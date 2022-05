Wall Street : début de semaine en ordre dispersé

(Boursier.com) — La semaine commence sur une note hésitante lundi à Wall Street, les investisseurs restant focalisés sur les risques de stagflation après une série de statistiques décevantes en Chine et alors que la guerre en Ukraine continue de perturber les marchés des matières premières, dont le blé et l'énergie. Les cours du pétrole gagnent plus de 2,5%, les opérateurs saluant les annonces d'allègement du confinement sanitaire à Shanghai d'ici à début juin.

A deux heures de la clôture, le Dow Jones avance de 0,58% à 32.383 points, tandis que l'indice large S&P 500 gagne 0,16% à 4.031 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, cède en revanche 0,44% à 11.753 pts après son rebond de 3,8% vendredi.

La semaine dernière, malgré l'embellie technique de vendredi, l'indice Dow Jones avait reculé de 2,1%, signant sa 7e semaine de baisse consécutive, tandis que le S&P 500 avait perdu 2,4% et le Nasdaq avait lâché 2,8% en 5 séances. Pour le S&P 500 et le Nasdaq, il s'agit de la 6e semaine de baisse.

Lundi, les marchés européens ont aussi démarré la semaine avec prudence, l'indice Euro Stoxx 50 fléchissant de 0,5%, le DAX 30 cédant 0,45% à Francfort, tandis qu'à Paris, le CAC 40 a cédé 0,23%. En Asie, le Nikkei a gagné 0,45% à Tokyo, et en Chine, le Shanghai composite a fini en léger recul de 0,34%.

Les confinements pèsent lourd sur l'économie chinoise

Les craintes des marchés sur la croissance mondiale ont été entretenues par la publication, dimanche, d'indicateurs décevants en Chine, où les ventes de détail ont plongé de 11,1% en avril sur un an, après avoir déjà reculé de 3,5% en mars, sous l'effet des mesures de confinement anti-Covid qui ont paralysé l'activité à Shanghai et Pékin.

Par ailleurs, la production industrielle a reculé de 2,9% sur un an le mois dernier, après une hausse de 5% en mars. Il s'agit de la première baisse depuis le début de la crise sanitaire (mars-avril 2020), et avant cela depuis plus de 30 ans pour cet indicateur. Face à ce net ralentissement, la banque populaire de Chine a annoncé une baisse du taux des emprunts immobiliers pour les primo-accédants afin de stimuler le marché immobilier en berne. De plus, les autorités de Shanghai ont annoncé dimanche un calendrier de levée progressive du confinement sanitaire d'ici au 1er juin, ainsi que la réouverture de certains magasins à Shanghai.

Pour Goldman Sachs, le risque de récession est "très élevé" aux Etats-Unis

Sur le front géopolitique, les opérateurs surveillent les discussions au sein de l'UE concernant un embargo sur le pétrole russe, ainsi que le processus d'admission de la Finlande et la Suède à l'Otan. Vladimir Poutine a estimé lundi qu'un "élargissement de l'Otan ne constitue pas une menace immédiate" pour Moscou, mais il a prévenu qu'un "déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse".

Pour les marchés financiers, le risque d'un ralentissement économique marqué dans un contexte de pressions accrues sur les prix et d'augmentation des coûts d'emprunt reste la principale préoccupation. Le patron de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, a d'ailleurs exhorté les entreprises et les consommateurs à se préparer à une récession aux Etats-Unis, affirmant qu'il s'agit d'un "risque très, très élevé". Les économistes de la banque ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance aux Etats-Unis. Ils s'attendent désormais à ce que l'économie progresse de 2,4% cette année et de 1,6% en 2023, contre respectivement 2,6% et 2,2% auparavant.

Sur le Vieux continent, c'est la Commission européenne qui a encore abaissé ses estimations de croissance pour la zone euro, à 2,7% pour 2022 contre 4% prévus en février, peu avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pour 2023, elle a ramené sa prévision à +2,3% contre +2,7% auparavant. L'inflation devrait atteindre 6,1% cette année d'après la Commission, un chiffre bien supérieur à l'objectif de 2,0% de la Banque centrale européenne et bien plus élevé que sa précédente estimation, à 3,5%.

Les obligations et l'or recherchés, le bitcoin reste sous 30.000$

Sur les marchés obligataires, les taux d'intérêts cèdent du terrain lundi après leur rebond de vendredi, les investisseurs trouvant refuge dans des titres sûrs, dont les rendements sont redevenus intéressants. Ainsi, le taux du T-Bond à 10 ans reperd lundi soir 4 points de base à 2,88% et le taux du T-Bond à 2 ans ressort à 2,57% (-2 pb). Lundi dernier, le "10 ans" avait dépassé les 3,10% et le "2 ans" les 2,7%, au plus haut depuis novembre 2018, avant de subir une correction.

L'or a repris 0,5% à 1.816,80$, pour le contrat à terme de juin sur le Comex après avoir abandonné près de 4% la semaine passée, retombant au plus bas depuis trois mois et demi.

Sur le marché des devises, l'indice du dollar évolue toujours près de ses plus hauts de 20 ans face à un panier de devises de référence, à 104,35 pts (-0,2%). L'euro remonte timidement de 0,13% face au billet vert, à 1,0425$ sur les marchés interbancaires à New York.

Le bitcoin, qui avait plongé vers 26.000$ jeudi dernier, peine à se hisser au-dessus des 30.000$. Il cote 29.790$ lundi soir, en recul de 3,8% sur 24h, très loin de son record de novembre 2021 à près de 69.000$.

Le pétrole poursuit son ascension vers 115$ le baril

Les cours du pétrole progressent, dans l'espoir d'une reprise de la demande chinoise à la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire. Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juin), bondit de 3,2% à 114,03$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord avance de 2,4% à 114,23$. La semaine dernière, les cours avaient fait une pause, le WTI gagnant 0,6% et le Brent fléchissant de 0,7% sur 5 séances.

Les cours du brut restent tiraillés entre deux forces opposées, d'une part un ralentissement de la demande en raison d'une économie moins dynamique, et d'autre part, la crainte d'une baisse de l'offre liée à un embargo européen sur le pétrole russe, toujours en discussion au sein de l'UE.

Dans l'actualité des entreprises, le feuilleton Twitter (-7,8%) continue à occuper le devant de la scène tandis que Walmart et Home Depot publieront leurs comptes trimestriels demain, suivis des autres grands groupe de distribution plus tard dans la semaine. Des comptes qui seront très suivis, car ils donneront des indications sur l'évolution de la consommation des ménages dans un contexte d'inflation élevée.

VALEURS A SUIVRE

* Pfizer (+2,18%) et Biontech (-3,7%) ont accepté de reporter de trois mois les livraisons de leurs vaccins contre le COVID-19 à l'Union européenne, qui se prépare à une éventuelle campagne de rappel à l'automne. Un délai qui ne remet pas en cause les objectifs de livraisons et de revenus annuels des deux sociétés.

* Twitter lâche 7,8% après avoir dégringolé de 9,6% vendredi, alors que l'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, qui promettait d'acquérir le réseau social média pour 54,2$ par titre, 44 milliards de dollars au total, a suspendu son offre ! "L'accord Twitter est temporairement suspendu dans l'attente de détails soutenant le calcul selon lequel les spams/faux comptes représentent effectivement moins de 5% des utilisateurs", a ainsi tweeté l'homme d'affaires, patron de Tesla et SpaceX, avec un lien sur un article 'Reuters' relatif à ces estimations de "faux", article datant du 2 mai. Cet article de l'agence de presse évoquait l'estimation de Twitter selon laquelle les faux comptes et spams représentaient moins de 5% du total des utilisateurs actifs quotidiens monétisables sur le premier trimestre. Sur la période, le réseau social disposait de 229 millions d'utilisateurs à qui il était proposé des publicités. Musk, qui avait proposé en avril le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, avait par ailleurs estimé qu'une des priorités était de supprimer les 'spam bots' du réseau.

Par ailleurs, Elon Musk a annoncé samedi que l'équipe juridique du groupe l'accuse d'avoir violé un accord de confidentialité en révélant que le réseau social utilise un échantillon de 100 followers pour déterminer le nombre de faux comptes sur la plate-forme.

* Tesla (-3,9%) va retarder d'au moins une semaine son plan visant à ramener la production de son usine de Shanghaï au niveau d'avant le confinement de la ville chinoise pour cause de Covid-19, montre un document interne consulté par Reuters.

* JetBlue Airways (-4,4%) ne lâche pas l'affaire. Alors que Spirit Airlines (+14,3%) a jusqu'ici favorisé l'offre de rachat de Frontier Group (+7,8%), pourtant moins élevée, JetBlue compte désormais lancer une offre d'achat hostile sur son concurrent à bas prix. Selon des personnes proches du dossier citées par le 'Wall Street Journal', JetBlue prévoit de faire appel directement aux actionnaires de Spirit en lançant cette OPA hostile, dans l'espoir de faire pression sur la direction de Spirit pour qu'elle reprenne les négociations. Dans le même temps, JetBlue va demander aux actionnaires de Spirit de voter contre la fusion prévue avec Frontier Group le 10 juin prochain dans un effort supplémentaire pour influencer les dirigeants de l'entreprise. Dans le cadre de son offensive, JetBlue offrirait 30 dollars par action en numéraire, mais serait prêt à rehausser sa proposition à 33 dollars par titre (soit le montant de son offre initiale) si Spirit accepte de venir à la table des négociations et fournit les données demandées par JetBlue. L'offre publique d'achat devrait débuter le lundi 16 mai et rester ouverte jusqu'au 30 juin, bien que JetBlue puisse prolonger cette période, précisent les sources du WSJ. JetBlue aurait déjà commencé à rencontrer certains actionnaires de Spirit.

Spirit fait l'objet d'un bras de fer entre deux transporteurs rivaux qui considèrent tous deux la compagnie aérienne basée en Floride comme la clé de leur capacité à croître et à défier les grands noms de l'industrie américaine. Spirit a accepté en février d'être repris par Frontier, une compagnie aérienne discount basée à Denver, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 2,9 milliards de dollars. Mais JetBlue a répliqué en avril en dévoilant une offre non sollicitée, d'un montant de 3,6 Mds$ en cash, arguant qu'un rapprochement avec Spirit déboucherait sur la création d'un concurrent encore plus puissant. Spirit a toutefois rejeté cette offre, le Conseil du transporteur jugeant qu'il existe trop de risques que les régulateurs antitrust interdisent une telle opération. Pour convaincre le management de Spirit, JetBlue s'est pourtant engagé à céder de nombreux actifs, notamment tous les actifs de Spirit à New York et à Boston, et a ajouté à son offre une indemnité de rupture de contrat de 200 millions de dollars en cas d'échec de l'opération pour des raisons antitrust. Une tentative insuffisante pour le moment. Quelle que soit la combinaison gagnante, elle déboucherait sur la création du cinquième transporteur américain derrière les trois historiques et Southwest.

* Ford (-2,5%) a vendu sept millions d'actions du constructeur de voitures électriques Rivian Automotive pour un montant d'environ 188,2 millions de dollars, soit 26,88 dollars par action, selon un document boursier rendu public vendredi. Cela fait suite à la vente de 8 millions d'actions la semaine dernière, les deux opérations laissant Ford avec une participation de 9,7%.

* McDonald's (stable). Tout un symbole. Parmi les premières enseignes occidentales à s'être implantées à Moscou en 1990, McDonald's va définitivement quitter le pays à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le géant de la restauration rapide a lancé les procédures devant aboutir à sa sortie totale du pays, dans lequel tous ses restaurants sont fermés depuis mars : "la crise humanitaire créée par la guerre en Ukraine et des conditions d'activité de plus en plus imprévisibles ont conduit McDonald's à conclure que rester propriétaire des activités en Russie n'est plus tenable".

Les activités russes du géant de la restauration rapide seront vendues à un investisseur local, a précisé McDonald's. Cette sortie de Russie devrait se traduire dans les comptes du groupe par une charge d'exceptionnel de 1,2 à 1,4 milliard de dollars. Le management a néanmoins confirmé ses objectifs 2022. La firme américaine comptait 62.000 employés en Russie, marché qui représente 9% de son chiffre d'affaires et 3% de son bénéfice opérationnel.

* Carlyle (+1,2%) va bien racheter le groupe de défense Mantech International dans le cadre d'une transition entièrement en numéraire valorisant ce dernier environ 4,2 milliards de dollars. Reuters avait rapporté en février que le co-fondateur de ManTech, George Pederson, explorait des options pour sa participation majoritaire qui comprenait une vente de la société. Selon les termes de la transaction, les actionnaires de ManTech recevront 96$ par action, représentant une prime de 32% sur le cours de clôture du 2 février, dernier jour de bourse avant la publication des premiers articles évoquant une potentielle vente.

"Suite à un examen complet des alternatives stratégiques, notre conseil d'administration a déterminé que cette transaction est dans le meilleur intérêt de nos actionnaires et leur offre la valeur maximale potentielle la plus convaincante, avec des liquidités à une prime significative", a déclaré Kevin M. Phillips, le patron de ManTech. La transaction a été approuvée à l'unanimité par le Conseil d'administration de ManTech, qui recommande aux actionnaires de voter en faveur de l'offre. La transaction devrait être conclue au cours du second semestre 2022, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.