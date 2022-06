Wall Street dégringole après l'accélération de l'inflation US

(Boursier.com) — La Bourse de New York a plongé dans le rouge vif vendredi après la publication d'une inflation de 8,6% sur un an en mai aux Etats-Unis, alors que les marchés tablaient sur une stabilisation autour de 8,3%. Les rendements se sont encore tendus dans l'anticipation de hausses de taux de la Fed et de la BCE, le "10 ans" américain s'affichant désormais à 3,15%. La confiance des consommateurs américains a plongé en juin, faisant craindre une récession à venir, et entraînant une correction des cours du pétrole.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones chute de 2,12% à 31.587 points, tandis que l'indice large S&P 500 perd 2,37% à 3.922 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, dégringole de 3% à 11.400 pts. Si ces pertes se confirment en clôture, les trois indices auront chuté respectivement de 4%, 4,5% et 5% sur la semaine, et depuis le début de l'année, ils auront abandonné environ 13% pour le DJIA, 17% pour le S&P 500 et 27% pour le Nasdaq.

Les 11 indices sectoriels du S&P 500 perdent du terrain en séance, à commencer par les biens de consommation discrétionnaire (-4%), les technologiques (-3,4%), et les financières (-3,2%). Parmi les plus fortes baisses du jour figurent les géants de la "tech", dont Meta Platforms (ex-Facebook) qui perd 4,5%, Netflix (-4,6%), Apple (-3,1%), Tesla (-3,8%) ou encore Nvidia (-5,1%). Alphabet perd 2,9% et Microsoft lâche 3,7%, tandis qu'Amazon abandonne 5,7%.

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont aussi fini en berne, l'Euro Stoxx 50 reculant de 3,3%, le DAX 30 perdant 3,1% à Francfort, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 2,7% et encaissant une chute de 4,5% sur la semaine. En Asie, le Nikkei a cédé 1,5% à Tokyo, mais en Chine, le Shanghai composite a gagné 1,4%.

L'inflation US au plus haut depuis plus de 40 ans, le moral des ménages au plus bas

Les investisseurs ont reçu un double choc, ce vendredi, avec une accélération de l'inflation aux Etats-Unis, et un plongeon du moral des consommateurs américains, qui s'inquiètent de l'envolée des prix, notamment des carburants, qui sont à de niveaux record (plus de 5$ pour un gallon d'essence).

L'indice des prix à la consommation (CPI) a grimpé de 1% en mai par rapport à avril, contre +0,7% de consensus FactSet, portant l'inflation américaine à 8,6% sur un an contre 8,3% de consensus, et après 8,3% en avril et 8,5% en mars. La hausse des prix atteint ainsi un nouveau plus haut depuis 41 ans outre-Atlantique, et réduit à néant le récents espoirs des marchés, qui pensaient avoir décelé des signes que la hausse des prix avait désormais atteint un pic...

Hors alimentaire et énergie, le CPI a aussi grimpé plus que prévu, de 0,6% sur un mois (+0,5% attendu). Sur un an, le rythme ralentit légèrement à +6% en mai (contre 5,9% attendu) après +6,2% en avril.

Quant au sentiment des consommateurs américains, mesuré par l'Université du Michigan, il s'est effondré en juin à 50,2 en lecture initiale, son plus bas historique, et très loin du consensus de marché qui se situait à 58,2. En mai, l'indicateur s'étai établi à 58,4.

Casse-tête monétaire en vue pour la Fed

Ces chiffres plus mauvais que prévu compliquent encore la tâche de la Réserve fédérale américaine, qui a entamé en mars un cycle de hausse des taux pour lutter contre l'inflation, et pourrait être tentée d'agir de façon encore plus agressive face à l'envolée des prix lors de sa réunion de mardi et mercredi prochains. Les marchés tablaient jusqu'ici sur une nouvelle hausse du taux des "fed funds", d'un demi-point pour le porter dans une fourchette de 1,25%-1,50%.

Les responsables de la banque centrale américaine ont indiqué récemment qu'ils étaient prêts à effectuer au moins une autre hausse d'un demi-point en juillet, et peut-être encore en septembre si l'inflation n'a pas montré de nets signes de ralentissement d'ici là.

La banque centrale américaine doit composer avec un environnement particulièrement adverse après avoir maintenu ses taux bien trop bas, et bien trop longtemps. Dans un tel contexte, le risque d'un ralentissement économique plus prononcé s'accroît fortement. Les données FedWatch font désormais ressortir une potentielle hausse cumulée des taux de 215 points de base en 2022, qui porterait le taux des fonds fédéraux autour de 3% à fin décembre prochain.

Le taux à 2 ans américain bondit au-dessus de 3% !

Sur les marchés obligataires, les taux se sont envolés vendredi, après les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Le rendement du T-Bond à 10 ans a bondi de 11 points de base pour atteindre 3,15%, tandis que le taux du T-Bond à 2 ans, plus sensible à la hausse des taux de la Fed, flambait de 23 pb à 3,04%, au plus haut depuis la mi-2008 !

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a bondi de 9 pb à 1,51%, de retour au plus haut depuis avril 2014, il y a plus de 8 ans ! Pour rappel, le "10 ans" allemand pointait en terrain négatif, à -0,18% fin décembre 2021, tandis que le "10 ans" américain était à 1,5% et le "2 ans" à seulement 0,74%.

Le dollar et l'or font office de valeurs-refuge

Sur le marché des changes, l'indice du dollar fait office de valeur refuge et bondit de 0,85% vendredi soir à 104,13 points face à un panier de devises de référence. L'euro chute de 0,93% à 1,0516$, après les annonces de la BCE jeudi, qui ont provoqué des tensions sur la dette de l'Italie. Alors que la BCE va mettre fin à ses achats d'obligations sur les marchés, le "spread" (écart) entre les rendements des pays du sud de la zone euro et du Bund allemand ont augmenté, traduisant l'inquiétude des investisseurs sur la dette italienne, qui dépasse les 150% du PIB. Le rendement du "10 ans italien a fini la semaine à 3,83%, avec un "spread" de 232 points de base par rapport au Bund de même échéance.

L'or a bondi de 1,2% pour terminer à 1.875,50$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex, et signe une hausse de 1,4% sur la semaine. Le bitcoin pointait vendredi soir à 29.085$, en baisse de 3,5% sur 24h.

Les marchés pétroliers ont cédé du terrain vendredi, dans la crainte d'un ralentissement de la demande mondiale, mais restent ancrés au-dessus du seuil des 120$ le baril. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) a cédé vendredi 0,8% à 120,47$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août a fléchi de 0,9% à 121,97$ sur l'ICE. Les investisseurs s'interrogent sur la demande américaine, mais aussi chinoise après que Shanghai a annoncé jeudi le re-confinement de 2,7 millions d'habitants samedi pour les dépister pour le Covid-19...

VALEURS A SUIVRE

DocuSign, le spécialiste californien de la signature électronique et des transactions numériques, plonge de 24% à Wall Street ! Le groupe vient en effet de rater le consensus de bénéfice sur le trimestre clos et de revoir en baisse ses prévisions. Sur le premier trimestre fiscal 2023, clos fin avril 2022, le groupe a affiché des revenus en augmentation de 25% à 589 millions de dollars, avec une progression de 26% des recettes d'abonnements à 569 millions. La perte nette GAAP a été de 14 cents, contre 4 cents un an avant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 38 cents, contre 44 cents un an plus tôt et 46 cents de consensus. Le free cash flow a tout de même augmenté à 175 millions. Pour l'exercice clos fin janvier 2023, le groupe table sur des revenus allant de 2,47 à 2,482 milliards, et une marge opérationnelle ajustée allant de 16 à 18%.

Stitch Fix (-17% après -10,5% jeudi). Le service de stylisme personnalisé en ligne américain a perdu les deux tiers de sa valeur depuis le début de l'année et a été divisé par plus de dix depuis les pics de janvier 2021. La hausse des coûts et une chute de la demande ont plombé les comptes publiés jeudi soir. Le groupe prévoit en outre de supprimer des centaines de postes. 15% des effectifs salariés sont concernés, soit 330 emplois. Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a annoncé une perte ajustée par action de 72 cents à comparer à un consensus de 57 cents. Un an plus tôt, la perte se situait à 18 cents par titre. Les revenus ont atteint 493 millions de dollars sur ce trimestre clos en avril, en ligne avec les attentes, contre 535 millions un an avant.

Netflix perd encore 4,6%, alors que Goldman Sachs vient de dégrader la valeur du géant du streaming de neutre à vendre ! L'objectif de cours est ramené de 265 à 186$. Rappelons que les déboires de Netflix se poursuivent, le groupe étant victime d'une conjonction d'éléments défavorables, avec un partage massif des mots de passe, une concurrence accrue et des hausses de prix apparemment peu appréciées. Netflix va devoir faire le nécessaire pour remédier à ces différents problèmes, et cela prendra du temps. Le service a perdu 200 000 abonnés sur le trimestre clos, une première en dix ans. Après la "bulle boursière" du confinement sur Netflix et un certain nombre d'autres valeurs adaptées au contexte, le retour aux réalités est donc rude. Le titre Netflix abandonne 68% de sa valeur cette année. Goldman Sachs justifie sa dégradation par la détérioration de l'environnement économique, et anticipe un ralentissement de croissance de Netflix, ajustant en baisse ses estimations de revenus 2022 et 2023.

GS, dans un même rapport, a aussi dégradé de 'neutre' à 'vendre' le groupe de jeu vidéo Roblox (-8,2%) et le géant des enchères en ligne eBay (-4%).

Apple (-3,1%) / Alphabet (-2,9%). La CMA, autorité britannique de concurrence, dit envisager une enquête sur les positions d'Apple et de Google (Alphabet) sur le marché des navigateurs pour terminaux mobiles ainsi que sur les restrictions imposées par Apple sur le jeu en ligne via son magasin d'applications.