Wall Street décroche avec le pétrole, Trump ne rassure pas

(Boursier.com) — Wall Street corrige encore ce mardi, le S&P500 rendant désormais 2,06% à 2.765 pts et le Nasdaq 2,33% à 8.364 pts. Le DJIA fléchit de 1,79% à 23.228 pts. Les opérateurs redoublent de prudence sur fond d'effondrement des cours du brut et de craintes relatives à l'ampleur des répercussions économiques de la crise sanitaire. Sur le Nymex, le baril de brut WTI pour juin chute encore de 25% à 15,4$, alors que le Brent décroche de 20% à 20,5$.

Donald Trump a "ordonné" à son administration d'élaborer un plan de soutien à l'industrie pétrolière et gazière américaine. "Nous ne laisserons jamais tomber la grande Industrie pétrolière et gazière américaine. J'ai ordonné au secrétaire à l'Énergie et au secrétaire au Trésor d'élaborer un plan qui mettra des fonds à disposition pour que ces entreprises et ces emplois très importants soit garantis à très long terme", a indiqué le leader américain sur Twitter.

Les reventes de logements existants aux États-Unis pour le mois de mars 2020 sont ressorties au nombre de 5,27 millions d'unités, contre 5,335 millions de consensus de place et 5,76 millions pour la lecture révisée du mois de février. Ainsi, ces ventes ont décroché de 8,5% par rapport au mois antérieur.

Les USA se préparent par ailleurs à la levée des mesures restrictives destinées à lutter contre la propagation du virus. Le bilan bilan américain de l'épidémie ressort à plus de 42.000 morts selon Reuters. Le nombre de cas atteint 774.000 et a augmenté hier d'environ 20.000. Le nombre de cas quotidiens ralentit quelque peu depuis une semaine. Il atteignait encore tout récemment les 30.000. Le nombre de décès paraît également ralentir, à 1.500 lundi contre plus de 2.000 par jour une semaine avant et un triste record de 2.806 mercredi dernier.

Trump a par ailleurs annoncé hier qu'il entendait interdire temporairement l'immigration aux Etats-Unis afin de lutter contre l'épidémie et de soutenir l'emploi américain, ce qui n'est pas forcément du goût des marchés financiers. "A la lumière de l'attaque de l'ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS concitoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l'immigration aux États-Unis", a tweeté le président américain. Les détails de ces mesures ne sont pas encore connus, mais les réactions ont été virulentes dans le clan démocrate. De plus, la fermeture des frontières et des liaisons aériennes avait déjà stoppé l'immigration.

La chute historique du WTI en territoire négatif est liée à des facteurs techniques, mais exprime également la panique des opérateurs face à la saturation des capacités de stockage du pétrole. Preuve en est, relativement épargné hier, le baril de Brent de la mer du Nord plonge ce jour au plus bas depuis 2002. Le WTI échéance juin, de loin la référence la plus négociée concernant le brut léger américain, s'effondre aussi sur le Nymex.

Goldman Sachs expliquait hier soir qu'"une telle dynamique de prix pourrait se reproduire demain, dernier jour de négociation du contrat de mai. Après cela, la réalité physique d'un marché pétrolier encore massivement surapprovisionné exercera probablement une pression à la baisse sur le contrat WTI de juin. Mais comme il reste finalement une quantité limitée de stockage à remplir, la production devra bientôt baisser considérablement pour équilibrer le marché, ce qui ouvrira enfin la voie à des prix plus élevés lorsque la demande se redressera progressivement".

Cette panique sur le marché pétrolier reflète les craintes d'une saturation des capacités de stockage de l'or noir, dans un marché où la demande mondiale a chuté de plus de 30% par rapport à ses niveaux antérieurs à l'épidémie de Covid-19. L'accord de l'Opep+ en vue d'une réduction de l'ordre de 10 millions de barils par jour, conclu il y a deux semaines, est trop modeste et intervient trop tard pour stopper le plongeon des cours. A ces niveaux de cours, une grande partie de l'industrie américaine et canadienne du pétrole de schiste est en danger de disparaître, compte-tenu de prix de revient bien plus élevés. Mais de nombreux autres producteurs au sein de l'Opep+, dont la Russie, vont aussi souffrir de cours aussi déprimés.

Dans l'actualité des entreprise, IBM a quelque peu déçu hier soir et retiré sa guidance. Le titre est attendu en retrait. Netflix publiera à son tour ce soir. JetBlue, United Airlines, Coca-Cola, Chubb, Travelers, Emerson, Omnicom, Snap et ManpowerGroup annoncent également leurs trimestriels ce jour.

La Bourse de New York a reculé lundi, face à un effondrement des cours du pétrole WTI en terrain négatif, du jamais vu... Le contrat à terme de mai sur le brut léger américain a ainsi fini à -37,63$, à la veille de son expiration mardi, témoignant de la panique des opérateurs face à des stocks de pétrole pléthoriques et à une demande en chute libre à cause de la pandémie de coronavirus.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 2,44% à 23.650 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,79% à 2.823 pts, mais le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a baissé de 1,03% à 8.560 pts. La semaine dernière, les trois indices avaient progressé respectivement 2,2%, 3% et 6,1%, remontant à leurs plus haut niveau depuis 6 semaines.

Depuis leurs plus bas du 23 mars, les indices ont regagné environ 25%, soutenus par les mesures fortes de la Fed, le plan de soutien budgétaire de 2.200 milliards de dollars de l'administration Trump, puis par l'espoir d'un reflux de la pandémie de Covid-19 et d'une réouverture de l'économie américaine.

Cependant, le krach pétrolier a assombri lundi le climat sur les marchés boursiers, qui se projetaient déjà vers un redémarrage économique, notamment aux Etats-Unis et dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, où les mesures de confinement ont commencé à être levées ce lundi.

Le cours du contrat à terme de mai sur le brut léger américain WTI s'est donc écroulé lundi pour terminer à -37,63$ le baril (contre +18,27$ vendredi soir !), à la veille de son expiration, mardi 21 avril, sur le marché américain Nymex.

Les investisseurs ont désormais fait une croix sur les résultats d'entreprises aux 1er et 2ème trimestre 2020, attendus en forte baisse, mais ils continuent de tabler sur un rebond à partir du 2e semestre, grâce la réouverture progressive de l'économie américaine. Au 1er trimestre, les bénéfices du S&P 500 devraient chuter de 14,5% par rapport au T1 2019, selon le consensus compilé par le cabinet Factset, ce qui serait la plus forte baisse observée depuis le 3e trimestre 2009 (-15,7%).

Donald Trump a annoncé la semaine dernière les directives fédérales en vue d'une levée des mesures de confinement, qui se fera Etat par Etat. La sortie de crise s'annonce toutefois progressive et politiquement tendue, avec pour toile de fond l'élection présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Donald Trump encourage de facto les Américains à se déconfiner et à faire redémarrer l'économie, provoquant la colère de gouverneurs d'Etats démocrates, qui réclament davantage de tests de dépistage, et craignent une nouvelle poussée de Covid-19 en cas de relâchement trop rapide des mesures de restriction.

Au Congrès américain, les sénateurs républicains et démocrates poursuivaient lundi des discussions tendues pour accroître le plan d'aide aux PME en grande difficulté à cause de la crise du Covid-19. Les 350 milliards de dollars alloués aux PME dans le cadre du plan de soutien de 2.200 Mds$ adopté fin mars(le CARES Act), ont d'ores et déjà été utilisés, et le Congrès envisage une rallonge de 450 milliards de dollars en faveur de ces PME, mais aussi des hôpitaux.

Les valeurs

Coca-Cola (stable), le géant américain des soft drinks, a annoncé au titre de son premier trimestre fiscal des profits et des ventes supérieurs aux attentes. Le bénéfice net trimestriel du groupe a représenté ainsi 2,78 milliards de dollars soit 64 cents par titre, contre 1,68 milliard et 39 cents par action sur la période comparable de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos a atteint 51 cents, alors que le consensus FactSet se situait à 44 cents. Les revenus se sont tassés de 1% à 8,6 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,3 milliards de dollars. Les volumes unitaires ont progressé de 3% jusqu'à la fin du mois de février, avant de corriger pour terminer le trimestre en déclin de 1%.

Depuis le début du mois d'avril, les choses se compliquent néanmoins pour le groupe d'Atlanta, puisque ses volumes chutent d'un quart. Compte tenu des incertitudes relatives à l'épidémie, le groupe ne fournit pas de guidance annuelle.

Travelers (+3%), l'assureur américain désormais membre du Dow Jones, a publié pour le premier trimestre fiscal des résultats inférieurs aux attentes, évoquant les difficultés résultant de l'épidémie. La compagnie se permet tout de même de relever de 4% son dividende. Le bénéfice net a reculé à 600 millions de dollars soit 2,33$ par titre, contre 796 millions de dollars et 2,83$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 2,62$, contre 2,83$ un an auparavant et 2,85$ de consensus FactSet. Le recul des résultats traduit la hausse des pertes pour catastrophes. Les revenus ont augmenté de 3% à 7,91 milliards de dollars, alors que le consensus était de 8,05 Mds$. Les primes nettes ont progressé de 4% à 7,35 Mds$. Le dividende trimestriel est porté à 85 cents, contre 82 cents auparavant.

Philip Morris International (-4%) a annoncé pour son premier trimestre un bénéfice net de 1,82 milliard de dollars, soit 1,17$ par titre, contre 1,35 milliard et 87 cents par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,21$ sur le trimestre clos, alors que le consensus FactSet se situait à 1,13$. Les revenus se sont appréciés de 6% en glissement annuel à 7,153 milliards de dollars, contre 6,84 milliards de consensus. Le fabricant de cigarettes retire tout de même prudemment sa guidance annuelle fournie en février, du fait bien évidemment des incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus. Le groupe indique tout de même tabler pour le second trimestre, sur un bpa allant de 1 à 1,1$. La pandémie devrait affecter les comptes, du fait notamment d'une forte baisse des ventes de duty free et de l'impact attendu de la crise sur le revenu disponible.

Hertz Global Holdings (-6%), le loueur américain de voitures, a annoncé hier lundi des plans visant à supprimer 10.000 emplois et concernant les opérations en Amérique du Nord. Le groupe entend ainsi réduire ses dépenses face aux répercussions économiques profondes de l'épidémie de coronavirus Covid-19. A fin décembre 2019, le groupe comptait environ 38.000 salariés dont 29.000 sur la zone américaine.

IBM (-5%). Face à la crise causée par le coronavirus, les ventes du groupe d'Armonk sont reparties à la baisse au 1er trimestre 2020. Les bénéfices du géant des services informatiques ont eux aussi reculé, mais ont légèrement dépassé les attentes des analystes. IBM a ainsi annoncé lundi soir après la clôture avoir dégagé un bénéfice net de 1,18 milliard de dollars (1,31$ par action) au 1er trimestre 2020, en baisse de 26% par rapport au 1,59 Md$ affiché un an plus tôt (1,78$ par action). En données ajustées des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,84$ (contre 2,25$ un an plus tôt), légèrement supérieur au 1,81$ attendu par le consensus établi par le cabinet Factset.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 17,57 Mds$, contre 18,18 Mds$ au T1 2019, en recul de 3,3% sur un an. Le marché tablait sur des ventes un peu plus élevées, de l'ordre de 17,59 Mds$. Au 4ème trimestre 2019, le groupe avait publié un chiffre d'affaires de 21,78 Mds$ en très légère hausse sur un an, sa première croissance des ventes après 5 trimestres de baisse... La direction estimait alors être en mesure de faire croître les revenus sur l'ensemble de l'exercice 2020, un objectif désormais compromis... IBM suspend ses prévisions annuelles en raison de la pandémie, précisant qu'il réévaluera sa position en fonction de la clarification des perspectives de redémarrage de l'activité macro-économique à la fin du deuxième trimestre.