Wall Street : des raisons de douter ?

(Boursier.com) — Wall Street est attendu encore dans le rouge avant bourse ce vendredi, au lendemain d'une correction menée par le Nasdaq. Le S&P 500 perd 0,5%, le Dow Jones 0,4% et le Nasdaq 0,8%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,4% à 79,2$. L'once d'or cède 0,3% à 1.874$. L'indice dollar s'adjuge 0,2% face à un panier de devises de référence. Le recul est accentué par la révision annoncée de l'indice américain des prix à la consommation de décembre à +0,1% contre -0,1% précédemment évalué. Le Département US au Travail a aussi revu les chiffres de novembre en hausse à +0,2% contre +0,1% auparavant évalué.

Le gouvernement a recalculé les facteurs saisonniers d'ajustement de janvier 2018 à décembre 2022. Hors alimentaire et énergie, le CPI a progressé de 0,4% en décembre, en comparaison du mois antérieur, au lieu d'une variation de +0,3% auparavant indiquée. Les données de novembre ont été aussi ajustées avec une hausse du CPI hors éléments volatils de 0,3%, au lieu d'un gain de 0,2% précédemment estimé.

Les marchés demeurent fébriles et les investisseurs sont très partagés, alors que les derniers commentaires de responsables régionaux de la Fed ont montré la détermination de la banque centrale américaine à lutter encore contre l'inflation en maintenant les taux à un niveau restrictif durant une période longue. Précédemment, Jerome Powell, patron de l'institution monétaire américaine, avait quant à lui laissé l'espoir d'un pivot monétaire en reconnaissant le début du processus de désinflation.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une nouvelle hausse de taux de 25 points de base le 22 mars, à l'issue de la future réunion monétaire, se situe à 90,8%, contre 9,2% de probabilité pour un mouvement de 50 points de base. La fourchette de taux sur les 'fed funds' américains est actuellement de 4,5 à 4,75%, après un relèvement d'un quart de point en début de mois. Christopher Waller et Patrick Harker de la Fed interviendront encore ce vendredi.

Quelques statistiques de conjoncture sont également attendues ce jour. L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de février sera communiqué à 16 heures (consensus FactSet de 64,6, proche du niveau du mois précédent). La balance budgétaire américaine du mois de janvier sera révélée à 20 heures.

Notons par ailleurs que le très écouté patron de JP Morgan, Jamie Dimon, a jugé que les investisseurs saluant la désinflation allaient peut-être trop vite en besogne. "Je pense juste que les gens devraient respirer profondément à ce sujet avant de crier victoire parce que les chiffres d'un mois semblaient bons", a déclaré Dimon dans une interview accordée à Reuters à Miami. Le dirigeant de JP Morgan faisait référence aux signes récents que les pressions inflationnistes s'étaient atténuées dans l'économie. "Je pense qu'il est parfaitement raisonnable pour la Fed d'aller à 5% et d'attendre un peu et de voir" les effets décalés de sa politique sur l'inflation dans l'économie, a ajouté Dimon.

Parmi les publications financières trimestrielles du jour à Wall Street, les opérateurs suivront en particulier IQVIA, Mettler-Toledo, Global Payments et Polestar.

Les valeurs

Lyft plongeait hier soir de 30% après bourse à Wall Street, suite à une publication financière décevante. Le groupe rival d'Uber fait des progrès vers la rentabilité, mais ses prévisions de revenus ressortent particulièrement décevantes. La firme VTC a annoncé une perte nette du quatrième trimestre de 588,1 millions de dollars, ou 1,61$ par action, contre un déficit de 283,2 millions de dollars un an avant. La société a attribué 201 millions de dollars de cette perte à la rémunération à base d'actions et aux charges sociales connexes. La perte nette ajustée a été de 270,8 millions de dollars, ou 74 cents par action. Les revenus ont atteint 1,18 milliard de dollars, contre 969,9 millions de dollars au même trimestre, l'année précédente. Les analystes interrogés par FactSet avaient prévu un bénéfice ajusté de 13 cents par action pour des revenus de 1,15 milliard de dollars.

Le groupe attend un chiffre d'affaires de 975 millions de dollars au premier trimestre fiscal, en deçà des 1,09 milliard de dollars anticipés par les analystes de Wall Street. Lyft s'attend à un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, compris entre 5 et 15 millions de dollars.

Expedia, le voyagiste en ligne américain, a dévoilé hier soir ses trimestriels, assortis de prévisions plutôt confiantes pour l'année 2023. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements pour le trimestre clos s'est établi à 449 millions de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 559 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,26$, ce qui ressort en revanche un peu court. Expedia a rapporté 74,6 millions de nuitées au quatrième trimestre, en hausse de 19% par rapport à la même période de l'année 2021. Les analystes anticipaient 75,4 millions, soit une augmentation de 20%. Les revenus trimestriels ont enfin augmenté de 15% à 2,62 milliards de dollars, contre 2,7 milliards de consensus. Les réservations brutes, valeur totale des transactions ajustées des annulations et remboursements, se sont élevées à 20,5 milliards de dollars, en deçà des prévisions moyennes de Wall Street.

Néanmoins, le management se montre confiant pour 2023, alors que les réservations brutes de janvier ont progressé de 20% en comparaison des niveaux pré-pandémiques de 2019. "Nous continuons de voir que les gens donnent la priorité aux voyages sur à peu près tout", a affirmé le directeur général Peter Kern.

PayPal, géant des services de paiement, a annoncé un retour à la croissance des résultats et des plans de succession pour son directeur général Dan Schulman. Les bénéfices et la marge d'exploitation de PayPal ont augmenté pour la première fois en un an, mais la firme s'est refusée à donner une guidance de revenus annuels. PayPal a publié hier soir un bénéfice net du quatrième trimestre de 921 millions de dollars, 81 cents par action, contre 801 millions de dollars un an avant. Le bpa ajusté est ressorti à 1,24$ par action, alors que les analystes suivis par FactSet s'attendaient à 1,20$. Les revenus ont atteint 7,38 milliards de dollars, contre 6,92 milliards de dollars un an auparavant et 7,39 milliards de consensus. La société a généré 357,4 milliards de dollars en volume total de paiements, valeur des transactions traitées sur sa plateforme. Les analystes anticipaient 360,3 milliards de dollars.

Pour le premier trimestre, les dirigeants de PayPal prévoient un chiffre d'affaires d'environ 6,97 milliards de dollars, en hausse d'environ 9% hors effets de change. Les analystes suivis par FactSet s'attendaient à 7 milliards de dollars. PayPal prévoit entre 1,08 et 1,10$ de bénéfice ajusté par action sur la période, alors que le consensus FactSet était de 1,07$. La société a introduit une nouvelle métrique hier soir et dit compter environ 190 millions d'utilisateurs uniques actifs par mois. PayPal s'est concentré ces derniers temps sur la génération d'un plus grand engagement de la part de ses utilisateurs les plus actifs plutôt que sur la croissance absolue des utilisateurs.

News Corp a indiqué qu'il prévoyait de réduire ses effectifs de 5% cette année dans un contexte de difficultés économiques, la société de médias ayant annoncé une baisse de ses revenus trimestriels. 1.250 postes devraient donc être supprimés en 2023. Pour son deuxième trimestre fiscal clos fin décembre 2022, le conglomérat média a dévoilé des revenus de 2,52 milliards de dollars, contre un consensus de 2,55 milliards. Le bénéfice ajusté par action a été de 14 cents, contre 19 cents de consensus. Les revenus publicitaires ont chuté de 10,6% à 464 millions. Le bénéfice net s'est écroulé à 94 millions de dollars, contre 262 millions un an plus tôt. "Une flambée des taux d'intérêt et une inflation aiguë ont eu un impact tangible sur toutes nos activités", a déclaré le directeur général, Robert Thomson.

Interpublic, le groupe américain de communication, a publié hier soir des bénéfices et revenus conformes aux attentes, avec une croissance organique de 3,8%. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,99 milliards de dollars, ou 2,55 milliards sur une base ajustée. Le groupe évoque une croissance organique aux USA et dans toutes les régions à l'international. La marge d'Ebita ajusté a été de 22,3% sur le quatrième trimestre. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 1,02$. Le consensus était de 1,01$ de bpa ajusté pour 2,55 milliards de dollars de recettes. Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 7% du dividende à 0,31$ par titre et trimestre, ainsi qu'une autorisation additionnelle de rachat d'actions de 350 millions de dollars.

IQVIA, le leader américain de la recherche clinique et de la donnée de santé, a annoncé pour son quatrième trimestre des revenus totalisant 3,74 milliards de dollars, un bénéfice net GAAP de 227 millions de dollars et un Ebitda ajusté de 920 millions de dollars. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 2,78$ sur la période. Le consensus était de 2,76$ de bpa ajusté pour 3,71 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice, les revenus ont totalisé 14,41 milliards de dollars, pour un bénéfice net de 1,09 milliard en GAAP et un Ebitda ajusté de 3,35 milliards de dollars. Les réservations trimestrielles de Solutions R&D atteignent plus de 3,1 milliards de dollars, représentant un ratio de commandes sur facturations de 1,51x.

Mettler-Toledo, le géant américain des balances industrielles et de laboratoires et des systèmes de pesage, vient une fois encore de dépasser les attentes à Wall Street pour le quatrième trimestre. Sur la période, le groupe a réalisé des revenus en augmentation de 2% en glissement annuel et même de 9% en devises locales. Le bénéfice ajusté par action a représenté 12,1$, en croissance de 15% en comparaison de l'an dernier. Le consensus de marché était de 11,6$. Les revenus trimestriels, à 1,06 milliard de dollars, dépassent les attentes de marché de 3%.