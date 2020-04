Wall Street : début de semaine en net repli avec le pétrole

(Boursier.com) — La Bourse de New York débute la semaine en net repli ce lundi, au sortir d'un long week-end pascal malgré l'accord de baisse de production intervenu hier. L'indice Dow Jones perd 2,2%, à 23.200 points, le Standard & Poor's 500 recule de 2,3% à 2.724 points et le Nasdaq Composite abandonne 0,9% à 8.070 points.

Les banques JP Morgan Chase et Wells Fargo ouvriront demain mardi le traditionnel bal des comptes trimestriels qui sera marqué par les premiers stigmates de la crise sanitaire, tandis que les analystes s'attendent à ce que les sociétés cotées affichent des résultats en recul de 9 à 10% en moyenne, contre une progression initiale qui était anticipée à plus de 6%.

ECO ET DEVISES

Le pétrole revient à 23$ sur le baril WTI, tandis que le Brent se traite en repli à 31,50$. Les pays de l'Opep+ et plusieurs autres pays producteurs sont donc parvenus hier dimanche, à l'issue de quatre jours de négociations ardues, à un accord qui devrait permettre de réduire la production mondiale de brut d'environ 20 millions de barils par jour (mbj), soit environ 20% la demande mondiale avant la crise du coronavirus. Un accord jugé "historique" mais trop limité dans le temps, car sur deux mois, pour faire remonter les cours qui ont plongé des plus de 60% depuis le début de l'année...

Etats-Unis, Brésil et Canada mis à contribution

L'accord stipule que l'Opep+ va réduire sa production de 9,7 mbj par rapport à son niveau de production d'octobre 2018... Mais comme sa production actuelle est supérieure à cette date de référence, c'est un total de 14,5 Mbj (par rapport aux niveaux de production de début avril) qui seront retirés du marché par l'Opep+.

Par ailleurs, trois autres pays, les Etats-Unis, le Brésil et la Canada, vont contribuer à l'effort pour 3,7 mbj supplémentaires. Les responsables de l'Opep ont précisé qu'ils attendaient encore des engagements de la part d'autres pays, dont la Norvège et les pays de l'Association des producteurs de pétrole africains (APPO).

Au total, ce sont donc près de 20 millions de barils qui devraient sortir du marché pendant les mois de mai et juin, selon des sources citées par l'agence 'Reuters'.

Les négociations ont été particulièrement difficiles ces derniers jours. Vendredi, une réunion des ministres de l'Energie du G20 avait échoué dans un premier temps, en raison d'un blocage du Mexique. Mexico a finalement obtenu de ne "couper" sa production que de 100.000 bj, moins que ce qui était initialement calculé au prorata de sa production. Les Etats-Unis ont pris à leur charge 250.000 barils supplémentaires de réduction pour compenser le moindre effort du Mexique...

Rappelons que les cours du brut ont été laminés ces dernières semaines par la guerre des prix déclenchée début mars par l'Arabie saoudite (leader de l'Opep) et la Russie, à laquelle est venue s'ajouter la crise du Covid-19 qui a entraîné un plongeon de la demande mondiale de brut estimé à plus de 30% (soit environ 30 mbj).

Sur les devises, l'euro remonte sur les 1,0940/$ entre banques ce lundi.

LES VALEURS

Exxon recule de 1% avec le secteur pétrolier, alors que

Halliburton cède 2%. Wells Fargo a abaissé sa recommandation sur le groupe parapétrolier à "pondération en ligne" contre "surpondérer".

Macy's (-9%) a mandaté la banque Lazard pour étudier différentes options afin de renforcer son bilan face à la crise actuelle.

Delta Airlines, SouthWest Airlines (-6,5%) : plusieurs grandes compagnies aériennes américaines ont appelé le Trésor US et les conseillers de l'administration Trump à revoir ou à abandonner la proposition qui les obligerait à rembourser sous forme de prêts une partie des 25 milliards de dollars d'aides au secteur prévues par le Congrès...

Boeing (-1,4%) a mandaté les banques d'investissement Lazard et Evercore pour étudier l'hypothèse d'une aide financière de l'Etat fédéral et celle de prêts du secteur privé. Jeudi, le Wall Street Journal avait rapporté que Boeing envisageait un plan de réduction de ses effectifs qui pourrait concerner environ 10% de ses salariés en combinant départs volontaires, retraites anticipées et licenciements...

Prudential (-4%). Le sud-coréen KB Financial Group a annoncé avoir signé un accord prévoyant le rachat de la totalité du capital de la filiale de l'assureur américain en Corée du Sud pour 2.300 milliards de wons (1,74 milliard d'euros).

JP Morgan (-3%) sera la première banque US qui doit publier ses résultats trimestriels demain mardi. Le groupe a durci ses critères d'octroi de crédit immobilier pour tenter de limiter les risques liés à la crise du coronavirus.

Alibaba (+0,3%) KeyBanc a relevé son objectif de cours sur le groupe chinois de commerce en ligne à 255$ contre 248$ avec un avis maintenu à "surpondérer". Le broker table sur une reprise des volumes après l'assouplissement des mesures de confinement en Chine.