Wall Street décroche, les banques centrales durcissent le ton

(Boursier.com) — Après une première réaction positive mercredi à la hausse des taux de la Fed, la Bourse de New York est repartie en forte baisse jeudi, les investisseurs redoutant que le resserrement monétaire rapide ne provoque une récession. Deux autres banques centrales, la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque nationale Suisse (BNS) ont relevé leurs taux directeurs ce jeudi pour lutter contre l'inflation. Ces ajustements de politique monétaire entraînent une forte volatilité sur les marchés d'actions, mais aussi sur les devises et les taux. Les marchés de l'énergie sont agités par la réduction des livraisons de gaz russe à l'Union européenne.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones rechute 2,5% à 29.905 points, tandis que l'indice large S&P 500 perd 3,4% à 3.660 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, abandonne 4,3% à 10.621 pts. Les valeurs technologiques sont particulièrement attaquées, les "Gafam" (Alphabet, Apple, Meta Platforms, Amazon, Microsoft) perdant 3% à 5%, tandis que Tesla chute de 9,8%, Advanced Micro Devices (AMD) perd 9,2% et Netflix lâche 3,7%.

Le pétrole rebondit, le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet) regagnant 2% à 117,58$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance août reprend 1,3% à 120,04$ sur l'ICE. L'or retrouve la faveur des investisseurs à la recherche de valeurs refuge, bondissant de 1,7% à 1.849,90$ l'once sur le Comex (contrat à terme d'août). Le bitcoin tente de tenir le seuil des 21.000$, suite à sa récente purge.

Forte volatilité sur les devises après les ajustements de politique monétaire

Sur le marchés des changes, l'indice du dollar cède 1,6% à 103,63 points face à un panier de devises, tandis que le franc suisse flambe de 3% face au dollar et de 1,8% face à l'euro, après la hausse des taux surprise de 50 points de base de la BNS. L'euro rebondit de 1,2% à 1,0572$ face au billet vert. La livre sterling gagne 1,4% face au dollar et 0,2% face à l'euro.

De son côté, la Banque d'Angleterre a relevé jeudi d'un quart de point son taux directeur pour le porter à 1,25%, sa cinquième augmentation depuis décembre. A noter que certains observateurs tablaient sur un resserrement plus important, de 50 pb, face à une inflation qui a atteint 9% au Royaume-Uni en avril, et devrait dépasser les 11% dans quelques mois, selon les experts de la BoE.

Sur les marchés obligataires, les rendements se maintiennent à des niveaux élevés des deux côté de l'Atlantique. Le rendement du T-Bond à 10 ans s'affiche jeudi soir à 3,33% (+4 points de base) et celui du "2 ans" recule à 3,17% (-2 pb). Le rendement du Bund allemand à 10 ans a grimpé de 7 pb pour atteindre 1,71%, tandis que le taux du Gilt britannique de même échéance a pris 5 pb à 2,51%.

La Fed prête à relever ses taux jusqu'à 3,8% face à l'inflation

La Réserve fédérale américaine a donc accéléré le rythme mercredi soir, en relevant son principal taux directeur de trois quarts de point (75 points de base) pour le porter entre 1,50% et 1,75%, la première hausse d'une telle ampleur depuis 1994. En outre, le président de la Fed Jerome Powell a indiqué lors de sa conférence de presse qu'il n'excluait pas une nouvelle hausse de 75 points de base lors de la prochaine réunion des 26 et 27 juillet. "Du point de vue où nous nous trouvons aujourd'hui, il semble probable de procéder à une hausse de 50 pb ou de 75 pb lors de notre prochaine réunion", a-t-il dit, précisant que l'ampleur de la hausse dépendra des indicateurs conjoncturels.

Selon les nouvelles projections économiques publiées ce mercredi par la Fed, la prévision médiane des membres du FOMC pour le taux des "fed funds" a été nettement relevée, à 3,4% pour la fin de l'année, contre 1,9% prévu lors des dernières projections faites en mars. Le FOMC voit ensuite les taux monter encore pour atteindre 3,8% fin 2023 (contre 2,8% prévu en mars) avant de revenir à 3,4% en 2024 (2,8% prévu en mars).

Sous l'effet du resserrement monétaire en cours, la Fed voit l'inflation atteindre 5,2% cette année (indice PCE), avant de baisser pour revenir fin 2023 à 2,6% puis à 2,2% fin 2024, approchant de l'objectif de long terme de 2% de la Fed.

La Fed prévoit désormais pour 2022 une hausse du PIB des Etats-Unis de seulement 1,7% cette année contre 2,8% attendu en mars, et après un vif rebond post-covid de 5,7% en 2021. La croissance devrait encore être de 1,7% en 2023 (contre 2,2% attendu en mars) puis de 1,9% en 2024 (2% attendu en mars). Pour autant, Jerome Powell a affirmé mercredi qu'il n'observait pas de ralentissement généralisé de l'économie américaine, et a assuré que la Fed "n'essayait pas de pousser l'économie en récession". "Nous essayons de ramener l'inflation à 2%, (et conserver) un marché du travail solide", a-t-il expliqué. "C'est ce que nous essayons de faire", a-t-il insisté.

Les indicateurs macro-économiques commencent à flancher aux Etats-Unis

Les marchés semblent cependant douter de la capacité de la Fed a piloter un atterrissage en douceur de l'économie. Jeudi, les marchés américains ont pris connaissance de plusieurs statistiques inquiétantes. Les mises en chantier du mois de mai 2022 sont ainsi ressorties bien plus basses que prévu à 1,549 million d'unités, contre 1,72 million de consensus de place et après 1,81 million en avril. Les permis de construire ont été au nombre de 1,695 million, contre 1,8 million de consensus et 1,82 million en avril.

Par ailleurs, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie pour le mois de juin est ressorti négatif à -3,3, contre +5 de consensus FactSet, signifiant une contraction de l'activité dans la région.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close au 11 juin ont été plus nombreuses que prévu, à 229.000, contre 218.000 de consensus et après 232.000 la semaine antérieure.

Mercredi, la consommation avait montré des signes de faiblesse aux Etats-Unis, avec des ventes de détail en baisse de 0,3% en mai sur un mois, contre un consensus FactSet de +0,2% et après une hausse de 0,7% en avril. Hors automobile, les ventes de détail ont progressé tout de même de 0,5%, contre 0,7% de consensus et +0,4% en avril. Mais hors automobile et essence, enfin, la consommation américaine n'augmente que de 0,1%, contre 0,5% de consensus de place et 0,8% un mois auparavant.

VALEURS A SUIVRE

Jabil (-10%), le sous-traitant américain de production électronique, a annoncé pour son troisième trimestre fiscal clos fin mai 2022 des résultats supérieurs aux attentes, relevant dans la foulée ses prévisions financières. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a représenté 218 millions de dollars et 1,52$ par titre, contre 169 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 1,72$, contre 1,62$ de consensus. Les revenus se sont appréciés quant à eux de 15% à 8,33 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 8,22 milliards. "Alors que nous regardons vers l'avenir, nous constatons une demande solide dans des domaines clés de notre activité", a déclaré le CEO du groupe, Mark Mondello. "Compte tenu de cet élan continu, nous prévoyons maintenant que les revenus de l'exercice 2022 avoisineront les 32,8 milliards de dollars et que le BPA ajusté sera de 7,45$", a ajouté Mondello.

Kroger (-0,8%), le groupe américain de grande distribution, a publié des résultats supérieurs aux attentes de marché et relevé ses estimations, ce qui n'empêche pas le cours de décliner fortement avant bourse à Wall Street. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice net de 664 millions de dollars et 90 cents par titre, contre 140 millions de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,45$, contre un consensus FactSet de 1,29$. Les revenus ont atteint 44,6 milliards de dollars, contre 41,3 milliards un an plus tôt et 44,2 milliards de consensus. Les ventes à comparable se sont appréciées de 4,1% hors essence, en ligne avec les attentes de marché. Le groupe, relevant ses prévisions, table sur une croissance des ventes 'identiques' hors carburant de 2,5 à 3,5%, pour un bpa ajusté de l'ordre de 3,85 à 3,95$. Le consensus FactSet était d'une croissance à comparable de 3,2% et de 3,84$ de bpa ajusté.

Revlon (-7%) a comme redouté déposé hier mercredi une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 de la loi américaine. Le groupe de cosmétiques et parfums contrôlé par MacAndrews & Forbes, firme du milliardaire Ronald Perelman, a répertorié des actifs et des passifs entre 1 et 10 milliards de dollars, selon un dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites du district sud de New York. Le dépôt de bilan intervient quelques jours après que le Wall Street Journal a rapporté que Revlon avait entamé des pourparlers avec des prêteurs avant les échéances imminentes de la dette pour éviter la faillite.

Twitter (-2,4%). Elon Musk s'adresse ce jeudi à l'ensemble des salariés du réseau social média Twitter pour la première fois depuis la présentation de son projet initial de rachat de 44 milliards de dollars. Business Insider, citant un message électronique du directeur général de Twitter, Parag Agrawal, avait déjà fait état de cette réunion. Agrawal, dans son message, indique que les membres du personnel peuvent soumettre par avance leurs questions à l'homme d'affaires. La directrice marketing du réseau social, Leslie Berland, jouera le rôle de modératrice durant l'événement...

Musk devrait ainsi confirmer son intention de prendre le contrôle de Twitter lors de cette réunion générale. Une personne proche du dossier a déclaré au Wall Street Journal que le milliardaire devrait également clarifier les commentaires récents sur le travail à distance et aborder les aspects de sa stratégie pour Twitter lors de la réunion.

Tesla (-9,8%) remonte pendant ce temps ses prix afin de faire face à la hausse des coûts, indiquent de nombreuses sources. Le concepteur de véhicules électriques a rehaussé ses prix sur tous les modèles aux Etats-Unis, face aux problèmes d'approvisionnement.

Meta Platforms (-5,5%). L'Autorité de la concurrence a annoncé ce jeudi que Meta, ex-Facebook, avait pris des engagements afin de mettre un terme à des pratiques susceptibles de soulever des préoccupations sur le marché de la publicité en France. Ainsi, l'Autorité de concurrence accepte ces engagements du groupe de Mark Zuckerberg visant à modifier ses pratiques. Bloomberg note que cela permet à Meta d'éviter de lourdes amendes après avoir proposé de répondre aux préoccupations antitrust françaises sur son marché de la publicité en ligne.

Meta, Google (Alphabet), Twitter et Microsoft ont accepté ce jeudi de durcir leur politique contre les "fake news", sous la pression de l'Union européenne qui menace de sanctions en cas de non respect de la version révisée de son code de bonnes pratiques en matière de désinformation introduit en 2018. Une trentaine de signataires se sont engagés à respecter cette réglementation, a déclaré la Commission européenne.

McDonald's (-1,5%), le géant américain de la restauration rapide, approuverait, selon ses avocats, la proposition du parquet en France lui imposant de verser une amende de 1,245 milliard d'euros. L'amende permettrait au groupe d'éviter des poursuites pénales pour fraude fiscale sur la période de 2009 à 2020 en France.