Wall Street décroche avec Jerome Powell

(Boursier.com) — Wall Street corrige ce mercredi, le S&P 500 perdant 0,58% à 4.363 pts, le Dow Jones 0,25% à 33.968 pts et le Nasdaq 1,19% à 13.504 pts, avec l'intervention très ferme du président de la Fed qui poursuit sa lutte contre l'inflation. Sur le Nymex, le baril de brut WTI prend 1,5% à 72,3$. L'once d'or cède 0,2% à 1.944$. L'indice dollar fléchit de 0,2% face à un panier de devises.

Jerome Powell estime ce mercredi que le chemin reste long pour réduire l'inflation jusqu'à 2%. Intraitable, il rappelle que presque tous les responsables de la banque centrale s'attendent à relever les taux d'intérêt plus tard cette année, après que la banque centrale a choisi de faire une pause la semaine dernière.

"Presque tous les participants au FOMC s'attendent à ce qu'il soit approprié d'augmenter encore un peu les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année", indique Powell. "Mais lors de la réunion de la semaine dernière, compte tenu de la distance et de la vitesse à laquelle nous avons avancé, nous avons jugé prudent de maintenir la fourchette cible stable pour permettre au Comité d'évaluer des informations supplémentaires et leurs implications", précise le timonier de la Fed... Powell explique que fixer les taux est un peu "comme passer d'une autoroute à des routes plus locales". "Au fur et à mesure que vous vous rapprochez de votre destination, que vous essayez de trouver cette destination, vous ralentissez encore plus", explique le leader de la Fed...

Powell maintient que le système bancaire reste "sain et résilient" et répète que la banque centrale envisage de renforcer les règles. "Les récentes faillites bancaires, y compris la faillite de la Silicon Valley Bank, et les tensions bancaires qui en résultent, ont souligné l'importance de veiller à ce que nous disposions des règles et des pratiques de surveillance appropriées pour les banques de cette taille". "Nous bénéficions du fait d'avoir des banques de toutes formes et de tailles différentes dans le système", se réjouit aussi le dirigeant, qui précise bien qu'il ne s'agit pas de réguler les petites banques au point de mettre en péril leurs activités.

Powell juge l'inflation toujours élevée, même si elle s'est modérée depuis le milieu de l'année dernière. Il note des signes que le marché du travail s'équilibre, indiquant une augmentation de la participation à la population active, un ralentissement de la croissance des salaires et une baisse des postes vacants. La demande de main-d'oeuvre, cependant, dépasse toujours largement l'offre de travailleurs disponibles.

Powell maintient donc une posture dure, alors que la route reste longue avant que l'inflation ne se résorbe complètement. Il faudra selon lui du temps pour que les pleins effets de la restriction monétaire se fassent sentir de ce point de vue. La Fed prendra ses décisions sur les taux réunion par réunion sur la base des données nouvelles, d'après le dirigeant. Les responsables pourront notamment évaluer un autre rapport sur l'emploi, un rapport sur l'inflation et une série de résultats financiers trimestriels bancaires d'ici la prochaine réunion de politique monétaire des 25 et 26 juillet.

Powell intervient devant le Congrès aujourd'hui et demain pour livrer son témoignage semestriel sur la politique monétaire, s'exprimant devant le Comité des services financiers de la Chambre aujourd'hui, puis devant le Comité bancaire du Sénat demain jeudi. Il s'agit de la première apparition de Powell au Congrès depuis la crise bancaire début mars. Ce témoignage intervient par ailleurs après plusieurs interventions de responsables de la Fed relativement "hawkish", autrement dit favorisant une poursuite de l'austérité monétaire, alors qu'il reste du travail à faire sur l'inflation, que le marché du travail reste tendu et que le système bancaire semble résilient.

Powell défend la position de la Fed, alors que le contraste frappe entre le maintien des taux de juin et le caractère belliciste des prévisions des membres de la Fed (le dernier SEP et son 'dot plot' montrent des attentes de resserrement de 50 points de base cette année).

Ce mercredi, la Fed sera bien représentée avec également des interventions de Loretta Mester, Austan Goolsbee, Philip Jefferson et Lisa Cook.

Selon l'outil FedWatch en temps réel du CME Group, la plus forte probabilité (79%) pour la prochaine réunion monétaire de la banque centrale américaine, celle des 25 et 26 juillet, est une hausse de 25 points de base du taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Lors de la précédente réunion, la Fed avait choisi de marquer une pause en laissant ses taux inchangés entre 5 et 5,25%, afin d'observer l'impact des mesures antérieures de durcissement monétaire accéléré.

Plus tôt ce mois, le leader de la Fed a exclu tout assouplissement monétaire cette année, alors que le 'dot plot', présentation sous forme de graphique à points des anticipations des membres de la banque, montrait l'hypothèse de deux hausses de taux supplémentaires d'ici la fin de l'année...

Hier, le gouverneur Jefferson de la Fed a relevé que l'inflation avait commencé à diminuer, mais que le stress bancaire récent compliquait les perspectives. Quoi qu'il en soit, il juge le système bancaire américain résilient et sain, tout en restant à l'écoute des menaces pour sa stabilité. Jefferson indique que la Fed doit rester attentive à l'inflation, au stress bancaire et à l'incertitude géopolitique, selon ses remarques préparées pour son audience de confirmation au Sénat en tant que vice-président de la banque centrale. Philip Jefferson n'a pas été démenti hier par Lisa Cook, qui a aussi affirmé que le retour de l'inflation à 2% demeurait un objectif clé pour maintenir la croissance économique. Cook livrait aussi des remarques préparées, nommée pour un mandat complet de gouverneur. Elle a jugé qu'une inflation élevée constituait une menace grave pour le maintien de l'expansion économique.

Les valeurs

Tesla (-3%) retombe un peu, après des gains de plus de 150% depuis le début de l'année. Elon Musk, directeur général du constructeur texan de voitures électriques, a indiqué que le Premier ministre indien Narendra Modi poussait le groupe à effectuer un investissement significatif dans le pays. Une annonce dans ce sens est attendue sous peu, à en croire Musk, qui a rencontré Modi hier lors de la visite d'État du dirigeant indien aux États-Unis. "Je suis confiant dans le fait que Tesla sera en Inde et nous le ferons aussi rapidement que cela est humainement possible", a lancé l'homme d'affaires. "Nous ne voulons pas nous précipiter pour faire une annonce, mais je pense qu'il est fort probable qu'il y aura un investissement important, une relation avec l'Inde", a ajouté le dirigeant.

Une source de l'agence Reuters avait précédemment déclaré que Musk allait informer Modi de ses projets de création d'une base de production en Inde. Les mois précédents, des cadres de Tesla avaient d'ailleurs visité l'Inde et s'étaient entretenus avec des fonctionnaires et ministres indiens à propos de l'établissement d'une base locale dédiée à la production de véhicules et batteries. Musk a souligné quant à lui le fort potentiel de l'Inde dans l'énergie durable. Il a évoqué aussi l'apport potentiel de son service Internet par satellite Starlink de SpaceX en Inde. Musk a souligné que Modi se souciait vraiment de son pays et poussait donc Tesla à des investissements significatifs locaux, "ce que nous avons l'intention de faire".

Rivian (-6%) a accepté par ailleurs d'adopter la norme de charge de Tesla, suivant en cela Ford et General Motors qui ont déjà conclu des accords similaires ces dernières semaines. Le constructeur américain de véhicules électriques Rivian a ainsi déclaré que ses clients allaient pouvoir accéder à 12.000 superchargeurs Tesla avec adaptateurs aux États-Unis et au Canada, et ce dès le printemps 2024. Le groupe californien, qui possède son propre petit réseau de chargeurs rapides, créera par ailleurs un port de charge compatible Tesla pour ses véhicules à partir de 2025.

Tesla continue donc de marquer des points avec son réseau. Hier, BTC Power a déclaré qu'il ajouterait la norme de Tesla à ses chargeurs électriques. Le Texas a indiqué qu'il exigerait que les stations de recharge soutenues par l'État incluent la prise de Tesla. Hyundai Motor a lui aussi précisé qu'il envisagerait de rendre ses véhicules compatibles avec la norme de Tesla. Tesla avait déjà conclu des accords récents avec General Motors et Ford. Le groupe d'Elon Musk devrait donc tirer profit de la vente d'électricité à un plus grand groupe de conducteurs de véhicules électriques.

FedEx abandonne 2% à Wall Street. Le groupe, géant des services de livraison, coursier et expédition, a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos mais dévoilé par ailleurs des revenus décevants, en recul de 10%. Dans un contexte de faible demande, les prévisions ressortent également sans grand relief. Pour le quatrième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 4,94$, contre 4,83$ de consensus de marché et 6,87$ un an plus tôt. Les revenus se sont établis quant à eux à 21,9 milliards de dollars, contre 24,4 milliards pour la période comparable, un an avant. Le consensus était de 22,7 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action du prochain exercice est attendu entre 16,50 et 18,50$, contre 18,3$ de consensus. Le groupe de Memphis réduit ses dépenses face à la baisse des volumes dont est victime l'industrie, après deux années de demande forte alimentée par les achats en ligne provoqués par la pandémie. Le management a indiqué hier soir que les effectifs américains avaient décliné de 29.000 emplois au cours de l'année écoulée. FedEx entend améliorer sa rentabilité au cours de l'année à venir alors qu'il est aux prises avec un environnement de demande difficile, a souligné le directeur financier Michael Lenz, qui quittera ses fonctions le 31 juillet. FedEx s'attend à réduire les coûts de façon permanente de 1,8 milliard de dollars au cours de l'exercice 2024.

Amazon (-1%), le géant du commerce en ligne, est poursuivi par la FTC américaine à propos de "tactiques de manipulation" visant à inciter les utilisateurs à s'abonner à son service Prime puis à compliquer leur désabonnement. Amazon aurait ainsi dupé des millions de clients, selon l'agence fédérale américaine. La Federal Trade Commission poursuit donc Amazon, alléguant selon le Wall Street Journal que le géant de la vente au détail a travaillé pendant des années pour inscrire des consommateurs sans consentement à Amazon Prime et aurait rendu ensuite difficile l'annulation de leurs abonnements au programme.

Nio (stable), Li Auto (+3%), ainsi que les autres constructeurs chinois de voitures électriques cotés à Wall Street, devraient profiter aujourd'hui des annonces de Pékin. La Chine a annoncé un ensemble d'incitations fiscales d'une valeur totale de 520 milliards de yuans (72 milliards de dollars) sur les quatre prochaines années. Il s'agit du plus important ensemble de mesures de soutien accordées aux véhicules électriques et hybrides, alors que le secteur ralentit et inquiète. Les véhicules électriques et hybrides seront exemptés de la taxe à l'achat de 30.000 yuans par véhicule en 2024 et 2025. L'exonération sera réduite de moitié et plafonnée à 15.000 yuans pour les achats effectués en 2026 et 2027.