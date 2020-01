Wall Street déprimé par l'incertitude géopolitique

(Boursier.com) — La cote américaine est orientée en baisse avant bourse ce vendredi, corrigeant après avoir inscrit hier soir de nouveaux sommets historiques. Le S&P500 retombe de 1% en pré-séance et le Nasdaq de 1,1%, alors que le DJIA cède 0,9%. L'indice dollar prend 0,1% à 96,9.

Le baril de brut WTI flambe de 3,6% à 63,4$ sur le Nymex et le Brent de 3,7% à 68,7$ avec les tensions géopolitiques entre Washington et Téhéran consécutives à la mort du général Qassem Soleimani dans une frappe aérienne des USA contre son convoi à l'aéroport de Bagdad - sur ordre de Donald Trump. Soleimani dirigeait la force Al Qods, unité d'élite des Gardiens de la révolution iraniens. L'ayatollah Ali Khamenei a affirmé qu'une vengeance terrible attendait les 'criminels' ayant assassiné Soleimani. Cette frappe américaine serait par ailleurs une atteinte "flagrante" aux conditions de la présence américaine en Irak, a affirmé le Premier ministre irakien Abdoul Mahdi. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a évoqué enfin une "escalade extrêmement dangereuse et insensée". "Les Etats-Unis portent la responsabilité de toutes les conséquences de leur aventurisme renégat", a même lancé le ministre sur Twitter.

Quelques jours seulement après une violente manifestation ayant pour cible l'ambassade américaine à Bagdad, le Pentagone a annoncé que le général Qassem Soleimani avait été tué. Le commandant Abou Mahdi al Mouhandis, à la tête d'une importante milice irakienne et conseiller du général Soleimani, a aussi été tué dans l'attaque.

"L'Iran n'a jamais gagné une guerre mais n'a jamais perdu une négociation", a tweeté Trump il y a quelques instants.

Trump poursuit : "Le général Qassem Soleimani a tué ou grièvement blessé des milliers d'Américains sur une importante période de temps, et complotait pour en tuer beaucoup plus... mais il s'est fait prendre ! Il était directement et indirectement responsable de la mort de millions de gens, dont un grand nombre récent de MANIFESTANTS tués en Iran même. Alors que l'Iran ne pourra jamais l'admettre réellement, Soleimani était à la fois détesté et craint dans le pays. Ils ne sont pas aussi tristes que les dirigeants le laisseront croire au monde extérieur. Il aurait dû être pris il y a de nombreuses années !"

L'or pointe en nette hausse en cette fin de semaine avec une once qui grimpe de 1,3% à 1.548 dollars sur le Comex, au plus haut depuis début septembre.

Hier, la cote américaine, dopée par les espoirs commerciaux et ceux relatifs à la relance en Chine, s'était distinguée en vive progression pour sa première journée boursière de l'année 2020. Le DJIA avait pris 1,16% à 28.869 pts et le Nasdaq 1,33% à 9.092 pts !

Donald Trump a indiqué qu'il allait signer le 15 janvier à la Maison blanche l'accord commercial de phase 1 avec la Chine. Le président américain entend se rendre ultérieurement à Pékin pour lancer la phase suivante des pourparlers. De son côté, la Banque de populaire de Chine a dévoilé avant-hier une nouvelle réduction, la huitième sur deux ans (de 50 points de base) du ratio de réserves obligatoires imposé aux banques. Il s'agit là de soutenir le crédit en dégageant 800 milliards de yuans - plus de 100 milliards d'euros de liquidités.

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice ISM manufacturier américain du mois de décembre sera connu à 16 heures (consensus 49,1). Les dépenses de construction du mois de novembre seront dévoilées à la même heure (consensus +0,3% en comparaison du mois antérieur).

Le rapport hebdomadaire du Département américain à l'énergie sur les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 27 décembre, sera révélé à 17 heures.

Les Minutes de la dernière réunion du FOMC, Comité de politique monétaire de la Fed, seront connues à 20 heures.

Tom Barkin (dirigeant de la Fed de Richmond), Lael Brainard (membre du Conseil des gouverneurs), John Williams (Fed de New York), Charles Evans (Fed de Chicago) et Robert Kaplan (Fed de Dallas), interviendront durant la journée ce vendredi, sur divers sujets économiques et monétaires.

Il n'y aura pas de publication financière trimestrielle notable d'entreprise cotée à Wall Street en cette fin de semaine.

Uber a confirmé ce jour la finalisation officielle de l'acquisition précédemment annoncée de Careem pour un montant de 3,1 milliards de dollars. Careem Networks FZ-LLC est ainsi devenu une filiale à 100% d'Uber, tout en conservant sa propre marque. Mudassir Sheikha, cofondateur et directeur général de Careem, poursuivra dans ses fonctions. Avec cette opération, Uber s'offre les services de mobilité, livraison et paiement de Careem au Moyen-Orient, les marchés majeurs concernés comprenant l'Egypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Dara Khosrowshahi, le patron du géant VTC californien, attend "encore plus d'innovation" de Careem, sous son management actuel. Les deux plateformes pourront ainsi bénéficier de leurs forces respectives.

Le Brésilien Natura finalise le rachat du groupe américain de cosmétiques Avon Products. Avon annonce dans la foulée le départ de son directeur général, Jan Zijderveld, effectif ce jour. Il était CEO du groupe depuis près de deux ans, après une carrière de trente ans chez Unilever. Natura & Co va nommer une nouvelle direction. Angela Cretu prendra les fonctions de directrice générale hors Amérique Latine. Roberto Marques, président exécutif du conseil d'administration de Natura depuis 2017, va prendre les fonctions de CEO du groupe. Natura, qui détient par ailleurs les marques Aesop et The Body Shop, devrait afficher des ventes annuelles voisines de 10 milliards de dollars en incluant l'activité d'Avon. Natura va par ailleurs faire ses débuts à Wall Street, cotant sous forme d'ADR sur le NYSE dès lundi. Le dossier cotait jusqu'à présent à Sao Paulo.

Tesla, la 'vedette' californienne de l'automobile électrique, a réduit de 16% les prix de base de son Model 3 grand public en Chine afin d'intégrer les aides publiques. Cette baisse des prix était déjà attendue... Par ailleurs, Tesla a annoncé ce jour des livraisons totales de véhicules pour l'année 2019 conformes à sa propre guidance. Le groupe d'Elon Musk a ainsi livré 367.500 véhicules en 2019, ce qui représente une progression de 50%, avec l'accroissement des volumes de production. Le groupe de Palo Alto a livré 112.000 voitures sur le seul quatrième trimestre. "Nous continuons à nous concentrer sur l'expansion de la production, à la fois aux États-Unis ainsi que sur notre site nouvellement lancé à Shanghai", a précisé le groupe.

Apple. Confiants sur la période des fêtes qui vient tout juste de se terminer, deux analystes revalorisent Apple ce vendredi. A l''achat', Bank of America Merrill Lynch a relevé sa cible de 290 à 330 dollars alors que RBC Capital Markets a porté son objectif de 295 à 330$ tout en restant à 'surperformer'. RBC, qui s'appuie sur une analyse des données sur les médias sociaux, explique qu'il y a un intérêt et une satisfaction accrus des clients à l'égard de la dernière gamme d'iPhones, ainsi qu'un intérêt soutenu et croissant pour les produits tels que les AirPods ou l'Apple Watch. Le broker évoque ainsi une amélioration des perspectives à court terme, mais aussi une forte croyance dans un cycle plus long avec l'arrivée de la 5G. BofA prévoit pour sa part un solide premier trimestre et a noté une forte demande d'iPhones au cours des derniers mois, ainsi que des données de tiers qui indiquent une croissance des revenus de l'App Store.

Illumina a annoncé l'abandon de ses plans de rachat du laboratoire rival Pacific Biosciences of California pour 1,2 milliard de dollars, se heurtant à l'opposition des autorités de concurrence.

La flambée des prix du pétrole devant l'incertitude géopolitique va influer sur plusieurs compartiments de la cote, dopant les valeurs pétrolières et parapétrolières, ainsi que celles de la défense, mais pesant sur le secteur aérien...