Wall Street décroche encore, malgré l'OPA de Cisco sur Splunk

(Boursier.com) — Wall Street trébuche encore avant bourse ce jeudi, au lendemain d'un discours "hawkish" (faucon) de la Fed et de son leader Jerome Powell. Ainsi, l'autorité monétaire américaine a fait savoir qu'elle n'allait sans doute pas assouplir de sitôt sa politique. Après une chute de plus de 1,5% hier soir, le Nasdaq est encore attendu en recul de 1,1% en pré-séance ce jeudi, tandis que le S&P 500 cède 0,8% et le Dow Jones 0,6%. Sur le Nymex, le baril de brut WTI gagne 0,3% à 89,9$. L'once d'or décline de 1,6% à 1.936$. L'indice dollar gagne 0,5% face à un panier de devises de référence.

Alors que Powell a confirmé hier soir la dépendance de la Fed aux données, les prochaines statistiques américaines auront d'autant plus d'importance. Ce jeudi, les opérateurs prennent connaissance de solides chiffres hebdomadaires de l'emploi, mais aussi d'un indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie déprimé.

Les inscriptions au chômage se sont inscrites en forte baisse la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 16 septembre, que les inscriptions au chômage ont reculé de 20.000 à 201.000, au plus bas depuis janvier. Le consensus était positionné à 225.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 217.000, en recul de 7.750. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 9 septembre ressort à 1,662 million, en baisse de 21.000 sur sept jours (1,692 million de consensus).

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de septembre 2023 s'est écroulé à -13,5, alors qu'il était attendu proche de l'équilibre. La lecture du jour, particulièrement négative, signale une nette contraction de l'activité manufacturière dans cette région.

La balance des comptes courants pour le deuxième trimestre aux USA est ressortie déficitaire de 212 milliards de dollars, contre 221 milliards de dollars de consensus Bloomberg et 214,5 milliards de dollars pour la lecture révisée du trimestre antérieur.

Les reventes de logements existants du mois d'août (consensus 4,1 millions d'unités) et l'indice des indicateurs avancés du Conference Board pour le même mois (consensus -0,4%) seront communiqués à 16 heures.

Hier, la Fed a donc plombé la cote américaine. La banque centrale américaine a laissé ses taux inchangés, comme attendu, entre 5,25 et 5,5% sur les fonds fédéraux, au plus haut de 22 ans, et a signalé une hausse supplémentaire possible d'ici la fin de l'année, afin de s'assurer de ramener l'inflation vers l'objectif des 2%. Les projections de taux d'intérêt pour la fin de l'année vont de 5,5 à 5,75%, ce qui signale un nouveau tour de vis potentiel d'un quart de point. Douze membres du FOMC, comité monétaire de la Fed, jugent nécessaire une hausse supplémentaire, alors que sept opteraient plutôt pour un statu quo jusqu'à la fin de l'année. Les anticipations sont par ailleurs remontées concernant les taux pour l'année prochaine, ce qui a secoué les marchés et en particulier le Nasdaq hier.

Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux ne reculent que de 0,5% l'an prochain à partir du pic potentiel de 5,5-5,75%, ce qui signifie que les taux resteront donc "plus élevés, plus longtemps". En juin, les membres de la Fed prévoyaient plutôt une baisse d'un point de pourcentage des taux en 2024 en comparaison du pic. Autrement dit, les attentes concernant les taux pour l'an prochain sont remontées de 50 points de base, ce qui fait beaucoup à digérer pour des marchés qui entretenaient l'espoir d'un pivot plus prononcé à moyen terme.

Jerome Powell n'a pas fourni non plus de réconfort aux marchés hier soir, soulignant la solidité de l'activité économique et s'inquiétant de la hausse des prix du brut - qui complique évidemment la lutte contre l'inflation. Globalement, cette économie plus forte que prévu ou plus résistante signifie que "nous devons en faire plus avec les taux", selon Powell. Les membres de la Fed jugent par ailleurs l'inflation toujours élevée et restent attentifs aux risques liés. Quoi qu'il en soit, ils tablent désormais sur une inflation de 3,7% en fin d'année contre 3,9% auparavant. L'année prochaine, cette inflation américaine devrait se tasser à 2,6%, d'après les banquiers centraux US. Powell a relevé pour sa part de bonnes lectures de l'inflation depuis trois mois, mais voudrait en voir plus encore.

Concernant l'emploi, la Fed constate un ralentissement et prévoit maintenant un taux de chômage américain de 3,8% cette année, qui reste quoi qu'il en soit moins important que les 4,1% précédemment attendus. Le chômage américain pourrait se tenir sur ces niveaux deux années durant. Le PIB américain est anticipé en croissance de 2,1% en 2023 contre 1% précédemment, alors qu'il pourrait ralentir à 1,5% l'année prochaine (1,1% pour l'estimation de juin).

Ainsi, les différentes hypothèses de la Fed plaident pour une poursuite durable de la politique monétaire restrictive, même si Powell indique que la banque centrale se trouve proche de son objectif, autrement dit proche du pic de taux. Il précise une fois de plus que la pire chose que la Fed pourrait faire serait de ne pas restaurer la stabilité des prix et de créer une période durable d'incertitude.

Powell a aussi souligné que la Fed allait rester dépendante des données. Il estime ainsi que les prévisions de taux ne constituent pas un plan d'action mais des anticipations des membres de la Fed. Ainsi, la banque centrale prendra ses décisions monétaires "réunion par réunion", laissant ouverte la possibilité de relever encore les taux si nécessaire. Le leader de la Fed ne pense cependant pas que la hausse agressive des taux provoquera une phase de ralentissement. Il précise que l'hypothèse d'un atterrissage en douceur est plausible, même si d'autres facteurs pourraient peser sur les perspectives.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité est désormais de 28,4% d'une hausse de taux de 25 points de base le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, contre 71,6% de probabilité d'un statu quo. Le baromètre donne 39,4% de probabilité d'une hausse de taux d'un quart de point d'ici la fin de l'année et même un peu plus de 7% pour un hausse de 50 points de base en comparaison des niveaux actuels.

Sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond à 10 ans atteint désormais 4,49%, contre 4,53% pour le 30 ans et 5,19% pour les bons du Trésor à 2 ans ! Pour Powell, la progression des rendements obligataires au plus haut depuis 2008 serait due à la solidité de la croissance et à l'offre plus importante de titres obligataires, plutôt qu'à l'inflation et à la perception de la politique de la banque centrale.

Notons par ailleurs que Goldman Sachs a repoussé dans la foulée... au quatrième trimestre 2024 sa prévision de baisse des taux de la Fed, alors que la firme new-yorkaise tablait auparavant sur un assouplissement au deuxième trimestre. Morgan Stanley voit pour sa part une première baisse de taux en mars 2024. Les deux brokers ne prévoient toutefois pas de nouvelle hausse de taux cette année, tandis que Bank of America, Citigroup et Barclays envisagent un durcissement de 25 points de base le 1er novembre.

Dans l'actualité des entreprises à Wall Street, FedEx a publié hier soir des bénéfices nettement supérieurs aux attentes. Darden Restaurants et FactSet Research publient leurs derniers résultats financiers trimestriels avant bourse ce jour.

Les valeurs

Cisco, géant américain des équipements de réseaux, vient d'annoncer son intention de racheter Splunk, groupe californien qui propose d'assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes numériques avec ses logiciels de recherche et de suivi des données machines, pour 28 milliards de dollars. Cisco lance donc une offensive majeure dans la cybersécurité. Il s'agit de la plus grande acquisition de l'histoire du groupe. Le prix proposé est de 157$ par action Splunk en cash, ce qui représente une prime de 31% sur les cours de clôture d'hier. Le titre Splunk s'ajuste, mais pas complètement, attendu sur une hausse de 20% avant bourse sur le Nasdaq. Cisco corrige en revanche de 4%.

L'accord a été unanimement approuvé par les conseils d'administration des deux groupes, et devrait être finalisé d'ici la fin du troisième trimestre 2024 sous réserve des autorisations usuelles. Ensemble, Cisco et Splunk entendent aider les organisations à passer de la détection et de la réponse aux menaces à la prédiction et à la prévention des menaces. L'opération doit donner naissance à "l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde" et accélérer la transformation de l'activité de Cisco vers des revenus plus récurrents. La transaction devrait être relutive en termes de flux de trésorerie et marge brute dès la première année fiscale consécutive à la finalisation. L'impact est attendu relutif sur le bénéfice ajusté par action à partie de la deuxième année. Le deal "accélérera la croissance des revenus et l'expansion de la marge brute", selon Cisco. Cette opération réunit par ailleurs deux "Great Places to Work" avec des valeurs similaires, des cultures fortes et des équipes talentueuses, ajoutent Cisco et Splunk. La combinaison de ces deux leaders innovants les place "dans une position de leader en matière de sécurité et d'observabilité à l'ère de l'IA". Cette transaction n'impactera pas le programme de rachat d'actions de Cisco ou son dividende.

A la finalisation, le président et directeur général de Splunk, Gary Steele, rejoindra l'équipe exécutive de direction de Cisco, rapportant au président du conseil et directeur général Chuck Robbins.

FedEx s'enflamme de 5% avant bourse à Wall Street, suite à des résultats trimestriels marqués par un bénéfice nettement supérieur aux attentes, mais des revenus un peu courts. Ainsi, le géant des services de livraison et logistique a réalisé pour son premier trimestre fiscal 2024 juste clos un bénéfice ajusté par action de 4,55$, à comparer à un consensus voisin de 3,7$. Les revenus ont été de 21,7 milliards de dollars, contre 21,8 milliards de consensus. FedEx relève par ailleurs le bas de fourchette de sa guidance annuelle de bénéfice par action, avec une nouvelle fourchette allant de 17 à 18,5$, contre 16,5 à 18,5$ auparavant. Ainsi, dans un contexte de faible demande, le groupe reste extrêmement attentif à la gestion de ses marges et donc à la réduction des coûts. Le groupe en est aussi au stade initial de la fusion des unités Express et Ground qui doit permettre 4 milliards de dollars d'économies sur deux ans.

Pour le trimestre clos fin août, les revenus de 21,7 milliards se comparent aux 23,2 milliards de l'an dernier. Le bénéfice opérationnel ajusté remonte pourtant à 1,59 milliard de dollars, soit une marge de 7,3% contre 5,3% un an plus tôt. Le bénéfice net trimestriel consolidé se situe à 1,08 milliard de dollars, ou 1,16 milliard sur une base ajustée - contre 905 millions de dollars de bénéfice ajusté un an plus tôt.

KB Home, le promoteur immobilier américain, a dévoilé hier soir pour son troisième trimestre fiscal des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,80$, dépassant largement le consensus qui se situait à 1,38$, mais en retrait par rapport aux 2,86$ de l'an dernier. Les revenus sur ce trimestre clos en août ont totalisé 1,59 milliard de dollars, 9% de plus que le consensus, alors qu'ils se situaient à 1,84 milliard de dollars un an avant. Les livraisons de logements ont décliné de 7% à 3.375 unités. Le prix moyen de vente a été de 466.300$ contre 508.700$ un an plus tôt. Le bénéfice net a représenté 150 millions de dollars, contre 255 millions de dollars un an avant - ce qui constituait un record historique. Les réservations nettes ont grimpé de 52% à 3.097 unités, pour une valeur en dollars de 1,51 milliard, en hausse de 54%.

FactSet, le groupe actif dans la gestion des données financières et les logiciels, a publié au titre de son quatrième trimestre fiscal des revenus GAAP de 536 millions de dollars, en augmentation de 7,3% en glissement annuel. Le bénéfice ajusté dilué par action a été de 2,93$, en retrait de 6,4%. Sur l'exercice, les revenus atteignent 2,09 milliards de dollars, en croissance de 13,1%, alors que le bpa ajusté ressort à 14,55$, en hausse de 8,3%. Pour l'exercice 2024, le groupe anticipe des revenus allant de 2,21 à 2,23 milliards de dollars, une marge opérationnelle ajustée allant de 36,3 à 36,7%, et un bpa ajusté allant de 15,65 à 16,15$.

Darden Restaurants, le groupe de restauration de Floride, a publié pour son premier trimestre fiscal 2024, clos fin août 2023, des ventes totales en augmentation de 11,6% à 2,7 milliards de dollars, avec une croissance à comparable de 5%. Le bénéfice dilué net des opérations continues a été de 1,60$, tandis que le bpa ajusté a atteint 1,78$, en croissance de 14,1% en glissement annuel. Le consensus était de 1,73$ de bénéfice ajusté par action pour 2,71 milliards de dollars de revenus. Le groupe confirme ses prévisions financières 2024 et table sur un bpa ajusté allant de 8,55 à 8,85$.

Alphabet, la maison-mère californienne de Google, envisagerait selon 'The Information' d'arrêter de se fournir en puces d'intelligence artificielle auprès de Broadcom à partir de 2027. Google pourrait alors produire en interne ses propres puces IA. Même si cette perspective peut sembler relativement lointaine, la rumeur plombe le titre Broadcom qui chute avant bourse à Wall Street. The Information croit savoir que les dirigeants de Google auraient fixé plus tôt cette année l'objectif d'abandonner Broadcom en tant que fournisseur dans ce domaine, du fait du prix des puces concernées.