Wall Street décroche face au risque de pandémie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La cote américaine est orientée en forte baisse ce lundi, le S&P500 s'effondrant de 2,64% à 3.250 pts et le Nasdaq de 3,13% à 9.276 pts, contre un recul de 2,86% du DJIA à 28.164 pts. L'indice dollar évolue à 99,2, presque inchangé. Sur le Nymex, le baril de brut WTI décroche de 4,4% à 51$. L'once d'or poursuit son rallye et prend encore 1,6% à 1.675$, au plus haut de sept ans.

Les marchés sont secoués ce jour par la propagation rapide du coronavirus Covid-19, qui frappe désormais sévèrement l'Italie et la Corée du Sud. La Corée du Sud a encore fait état ce jour de 70 nouveaux cas pour un total de 833, alors que le président Moon en a appelé à des mesures importantes pour contenir le virus. Le gouvernement sud-coréen a déjà relevé au plus haut niveau son degré d'alerte sanitaire.

L'Italie vient pour sa part de faire état d'un septième décès, alors que le pays compte plus de 150 cas. Des mesures ont également été prises, comme la quarantaine frappant onze villes ou l'arrêt avant terme du Carnaval de Venise. L'Autriche a empêché pour sa part un train provenant d'Italie d'entrer sur son territoire du fait de suspections d'infections. En Iran, 61 cas ont été confirmés, mais leur nombre est sans doute nettement plus important puisque le pays a déploré déjà douze décès liés au virus - ce qui fait dire à l'OMS que seuls les cas graves auraient été signalés.

La National Health Commission chinoise a pour sa part fait état de 150 nouveaux décès sur la journée de dimanche et de 409 cas additionnels, portant le nombre total de cas en Chine continentale à 77.150 pour 2.592 décès.

L'épidémie ne serait toutefois pas hors de contrôle dans le monde et ne provoquerait pas de décès à grande échelle, affirme ce lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. "Utiliser le terme de pandémie ne correspond pas aux faits", a ainsi déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus à Genève. "Nous devons nous concentrer sur le confinement de la maladie", a insisté le patron de l'OMS.

Le FMI a revu sa prévision de croissance concernant la Chine à 5,6% pour l'année 2020 contre 6% d'estimation en janvier. Le président Xi Jinping a évoqué une épidémie sévère et complexe, la prévention et le contrôle en étant à un stade critique. De nouveaux efforts sont confirmés pour soutenir la croissance, en matière de politique fiscale et éventuellement monétaire.

L'indice SSE composite chinois a reculé ce matin de 0,28% à 3.031 pts. Le Korea Composite Stock Price Index ou Kospi, principal indice boursier de Corée du Sud, a dévissé de 3,87% à 2.079 pts.

Sur le front économique aux Etats-Unis ce jour, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago pour le mois de janvier 2020 s'est établi à -0,25 contre un consensus de -0,6, ce qui fait tout de même ressortir une expansion 'inférieure à la tendance'.

L'indice manufacturier de la Fed de Dallas pour le mois de février 2020 est ressorti légèrement inférieur aux attentes, à +1,2, contre un consensus de +2,1 sur l'indice d'activité générale et un niveau de -0,2 un mois auparavant.

En Europe, l'indice Ifo allemand du climat des affaires s'est établi à 96,1 en février 2020 contre 95 de consensus, ce qui n'est d'aucun secours au DAX (-4,2% désormais).

Dans l'actualité politique américaine cette fois, Bernie Sanders est désormais le favori dans le clan démocrate, suite à sa victoire dans le Nevada. Sanders a donc conforté son statut dans la course à l'investiture démocrate en gagnant les caucus du Nevada.

Dans l'actualité des entreprises, PepsiCo (-1%) s'offre le Chinois Be & Cheery pour 705 millions de dollars sur le marché des collations et autres snacks.

Berkshire Hathaway (-2%) insensible au coronavirus ? Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, estime sur CNBC que les actions demeurent bien positionnées en vue d'un investissement de long terme. Sans avoir d'expertise particulière sur le sujet du coronavirus Covid-19, Buffett juge qu'à un horizon de 10 à 20 ans et en se concentrant sur la capacité bénéficiaire des entreprises, les investisseurs trouveront "un bon investissement" dans les actions. Le milliardaire évoque une économie américaine forte, bien qu'un peu moins vigoureuse qu'il y a six mois. Buffett admet que le coronavirus a affecté plusieurs des activités de Berkshire, mais souligne que la question principale est de savoir où se situeront ces activités dans cinq à dix ans...

Samedi, Berkshire avait fait état d'un bénéfice opérationnel annuel en repli de 3% sous les 24 milliards de dollasrs, avec quelques difficultés sur le segment des assurances. Le bénéfice net a toutefois atteint un niveau assez incroyable de 81,42 milliards de dollars, un record pour le groupe, avec les gains latents sur des investissements tels qu'Apple. Le précédent record de profit annuel était de 44,9 Mds$ en 2017. Les rachats d'actions ont totalisé 5 milliards sur l'année. Pour le seul quatrième trimestre, Berkshire a dégagé un bénéfice net de 29,2 milliards de dollars, contre une perte de 25,4 milliards un an plus tôt. Le profit d'exploitation trimestriel a représenté 4,42 Mds$, environ 2.720$ par titre de classe A, contre 5,72 Mds$ un an auparavant.

Apple décroche de 4%, victime de son exposition forte à la Chine. Les ventes de smartphones sur le marché chinois ont reculé de plus d'un tiers en janvier 2020, selon les chiffres officiels du gouvernement. Cette nouvelle plombe assez logiquement la valeur du groupe californien de Cupertino, qui avait alerté déjà il y a quelques jours d'un impact sur ses ventes de l'épidémie de coronavirus covid-19. Apple estime que l'offre mondiale d'iPhone sera ainsi temporairement restreinte par l'épidémie. En outre, les usines de ses fournisseurs reprendraient le travail plus lentement que prévu.

Hasbro (-2%) et Walt Disney ont annoncé le renouvellement des droits de Hasbro dans le cadre de sa relation de merchandising stratégique pour les principales propriétés de divertissement de Marvel et Star Wars. Dans le cadre de l'accord de licence Marvel, Hasbro continuera de développer une large gamme de jouets et de jeux dans l'univers global de Marvel de plus de 8000 personnages, comprenant notamment Iron Man, Spider-Man, Captain America, Black Widow et Black Panther. L'accord de licence de Star Wars comprend les droits sur les jouets et les jeux basés sur des divertissements comme Star Wars: The Clone Wars et The Mandalorian, incorporant des personnages favoris des fans tels que The Child from The Mandalorian, affectueusement surnommé Baby Yoda. Les accords sont des accords pluriannuels. Ils couvrent les divertissements diffusés pendant leur durée pour les franchises respectives, y compris toutes les propriétés de cinéma et de télévision ainsi que les propriétés de Disney+.

Tenet Healthcare, Cooper Tire, HP Inc, McDermott, Intuit, Shake Shack et Hertz Global, publient leurs comptes trimestriels ce jour à Wall Street.