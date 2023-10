Wall Street décroche, Tesla en ligne de mire

(Boursier.com) — Wall Street corrige ce mercredi, sous pression suite à une nouvelle série de publications trimestrielles. Hier, la cote américaine avait déjà été chahutée, dans le sillage en particulier de Nvidia sur de nouvelles restrictions US à l'exportation concernant les puces avancées. Les opérateurs redoublent de prudence ce jour, alors que la soirée promet d'être animée avec les publications de résultats de Tesla et Netflix. Le S&P 500 abandonne 0,84% ce mercredi à 4.336 pts, le Dow Jones 0,62% à 33.786 pts et le Nasdaq 1,03% à 13.393 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,8% à près de 87$ avec les tensions géopolitiques accrues. L'once d'or monte de 1,5% à 1.965$. L'indice dollar se stabilise face à un panier de devises. Le rendement du T-Bond à 2 ans atteint 5,2%, contre 4,9% pour le 10 ans et 5,01% sur le 30 ans, ce qui matérialise de nouvelles tensions sur les marchés obligataires, les investisseurs craignant par ailleurs que la Fed ne laisse durablement ses taux à des niveaux élevés.

D'après le rapport du jour, les mises en chantier de logements aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2023 se sont établies au nombre de 1,358 million d'unités, contre 1,38 million de consensus. Les permis de construire sont ressortis en revanche supérieurs aux attentes à 1,473 million, à comparer à un consensus FactSet de 1,45 million d'unités. Les mises en chantier s'affichent en augmentation de 7% par rapport au mois antérieur, alors que les permis ressortent en retrait.

Le rapport hebdomadaire sur les stocks pétroliers domestiques américains pour la semaine close au 13 octobre a fait ressortir un recul de 4,5 millions de barils des stocks de brut en comparaison de la semaine antérieure, une baisse de 2,4 millions de barils des stocks d'essence et un repli de 3,2 millions de barils des stocks de produits distillés.

Le Livre Beige de la Fed, résumé des conditions régionales, sera communiqué à 20 heures. Christopher Waller, John Williams, Michelle Bowman, Patrick Harker et Lisa Cook de la Fed interviendront dans la journée.

Demain jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les reventes de logements existants et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board seront à suivre. Philip Jefferson, Patrick Harker, Raphael Bostic, Michael Barr et Austan Goolsbee, mais aussi et surtout Jerome Powell, prendront la parole durant la journée. Enfin, Loretta Mester et Patrick Harker de la Fed auront encore leur mot à dire.

Tesla (après bourse), Procter & Gamble, ASML, SAP, Netflix (après la clôture), Abbott, Morgan Stanley, Lam Research, Elevance Health, US Bancorp, The Travelers Companies, Kinder Morgan, Crown Castle, Las Vegas Sands, PPG, Nasdaq Inc, Discover Financial Services, M&T Bank, State Street, Steel Dynamics, Ally Financial, Northern Trust ou encore Citizens Financial Group, publient ce mercredi leurs derniers résultats.

Demain jeudi, le déluge se poursuivra avec TSMC, Philip Morris, Union Pacific, AT&T, Marsh & McLennan, Intuitive Surgical, Blackstone, CSX, Freeport-McMoran, Truist Financial, Genuine Parts ou Fifth Third Bancorp. Enfin, vendredi, American Express, Schlumberger, Regions Financial, Huntington Bancshares, Interpublic et Autoliv, dévoileront leurs résultats.

Les valeurs

Apple (-1%) prévoit que la production d'iPhone en 2023 atteindra 225 millions d'unités, sans changement sur un an, selon le 'Nikkei'. Les fournisseurs du groupe californien de Cupertino ont indiqué au Nikkei qu'Apple prévoyait en particulier 85 millions d'iPhone 15. Citant apparemment des fournisseurs, le Nikkei rapporte que Huawei produira pour sa part 10 millions de smartphones supplémentaires cette année. Un fournisseur a déclaré au Nikkei que même si Huawei n'avait pas officiellement passé la commande, 60 millions d'unités pourraient être fabriquées en 2024, la société cherchant à profiter des problèmes de ventes d'Apple en Chine.

Microsoft (stable), le colosse software de Redmond, devrait récupérer Amazon (-2%) comme client 365 Cloud dans le cadre d'un accord d'un milliard de dollars, croit savoir 'Business Insider', citant un document interne et une source proche du dossier. L'article note qu'Amazon a engagé plus d'un milliard de dollars sur 5 ans pour sécuriser plus d'un million de postes de licence Microsoft 365, citant le document interne.

Nvidia (-3%) s'associe au groupe taïwanais Foxconn pour construire des usines et systèmes "pour la révolution industrielle de l'IA". Ainsi, Foxconn, plus grand fabricant mondial d'électronique sous contrat, construira un nouveau type de centre de données utilisant des puces et logiciels Nvidia pour une gamme d'applications, notamment les voitures autonomes. Le président de Foxconn, Young Liu, et l'emblématique patron de Nvidia, Jensen Huang, ont affirmé que leurs entreprises allaient construire ensemble ces 'usines d'IA'. "Un nouveau type de fabrication est apparu : la production d'intelligence. Et les centres de données qui la produisent sont des usines d'IA", a déclaré Huang. Huang a ajouté que Foxconn possédait l'expertise et l'envergure nécessaires pour des construire à l'échelle mondiale.

Nvidia a déclaré que les usines d'IA utiliseraient ses puces et ses logiciels, y compris sa puce de pointe GH200 qu'il lui est interdit de vendre en Chine. Ces annonces interviennent alors que Nvidia a indiqué hier que les nouvelles restrictions américaines à l'exportation bloqueraient également les ventes de deux puces d'IA haut de gamme moins puissantes qu'elle a créées pour le marché chinois, ainsi que d'une de ses puces de jeu haut de gamme, rappelle Reuters, qui croit savoir que le groupe pourrait même être contraint de déplacer certaines opérations hors des pays qui sont dans le champ d'application des restrictions...

JB Hunt (stable), le géant américain du transport de marchandises, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal 2023 des revenus totalisant 3,16 milliards de dollars, en déclin de 18% en glissement annuel et inférieurs au consensus de marché qui se situait à 3,21 milliards de dollars. Le bénéfice dilué ajusté par action pour le trimestre clos a été de 1,80$, contre 1,85$ de consensus et 2,57$ un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel a été de 187 millions de dollars contre 269 millions un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a reculé de 33% à 242 millions de dollars.

United Airlines (-8%) a dévoilé pour le troisième trimestre des résultats plus élevés que prévu. Le groupe prévoit toutefois un bénéfice plus faible pour le trimestre en cours en raison de coûts plus élevés et se montre prudent concernant l'impact du conflit au Proche-Orient. Le transporteur de Chicago table désormais sur un bénéfice ajusté par action allant de 1,50 à 1,80$ pour le trimestre se terminant en décembre, inférieur au consensus. Sur le troisième trimestre juste clos, United Air a affiché un bénéfice ajusté de 3,65$ par titre, quant à lui nettement supérieur au consensus de Wall Street. Les revenus passagers ont grimpé de 15% au troisième trimestre avec la demande de voyages internationaux. Le chiffre d'affaires du trimestre clos s'établit à 14,5 milliards de dollars contre 14,4 milliards de consensus.

Omnicom (-2%), le géant publicitaire américain, a dépassé hier soir le consensus de Wall Street en matière de résultats pour le troisième trimestre, avec la demande en services marketing avant la saison des fêtes. Les revenus trimestriels ont progressé de près de 4% pour atteindre 3,58 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin septembre, battant ainsi le consensus. Le bénéfice net a augmenté de 2% à 372 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,86$, 2 cents de mieux que le consensus. La croissance organique sur le trimestre clos a été de 3,3%. Le groupe a dégagé un bénéfice opérationnel de 561 millions de dollars, soit une marge de 15,7% sur la période close.

Interactive Brokers Group (-4%) a dépassé les attentes de marché pour le troisième trimestre. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,55$, à comparer à un consensus de 1,48$ et un niveau de 1,08$ un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 1,145 milliard de dollars, dépassant également le consensus, alors qu'ils se situaient à 790 millions un an avant. Le courtier en ligne américain a dégagé des revenus ajustés de 1,139 milliard de dollars sur le trimestre, contre 847 millions de dollars pour la période correspondante, l'an dernier.

ASML (-5%), le géant néerlandais de l'industrie des semi-conducteurs, a annoncé pour son troisième trimestre un bénéfice de 1,9 milliard d'euros, conforme aux attentes de marché, et dit anticiper un chiffre d'affaires 2024 quasiment stable après une croissance 2023 attendue vers les 30%. Pour le trimestre clos fin septembre, les revenus ont été de 6,7 milliards d'euros, alors que la marge brute a été de 51,9%. ASML prévoit des revenus du quatrième trimestre 2023 allant de 6,7 à 7,1 milliards d'euros, pour une marge brute de 50 à 51%. "L'industrie des semi-conducteurs traverse actuellement le bas du cycle et nos clients s'attendent à ce que le point d'inflexion soit visible d'ici la fin de cette année", a déclaré le directeur général Peter Wennink, selon lequel "les clients restent incertains quant à la forme de la reprise de la demande". Le groupe s'attend donc à ce que 2024 soit une année de transition...

Procter & Gamble (+3%) a publié pour son premier trimestre fiscal 2024 des ventes en croissance de 6% à 21,9 milliards de dollars, avec une progression organique de 7%. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a augmenté de 17% en glissement annuel à 1,83$. Le consensus était de 1,63$ de bénéfice ajusté par titre et 20,5 milliards de dollars de revenus. Le groupe maintient ses prévisions en termes de croissance organique des ventes et de progression du bénéfice par action pour l'exercice 2024.

The Travelers Companies (+2%), l'assureur propriété et dommages, a affiché au troisième trimestre 2023 un bénéfice net de 404 millions de dollars (-11%), ainsi qu'un bénéfice ajusté de 454 millions en retrait de 14%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,95$. Le ratio combiné consolidé s'est établi à 101%, ou 90,6% sur une base sous-jacente. Les pertes pour catastrophes ont été de 850 millions de dollars avant imposition, contre 512 millions sur le trimestre antérieur. Les primes nettes émises ont été de 10,493 milliards de dollars, en hausse de 14% par rapport au même trimestre, l'année précédente, avec une croissance dans les trois segments. Les revenus nets d'investissement ont augmenté de 30% avant impôts, principalement en raison des solides rendements des titres à revenu fixe.

Nasdaq Inc (+6%) a publié au titre de son troisième trimestre fiscal 2023 des revenus totalisant 940 millions de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel et de 5% sur une base organique. Le bénéfice ajusté par action a été de 71 cents, en augmentation de 4%. Le consensus était de 68 cents de bénéfice ajusté par titre pour 930 millions de dollars de recettes. Le conseil d'administration a déclaré un dividende régulier trimestriel de 22 cents par titre.

Abbott Laboratories (+3%), le groupe pharmaceutique de l'Illinois, a annoncé au titre de son troisième trimestre fiscal des ventes de 10,1 milliards de dollars tirées par la solidité de l'activité sous-jacente. Les ventes consolidées ont décliné de 2,6% du fait du recul anticipé des ventes liées au Covid-19. L'activité sous-jacente a progressé de 13,8%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,14$. Le consensus était de 1,04$ de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 9,32 milliards de dollars de revenus. Le groupe resserre ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté par action entre 4,42 et 4,46$, soit une hausse du bénéfice si l'on tient compte du milieu de fourchette. La croissance organique annuelle hors ventes covid est attendue dans le bas des deux chiffres.

Morgan Stanley (-7%) vient de publier ses résultats du troisième trimestre. Les activités bancaires et de trading de la firme de Wall Street souffrent et le bénéfice global recule de 9% par rapport à l'an dernier, à 2,4 milliards de dollars, mais le bénéfice par action dépasse les attentes à 1,38$. Un an avant, la banque avait affiché un bénéfice de 2,6 milliards de dollars soit 1,47$ par titre. Les revenus trimestriels de banque d'investissement ont baissé de 27% à 938 millions de dollars. Les revenus de gestion de fortune ont augmenté en revanche de 5% à 6,4 milliards. La firme a provisionné 134 millions de dollars pour pertes de crédit. Les revenus totaux ont été de 13,3 milliards de dollars, contre 13 milliards un an auparavant.

US Bancorp (-3%) a dépassé les attentes au troisième trimestre, la hausse des revenus d'intérêts sur les prêts compensant l'impact de l'augmentation des provisions pour pertes de crédit. Le revenu net d'intérêt pour le troisième trimestre clos le 30 septembre a progressé de 11% à 4,27 milliards de dollars. La firme a dégagé un bénéfice par action de 1,05$ hors éléments, supérieur aux estimations de marché. USB a provisionné 515 millions de dollars pour pertes de crédit contre 362 millions de dollars un an plus tôt. Les dépôts totaux moyens auprès d'USB ont augmenté de 3% à 512 milliards de dollars au troisième trimestre, par rapport à l'année précédente.