par le groupe. Le géant californien de Cupertino préfèrerait utiliser ses propres produits, a rapporté hier lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches de la question. Ainsi, le mouvement d'Apple Inc. pour remplacer les puces à l'intérieur de ses appareils par des composants "faits maison" impliquerait de se passer d'éléments clés provenant pour l'heure de Broadcom, selon des personnes familières avec la situation. Cela porterait un coup dur à l'un des plus grands fournisseurs d'Apple, ajoute Bloomberg.

Coinbase, la plateforme d'échange de cryptomonnaies, perd du terrain avant bourse à Wall Street, après avoir annoncé son intention de supprimer environ 950 postes dans le cadre d'un plan de restructuration. Le titre Coinbase a déjà plongé de plus de 80% sur un an, et demeure donc sous pression. Pourtant, le Bitcoin montre depuis peu de meilleures dispositions, puisqu'il vient de repasser sur la barre des 17.000$ pour la première fois en un mois. Coinbase prévoit d'enregistrer des dépenses de restructurations de 149 à 163 millions de dollars. Le groupe avait supprimé en novembre plus de 60 emplois dans ses équipes de recrutement et d'intégration institutionnelle, après avoir détruit déjà 1 100 emplois, soit 18% de ses effectifs, en juin.

Ford s'associerait à LG Energy Solution pour construire une usine de batteries en Turquie, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier affirment ainsi que Ford construira une usine de batteries en Turquie avec LG Energy Solution après avoir abandonné un accord avec SK On pour accélérer la transition vers des voitures propres et diversifier ses fournisseurs de batteries. Des sources au courant du dossier affirment que les deux parties envisagent de signer un protocole d'accord dans les semaines à venir, probablement fin janvier ou début février. L'article note que selon l'accord initial de mars de l'année dernière entre Ford, SK On et le conglomérat turc Koc Holding, l'installation devait entrer en service en 2025 avec une capacité annuelle de 30 à 45 GWh.

Illumina, géant américain des technologies de séquençage et de matrice alimentant les progrès des sciences de la vie, anticipe des revenus du quatrième trimestre d'environ 1,075 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 1,063 milliards de dollars. La société a fourni ces estimations à l'occasion d'une présentation à la conférence JPMorgan Healthcare hier. Le groupe rapporte ainsi un chiffre d'affaires consolidé préliminaire supérieur aux attentes, qui porterait le CA consolidé pour l'exercice 2022 à 4,576 milliards de dollars. Pour l'exercice 2023, le CA est attendu entre 4,90 et 5,03 milliards de dollars, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires de +7 à 10% (consensus FactSet 5,005 milliards). La marge opérationnelle non-GAAP est attendue voisine de 8% en 2023, alors que le bpa non-GAAP est espéré entre 1,25 et 1,50$.

Microsoft serait en pourparlers pour investir 10 milliards de dollars dans OpenAI, croit savoir le site d'information Semafor. Des personnes proches du dossier ont indiqué à Semafor que le financement valoriserait OpenAI à 29 milliards de dollars, y compris le nouvel investissement, et inclurait également d'autres entreprises de capital-risque. Les sources ajoutent que l'investissement de Microsoft ferait partie d'un accord qui verrait la société obtenir 75% des bénéfices d'OpenAI jusqu'à ce qu'elle récupère son investissement, après quoi elle reviendrait à une structure dans laquelle Microsoft détiendrait une participation de 49% dans OpenAI, avec d'autres investisseurs prenant 49% supplémentaires et la société mère à but non lucratif d'OpenAI détenant 2%.

Agilent a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards de dollars qui prendra effet à compter du 1er mars. Les annonces portent le titre à Wall Street.

Jefferies Financial a annoncé une baisse de moitié de son bénéfice du quatrième trimestre, avec le recul des commissions et la volatilité de marché. La banque a affiché un bpa ajusté trimestriel de 57 cents, contre 1,2$ par action un an auparavant. Les revenus totaux ont décliné quant à eux de 18% à 1,44 milliard de dollars, avec une chute de 35% des revenus de banque d'investissement et de marchés de capitaux.

Oak Street Health s'envole de 30% en pré-séance à Wall Street, alors que CVS Health étudierait une acquisition potentielle de cet opérateur de centres de santé, d'après les sources proches de la question de l'agence Bloomberg. Les rumeurs font état d'un possible accord de 10 milliards de dollars.