Wall Street : début de semaine positif malgré le Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York pointe en légère hausse, lundi soir, soutenue par les valeurs technologiques, malgré la poursuite de la hausse du nombre de cas de coronavirus dans la moitié des 50 Etats des Etats-Unis. Les investisseurs privilégient les espoirs de reprise économique à la faveur des actions massives de soutien entreprises par les banques centrales et les gouvernements.

A deux heures de la clôture, l'indice Dow Jones gagne 0,35% à 25.960 points, tandis que l'indice large S&P 500 progresse de 0,45% à 3.111 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, gagne 0,84% à 10.030 pts. La semaine dernière, les trois indices américains avaient progressé pour la 4e fois en 5 semaines, gagnant 1% pour le DJIA, 1,8% pour le S&P 500 1,8% et 3,7% pour le Nasdaq.

Plus tôt dans la journée, les autres places mondiales ont cédé du terrain face à la dégradation de la situation sanitaire dans le monde. En Asie, le Nikkei a cédé 0,18% et le Shanghai composite a fléchi de 0,08%, tandis qu'en Europe, l'EuroStoxx 50 a lâché 0,84%, et à Paris, le CAC 40 a corrigé de 0,62%.

Record mondial de 183.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24h

Vendredi, l'OMS a alerté sur une accélération de l'épidémie de coronavirus dans le monde, estimant que le monde entre dans une phase dangereuse avec les déconfinements rapides et les levées de restrictions sanitaires. "Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie", a ainsi déclaré le chef de l'OMS, Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse virtuelle.

M. Ghebreyesus a réitéré cette alerte lundi lors de son point presse, en soulignant qu'un million de nouveaux cas avaient été détectés en seulement 8 jours, alors qu'il avait fallu plus de trois mois pour que le premier million de cas soit signalé.Le nombre de nouveaux tests positifs a atteint ces 24 dernières heures un nouveau record de 183.020 tests positifs.

Les Etats-Unis restent de loin le pays le plus endeuillé, la barre des 120.000 morts ayant été franchie lundi pour 2,28 millions de cas, selon les statistiques de l'Université américaine Johns Hopkins. Le nombre de cas continue d'augmenter dans la moitié des 50 Etats, et au moins 3 d'entre eux , dont l'Oklahoma, ont connu des records ces derniers jours.

Donald Trump suggère de réduire le nombre de tests

Le Brésil, deuxième pays le plus touché derrière les Etats-Unis, a dépassé dimanche le seuil des 50 000 morts et du million de cas. En Chine, où une partie de la capitale Pékin a été reconfiné la semaine dernière, le rebond de l'épidémie inquiète, avec plus de 220 nouveaux cas enregistrés, dont 26 entre dimanche et lundi.

Au total, le Covid-19 a tué officiellement au moins 469.000 personnes dans le monde et en a contaminé plus de 9 millions, selon l'Université Johns Hopkins.

Malgré les inquiétudes sanitaires, les autorités américaines n'envisagent pas de reconfiner les populations. Lors d'un meeting à Tulsa (Oklahoma) ce week-end, le président Donald Trump a même plaidé pour faire moins de tests de dépistage. "Lorsque vous testez à grande échelle, vous allez trouver plus de cas; alors je dis ralentissez les tests", a-t-il notamment déclaré.

Ce meeting de Tulsa, censé lancer la campagne présidentielle de Donald Trump, a fait un flop, peu de spectateurs s'étant déplacés malgré le fait que l'Oklahoma soit un fief républicain, qui a voté à 65% pour Trump en 2016, contre 29% pour Hillary Clinton.

Indicateurs "macros" en demi-teinte aux Etats-Unis

Sur le plan macro-économique aux Etats-Unis, l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago est ressorti meilleur que prévu en mai à +2,61, contre un consensus de -4 et après un plongeon à -17,89 en avril. Cet indice témoigne donc d'une reprise économique assez forte aux Etats-Unis en mai, un indicateur positif signalant une expansion supérieure à la normale.

En revanche, les reventes de logements existants aux Etats-Unis sont ressorties inférieures au consensus de marché, au nombre de 3,91 millions en mai, contre un consensus de 4,29 millions d'unités et après 4,33 millions en avril (-9,7% sur un mois).

Le pétrole continue son rebond, lundi, dans l'espoir d'un rééquilibrage entre l'offre et la demande d'ici à la fin de l'année. Le baril de brut léger américain WTI pour livraison juillet gagne 0,98% à 40,14$ sur le Nymex, après avoir bondi de près de 10% la semaine dernière. Le baril de Brent de la mer du Nord d'échéance août avance lundi de 1,45% à 42,80$.

L'or commence aussi la semaine en hausse après un gain de 0,9% la semaine passée, profitant des incertitudes sanitaires et économiques. Le contrat à terme d'août gagne lundi 0,89% à 1.768,60$ l'once sur le Comex, retrouvant son plus haut niveau depuis la mi-mai. Le métal jaune gagne environ 15% depuis le début de l'année, servant de valeur-refuge.

VALEURS A SUIVRE

Apple (+2,1%). Aux Etats-Unis, le groupe à la pomme a prudemment choisi de fermer ses magasins dans plusieurs Etats confrontés à une résurgence du nouveau coronavirus... Par ailleurs, la conférence des développeurs Apple qui s'ouvre ce jour devrait être marquée par des annonces sur les systèmes d'exploitation mobiles et une transition des ordinateurs vers des puces maison au détriment d'Intel (+0,2%).

Tyson (-3%). Les autorités douanières chinoises ont suspendu les importations de produits de volaille provenant d'une usine du groupe américain dans l'Arkansas, suite à la découverte de nouveaux cas de contamination au coronavirus.

American Airlines (-6,8%). La compagnie aérienne américaine veut obtenir 3,5 milliards de dollars de nouveaux financements pour améliorer sa liquidité, dans un contexte de crise du coronavirus.

Delta Air Lines (-0,4%) va reprendre la desserte de la Chine au départ des Etats-Unis. Le partenaire d'Air France-KLM reliera Seattle à Shanghai Pudong à raison de deux fois par semaine à partir du 25 juin. Le vol, réalisé en A350, transitera par l'aéroport d'Incheon à Séoul. À partir de juillet, le transporteur, qui sera le premier groupe américain à desservir la Chine depuis la 'fin' de la crise, assurera des vols hebdomadaires au départ de Seattle et de Detroit, également via Incheon.

PepsiCo (-0,2%), l'autre géant des sodas, a annoncé que la production de l'une de ses usines de transformation d'aliments à Pékin avait été suspendue après le test positif au Covid-19 d'un employé.

Nio (+2,5%). Tencent Holdings a annoncé une prise de participation à hauteur de plus de 15% au capital du rival chinois de Tesla.

Tesla (-0,3%) fait aussi l'actualité, alors que son dirigeant Elon Musk a indiqué que la réunion des actionnaires et le Battery Day, événement durant lequel des innovations dans les batteries pourraient être annoncées, devraient se tenir le 15 septembre.

Gilead Sciences (-1,1%) va commencer des essais sur l'homme pour la version inhalée du remdesivir contre le coronavirus. Le remdesivir, qui a reçu une autorisation d'utilisation d'urgence de la Food & Drug Administration pour traiter les patients hospitalisés pour Covid-19, est administré par voie intraveineuse. La société a déclaré aux investisseurs en avril qu'elle cherchait à développer des versions plus faciles à administrer, y compris une version inhalée.