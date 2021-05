Wall Street : début de semaine soutenu

Wall Street : début de semaine soutenu









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York qui a terminé la semaine dernière sur une note partagée, remonte de 0,5% ce lundi en pré-séance, malgré les craintes d'une réduction du soutien de la Fed qui continuent d'alimenter la volatilité des marchés depuis plusieurs séances. Par ailleurs, le bitcoin qui avait repris sa glissade ce week-end remonte à 38.250$. Le pétrole aussi se reprend sur les 67,50$ le brent.

Sur l'ensemble de la semaine éoulée, le Dow Jones et le S&P 500 avaient reculé d'environ 0,5%, signant leur 2e semaine de baisse, tandis que le Nasdaq est parvenu à regagner 0,3% sur 5 séances, mettant fin à une série de 4 semaines de recul...

ECO ET DEVISES

Dans l'actualité économique, l'indice PMI composite américain du mois de mai est ressorti à 68,1 vendredi, signalant ainsi une forte expansion de l'activité. L'indice flash manufacturier du mois de mai a été de 61,5, contre un consensus de marché de 60,5. L'indicateur des services a atteint 70,1, contre 64,5 de consensus. En revanche, les reventes de logements existants du mois d'avril sont ressorties au rythme de 5,85 millions, inférieures au consensus de 6,085 millions.

En Europe, les indices d'activité ont aussi confirmé la reprise économique. La croissance de l'activité du secteur privé dans la zone euro a même atteint en mai son rythme le plus élevé depuis plus de trois ans, la forte reprise dans les services venant s'ajouter au dynamisme déjà marqué de l'industrie manufacturière. Ainsi, l'indice PMI "flash" composite, considéré comme un bon baromètre de l'activité économique dans son ensemble, a atteint 56,9 après 53,8 en avril, au plus haut depuis février 2018. L'indice du seul secteur des services a bondi à 55,1 après 50,5 en avril, dépassant nettement le consensus qui le donnait à 52,3. Le PMI flash manufacturier a reculé à 62,8 (après un record de 62,9 en avril), mais il a dépassé les attentes logées à 62,5.

Les marchés demeurent partagés entre les espoirs de reprise liés à la réouverture des économies, et les craintes relatives à l'inflation. Il semble désormais probable que la Fed discute concrètement de 'tapering' d'ici à la fin de l'année, si l'on en croit le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed publié mercredi dernier. Un certain nombre de dirigeants de la Fed ont ainsi jugé "approprié à un moment donné (...) de commencer à discuter d'un projet pour ajuster le rythme des achats d'actifs" si l'économie continue d'afficher des progrès rapides vers les objectifs de la Fed.

Vendredi, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a été le 2e banquier central américain a se prononcer pour que le débat s'ouvre dès à présent sur une réduction du montant des achats de la Fed. Celle-ci achète actuellement chaque mois 120 milliards de dollars d'obligations sur les marchés, une manne susceptible selon certains experts de contribuer à créer une surchauffe de l'économie et un dérapage inflationniste...

Avant M. Harker, Robert Kaplan, le patron de la Fed de Dallas, a répété plusieurs fois ces derniers jours qu'il était favorable à un débat dès à présent sur la réduction de ce programme massif de rachat d'actifs mis en place en mars 2020 pour lutter contre la récession engendrée par la crise du coronavirus

"La remontée récente de l'inflation dans certains secteurs de l'économie américaine devrait s'atténuer une fois que les prix se seront éloignés des points bas atteints au début de la pandémie et que les déséquilibres temporaires entre l'offre et la demande se seront résorbés", a déclaré ce lundi Lael Brainard, gouverneure de la Réserve fédérale. "Nous sommes à mi-chemin d'un rebond assez inédit de l'économie des Etats-Unis", a-t-elle expliqué lors d'un débat organisé par CoinDesk. "Certains prix peuvent encore augmenter au cours des prochains mois, mais ces pressions inflationnistes, liées à des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et à la réouverture progressive de l'économie, devraient refluer avec le temps", a-t-elle ajouté...

Plusieurs responsables de la Réserve fédérale doivent encore s'exprimer un peu plus tard dans la journée, mais les marchés attendent surtout les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages américains, qui seront publiés vendredi et incluront l'indice d'inflation "core PCE", le plus surveillé par la Fed.

Du côté des changes, l'euro remonte sur les 1,22$ dans les échanges interbancaires à New York.

VALEURS A SUIVRE

Virgin Galactic bondit de 25% avant bourse à Wall Street ce lundi, alors que le groupe de tourisme spatial de Richard Branson a bouclé avec succès le premier vol d'essai avec équipage du SpaceShipTwo VSS Unity, son véhicule spatial suborbital. Un succès qui fait suite à la finalisation d'une revue de maintenance de VMS Eve, le vaisseau-mère destiné à transporter SpaceShipTwo Unity à une altitude voisine de 50.000 pieds.

Le vol d'essai transportait deux pilotes et des charges utiles de recherche dans le cadre du programme Flight Opportunities de la NASA... Un objectif clé du vol était de tester les travaux de réparation qui ont été effectués sur VSS Unity pour abaisser les niveaux EMI rencontrés sur le vol du 12 décembre 2020 lorsque l'ordinateur de bord a interrompu l'allumage du moteur de la fusée.

Le vol intégrait également tous les objectifs de test d'origine, y compris l'évaluation des stabilisateurs horizontaux et des commandes de vol améliorés pendant la phase de poussée du vol, l'évaluation des éléments de la cabine du client et le test de la capacité de diffusion en direct du vaisseau spatial au sol.

À la suite de ce vol, et conformément aux procédures normales, l'équipe va effectuer un examen approfondi des données, qui éclairera les prochaines étapes du programme de vol d'essai...

Foot Locker : Le broker CFRA a relevé sa recommandation de "vendre" à "conserver" sur le groupe après la publication de ses résultats trimestriels vendredi. Le titre gagne 4,5% en avant-Bourse à Wall Street... Le distributeur américain de chaussures et accessoires de sport, a publié des comptes largement supérieurs aux attentes du marché.

Le détaillant a réalisé pour son premier trimestre fiscal, clos début mai, un bénéfice net de 202 millions de dollars et 1,93$ par titre, contre une perte de 110 millions de dollars un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,96$, contre un consensus de place de 1,12$. Les ventes se sont envolées de 83% à 2,15 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 1,9 milliard. La croissance à comparable a dépassé les 80%. Richard Johnson, CEO du groupe, s'est réjoui de ces comptes et souligne que l'offre du groupe a été plébiscitée par les clients...

Google : L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et Google ont signé un nouvel accord pour travailler ensemble et piloter le redressement du tourisme dans le monde en misant sur l'innovation, l'éducation et l'analyse du marché.

Le nouveau mémorandum d'accord prend appui sur l'expérience passée de coopération entre l'institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme et Google. Alors que, dans certaines régions du monde, les destinations cherchent à faire reprendre le tourisme, ce nouveau partenariat s'attachera à exploiter la force de l'innovation, de l'éducation, des données et de l'analyse du marché pour les mettre au service d'un redressement durable et inclusif.

HP : Le broker Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre" sur le dossier HP et porté son objectif de cours de 29 à 40$ sur le dossier. Le titre gagne 2,5% en avant-Bourse à Wall Street ce lundi...

Martin Marietta Materials, groupe de matériaux de construction, a annoncé ce lundi le rachat de certaines activités de l'allemand HeidelbergCement HEIG.DE en Californie et en Arizona pour un montant de 2,3 milliards de dollars, soit 1,89 milliard d'euros. Le titre pointe sur les 360$ en pré-séance à Wall Street.

Johnson & Johnson a annoncé ce lundi avoir déposé une demande d'autorisation de son vaccin contre le COVID-19 au Japon. Le groupe reste suivi de près alors que le groupe a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, montrant par ailleurs que les ventes de son vaccin contre le Covid lui avaient déjà rapporté 100 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année.

Sur le premier trimestre, J&J a ainsi réalisé un bénéfice net de 6,2 milliards de dollars soit 2,32$ par titre, contre 5,8 milliards un an avant. Hors éléments non récurrents, le bénéfice ajusté par action a grimpé de 13% à 2,59$, contre un consensus FactSet de 2,34$. Les revenus se sont améliorés de 8% à 22,32 milliards de dollars, contre 21,98 milliards de consensus.

Les ventes pharmaceutiques ont grimpé de 9,6% à 12,2 milliards de dollars. Les ventes d'appareils médicaux se sont améliorées de 11% à 6,58 milliards. Les ventes du vaccin covid, à 100 millions de dollars, sont donc tout à fait marginales. Pour 2021, J&J envisage un bpa ajusté allant de 9,42 à 9,57$. Le dividende trimestriel est augmenté de 5% à 1,01$.